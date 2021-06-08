Олег Кошевой (8 июня 1926-9 февраля 1943)– герой Великой Отечественной и главный персонаж известного романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Есть еще воспоминания матери Кошевого Елены Николаевны – «Повесть о сыне», но кто писал эту книгу на самом деле, не известно… Где подлинные факты, а где вымысел в этой истории с подпольщиками, сегодня уже и не понять. Со временем все смешалось, запуталось.Но факт остается фактом: Кошевой и его сподвижники – настоящие Герои.

В феврале 1943 года Красная армия освободила небольшой шахтерский город Краснодон в Ворошиловоградской области. Местные жители рассказали о недавней массовой казни молодых парней и девушек – участников подпольной организации «Молодая гвардия».

О героях написала «Комсомольская правда», вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин были удостоены посмертно звания Героев Советского Союза. Других членов «Молодой гвардии» наградили боевыми орденами.

Фадеев получил предложение от ЦК ВЛКСМ написать книгу о подвиге молодогвардейцев, которая могла бы стать ярким примером мужества и героизма юного поколения. Писатель, давно хотевший создать большое, масштабное произведение, с радостью согласился. Ведь после «Разгрома» он, по сути, ничем в литературе себя не проявил. Фадеев был литературным начальником, находился в активах различных литературных организаций, в том числе, в самой большой в стране – Союзе писателей СССР. На творчество ему просто не хватало времени.

Позже Фадеев скажет: «Тому, что я написал этот роман, я, прежде всего, обязан ЦК ВЛКСМ, который предоставил в мое распоряжение огромные материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после его освобождения задолго до того, как были эти материалы опубликованы в печати».

Фадеев отправился в Краснодон собирать материал. Работал, по собственному признанию, «на нервах», «ломая перья». Это и понятно – история «Молодой гвардии» – трагическая, идти по следам ее героев бесстрастно, лишь констатируя факты, невозможно. Приходилось,сопереживая им, не спать ночами. Словно можно было повернуть ход истории, спасти их…

Роман «Молодая гвардия» Фадеев завершил в начале 1945 года. Рукопись попала к главному редактору журнала «Знамя», драматургу Всеволоду Вишневскому. Он и стал первым читателем романа. Вот его впечатления: «Вещь, чувствуется, масштабная, экспозиция неторопливая, широкая… Степь, знойное и мучительное лето 1942 г. даны прочно, верно… Смело и четко обрисовывается образ Олега Кошевого. И хорошо, чисто дан образ Ули… Постепенное нагнетание, нарастание тревоги и беды сделано умело и сильно…» И – как резюме: «Лучше стал писать Фадеев. Лучше».

Успех романа был огромным. «Молодую гвардию» читали, ее героями восхищались. Благосклонны были и критики. В общем, награды и триумф Фадеева казались неминуемыми. Но это было до тех пор, пока книгу не прочитал Сталин. Он, узнав, что в романе не отражена роль партийной организации, рассердился.

Кстати, подпольщики и впрямь действовали самостоятельно, они боролись с немцами, потому что того требовали их души и сердца. От того, что им были ненавистны захватчики, оскверняющие их землю. Но Сталину нужно было, чтобы молодыми людьми непременно руководили коммунисты. А,по сути, реальность должна была уступить место вымыслу.

Вождь вызвал к себе Фадеева. Тот стоял перед ним хмурый и насупленный, ожидая разноса. И не ошибся. «Мало того, что вы написали беспомощную книгу, вы написали еще идеологически вредную книгу, – негодовал Сталин. – Вы изобразили молодогвардейцев чуть ли не махновцами. Но разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства? Судя по вашей книге – могла…»

Сталин приказал автору исправить «упущение». И Фадеев сделал все, как «полагается». Вождь простил его и наградил премией своего имени. На основе романа Сергей Герасимов поставил спектакль, а в 1948 году вышел срежессированный им фильм «Молодая гвардия», в котором главные роли сыграли студенты его курса во ВГИКе. Некоторые стали звездами советского кино.

Все это замечательно, но Фадеев – вольно или невольно – исказил реальный ход событий. Писатель приезжал в Краснодон, жил в доме Кошевых, подолгу разговаривал с матерью Олега. Елена Николаевна считалась самой образованной в Краснодоне, работала воспитателем в детском саду. Она рассказывала о происходившем в Краснодоне красочно, в лицах. По ее словам, Олег был душой организации, командиром «Молодой гвардии». Таким Олег Кошевой и выведен в романе.

