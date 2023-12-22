Время «доброго» Запада закончилось. Игорь Шишкин, Андрей Фефелов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Распад СССР был крупнейшей геополитической и социальной катастрофой, последствия которой сказываются до сих пор. Необходимо провести расследование причин и обстоятельств этого события.

2. Мифы о ценностях и превосходстве Запада (демократия, свобода слова, рыночная экономика) рушатся на глазах. Запад сбрасывает этот «мягкосиловой балласт» ради сохранения глобального доминирования.

3. Западная элита может либо действительно деградировать, либо целенаправленно отказываться от прежних ценностей, чтобы сломить Россию. В любом случае, России нужна мобилизация.

4. Причины кризиса глобализации требуют отдельного расследования.

5. Для построения образа будущего важны не только аналитики и ученые, но и творческие люди, создающие сам образ.

6. Усложнение мира не решит проблему управления им через компьютеризацию. Нужно идти к большей простоте.

Вывод: беседа затрагивает важные вопросы современной геополитики и будущего России. Обсуждается необходимость переосмысления прошлого и выработки нового видения будущего.