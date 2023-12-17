Всё было красиво, но что-то пошло не так… Клип «СОХРАНИ»
Клип про любовь, до слёз, жизненная история…
Также смотрите другие наши фильмы в защиту детских жизней:
«Мама, я вырасту» https://youtu.be/-JPFq-9EfKk
«Спасибо за жизнь» https://youtu.be/YkNrGgcCv1A
Клип «СОХРАНИ» создан друзьями канала «Общее Дело» из Сообщества «ТРЕЗВЫЙ МИР»:
https://vk.com/publictrezvyimir
https://www.youtube.com/@zdrav_zvuk
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/ypZfTm2Smzs
Как отучить детей МАТЕРИТЬСЯ https://youtu.be/ebwYyFh4gF0
Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0
Алкоголь и Бог в православии https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
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Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!
Вначале всё было легко и красиво:
Нежное солнце особо светило…
Светлые чувства накрыли лавиной,
Были невероятно счастливыми!
Возникает дикая страсть и всё вокруг исчезает.
Сократилось вмиг расстояние между телами…
Рождается новый мир из темноты,
Напряжение искрит – кризис формы – взрыв!
Вселенная возникла – «Две полосы! Дочь или сын?» –
Спросила его с восторгом, а он взял и посыпался…
«Уверена? Давай перепроверим, на!» – забегал по комнате.
Самый счастливый момент был по сути жестоко испорчен им.
Кристально чистое счастье содрогнулось от грубости
И страх завладел её сердцем – это не шутки всё…
Как обычно – страх в глазах, бежит прочь от проблем, слабак.
«Как? Тут что не так?» – он растерянно сдаёт назад…
Этот чудак теперь её одну винит во всём,
Выход нашёл: СЕЙЧАС АБОРТ. А что ПОТОМ?
Улицы шумят, сиял очередной закат…
Хочется кричать! И не убежать,
Не вернуть назад… Сейчас нужно решать!
Никто не виноват, никто не виноват…
«Знаешь, подумал серьёзно:
Пока ранний срок, мы решим все вопросы.
Вообще, я тебя не люблю, расстаться хочу давно.
Не звони, не пиши, не вместе, всё!»
Осознанье – как электрошок:
«Как подонок он тупо ушёл!
Бросил меня, к тому ж не одну…
Ну да… Я пойду на аборт…»
Встреча с кентами, всё рассказал им, ждал их поддержки, но прогадал:
«И что за сюрприз ты нам принесёшь, если ребёнка пускаешь под нож?
Знай! Впереди затаились пустые года – псы сурового времени,
Что будут грызть тебя каждый день за твоё гнилое решение!»
Долго не думал, эффект от беседы – быстро сорвался, заряженный светом,
Спасать ситуацию за правильность дела – быть надёжным и верным!
«Дорого платим за легкомыслие» – крутилось в сознании, где-то услышал…
Напряжение давит на крышу – вот-вот её вышибет!
Сердце рвётся из груди, лифт сломан, и блин этажи…
Её телефон молчит. Звонил, уронил, разбил.
Чёрный вихрь закрутил, дальше уже нет пути!
Ключ в замок в надежде, оборот, но дома ни души!..
Вышел на крышу, был лишь для вида замок.
Усталое солнце стремилось за горизонт.
Что имеем – не храним, когда теряем – плачем!
В голове крутились слова друзей на автомате:
«Ну да, дело твоё, но здесь другой вопрос:
Абортнул родное дитё легко, и друга абортнёшь?!
Понимая всю суть, страшно к тебе спиной повернуться!
Как потом с этим жить, скажи?! Как радоваться солнцу?»
Тёплый свет красиво освещает местность…
В сумерках силуэт – дрогнуло сердце…
Но через мгновение им снова завладела тревога,
Краешек красного солнца скрылся за шумным городом.
Улицы шумят, сиял очередной закат…
Хочется кричать! И не убежать,
Не вернуть назад… Сейчас нужно решать!
Никто не виноват, никто не виноват…
Песня «СОХРАНИ»:
Мужской вокал: Алексей СУПЕЦ Супонев https://vk.com/suponev_official
Женский вокал: Ирина Жбиковская https://vk.com/id7859996
Авторы слов: Алексей СУПЕЦ Супонев, Алексей ТРОЯН Никуленко, Евгений Писарев, Алексей ЛИ Трифонов, Артём Злобин
Автор музыки: Сергей Кубрак https://vk.com/djkubrak
Клип «СОХРАНИ»:
Режиссёр: Анастасия Седлецкая https://vk.com/id17093099
Сценарий: Анастасия Седлецкая, Владислав Кунейко
Оператор-постановщик: Владислав Кунейко https://vk.com/sfatler_club
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