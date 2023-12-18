Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии, Творчество

Как бороться с фейками, аферистами и воровством персональных данных

18 1


Как ИИ может навредить ребенку, студенту или пожилому человеку?
Какие возможности появились у кибераферистов, черных пиарщиков и «звонил» с появлением нейросетей?
В какие игры будут играть дети через 20-30 лет?
Обсудили и помечтали о добром будущем с экспертом по информационной безопасности Масаловичем Андреем Игоревичем.

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Искусственный интеллект и нейросети могут использоваться для обмана и манипуляций, особенно в отношении детей. Они позволяют автоматизировать профилирование и выявление уязвимостей людей.

2. Нейросети уже активно применяются для автоматизации различных процессов вокруг нас – от мягкого торможения в автомобилях до обработки больших объемов данных.

3. Существует опасность, что технологии искусственного интеллекта будут активно использоваться в информационных войнах и для социальных манипуляций.

4. В то же время искусственный интеллект уже помогает в решении многих практических задач, в том числе медицинских. Приведен пример системы поддержки принятия решений для лечения жертв мин.

5. В будущем возможно более широкое распространение "цифрового детокса" и возвращения к реальному общению без гаджетов.

6. Необходимо рассказывать детям "сказки цифрового леса", чтобы подготовить их к реалиям современного информационного мира.

В целом, в беседе затрагивались как положительные, так и отрицательные аспекты развития технологий искусственного интеллекта. Отмечалась важность разумного и этичного подхода к их использованию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O1TAbmBhJwY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Бельгию не хочется
Девочки разные бывают
HAARP. Климатическое оружие (необрезанная версия) (Галина Царева) [2010 г., Документальный, DVDRip]
Свастика на Луне
Приговор Путину и Медведеву
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12639 11349
    Валерий час назад

      Очередной поиск сказочного средства от всех болезней. Никокой ИИ не будет сделан так, что бы на него нельзя было повлиять, ибо манипуляция этим “повлиять” есть источник дохода для создателя и/или заказчика продукта.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru