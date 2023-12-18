Как ИИ может навредить ребенку, студенту или пожилому человеку?Какие возможности появились у кибераферистов, черных пиарщиков и «звонил» с появлением нейросетей?В какие игры будут играть дети через 20-30 лет?Обсудили и помечтали о добром будущем с экспертом по информационной безопасности Масаловичем Андреем Игоревичем.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Искусственный интеллект и нейросети могут использоваться для обмана и манипуляций, особенно в отношении детей. Они позволяют автоматизировать профилирование и выявление уязвимостей людей.

2. Нейросети уже активно применяются для автоматизации различных процессов вокруг нас – от мягкого торможения в автомобилях до обработки больших объемов данных.

3. Существует опасность, что технологии искусственного интеллекта будут активно использоваться в информационных войнах и для социальных манипуляций.

4. В то же время искусственный интеллект уже помогает в решении многих практических задач, в том числе медицинских. Приведен пример системы поддержки принятия решений для лечения жертв мин.

5. В будущем возможно более широкое распространение "цифрового детокса" и возвращения к реальному общению без гаджетов.

6. Необходимо рассказывать детям "сказки цифрового леса", чтобы подготовить их к реалиям современного информационного мира.

В целом, в беседе затрагивались как положительные, так и отрицательные аспекты развития технологий искусственного интеллекта. Отмечалась важность разумного и этичного подхода к их использованию.