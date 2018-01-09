Шведы о НАТО: никуда не денется «с подводной лодки»!

Кто желает вступить в НАТО? Шведы уже задумались на эту тему, снизив в процентном соотношении позиции сторонников присоединения страны к Альянсу. Как показал совместный опрос компании Ispos и Dagens Nyheter, по сравнению с 2017 годом число желающих вступить в НАТО стало меньше на 4%. Самое интересное заключается в своеобразном понимании ситуации противников вступления: никуда НАТО не денется. Всё - равно нас защитит!

Другими словами, зачем платить больше, если НАТО поможет Швеции в любом случае. Главное, обратиться за помощью в случае возникновения реальной военной угрозы. Ну, а пока справимся собственными силами, укрепляя военный потенциал страны. Да и правительство Стефана Лёвена к членству относится скептически.

Главный аналитик Ipsos Давид Алин отмечает, что 46% опрошенных полагает, что НАТО поможет даже при отсутствии членства, 22% заявили, что не стоит ждать помощи.

Возникла парадоксальная ситуация: среди противников членства людей, верящих в оказание помощи со стороны военного блока больше, чем среди людей, желающих вступить в Альянс – 57% против 45%. Рисковать мол, незачем, когда им, итак, помогут.

В целом настроения в шведском обществе относительно членства в НАТО либо позитивное, либо нейтральное. Около трети респондентов полагает, что членство укрепит безопасность страны. При этом каждый пятый респондент уверен, что уменьшится риск возникновения военного конфликта с Россией. Постепенно растет доверие к шведской армии и оборонительному потенциалу страны, но успех так себе: всего лишь 14% шведов в это верят.

Остается понять только одно: чего вообще боятся шведы, когда за всю историю именно они лезли в Россию, пытаясь проскочить на невские берега, а не русские шли войной ради территориальных приобретений на шведские земли?

Помнится, первый шведский крестовый поход (1142-1164 гг.) был нацелен на завоевание новгородской Ладоги. Далее, в 1240 году, князь Александр побил ярла Биргера во время Второго крестового похода, получив прозвище Невский. Но даже это шведов не успокоило…

И кто ж тут агрессор в исторической ретроспективе: Швеция или Россия? Практически семь столетий продолжалось российско-шведское противостояние, начавшееся и лелеемое именно «миролюбивыми шведами». Русские их били, пинками отправляя обратно на родину. Наконец в начале 19-го века скандинавы получили по заслугам окончательно: им пришлось подписать мирный договор, уступив Российской империи полностью Финляндию, что мнит себя такой независимой в наши дни, Аландские острова и восточную часть Вестро-Ботнии в вечное владение(!!!).

Впрочем, и среди шведов имеются разумные люди, на которых крики «Русские идут!» не оказывают отупляющего воздействия. Так, один из авторов блога «Скандинавия» на ЖЖ, публикующийся под псевдонимом Ниссе Хульт отметил в своей статье для газеты Dagens Nyheter следующее:

Другими словами, Швеция России абсолютно не нужна: никакой пользы в этой скандинавской стране не имеется, как и опасности. Если сидеть смирно, все обойдется. Главное, не дергать за усы русского медведя в угоду НАТО.