Вологда и Якутия выгнали Хаски, Элджея и Френдзону. Какой регион следующий?

В Вологде по требованию прокуратуры отменили концерты группы «Френдзона» и рэпера Хаски, а в Якутии протесты родительской общественности привели к отмене выступления Элджея. Тем самым ещё два региона присоединились к волне выступлений против аморальных исполнителей, которая началась с Дагестана и за пару месяцев прокатилась по всей России, подставив под угрозу всю конструкцию отечественного шоу-бизнеса, привыкшего транслировать массовой аудитории пошлость и непотребщину.

Отмена концертов Хаски, Элджея и Френдзоны

В Вологде не состоится назначенный на 2 декабря концерт группы «Френдзона» и рэпера Хаски, который на днях был преждевременно освобожден из-под ареста в Краснодаре. С требованием отменить выступление в прокуратуру обратилась детский омбудсмен Ольга Смирнова, на имя которой родительская общественность отправила несколько заявлений по поводу содержания песен музыканта. По словам Ольги Смирновой, в них присутствует информация, запрещенная для распространения среди несовершеннолетних, при этом на афише стоит пометка 12+. Ранее концерты Хаски были отменены по тем же причинам в Тольятти и Краснодаре.

«Я даже специально тексты песен распечатала, отправила в прокуратуру, потому что откровенно они аморальны: и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс. Я считаю, что такая информация должна быть запрещена для наших детей», – заявила «Интерфаксу» Ольга Смирнова.

Не пожелали стать «биомусором» и жители Якутии, к которым с концертом должен был приехать 28 ноября продвигаемый социальной сетью ВКонтакте Элджей. «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса» – именно так привык обращаться к своим слушателям этот исполнитель.

Как сообщили местные активисты, отмена концерта произошла в результате грамотных действий общественников со всей Якутии: были официальные обращения в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку текстов на соответствие указанной возрастной категории, в Прокуратуру для изыскания возможности законного запрета в целях профилактики негативного воздействия на общество, в Госсобрание (Ил Тумэн) для организации контроля за соблюдением Закона «О государственном языке Российской Федерации». Также активисты информировали население о текстах, в которых немало матерщины и восхваления наркотиков.

Не остались в стороне и органы власти. Руководитель Управления образования Якутска Алексей Семенов сообщил: «На основании требований прокуратуры Якутска и федерального закона №436 “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” мы разослали письма организаторам концерта и школам города о принятии действенных мер, чтобы не допустить несовершеннолетних на концерт Элджея в Якутске 28 ноября. Кроме того, ведется работа с воспитательными завучами городских школ. По плану идет учебно-воспитательный процесс, предметные олимпиады. Конечно, по возможности, мы должны постараться не заострять на концерте исполнителя внимание».

«Элджей известен исполнениями песен антиобщественного содержания, характерны слова нецензурной брани. Подобная никем не контролируемая открытая и свободная пропаганда противоречит здоровому образу жизни», – говорится в сообщении Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха, опубликованном на сайте ведомства.

В результате была создана атмосфера нетерпимости, и организаторы вынуждены были отменить концерт. Правда, они оправдывают отмену выступления якобы угрозами, поступившими в адрес рэпера. Однако в полицию никаких заявлений не поступало.

Следует отметить, что по мере повышения активности родительской общественности на местах, правдивые оценки в адрес творчества аморальных рэперов начинают звучать и в центральных СМИ, вместе с предложениями переходить к более радикальным мерам против тех, кто открыто пропагандирует насилие, наркотики и извращения:

Какой город следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных певцов?

