Очень белая идейка (ч.2)

«Национально-Трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП) возник в 1929 году в результате объединения Национального союза русской молодёжи в Болгарии и Союза русской национальной молодежи в Югославии.

Очень ёмкую характеристику НТС в одной из своих книг дал известный специалист по военному коллаборационизму историк Борис Ковалёв:

На сегодня прямыми «продолжателями белой борьбы» мнят себя две организации, вышедшие из эмигрантской среды. Это «Народно-трудовой союз» (или НТС) и РОВС («Российский Обще-воинский Союз»). Давайте посмотрим на их деятельность…

Продолжим рассказ о приверженцах так называемой «белой идеи». В первой части я попытался показать, что эта идея антикоммунистического единства периода революции и Гражданской войны умерла вместе с окончанием самой войны и ухода остатков белых армий за границу. Всё что было потом — это только идейный суррогат, безумные фантазии на тему «борьбы с большевизмом до конца», да ещё разного рода псевдо-национальные и псевдо-православные мистификации, которые ни к окружающей жизни, ни к самой реальной России отношения не имели никакого. Неудивительно поэтому что так называемых «белых» всё время заносило то в один лагерь западных русофобов, то в другой…



За предвоенные годы она несколько раз меняла свое название, пока с 1936 года не стала именоваться НТСНП. Союз в своей деятельности изначально ориентировался на эмигрантскую молодежь, его отделения появились в тех городах Европы, где концентрировалась эмиграция.

В качестве альтернативы коммунистической идеологии солидаристы предлагали России новую философию — национально-трудовой солидаризм, в котором нация определялась как корпоративная общность с единой культурой, единым государством и экономическими интересами. НТС отвергал любые формы федерализма и политического либерализма.



Фактически солидаристы пытались создать русский вариант германского национал-социализма.



Их симпатии к Гитлеру оттолкнули от Союза значительную часть русской эмиграции. Членов НТС за желание всячески подражать нацистам даже называли «нац-мальчиками».

Многие члены НТС занимали ответственные должности в различных немецких учреждениях: в министерстве пропаганды, в министерстве Восточных территорий и в учебных лагерях, где готовились антисоветские воинские формирования. Так, например, известный солидарист А.С. Казанцев работал в отделе пропаганды Верховного командования вермахта.



Немало активистов этой организации уже осенью 1941 года оказались в оккупированных районах России. Практически все они стремились занять какие-либо посты в «новой русской администрации», а также в разведывательных, контрразведывательных и карательных органах немецких оккупационных служб…».

В годы «холодной войны» эта организация, которая сменила название на более «либеральное» — «Народно-трудовой союз» — начала старательно обслуживать интересы уже западных спецслужб (прежде всего, ЦРУ США), выполняя их задания на фронтах идеологической борьбы.



Неудивительно, что столь сомнительные контакты «идейных борцов с коммунизмом» настолько дискредитировали союз, что вплоть до сегодняшнего дня члены НТС так и не смогли их убедительно опровергнуть или хоть как-то нивелировать.

Так что факт есть факт — из разрушителей Советской власти они превратились в разрушителей самой России. Это именно про НТС убойно высказался известный русский философ и социолог Александр Зиновьев — целились в коммунизм, а попали в Россию.

После 1991 года НТС обосновался в нашей стране. Правда массовой организацией союз так и не стал, зато занимается активной издательской деятельностью на привычной ниве «борьбы с коммунизмом» — впрочем, кроме профессиональных историков, интересующихся историей эмигрантских партий и движений, эта литература мало кого волнует.



А вот занятия политикой оказались вполне определёнными — энтээсовцы сегодня ошиваются главным образом рядом с про-западными либеральными организациями. То есть, с такими же антисоветскими маргиналами!

Из статьи члена НТС Бориса Гершунского, не скрывающего своих симпатий к американскому мировому господству (журнал «Посев», № 9, 2015):

«Высказывая явно непопулярное в нынешней России мнение и рискуя вызвать критику со стороны российских читателей, я, тем не менее, утверждаю: в современном мире настоящим мировым лидером могут и должны быть Соединённые Штаты Америки!».

Далее автор чуть ли не с восторгом пишет о причинах, по которым следует признать эту власть американского гегемона. Мне более всего здесь понравился вот такой пассаж:

«Именно США обладают непревзойдённым ни одной другой страной военным потенциалом, позволяющим обуздать любого агрессора и активно наступательно бороться с мировым терроризмом, который всё более очевидно приобретает государственный характер в виде диктаторских, религиозно-фундаменталистских политических режимов, рвущихся к глобально разрушительным средствам массового уничтожения.



При этом следует иметь в виду, что далеко не всегда амбиции государств, ставящих под сомнение целесообразность и необходимость американского лидерства, соответствуют их амуниции…



А потуги некоторых из этих государств изобразить великодержавные притязания на самостоятельное решение глобальных геополитических проблем в реальной международной практике оборачивается элементарным блефом…



Поэтому призывы к созданию сепаратных и якобы самодостаточных «центров силы» совершенно несостоятельны и опасны…».

Вы поняли? Намёк на современную Россию и её союзников, осмелившихся бросить вызов дяде Сэму, более чем прозрачен! В общем, лишний пример того, как антисоветизм логично перерос в анти-Россию.

Об этом же свидетельствует и позиция НТС по Украине.

Именно член НТС профессор Андрей Зубов шокировал в 2014 году российское общество тем, что грубо и развязано осудил воссоединение Крыма с Россией, публично поддержав укро-карателей на Донбассе.



Кроме того, профессор-энтээсовец неоднократно и публично поливал грязью советское прошлое, нашу память о Великой Отечественной войне, расхваливая на все лады такую личность, как генерал-предатель Власов. А в 2016 году разродился следующими откровениями по поводу своей молодости, которую он провёл в «застенках» МГИМО:

«А я ещё в „Кофеварке“ нашего института говорил друзьям, как, мол, досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру. Потому что всё равно, в конце концов, союзники бы нас освободили, но тогда бы англичане и американцы установили бы у нас демократию и сменили бы людоедский сталинский режим».

Так же Зубов подчеркнул, что по сравнению со Сталиным «Гитлер — это ангел русской истории»…

Были антироссийские выпады и со стороны менее известных деятелей НТС. Например со стороны одного из руководителей союза Александра Шведова, который также резко высказался по поводу присоединения Крыма к России. А по поводу восставшего Донбасса заметил раздражённо:

«Получается мы должны: финансировать войну и всякие мятежи, содержать присоединённую и «подопечную» территорию с населением, получать санкции с перспективой серьёзного подрыва и без того не очень здоровой российской экономики»…

… Как видим, члены НТС не просто окончательно сбросили с себя «национальные одежды», а превратились в законченных русофобских маргиналов, которые даже превзошли союзных им либералов… Да, вот что значит десятилетиями сидеть на содержании иностранных спецслужб!

Потомки штабс-капитана Овечкина

В отличии от НТС, РОВС до сих пор пытается выставить себя «белой национальной» организацией, приверженной духу заветов Ивана Ильина и Ивана Солоневича. Однако на самом деле он прошёл такую же русофобскую эволюцию и с такими же последствиями, как нац-мальчики…

РОВС возник сразу после Гражданской войны по инициативе барона Врангеля, как белая военная организация, которая должна была быть готовой — в любой самый удобный момент — выступить в поход против ненавистного большевизма. И хотя официально РОВС не выдвигал никаких конкретных политических идей, очень многие его члены открыто примкнули к фашизму.

Так, сразу после прихода нацистов к власти глава германского отдела РОВС генерал фон Лампе откровенно написал:

«Надо сделать всё что в наших силах, чтобы если возможно, увеличить шансы выступления Германии против СССР и, если это случится, наилучше его использовать».

А за месяц до 22-го июня 1941 года фон Лампе направил письмо командующему германскими сухопутными силами генерал-фельдмаршалу фон Браухичу с конкретным предложением использовать эмигрантов в готовящейся войне против Советского Союза.



Немцы, правда, без особого интереса отнеслись к этой идее «белых русских патриотов» — потому что верили, что справятся с коммунистами сами.



Да и не нужна им была никакая «самостоятельная русская политическая сила» — они ведь не освобождать Россию шли, а покорять и уничтожать. Тем не менее, даже после такого унизительного отказа, члены РОВС всё же добились себе места в армии Гитлера, в качестве холуйской прислуги — как каратели, полицаи, агенты абвера и СД.

Одним из самых вопиющих примеров стало создание карательного «Русского корпуса», воевавшего за интересы Гитлера с партизанами Югославии.

Историки пишут по этому поводу:

«Усиление на Балканах партизанского движения поставило перед немецким руководством вопрос о поиске дополнительных возможностей для ведения полицейской и охранной службы.



На помощь нацистам пришёл РОВС, лидеры которого не оставляли надежды на то, что после того, как они расправятся с «коммунистическим бандитами» на Балканах, они смогут попасть в Россию и начать борьбу за её «освобождение от большевиков».



Подобно многим другим белоэмигрантам, которые были разбросаны по всей Европе, они горели желанием взять реванш за обидное поражение в Гражданской войне, даже при помощи Гитлера и немецких войск.



Неудивительно, что после всего этого, в глазах большей части сербского населения русские эмигранты начали восприниматься как прислужники оккупационного режима».

Цитата присяги, к которой 29-го января 1943 года был приведён личный состав «Русского корпуса»:

«Клянусь свято перед Богом, что я в борьбе против большевиков — врагов моего Отечества буду оказывать Верховному вождю Германии, Адольфу Гитлеру, безусловное послушание и буду готов как храбрый воин во всякое время пожертвовать мою жизнь за эту присягу».

А вот типичная биография одного из таких добровольцев:

«Семёнов Михаил Александрович (1894–1965) уроженец Санкт-Петербурга, из дворян, окончил Павловское военное училище, адъютант командира лейб-гвардии Егерского полка, затем в Добровольческой армии Деникина, капитан.



В эмиграции возглавил отдел «Союза русской национальной молодёжи» монархической направленности, в период Второй мировой войны формировал славянские части вермахта и разведывательно-диверсионного органа РСХА «Цеппелин», за что отмечен высшими наградами Германии.



В конце войны — штурмбанфюрер СС (майор), командир карательного полка СС «Варяг», боровшегося с югославскими партизанами. После войны скрывался в Западной Германии и Бразилии. Сотрудничал с ЦРУ США»…

После войны РОВС, как серьёзная военная структура, фактически закончил своё существование. На эмигрантских задворках доживали свой век старички, которые ещё громко именовали себя белыми бойцами и издавали антисоветские газетки и журнальчики, которые, правда, уже ровным счётом никто не читал…

Второе дыхание РОВС получил с развалом Советского Союза. В России, где появились свои доморощенные антисоветчики, организацию возглавил некто Игорь Борисович Иванов, сопредседатель общественной организации «Август-91», созданной в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и объединяющей «добровольцев-участников» сопротивления путчу ГКЧП 19-21 августа 1991 года.

Правда, как и НТС, широкой поддержкой РОВС в современной России никогда не пользовался.



Вся его деятельность свелась главным образом к исторической реконструкции, когда взрослые дяди и тёти наряжались в формы господ «поручиков» и прочих «штабс-капитанов», после чего этот карнавал, чаще всего под знамёнами каких-нибудь Корниловских или Дроздовских частей, шествовал по российским городам и весям — на потеху публике.



Меня лично все эти шуты забавляли тем, что присваивали другу другу звания офицеров Русской Императорской Армии, хотя большинство из них в настоящей армии не служили даже рядовыми! Впрочем, чем бы клоуны не тешились…

И всё же они пытались играть в «большую политику». Из интервью Игоря Иванова радиостанции «Свобода» (18 августа 2006 года) «Годовщина ГКЧП: что изменилось за 15 лет»:

«Колоссальная ошибка людей была в чрезвычайной их доверчивости, в том, что двадцать первого августа скинули коммунистического монстра и думали все, сейчас начнется свобода, сейчас начнется настоящая жизнь, а добрый дядя в лице Ельцина, в лице Собчака, сделает всё. А «добрый дядя» отнюдь не это делал. «Добрый дядя» выполнял другую функцию.



Я напомню такой факт, о котором очень не любят говорить. Скажем, в сентябре, в ноябре 1991 года здесь, в Санкт-Петербурге, уже пытались заводить судебное над активными участниками сопротивления путча ГКЧП, которых обвиняли в создании незаконных вооруженных формирований, то есть тех добровольцев, которые вышли на баррикады, которые понимали, что необходимо проводить декоммунизацию страны.



Когда власти увидели этот решительный настрой со стороны народа, сразу несколько человек чуть не сели на скамью подсудимых за создание так называемых незаконных вооруженных формирований.



Можно такую аллегорию еще употребить… Коммунистическую партию можно уподобить ящерице, которой народ наступил в 1991 году на хвост.



Как всякая ящерица, она в этой смертельно опасной для себя ситуации, хвост сбросила. А хвост – это те миллионов десять рядовых членов партии, которых просто они кинули, это часть идеологии, которую они просто кинули, отказавшись от нее. Но сама ящерица ушла. Голова её ушла.



А голова — это как раз та партийная номенклатура, которая спасла свою шкуру, спасла свою политическую власть, спасла свое финансовое могущество. Потом она трансформировала свою политическую власть в деньги. Сегодня она этими деньгами обладает, бороться с ящерицей очень трудно.



Конечно, всё это надо осудить — ленинизм, марксизм, практику и теорию коммунизма, также как это было осуждено на Нюрнбергском процессе. Я уверен, этот суд ещё впереди».

Вот так — ни дать, ни взять, а настоящая Валерия Новодворская в белых погонах!

На побегушках у Киевской хунты

Примечательная та позицию, которую РОВС занял по поводу событий на Украине. В начале февраля 2014 года организация выпустила заявление по поводу Евромайдана. И хотя это заявление достаточно мутное, но всё же местами достаточно красноречивое.

Вот выдержки из него:

«… Столь же губительно и наблюдаемое в последнее время стремление некоторых национальных русских организаций в Малороссии и в Крыму, найти опору и поддержку в лице путинского режима.



Лидерам этих организаций следует помнить, что Российская Федерация – это далеко не Историческая Россия, а путинским режим – вовсе не национальная власть, стоящая на страже интересов русского народа.



Увы, в реалиях всё обстоит прямо наоборот: в РФ правит олигархический режим, проводящий антирусскую политику и жёстко-силовыми методами – омоновскими дубинами, гэбистскими провокациями, тюрьмами и лагерями – подавляющий русское национальное движение».

Если отбросить всю словесную казуистику и шелуху, то общий вывод напрашивается совершенно чётко — РОВС фактически поддержал антироссийский майдан! Правда, при этом высказался за создание некой «третьей силы»:

«Третья – здоровая – сила, как воздух, нужна сейчас не только на Украине, но в Российской Федерации.



Русскому народу необходима политическая сила, способная противопоставить себя – прежде всего, идейно – как засевшим в Кремле коммунистическим наследникам, так и внешним давлениям, угрожающим России и традиционной православно-славянской цивилизации.

Хотя правящая антинациональная элита РФ теперь всё чаще и чаще вынуждена прикрываться маскировочной сеткой из атрибутов «православия» и «патриотизма», на деле – она попирает национальное достоинство, экономические, социальные и культурные интересы титульной нации, интересы всего славянства, действует исключительно в видах личного обогащения и удержания власти.



Заворовавшаяся чекистско-олигархическая верхушка РФ и не может действовать иначе, ибо приход к власти национально мыслящих лидеров, предоставление подлинных гражданских прав русскому населению – означал бы конец её диктатуры. Путинский режим – это позорное и страшное, разлагающее душу России, наследие большевизма».

А потому любое сотрудничество с путинским режимом – прямое предательство русского народа, удар в спину Национальной России и Национальной Украине».

Понятно, что так называемая «третья белая сила» (кстати, взятая из арсенала нац-мальчиков периода Второй мировой войны) есть полная химера — в силу самой ничтожности влияния РОВС. Поэтому с точки зрения реальной политики позиция РОВС и была, по сути, поддержкой того государственного переворота, который произошёл на Украине в феврале 14-го года.

Мало того, украинские члены РОВС на практике послушали своих российских начальников!

Ещё в 2004 году начальником 2-го Отдела РОВС в Киеве был поставлен местный историк-любитель Игорь Викторович Родин, коему присвоили чин «штабс-капитана». РОВС при этом рассматривал Киев как неделимую часть России — в приказе о назначении Родина говорилось о том, что Отдел является неотъемлемой составной частью РОВС и «никаких удельно-местечковых настроений в нём быть не может». Украинский Отдел был весьма активным.



Так, в сентябре 2005 года вышел первый номер газеты «Штык», а с февраля 2006 года в Луганске начал выходить «Информационный листок РОВС», занимавшийся политической пропагандой вроде как за «единую и неделимую Россию».

Но вот в ноябре 2013 года в Киеве начался новый майдан. И скоро «штабс-капитан» Родин издал приказ по своему Отделу о том, что он выступает за свержение «прокоммунистического» режима Януковича и собирается вступить в новую УПА (Украинскую повстанческую армию).



Он и вступил в один из карательных батальонов, когда победивший Евромайдан начал войну против восставшего Донбасса. Что было потом, с возмущением описали сами члены РОВС:

«Дальнейшие события показали, что никакой УПА нет и в помине, есть регулярная армия, есть добровольческие батальоны, объединившие наёмников и «свидомых» воинов. Следы бывшего начальника 2-го Отдела постепенно затерялись и о нём начали забывать.



Однако в выпуске «Вестей недели с Д. Киселёвым» (от 07.09.14 г.) в сюжете о пленных увидели бывшего «штабс-капитана», а ныне стрелка батальона «Донбасс»…



Метаморфозы удивительные! Бывший командир и образец в вопросах дисциплины и чести, блестящий знаток истории и быта РИА стал подчиненным дегенерата и карателя Семенченко, понуро рассказывал корреспонденту о разгроме батальона и обстоятельствах пленения».

Родина выгнали из РОВС… Хотя, если по справедливости, с ним поступили очень нечестно! Ведь он искренне выполнил распоряжение своей же организации от начала февраля, в котором было ясно и чётко сказано о неприятии РОВСом «чекистко-олигархических режимов» Януковича и Путина, а также о необходимости единения между «здоровыми национальными силами Украины и России».



Вот Родин и солидаризовался с такой «национальной силой», как карательный батальон «Донбасс»! Так что все претензии не к нему, а к господину Иванову и К!

Кстати, эпопея белогвардейца Родина напомнила мне историю другого белогвардейца — атамана Шкуро, который в 30-40-ые годы прости свихнулся на почве антибольшевизма. В августе 1941 года он написал письмо Андрею Мельнику, одному из лидеров печально известной ОУН (запрещённой в России «Организации украинских националистов»). В письме были такие слова:

«Я, Андрей Шкуро, генерал-поручик Кубанского казачьего войска, выражаю готовность встать под знамёна Организованного Украинского Национализма согласно с Вашим призывом от дня 6 июля 1941 г.

