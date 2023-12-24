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Александр Фадеев. Настоящий пролетарский писатель

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Александр Фадеев – талантливая и противоречивая фигура в русской литературе. Он подарил читателям уже знаменитые «Молодую гвардию» и «Разгром». Но несмотря на любовь и уважение читателей, его судьба не всегда складывалась гладко. О его трагической судьбе нужно знать, чтобы лучше понимать время, в которое он жил.

С чего начался взлет в карьере Фадеева? Кто был литературным образцом для него? Чем писатель занимался после 1927 года? Какие легенды ходили вокруг второй версии сюжета романа "Молодой гвардии"? Повезло ли Фадееву в его судьбе и на чем она завершилась?

Литературовед, культуролог и преподаватель Мария Волкова ответит на эти и другие вопросы в новом ролике на канале Лекторий Dостоевский.

Таймкоды:
00:00 – В этом выпуске
01:14 – Советский писатель
04:03 – Проснулся знаменитым в 25 лет. Тема гражданской войны в литературе
11:42 – Образец для Фадеева
14:27 – "Разгром"
24:08 – Огромные тиражи и огромный интерес идут на спад
26:37 – Включение в школьную программу
27:39 – Павел Мечик. Два взгляда
31:25 – Прекрасная и ужасающая дальнейшая карьера Фадеева
37:14 – Первая версия романа "Молодая гвардия"
39:47 – Сюжет второй версии оброс легендами
44:25 – Фадееву повезло
45:48 – Новый жизненный этап, закончившийся смертью

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iJBzujvAd5E
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