Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Время «доброго» Запада закончилось. Игорь Шишкин, Андрей Фефелов

5 0

Время «доброго» Запада закончилось. Игорь Шишкин, Андрей Фефелов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Распад СССР был крупнейшей геополитической и социальной катастрофой, последствия которой сказываются до сих пор. Необходимо провести расследование причин и обстоятельств этого события.

2. Мифы о ценностях и превосходстве Запада (демократия, свобода слова, рыночная экономика) рушатся на глазах. Запад сбрасывает этот «мягкосиловой балласт» ради сохранения глобального доминирования.

3. Западная элита может либо действительно деградировать, либо целенаправленно отказываться от прежних ценностей, чтобы сломить Россию. В любом случае, России нужна мобилизация.

4. Причины кризиса глобализации требуют отдельного расследования.

5. Для построения образа будущего важны не только аналитики и ученые, но и творческие люди, создающие сам образ.

6. Усложнение мира не решит проблему управления им через компьютеризацию. Нужно идти к большей простоте.

Вывод: беседа затрагивает важные вопросы современной геополитики и будущего России. Обсуждается необходимость переосмысления прошлого и выработки нового видения будущего.

Источник: https://rutube.ru/video/5371658beed1e76174bdc6d210d014d5/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Очень белая идейка (ч.2)
Камо грядеши, мистер Гиркин?
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru