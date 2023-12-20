«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и подозрения» – под таким заголовком американская газета New York Times неожиданно поместила статью, автор которой вдруг обнаружил, что в хваленой Европе самым циничным образом нарушаются элементарные права человека.

Нет, конечно, автор статьи Эндрю Хиггинс (кстати, не рядовой репортер, а руководитель бюро NYT по Восточной и Центральной Европе в Варшаве, которого специально командировали в Латвию), прямо так не пишет. Но из того, что он излагает в своей публикации о положении в этой прибалтийской республике, со всей очевидностью явствует, что вопиющее попрание прав там и в самом деле имеет место.

Так, Хиггинс свой репортаж из Даугавпилса начинает с того, что описывает драматическую судьбу Нины Марцинкевич, которой латвийские власти неожиданно приказали немедленно покинуть страну.

«Русскоязычная вдова, – повествует американский журналист, – родилась в Латвии 63 года назад, когда она еще была в составе Советского Союза, вышла там замуж и воспитала семью. Она никогда больше нигде не жила. Поэтому этой осенью стало неприятным сюрпризом, когда она получила краткое официальное письмо, в котором говорилось, что она потеряла право на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание. "Вы должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года"», – сообщили ей.

Вдова Нина Марцинкевича, у которой проблемы с сердцем и легкими, а также высокое кровяное давление, ей некуда идти, и она сказала, что потеряла сознание от шока и провела следующие три дня в постели, плача», – отмечает Хиггинс, указывая, что в результате женщина приняла российское гражданство, чтобы иметь возможность получать пенсию, чего ее лишили в Латвии.

И по его словам, в таком же положении оказалась не только она одна.

По данным NYT, более 80% населения Даугавпилса, латвийского города, в котором живет несчастная вдова, говорит по-русски, и лишь немногие разделяют энтузиазм Латвии по поводу помощи Украине.

А автор статьи объясняет такие действия латвийских властей тем, что они это делают якобы «в ответ на войну на Украине в рамках усилий по борьбе с влиянием Москвы».

Никак прямо не осуждая такие русофобские действия официальных властей Риги, Хиггинс тем не менее приводит еще один пример бесчеловечного шантажа русских пенсионеров, родившихся и проживающих Латвии.

«68-летняя Татьяна Матвеева, – пишет он, – еще одна негражданка Даугавпилса, также приняла российское гражданство, чтобы получить досрочную пенсию. Она также получила письмо с приказом уйти. Отчаявшись избежать высылки, она обратилась за помощью к Ольге Петкевиче, русско- и латышско-язычной журналистке и активистке из Даугавпилса, которая помогает русскоязычным пожилым людям ориентироваться в лабиринтах бюрократии. Это включает в себя ответы на анкету. Среди вопросов: «Осуждаете ли вы военное вторжение России в Украину?» и «Поддерживаете ли вы аннексию Россией Крыма или любой другой части Украины?».

Г-жа Матвеева, свидетельствует американский журналист, дважды сдавала экзамен по латышскому языку, но оба раза провалилась. Родившаяся в России в советские времена, она жила в Латвии с 1980 года, работая на советском заводе, который рухнул при коммунизме в начале 1990-х годов, а затем уборщицей в даугавпилсской больнице.

«Раньше меня никто никогда не просил говорить по-латышски», – сказала она. «Если бы мне было 20, я могла бы учиться, но у меня потеряна память». Приведя этот пример, американский журналист тоже прямо никак его не комментирует.

Впрочем, Хиггинсу и не надо ничего самому комментировать.

Приведенные им случаи варварского отношения латвийских властей к беспомощным старикам и пенсионерам, проживающим на территории республике, которой наша страна никак не угрожает, говорят сами за себя. Они являются красноречивым подтверждением их политики по отношению к русским.

Как известно, осенью 2022 года в Латвии были приняты поправки к закону об иммиграции, которые предусматривали, что в 2023 году разрешения на постоянное проживание для граждан РФ, которые ранее имели паспорт гражданина или негражданина Латвии, будут продлены только в том случае, если те подтвердят свои знания латышского языка на категорию А2, а также подтвердят наличие дохода. В сентябре 2023 года Сейм Латвии утвердил поправки, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку – провалившим тест и пересдачу или не сдававшим его вовсе по уважительным причинам, – два года отсрочки.

Тем временем Управление по делам гражданства и миграции разослало 3 255 гражданам России с видом на жительство в Латвии письма о том, что они должны покинуть страну или подать заявление на получение ВНЖ, поскольку они не подали документов в УДГМ и не запросили ни временный ВНЖ, ни статус постоянного жителя ЕС или национальный постоянный ВНЖ.