На самом деле он был связным и координатором отдельных групп, принимал участие в боевых акциях, распространении листовок. В начале 1943 года в городе начались повальные аресты. Комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич и несколько других молодых людей были схвачены и замучены карателями.

Олег пытался выбраться из города, но был задержан немцами на станции Картушино. У него нашли пистолет, печать и бланки организации, зашитый в одежде комсомольский билет, который он оставил вопреки правилам конспирации. На допросах мужественный парень никого не выдал…

Его расстреляли в Гремучем лесу на окраине городка Ровеньки Ворошиловградской – ныне Луганской – области. Считается, что это произошло 9 февраля 1943 года. Через месяц, после освобождения Краснодона, тела погибших были с почестями захоронены.

Но вот несколько ремарок. Виктор Третьякевич, переименованный в Стаховича, волею писателя превратился в… предателя. В 1960 году он был реабилитирован и награжден посмертно орденом Отечественной войны. Еще одна странность – предатель Почепцов, «сдавший» молодежную организацию и расстрелянный после освобождения Краснодона, вообще не фигурирует в романе.

Что же касается истинного командира «Молодой гвардии» Ивана Туркенича, то в романе он «стал» рядовым членом организации. Но вины писателя здесь нет. Дело в том, что Туркенич попал в Краснодон, бежав из плена. А к таким людям в те времена относились с подозрением. Более того, их считали дезертирами. И Фадееву, вероятно, пришлось поступиться правдой под давлением цензоров.

Перо создателя романа оказалось неоправданно – или необдуманно? – жестоким по отношению к Зинаиде Выриковой и Лидии Лядской. Им вменили в вину сотрудничество с оккупантами и предательство членов «Молодой гвардии».

Вырикова просидела в тюрьме около двух лет, участь Лядской оказалась тяжелее – ее выпустили из заключения только в 1956 году, после самоубийства Фадеева.

Позорное клеймо предательниц с этих несчастных женщин сняли только в 1990 году. Они были уже старые и больные. По сути, вся жизнь их была изломана ложными обвинениями.

В свое время Вырикова писала письмо Фадееву, умоляла его, чтобы он опровергнул самого себя и написал, что она и Лядская ни в чем не виноваты. Но писатель не отозвался. Да и что он мог сделать? Снова переписывать книгу?

Но она уже завоевала известность, нашла миллионы читателей, стала частью школьной программы по литературе. На ней и на фильме о подпольщиках воспитывали новое поколение патриотов.

А самое страшное, что Фадееву пришлось бы признаться Сталину в своих ошибках! Но у кого бы хватило на это мужества?

«Когда я познакомилась с матерью Олега Кошевого – Еленой Николаевной, долго не могла задать ей ни одного вопроса о сыне, – вспоминала исполнительница роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия» Нонна Мордюкова. – Мне казалось, что ее глаза выражают все, что я хотела и не осмеливалась спросить. Нужно было просто сидеть с нею рядом, гладить ее руку, видеть ее слезы, слезы сильного, мудрого и безутешного человека…»

Фадеев тоже поддался этой магии. Он был увлечен, захвачен рассказом матери. И – всей душой поверил ей…

В 60-х годах вышла, по сути, новая версия фильма «Молодая гвардия». Это произошло потому, что появились новые факты о деятельности организации и были опровергнуты старые. Появились сокращения, связанные с разоблачением Хрущевым культа личности Сталина. И потому правда и без того хрупкая, и вовсе затрещала по швам.

В 2015 году вышел телесериал «Молодая гвардия», снятый режиссером Леонидом Пляскиным. И в этом случае создатели картины пошли «своим» путем. Возможно, через несколько лет появится еще один «вариант» деятельности подпольщиков. Это – наглядный пример того, как порой бездумно обращаются с прошлым.

Однако история краснодонских подпольщиков, несмотря все вольности и фантазии, которые ей сопутствовали, по-прежнему волнует. Молодые люди, сражавшиеся с оккупантами, были и остаются героями. Это – факт непреложный и весомый, как гранит их памятника.

Молодогвардейцы верили, что отдают свои жизни не только за долгожданную Победу, но и за счастливое будущее своей страны. И ничто с этого пути их не могло сбить.