На это моё решение повлияли во такие обстоятельства:

… Пора, что теперь переживается, налагает на всех Украинцев долг сосредоточения всех созидательных сил под одним проводом в борьбе с извечным врагом Украинской Нации для завоевания её суверенной государственной жизни во всех её этнографических границах. В этой борьбе не может остаться в стороне украинское казачество…».

Таким образом, эта белая мразь во время Великой Отечественной войны докатилось до готовности сотрудничать с оуновцами — даже на почве ненависти к «извечному врагу Украинской Нации» (то есть к России, которую укро-нацики ненавидят независимо от политического режима) и даже на почве готовности признать кубанских казаков «украинским казачеством»!



Да, не зря Шкуро после войны повесили за предательство — такую позорную смерть он вполне заслужил, и не только с точки зрения законодательства Советского государства!

Так что Родину было брать с кого пример и в историческом плане…

Но вернёмся в наше время.

Сам глава РОВС Игорь Иванов весной 2014 году совершил неожиданный кульбит и вдруг выступил в поддержку Новороссии и Русской весны — думается, просто испугался идти против общественного мнения страны, которое тогда очень мощно поддержало и присоединение Крыма к России, и восставший Донбасс.



Иванов всплыл в окружении Игоря Гиркина (Стрелкова) — оно и неудивительно, потому что Стрелков одно время сам был увлечён белым движением, хотя и на уровне только исторической реконструкции.

Впрочем, химеры по прежнему бродили в буйной голове Иванова.

В марте 14 -го года он выступил с новым обращением, в котором вновь призвал создать «третью силу» в России и на Украине. Заодно очень злобно обрушился на коммунистов:

«Нельзя не сказать и о провокаторах с другой стороны — членах всевозможных прокоммунистических группировок, выступающих под красными флагами и устраивающими истерику вокруг защиты истуканов, изображающих Ленина и большевицких вождей;

Своими выходками коммунисты сейчас выступают в роли настоящих провокаторов. По сути, они прямо подставляют русское население Украины под удар, разжигают против него всеобщую ненависть — и на Западе Украины, и в мире, и в самой РФ, где большинство людей не желает возврата к советчине.



Своими действиями коммунисты провоцируют радикально настроенное крыло западно-украинских националистов на антирусские выступления. Все эти защитники ленинских изваяний отнюдь не «противостоят», а фактически подыгрывают Западу, который всегда пытался проводить порочную, сфальсифицированную и очень удобную для него концепцию о том, что понятия «коммунист» и «русский» — тождественны…».

Представляете, в то время, когда русские люди объединились против украинского национализма вне зависимости от политических убеждений, когда коммунистов на пост-майданной Украине не просто преследовали, а часто просто убивали, когда за советскую символику укро-каратели на Донбассе сжигали дома, этот белогвардейский клоун фактически приветствовал весь этот антисоветский шабаш и явно играл на раскол русского движения!

Дальше — больше.

5-го июля 2014 года, после вступления в должность главы политуправления Министерства обороны ДНР (по настоянию пригревшего его Стрелкова) Иванов выступил с целым перечнем провокационных заявлений, которые охотно цитировала газетка «Наша страна».



Это издание когда-то было основано Иваном Солоневичем в Аргентине, существует оно до сих пор и отличается крайней антисоветской шизофренией, видя везде и повсюду сплошные заговоры «чекистов и коммунистов». Иванов — там постоянный автор.

Так вот, в самый разгар боёв за Донбасс главный «замполит» Стрелкова через эту газетку объявил Путина «старым врагом русских патриотов и «национальной России, которая возрождается в Донбассе».



