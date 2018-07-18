Отечественный шоу-бизнес как лакмусовая бумажка процессов, происходящих в обществе

В этом материале хотелось бы поговорить о состоянии современной российской эстрады и ответить на вопрос, каким образом популярные артисты обеспечивают себя высокими рейтингами, ротациями своих песен на радио, «многомиллионными» просмотрами на Ютубе, эфирным временем на телевидении. Всегда ли они поступают порядочно по отношению к своей целевой аудитории и своим поклонникам?

Прежде всего, важно разобраться, на каких китах держится известность большинства отечественных медиа персонажей, включая блогеров, музыкантов, юмористов и т.д. Думаю, многие согласятся, что слава часто определяется не только талантом. Порой для привлечения внимания к своему творческому продукту используются самые грязные, самые чёрные технологии PR`а. Сегодня неизменными спутниками такого искусственно провоцируемого ажиотажа выступают такие вещи как: использование ненормативной лексики; демонстрация в клипах, на концертах, в интервью яркого, экстраординарного, асоциального поведения; провокационные высказывания и т.д.

Влияние центральных СМИ на состояние шоу-бизнеса

Итак, почему же современные клипы и телешоу постоянно пестрят раскрашенными фриками, пьяными и неадекватными людьми, полуголыми девицами, а артисты не гнушаются произнести матерное словечко?

Ответ прост – потому что они могут это делать, зная, что не понесут никакой ответственности, а наоборот – с высокой вероятностью привлекут больше внимания аудитории к своей персоне. Речь не столько о юридическом аспекте проблемы, хотя он тоже имеет место, а в большей степени о том, как работает система современных СМИ, которую не зря называют четвёртой ветвью власти. Ведь суть предельно простая. Если какая-то персона позволила себе нецензурную выходку, тем более на массовом или общественном мероприятии, то это поведение не только должно получить осуждение в центральной прессе, но и стать поводом для дальнейшего игнорирования этого артиста, как минимум до тех пор, пока он не принесёт публичных извинений за оскорбление аудитории. При таком подходе любая аморальная выходка может поставить крест на деятельности публичной личности, и становится маловероятна.

Вместо этого крупные и даже государственные издания и информационные агентства России занимают по-настоящему иезуитскую позицию. Они не только не озвучивают критики в адрес исполнителей за их пошлый эпатаж, но наоборот – просто тиражируют информацию об их выходках в нейтральном или положительном свете, как будто всё нормально, как будто так и надо себя вести. По сути, под предлогом «объективного и беспристрастного освещения событий» они просто занимаются рекламой.

Лидером в этом деле является Первый канал, который регулярно приглашает на различные развлекательные передачи по типу «Вечерний Ургант» всевозможный сброд, начиная от порноактрис и заканчивая Сергеем Шнуровым, под которого одно время даже отдельное телешоу создали «Про любовь», но оно не долго просуществовало. Шнуров тогда ещё в интервью с Познером искренне удивлялся, чем это он так интересен, что вот его на телевидение позвали, ещё и долго уговаривали… Вслед за Первым идут остальные телеканалы и центральные информационные агентства. Как заявил в одном из интервью гендиректор ТНТ Артур Джанибекян, оправдывая аморальный контент своего детища, на российском телевидении полно материалов уровня «Дом 2», и поэтому они ничем не хуже других.

Кто-то возразит в стиле «они же популярные, у них столько просмотров на YouTube». Но, во-первых, популярность на Ютубе дело тоже управляемое – любой, кто сталкивался с этой сферой, знает, как накручиваются показатели и сколько это стоит, и весь вопрос лишь в том – допускает ли блогер, либо медийная личность использование подобных аморальных методов. Во-вторых, просмотры на Ютубе зачастую обеспечивает всё те же публикации в прессе. И в-третьих, на Ютубе в силу его недавнего появления и специфики развития по-прежнему доминирует подростковая и молодёжная аудитория. Это значит, что именно юные пользователи сервиса определяют то, что наберёт больше просмотров или лайков и попадёт в так называемый «Топ». И это будет явно не серьёзная аналитика, требующая напряжения извилин. По этой причине выстраивать политику СМИ, опираясь на популярность в YouTube, это примерно то же самое, что в условиях горячей войны организовать генеральный штаб в детском саду. Детей в стране, конечно, больше чем офицеров с генеральскими погонами, но это не повод ориентироваться на их мнение при принятии решений в подобных вопросах.

