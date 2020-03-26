Малькевич продолжает крестовый поход против фейков в американских соцсетях

Многолетняя практика показала, что в американских соцсетях типа Twitter, Instagram и Facebook не особо переживают за чистоту контента. В том плане, что удалять фейки у них не принято, могут только российский контент выпиливать почем зря, да аккаунты блокировать.

Засилье фейков особенно бросается в глаза сейчас, в ситуации с коронавирусом. Многие любят преувеличить серьезность ситуации, а кто-то и того хуже – злонамеренно провоцирует людей на панику. В американском сегменте соцсетей с такими фейками борются очень жестко, в отличие от российского. Тут законодательство РФ западным компаниям как будто вовсе не указ.

«Мы видим совершенно вопиющие случаи, когда по обращению Роскомнадзора Instagram и YouTube отказываются удалять фейковые посты, сообщения, ролики о ситуации с коронавирусом в России», - рассказывает глава ФЗНЦ и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Как принудить западные корпорации соблюдать наше законодательство – большой вопрос. Добровольно они этого делать не станут, судиться с ними тоже проблематично, потому что не у всех даже есть офисы на территории Российской Федерации (это, кстати, тоже одна из задач, которую необходимо решить). Очень помогли бы штрафы, причем явно не пятьдесят и не сто тысяч рублей, а миллионы. И вплоть до уголовной ответственности. Потому что распространять фейки в русскоязычном сегменте Сети и сеять панику среди россиян по поводу коронавируса недопустимо.

Наиболее возмутительным Малькевич назвал тот факт, что все эти соцсети зарабатывают на российских пользователях деньги за рекламу. Зарабатывать зарабатывают, а соблюдать наши законы не потрудились. С таким беспределом надо бороться и бороться очень жестко, по-хорошему они не понимают.