А 19-го июля Иванов высказлся ещё жёстче: «Путин и его режим для русских никогда «своими» не были. Они для русских — враги». И снова, извините за выражение, последовал словесный понос о «третьей силе» — мол, Донбасс под «белым национальным знаменем» должен объявить врагами и бандеровскую Украину, и путинскую Россию…

Вообразите, что было бы, если бы восставший Донбасс последовал бы советам вот этого «замполита» — в условиях, когда сам Стрелков жалобно взывал к Москве о необходимости ввода войск и когда все прекрасно понимали, что без поддержки официальной России Донбасс просто обречён!

Слава Богу, что ни среди ополченцев (где в одних рядах дрались и белые, и красные, и монархисты, и анархисты), ни среди повстанческого руководства не нашлось идиотов, которые бы откликнулись на призывы деятеля, которые явно заигрался в Гражданскую войну столетней давности.



Кстати, говорят именно по этой причине Стрелкова вместе со всем его белым политуправлением попросили прочь из ДНР — во всяком случае, к осени 14-го года, по свидетельству очевидцев, Игорь Иванович стал не совсем адекватным с точки зрения восприятия реальности.

Вот до чего доводит чрезмерная дружба с белыми фантазёрами!

Сегодня Стрелков оказался на глубокой политической обочине, на него мало кто обращает внимания. А его приятель Иванов вообще куда-то пропал — скорее всего вновь ушёл в чисто историческую реконструкцию, где ему самое место…

… Дорогие читатели, вывод из всего сказанного выше делайте сами. Отмечу лишь одно. Настоящая белая идея родилась и умерла очень давно, сто лет назад.



Конечно же её надо изучать и исследовать — автор этих строк изучал её профессионально, ещё когда в 90-ые учился в аспирантуре на историческом факультете ННГУ имени Лобачевского.



Интересны и реконструкторы белого дела — в их присутствии, порой, ощущаешь историю вживую, её почти можно потрогать руками. Но когда эти любители истории начинают играть в реальную политику, то тогда жди настоящей беды.



Потому что их антисоветский настрой неизменно и всегда делает их профессиональными русофобами, да ещё действенно-разрушительным инструментом враждебных России сил — ибо такими оторванными от реальности «идеалистами» очень удобно манипулировать!

И последнее, в 2012 году российское телевидение выпустило документальный фильм об Иване Ильине. Фильм в общем-то благожелательный по отношению к философу и его литературному наследию. Однако у профессиональных белогвардейцев фильм всё всё равно вызвал недовольство.



Особенно их бесил факт того, что прах Ильина недавно перезахоронили в России. Вот как на это откликнулся некий Ярополк Михеев, атаман донских казаков за рубежом Председатель Общества Галлиполийцев в США, Почётный Председатель РОВС:

«Ильин был убеждённым монархистом и до конца жизни проповедовал возвращение к «русскому правописанию» протестовал против «ленинского кривописания», которое совершенно извращало значение русских слов.



Одновременно он не признавал употребление «варваризмов» в русском языке — иностранных слов, для которых существуют равнозначащие слова (синонимы).

В своём завещании он подчёркивал, что хотел бы вернуться на родную землю, но когда она будет совершенно свободна. Россия сегодня является наследницей не Российской Империи, а СССР.



Его с женой не следовало выкрадывать из могил. Сделано это кощунство было только для того, чтобы коммунистические наследники могли показать, что белая идея исчезла и гражданская война закончена.



Это не так, гражданская война не закончилась и народы России еще закованы в красные цепи, и они ещё задыхаются. Пора бы было сбросить красное иго и прогнать вчерашних чекистов сидящих на шее народов России».

Хочу спросить — с психическим здоровьем этого человека всё в порядке? Думаю, что ответ вполне очевиден. А ведь этот малахольный начальствует над так ими людьми, как Игорь Иванов… Впрочем, каков поп, таков и приход…

Вадим Андрюхин