Что же касается современных артистов, то у них цель в большинстве случаев одна единственная – поддержание популярности, которая, в свою очередь, обеспечивает доход.

Современный прямо оглашаемый чисто коммерческий подход к искусству, коими являются, в том числе, музыка и кино, напрочь вытравил именно искреннюю творческую составляющую, лишив деятелей шоу-бизнеса социальной активности, творческого поиска, эмоциональных и духовных переживаний. На смену искренности пришёл холодный расчёт. Поэтому современное искусство во многом представляет собой крайне рафинированный товар, не вызывающий никакого послевкусия. Единственное, на чём держится такой продукт – это бомбардировка сознания потребителей всяческими непристойностями. Переборщить в таких вещах просто невозможно: чем их больше, тем сильнее будет ответная реакция зрителей – тем сильнее будет эффект.

Нарушение табу как способ монетизации творчества

Такой способ продвижения себя и своего «творчества» в медиасфере чаще всего основан на разрыве общепринятых шаблонов, на нарушении некоторых табу, которые, может, и не оглашаются открыто, но статистическим большинством исполняются по умолчанию. Приведём некоторые примеры.

Например, Филипп Киркоров в одном из последних своих клипов «Цвет настроения синий» в самом начале курит в одном помещении с маленьким ребёнком. Все, даже курильщики, прекрасно понимают, что курить вредно, и что пассивное курение способно наносить детям ещё более значительный вред, чем самому курильщику. В обществе на уровне менталитета, на уровне культурного кода выработан чёткий стереотип, что при детях курить нельзя. И если даже при виде, например, курящей мамаши рядом со своим грудным ребёнком это не оглашается вслух, то всё равно подразумевается и встречает хотя бы молчаливое неодобрение со стороны окружающих.

Это и используется в данной сцене курения при ребёнке. Помним, необходимо нарушить табу, разорвать шаблон, только тогда массовый зритель, не знающий о методах современного информационного манипулирования, онемеет возле экрана. Он будет сидеть и смотреть, как заворожённый на то, что происходит, так как именно здесь он видит что-то необычное, что-то выходящее за рамки его привычных представлений.

Суть состоит в том, что такие вещи вообще вроде бы не принято показывать на экране. Удар за ударом бьют по нашему восприятию: «Подростки пьют алкоголь! Разве такое можно показывать? Маленький ребёнок присосался к бутылке с шампанским! Как это не запретили? В конце клипа певец свободно ругается матом! Разве это нормально для публичного человека?!» И т.д.

В целом данный клип – это просто наглядное пособие применения чёрных технологий привлечения внимания. А снят и распиарен он при участии всё той же команды Первого канала под предлогом того, что это ведь всё сатира, юмор, эпатаж. «Мы не мозги людям деформируем, мы шутим так!» Юмор – это второе наиболее частое прикрытие антиобщественной деятельности современных СМИ, оправдывающихся тем, что они, мол, просто развлекают аудиторию.

Ещё один пример – клип группы Ленинград «В Питере пить». Смысл всей сюжетной линии также полностью построен на разрыве привычных шаблонов. В начале клипа офисный работник посылает всех «на три буквы» и уходит с работы, закупает в магазине водку и начинает её в себя заливать. Он бежит от привычной жизни. Не так ли?! Продавщица отдаёт ему две бутылки водки даром, за что её выгоняет начальник. Она тоже бросает свою работу и отправляется пьянствовать с бывшим офисным трудягой. Она тоже решает покончить со своей привычной жизнью. Не так ли?! Её всё достало, она хочет отдохнуть, и ей плевать, что будет завтра. Далее подобная ситуация повторяется с сотрудником ГИБДД, водителем такси и гидом музея. Всё та же идея – сбежать от обыденности, разорвать привычный уклад жизни, заменив его алкоголем и хулиганством.

Даже в мелочах читается разрыв шаблона. Например, когда сотрудника ГИБДД сбивает машина, водитель и его друг из этой машины не помогают милиционеру, а наоборот – скидывают его с набережной в речку, что, согласитесь, вряд ли возможно на самом деле. В этот момент мы видим что-то необычное на экране. Когда ГИБДДэшник приходит в себя, он вместо того, чтобы вызвать милицию и скорую помощь, начинает пить водку из горла. Опять разрыв шаблона! Женщина-гид посылает школьников матом прямо во время экскурсии, что полностью диссонирует с привычным образом экскурсовода. Потому что, как правило, эти люди предстают перед публикой, как начитанные, скромные, образованные, культурные люди, которые ни при каких обстоятельствах не станут ругаться матом, тем более перед детьми. Далее эта дама пьёт водку из шкурки банана… Всё это сопровождается матерной руганью и различным мелкими хулиганскими выходками.

Здесь также стоит обратить внимание и на содержание песни, где напрямую поётся о наркотиках, о том, как их классно употреблять в различных городах. И это тоже разрыв шаблона: «Разве можно о таком петь в песнях? Все говорят о том, что наркотики – это плохо, а тут мужик свободно поёт о том, как в Москве классно нюхать, а в Питере пить водку?»

Артистами всё это создаётся потому, что они знают, что никакой ответственности не понесут, двери Первого канала для них будут по-прежнему открыты.

А раз Эрнст, который сидит в своём кресле дольше чем Президент, одобряет – то и остальные либеральные рупоры поддержат такую выходку: опубликуют, растиражирую, помогут взбудоражить общественность, заставят людей обсуждать новый клип, вызовут дискуссию на тему «хорошо-плохо, и можно ли такое показывать по ТВ», создадут сотни «оттенков серого». Но как раз это артисту и нужно: создание общественного резонанса с целью обеспечения популярности. Популярность=доход, а там хоть трава не расти.

Причём это самый простой и примитивный способ раскрутить свой продукт: не нужно работать, создавая то, что проникнет в душу каждого, зацепит за живое, подвигнет на великое, заставит сопереживать. Надо просто показать пятую точку во весь экран, выругаться матом, показать себя пьяным с бутылкой водки в руке (за это ещё и алкогольные компании съёмки клипа проспонсируют). Единственный минус данной стратегии – это быстрое остывание публики. Такая популярность краткосрочна, требует постоянной подпитки со стороны «творца».

Поэтому ещё одна из очевидных причин того, что происходит, состоит в том, что люди, оказавшиеся на вершине славы, не хотят её покидать. Они хотят красиво жить, хорошо зарабатывать, и они же хотят оттянуть на себя все лавры успеха, потому что привыкли к этому, потому что такова их система ценностей, их отношение к жизни. В результате современные деятели искусства за период почти в тридцать лет успели сформировать некую группу «избранных», куда пускают далеко не всех, а роли и место в информационном пространстве распределяются по классовому статусу внутри самой группы. И это касается не только поп-сцены, вышесказанное можно легко отнести и к современной российской рок-культуре, кинематографу, телевидению.

Это говорит о том, что подобные процессы наблюдаются во всех сферах деятельности общества, и далее они будут только прогрессировать, вызывая тем самым дальнейший регресс творческого потенциала социума, не осознающего искусственности и ложности современных кумиров.

Консервация деградирующего Олимпа

Другая причина, скорее, косвенная и менее заметная, но тоже имеет большое значение в отношении дальнейших перспектив отечественного шоу-бизнеса. Современные российские исполнители, среда обитания которых ограничена садовым кольцом, заграничными виллами и светскими фуршетами, настолько оторвались от остального общества, что даже если с их стороны появятся попытки воплотить в жизнь какой-то действительно настоящий творческий порыв, то он будет настолько далёк от простых людей, что не будет воспринят должным образом массами. Народу будет совершенно непонятны проблемы и сложности «нашей» творческой элиты. Если же кто-то из богемы попробует опуститься до уровня «плебса», на котором всю жизнь паразитировал, и создать что-то искусственное, касающееся социальной жизни страны, то, как и всё искусственное, это всё равно не найдёт нужного отклика. Люди, даже несмотря на то, что им постоянно пытаются промыть мозги, достаточно тонко чувствуют фальшь. Согласитесь, когда рэпер Тимати снимается в клипе «Жить» одноимённого социального проекта из серии «за всё хорошее» – то это выглядит абсурдом. Пропагандист роскоши и гламура вдруг решил изобразить из себя святошу – что может быть фальшивее!?

В этих условиях, какие бы настоящие самородки, способные своим творчеством транслировать важность социальной ответственности или саморазвития, не появлялись на горизонте, у них дорога по сути всего одна. Своими силами пробиваться с опорой на интернет и социальные сети. Конечно, можно ещё попытаться принять участие в популярных телевизионных проектах по типу шоу «Голос» или «Танцы», но там этих самородков быстро обтешут под нужный формат, направив их таланты всё в то же деструктивное русло. Собственно, для данной цели эти проекты и существуют.

Ещё одна причина, почему наша поп-сцена стремительными темпами деградирует (по-другому этот процесс не назовёшь) кроется в такой фундаментальной категории, как мировоззрение. Олимп нашей эстрады занимают в основном «звёзды», которые «смотрят на запад». Для них априори всё западное лучше, прогрессивнее, современнее, креативнее. И для того, чтобы хоть как-то встроиться в эту медиапарадигму, диктуемую западным творческим эстеблишментом, они готовы во всём подражать и соответствовать. В основе этого лежит стремление приобщиться к своим западным коллегам, получить одобрение с их стороны, стать частью единой, так называемой, «общеевропейской» информационной системы, тем самым обладать ещё большей популярностью, ещё большими деньгами, ещё большими возможностями, тешащими собственное эго.

Поэтому наши «звёзды» как под кальку копируют всё то, что идёт оттуда, абсолютно не отдавая себе отчёта в том, что хорошо и что плохо, или сознательно подчиняясь более сильному потоку, дабы не оказаться заброшенными и забытыми. Доходит до банального, они даже символику начинают копировать: всевозможные пирамиды, жесты руками, масонские символы.

Так и кричат всем своим видом: «хозяин, я готов на всё, только дай мне подняться повыше!»

А оказаться на свалке истории, заброшенными и забытыми, они могут очень легко: они – не творцы, и если лишить их глянцевой мишуры и «звёздной» атрибутики в виде слухов, скандалов, других событий вокруг их персон, если очистить их творческий продукт от медиапропаганды в виде перечисленных PR-технологий, убрать ротации на радио и ТВ, рейтинги, которые присваиваются неизвестно кем, то они вдруг окажутся никому не нужны, ведь их творчество пустое, в нём ничего нет кроме примитива и пошлости.

Несуществующая, но реализуемая доктрина А.Даллеса

Невольно вспоминаются слова из пресловутой доктрины Алена Даллеса, которая, как все знают, не существует, но выполняется с точностью до каждой буквы:

«Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино ― всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства ― словом, всякой безнравственности. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества…»

Процессы, происходящие в отечественном шоу-бизнесе, отражают те тенденции, которые происходят и в других сферах нашего государства: политика, социальные услуги, медицина, образование и т.д. Кстати, самый наглядный пример построения популярности на использовании грязного PR`а в политике – это всем известный Владимир Вольфович Жириновский.

Суть этих тенденций состоит в воплощении в жизнь либерально-капиталистической концепции и стремлении встроиться в мировой порядок под эгидой США. При том всё чаще это стремление встроиться туда не в роли государства-друга или компаньона, а в роли космополитической прислуги без Родины и Отечества. Поэтому всё, что происходит на Западе, с завидной точностью повторяется и у нас, только с запозданием на несколько лет (десятков лет). Например, повышение пенсионного возраста, о котором сейчас столько шума. Если кто-то ещё помнит, то во Франции в 2010 году проходили массовые забастовки по поводу реформирования пенсионной системы, в результате которого возраст выхода на пенсию должен был вырасти с 60 до 62 лет. Несмотря на массовые акции протеста, реформа была проведена. Другой пример – это болонская система образования, повсеместно внедрённая в российских учебных заведениях, которая служит встраиванию нашего образования в общемировую (читай «западную») систему.

Нетрудно понять, что все эти процессы в конечном итоге приведут к угнетению и деградации русской культуры, так как не соответствуют её культурному коду. Этот вывод наглядно подтверждается падением уровня образованности молодёжи и полным отсутствием каких-то значимых фигур в сфере массовой культуры. Похожие процессы наблюдаются и в других сферах жизни общества.

Взять в пример то же градостроительство. При всех упрёках советской власти, около 80% современной инфраструктуры было построено в советский период: школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, кинотеатры, театры, библиотеки, парки отдыха в городской зоне и т.д. И заметьте, что вся эта инфраструктура носила ярко выраженный социальный характер. Сейчас тоже строят и центры развития, и спортивные объекты, но только в крупных городах, и большинство объектов вдобавок функционируют на платной основе. В результате цена за пользование этими услугами часто такая, что ребёнку из семьи со средним достатком, увы, не попасть туда. Так, где же социальная направленность? Её нет. Вместо неё мы наблюдаем явные признаки сегрегации: богатые и успешные могут позволить себе развитие своих детей, тем самым обеспечивая им будущее, бедные – нет. Таким образом, с помощью финансовых механизмов обеспечивается сохранение замкнутости элит, что в конечном итоге приводит к их постепенному вырождению.

Если нам не всё равно, что будет с нашей страной и с будущим наших детей, то мы уже сейчас должны искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Для обращения вспять деградационных процессов требуется формулировка и оглашение новой стройной концепции, которая задаст нужное целеполагание нашему обществу. Концепция должна учитывать все вышеперечисленные факторы, довлеющие над нашими творческими и политическими элитами, она должна определять новую систему ценностей жизни людей, в которой самореализация, поиск своего места в жизни будет оправдан экономически. Не говоря уже о таких вещах, как уничтожение возникшего классового расслоения социума, где элиты купаются в роскоши, а простые граждане остаются без средств существования.

Если мы не откажемся от попыток сохранить чуждую нашей ментальности либерально-экономическую модель, массовым пропагандистом и защитником которой и служит современный шоу-бизнес, мы рискуем пережить очередное глубокое падение в революционную реакцию, после которой встанет вопрос о существовании единого русского мира.

Что есть искусство?

Возвращаясь же к вопросу о том, кто такой истинный творец, необходимо ответить ещё на один: «Что такое вообще искусство, и для чего оно нужно?» Одно из определений, выражающих истинную роль искусства, можно сформулировать следующим образом:

Искусство – это творческая деятельность, направленная на создание образов и игровых сценариев, выраженных различными художественными средствами, с помощью которых объясняются моральные устои общества, первичные философские категории и смыслы, формируется различение добра из зла, а также идеалы и устремления. То есть целью искусства является обогащение духовной жизни человека, побуждение его к проявлению лучших человеческих качеств. В конечном счёте, искусство отвечает за воспитание людей.

Если человек создаёт что-то только ради развлекухи и ради обеспечения своей славы, то он – не творец. Истинным же творцом является лишь тот человек, чья деятельность направленна именно на те цели, которым и должно служить настоящее искусство. И только такое творчество способно быть востребованным всегда. Оно не нуждается в излишнем, тем более чёрном PR`е. Ему не нужен эпатаж. Оно необходимо обществу, как вода, как живительный сок, способный пробудить сердца людей, поэтому оно всегда будет пользоваться спросом, даже если в государстве пока доминируют совсем другие ориентиры.

Олег Ищущий

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Источник: whatisgood.ru