Отрывки из песен Элджея

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Отрывки из песен Хаски

Поэма о Родине

Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь

БэнгБэнг

Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мёртвый человек поёт тебе

О том, что мёртвый человек

На вкус, как Орбит Человек

…

Плоть твоя дрожит паутиною капилляров

Мне описать не хватило б вокабуляра

Как потроха извиваясь тигровым питоном

Раскрывают утробу бутоном

Пироман-17

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Все псы попадают в рай

Спрячу ящик пандоры под еб*льник фартовый

Пох*й, жизнь имеет цену лишь в погребальных конторах…

Помню две тыщи первый – мать – кандидат наук –

Стирала туалетную бумагу – я мотал на ус

Главный урок: реальна только ирреальность, за неё держись,

Жаль, это понял отчим, выбравший запой длиною в жизнь…

Всё по-старому, ты один, и в поле не воин

Но, бл*дь, ты вынужден им глотки грызть волей-неволей

Тебе не светит ничего, кто сказал? Доиграй,

Рви, кусай, лай… сука, все псы попадают в рай

…

Моя маршрутка заберёт меня неизбежно

И я вы*бу фортуну в рот еще раз, нежно

Господин Собака

Я ненавижу тело своё – блядское чучело

Регенера- и терморегуляция чуть чего

Слежу за солнцем – жду, когда обернётся

Записываю пульс – жду, когда оборвётся диктант

Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох, как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок – зигзаг

От капель крови конопатый потолок

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы, пентаграммы

…

Немецкая машина трусливо дрожа, крадётся

В ней – Господин Собака, твой новый хозяин, шлюха

Он караулит лапой лицо, что сползает к брюху

Эту тряпку, что он сам скроил без холста и лекала

Этот кожаный чехол из куска моего еб*ла

…

А ведь ты так любил смеяться и еб*ться

Так любил еб*ться и смеяться

Ведь ты так любил смеяться и еб*ться

И даже одновременно еб*ться и смеяться

Заново

Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне всё равно (заново!)

И всё оно умереть и родиться заново, заново

…

Это чёрное ничего (это чёрное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)

Иуда

Обстоятельно проблевавшись

В чьей-то в хате на Патриарших

Я вбиваю бычки в перила,

Ожидая своё Kia Rio.

Пусть в такси шепелявит ретро.

Мы с водилой раздавим пятку,

И до дома доедем всмятку…

Мармелад

Голова полна дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

…

Я лежу в сортире (Мармелад, мармелад)

Притворяюсь мертвым (Мармелад, мармелад)

Шарят по квартире (Мармелад, мармелад)

Две фигуры в черном (Мармелад, мармелад)

Проглотил дыхание

Плитки как клеенка

Слышу чертыхание

ребенка

Голова как блюдо

Детского питания

Полная посуда

Голова, голова, голова, голова

…

Вся страна – это мёртвый ребёнок

Мармелад это бывшие кости

Меня лечит солёное время

Мне тепло под улыбкой безумия

Ведь я внутри мармелада

Пуля-Дура

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Убить Рэпера

Стонет рэпер имярек

Повелитель дискотек

Я намазываю на нож

Его чувственный скулёж

Убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера!

В душном сральнике ТЦ

Изменившийся в лице

В ожерелье из кишок

Спит распоротый божок

Фюрер

В моём инстаграме эти мёртвые барби

Что толкают сыры на своём молоке

Я забрёл на страничку к резиновой бабе

И дрочу, равнодушный, как рожа в ларьке

…

Мой фюрер — бл*дский старый педик

По барам сосёт дайкири

Либо делает минет

Церемонно, как харакири

Человек в Интернете

В мясной конуре рта

Дребезжит человечий вой

Человек в интернете сказал

Что боится проснуться собой

Прятать трупы своей семьи в мешки

Улыбается мусоропровод

И ныряют пакеты в прорубь

Равнодушно его кишки

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Как бороться с аморальными исполнителями

Необходимо разворачивать волну противодействия аморальным артистам шоу-бизнеса на региональном уровне. Как показали примеры Дагестана, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов уверенное озвучивание родительскими движениями или просто активными гражданами своего неприятия подобного творчества уже достаточно для того, чтобы местные власти приняли решение не провоцировать ситуацию и просто отменить концерт.

Инструменты противодействия аморальным исполнителям на местном уровне:

Публикация петиции с требованием отменить концерт аморального исполнителя, чьи песни нарушают «Закон о защите детей от вредной информации». Отправка заявлений в местные органы власти: Уполномоченному по правам ребёнка, в Департамент культуры, в Прокуратуру и Следственный комитет. Рассылка информации о петиции и заявлениях по сообществам в соцсетях и местным СМИ, комментирование этого процесса журналистам с акцентом на необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии.

