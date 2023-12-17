Клип про любовь, до слёз, жизненная история…Также смотрите другие наши фильмы в защиту детских жизней:«Мама, я вырасту» https://youtu.be/-JPFq-9EfKk«Спасибо за жизнь» https://youtu.be/YkNrGgcCv1AКлип «СОХРАНИ» создан друзьями канала «Общее Дело» из Сообщества «ТРЕЗВЫЙ МИР»:https://vk.com/publictrezvyimirhttps://www.youtube.com/@zdrav_zvuk✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqUКак подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/ypZfTm2SmzsКак отучить детей МАТЕРИТЬСЯ https://youtu.be/ebwYyFh4gF0Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0Алкоголь и Бог в православии https://youtu.be/10U9k5cmRRAКАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAEПрисоединяйтесь к Общему Делу:https://vk.com/obsheedelorfhttps://vk.com/dobrovolecodhttps://ok.ru/obsheedeloТелеграм-канал:https://t.me/obshee_delo_rfНаши каналы на ютубе:https://www.youtube.com/@proektodhttps://www.youtube.com/@obsheedelorfhttps://www.youtube.com/@proektobsheedeloНаш канал на РУТУБЕ:https://rutube.ru/channel/479524/Сайт Общественной организации «Общее Дело»:общее-дело.рфВместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!Вначале всё было легко и красиво:Нежное солнце особо светило…Светлые чувства накрыли лавиной,Были невероятно счастливыми!Возникает дикая страсть и всё вокруг исчезает.Сократилось вмиг расстояние между телами…Рождается новый мир из темноты,Напряжение искрит – кризис формы – взрыв!Вселенная возникла – «Две полосы! Дочь или сын?» –Спросила его с восторгом, а он взял и посыпался…«Уверена? Давай перепроверим, на!» – забегал по комнате.Самый счастливый момент был по сути жестоко испорчен им.Кристально чистое счастье содрогнулось от грубостиИ страх завладел её сердцем – это не шутки всё…Как обычно – страх в глазах, бежит прочь от проблем, слабак.«Как? Тут что не так?» – он растерянно сдаёт назад…Этот чудак теперь её одну винит во всём,Выход нашёл: СЕЙЧАС АБОРТ. А что ПОТОМ?Улицы шумят, сиял очередной закат…Хочется кричать! И не убежать,Не вернуть назад… Сейчас нужно решать!Никто не виноват, никто не виноват…«Знаешь, подумал серьёзно:Пока ранний срок, мы решим все вопросы.Вообще, я тебя не люблю, расстаться хочу давно.Не звони, не пиши, не вместе, всё!»Осознанье – как электрошок:«Как подонок он тупо ушёл!Бросил меня, к тому ж не одну…Ну да… Я пойду на аборт…»Встреча с кентами, всё рассказал им, ждал их поддержки, но прогадал:«И что за сюрприз ты нам принесёшь, если ребёнка пускаешь под нож?Знай! Впереди затаились пустые года – псы сурового времени,Что будут грызть тебя каждый день за твоё гнилое решение!»Долго не думал, эффект от беседы – быстро сорвался, заряженный светом,Спасать ситуацию за правильность дела – быть надёжным и верным!«Дорого платим за легкомыслие» – крутилось в сознании, где-то услышал…Напряжение давит на крышу – вот-вот её вышибет!Сердце рвётся из груди, лифт сломан, и блин этажи…Её телефон молчит. Звонил, уронил, разбил.Чёрный вихрь закрутил, дальше уже нет пути!Ключ в замок в надежде, оборот, но дома ни души!..Вышел на крышу, был лишь для вида замок.Усталое солнце стремилось за горизонт.Что имеем – не храним, когда теряем – плачем!В голове крутились слова друзей на автомате:«Ну да, дело твоё, но здесь другой вопрос:Абортнул родное дитё легко, и друга абортнёшь?!Понимая всю суть, страшно к тебе спиной повернуться!Как потом с этим жить, скажи?! Как радоваться солнцу?»Тёплый свет красиво освещает местность…В сумерках силуэт – дрогнуло сердце…Но через мгновение им снова завладела тревога,Краешек красного солнца скрылся за шумным городом.Улицы шумят, сиял очередной закат…Хочется кричать! И не убежать,Не вернуть назад… Сейчас нужно решать!Никто не виноват, никто не виноват…Песня «СОХРАНИ»:Мужской вокал: Алексей СУПЕЦ Супонев https://vk.com/suponev_officialЖенский вокал: Ирина Жбиковская https://vk.com/id7859996Авторы слов: Алексей СУПЕЦ Супонев, Алексей ТРОЯН Никуленко, Евгений Писарев, Алексей ЛИ Трифонов, Артём ЗлобинАвтор музыки: Сергей Кубрак https://vk.com/djkubrakКлип «СОХРАНИ»:Режиссёр: Анастасия Седлецкая https://vk.com/id17093099Сценарий: Анастасия Седлецкая, Владислав КунейкоОператор-постановщик: Владислав Кунейко https://vk.com/sfatler_club#клип #общеедело #клипы