«В ответ на войну на Украине, – утверждает Хиггинс, – Латвия запретила российское государственное телевидение, демонтировала памятники в честь советских воинов во время Второй мировой войны и распорядилась, чтобы тысячи российских граждан, проживших в стране десятилетия, должны быть проверены на лояльность и способность хотя бы элементарно говорить по-латышски, если они хотят остаться… В результате около половины из примерно 50 000 российских граждан, проживающих в Латвии, должны сдать языковой тест и пройти проверку безопасности, если они хотят остаться».

Однако тут американский репортер явно лукавит. Преследование русских в Латвии, снос памятников советским воинам-освободителям – проведение этой русофобской политики властями Риги и других стран Прибалтики началось давно, а вовсе не после якобы «вторжения на Украину». Просто сейчас гонения на них усилились.

Как сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на его заседании, россиян с ВНЖ в Латвии «заставили заполнить совершенно унизительные анкеты, где от них требовали ответов, демонстрирующих их нелояльность по отношению к Российской Федерации». В результате этого 3 255 человек, по данным министерства иностранных дел РФ, сейчас оказались в положении, когда с 1 декабря их могут принудительно депортировать из Латвии.

«Я знаю, что проводилось специальное совещание Совбеза РФ, что были даны поручения всем компетентным ведомствам, а также руководителям соседних, пограничных областей с Латвией. И все же, тем не менее, просил бы еще раз вас обратить внимание на эту проблему, поскольку мы можем оказаться в ситуации, когда просто судебные исполнители Латвии будут привозить на границу людей в инвалидных колясках. А ведь среди тех, кто попал в эту зону принудительного выселения возможного, много пенсионеров, тех, кого на экзамены-то привозили в инвалидных креслах», – обратился Вышинский к президенту РФ Владимиру Путину на встрече членов Совета с президентом в декабре.

Если в Латвии продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, заявил, отвечая на его вопрос, Владимир Путин.

«Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то, в конце концов, они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – сказал Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

И в самом деле, какое отношение имеет, например, престарелая вдова Нина Марцинкевич, которая родилась в Латвии, не может голосовать, ни в каких политических акциях не участвует, а также другие проживающие в Латвии русские пенсионеры, которым угрожают депортацией, к «влиянию Москвы»?

А потому даже явно не пророссийски настроенный американский журналист Эндрю Хиггинс недоумевает: «Дом г-жи Марцинкевича в преимущественно русскоязычном городе Даугавпилс на востоке Латвии находится более чем в 600 милях от линии фронта на Украине и совершенно тихий. Но ее статус русскоязычной женщины с российским паспортом сделал ее побочным ущербом от конфликта мишенью для подозрений и страха в Латвии. Маленькая и уязвимая балтийская страна травмирована прошлой оккупацией России и напугана тем, что Президент Владимир Путин может попытаться "защитить" русскоязычных соотечественников в Прибалтике так же, как он сделал на Украине».

Отсюда понятно, что такая неожиданная статья в NYT появилась вовсе не потому, что Вашингтон вдруг озаботился нарушением прав человека в Латвии и других государствах Прибалтики, о чем он знает уже давно, но никак не реагирует.

Дело в том, что предчувствуя разгром ВСУ на Украине, там стали паниковать, опасаясь, что разобравшись с нацистами в Киеве, Россия может обратить более «пристальное внимание» на тот вопиющий произвол, который творят по отношению к русским в Прибалтике.

Тем самым в США как бы намекают властям Риги, чтобы они не играли с огнем и умерили свой шовинистический пыл. Ведь если они в азарте русофобии перегнут палку, то никакое НАТО националистам в Прибалтике не поможет. Как оно сейчас оказалось не в состоянии помочь Украине.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Латвии преследуют права русскоязычного населения – лишают пенсий, медобслуживания, высылают из страны. Приводятся конкретные примеры судеб пожилых русских женщин.

2. Эти действия латвийские власти предпринимают якобы в ответ на войну в Украине и для борьбы с "влиянием Москвы".

3. Около половины из 50 000 россиян в Латвии должны сдать языковой экзамен по латышскому языку и пройти проверку на лояльность, чтобы остаться в стране.

4. Преследование русских в Прибалтике началось не сейчас, а давно, просто сейчас оно усилилось.

5. В США опасаются, что после разгрома ВСУ Россия может "пристальнее" посмотреть на положение русских в Прибалтике. Поэтому и появилась статья в NYT – чтобы предупредить власти Латвии, что им не стоит перегибать палку.

Вывод:

В статье показано, что в Латвии проводится откровенно русофобская политика в отношении местного русскоязычного населения. Эти действия объясняются желанием латвийских властей бороться с "влиянием Москвы", однако на деле являются проявлением ксенофобии и шовинизма. Статья в американской газете призвана предупредить латвийские власти, чтобы они не переходили "красную черту" в своей антироссийской политике.