Главный аргумент

Как показывает практика, главный аргумент противников петиций и бойкотирования концертов сводится к тезису «не нравится – не ходите». Поэтому крайне важно в ходе обсуждений доносить до широкой аудитории понимание целостной картины, которая хорошо раскрыта на примере следующего образа:

«Представьте себе следующую ситуацию. На первом этаже вашего многоэтажного дома открываются ночной клуб со стриптизом и наркопритоном, казино, курсы квартирных воров. Круглосуточный пивной бар. Вы начинаете возмущаться, требовать их закрытия. Но на все ваши жалобы вы слышите один универсальный ответ: «Не нравится — не заходите туда! Это не для вас. Это для другой категории посетителей, которым это нужно, интересно, полезно». Действительно, никто же не заставляет вас идти в эти клоаки, идите в библиотеку, музей, концертный зал и т.д. А проходя мимо зазывающих витрин, просто закройте глаза или отвернитесь в другую сторону и не мешайте веселиться другим. Но вскоре выяснится, что в вашем доме резко выросло число краж, ограблений, изнасилований, драк, не говоря уже о том, что в подъездах и лифтах стойкий запах мочи и перегара. Конечно, можно не обращать внимания на всё это, продолжать закрывать глаза и уши, затыкать нос и быстро пробегать в свою квартиру. Можно постоянно себя убеждать, что между этими безобразиями и конторами на первом этаже нет никакой связи. Можно восхвалять невиданный уровень свободы, который достигнут в вашем отдельно взятом доме. Но, в конце концов, скопившееся и окрепшее зло настигнет и вас. Но тогда может оказаться, что возмущаться уже поздно. Большинство жителей уже привыкло к такой жизни, считает её единственно возможной, правильной. И постепенно весь ваш дом превратится в один большой бедлам. А потом жителей просто не останется. Кто-то сопьётся, кто-то умрёт от наркотиков, кого-то убьют в драках или при ограблении…»

Понимание важного аспекта борьбы

Имеет смысл понимать, что петиции и требования бойкотировать или отменять концерты аморальных исполнителей носят характер народного «ценза», и могут препятствовать проведению отдельных концертов подобных групп. Однако они не приведут к созданию технической возможности как-то помешать прослушиванию такой музыки детьми индивидуально в наушниках.

Тем не менее, такая активность на местах даёт возможность:

Вынести в общественный дискурс данную проблематику и привлечь общественность к рассмотрению вопросов влияния массовой культуры на состояние общества, в частности влияния музыки на подрастающее поколение. Привлечь внимание общественности к тому факту, что наиболее популярный контент (музыкальные исполнители, блогеры, фильмы, сериалы, и т.д.) носит вполне определенный деградационный характер. В таком контенте продвигается разврат, алкоголь, табак и другие наркотики, извращенные представлении о природе мужчины и женщины, дискредитируется образ матери и отца, продвигаются концепции потребительства, безответственности, глупости и т.д. Придать огласке инструменты системы и её фильтры (в виде институтов музыкальных- и кинопремий, в виде контроля ТВ, пиара друг друга и т.д.), благодаря которым доступ к широкой аудитории, как правило, получают деградационные личности, а здравое творчество социального расширения не получает. Придать огласке манипулятивные и пропагандистские методы, которыми внедряются деструктивные программы в общество, посредством такого «творчества». Стимулировать общественность на поиск и поддержку альтернативного, здравого творчества и подать пример противодействия агрессивной пропаганде порочности, которой сегодня занимается массовая культура. Привлечь внимания обывателя для проведения разъяснительной работы касательно сути влияния такого «творчества», его методов воздействия, и целей тех, кто его продвигает. Способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям, которые исходят из данного «творчества».

Пошаговая инструкция:

Алгоритм достаточно простой и доступный каждому, но эффективность очень высокая: