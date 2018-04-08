Музыкант в законе по прозвищу Шнур

Группировка «Ленинград»

Сергей Шнуров сегодня – самый одиозный музыкант на российской эстраде. Кем на самом деле он является – лидер «группировки» под названием «Ленинград»? Фанаты для краткости зовут его ШНУР. Сам С.Шнуров взял это прозвище в качестве своего псевдонима. Группировка исполняет несколько десятков специфичных хитов. Песни «Ленинграда» отличаются неплохой музыкой и аранжировками. А вот тексты, как правило, содержат маты, пошлость и сквернословие. Их даже стихами назвать нельзя. Мужской и женский вокал «Ленинграда» – это своеобразное нецензурно-шумовое оформление композиций.

Строки из Википедии: «Ленингра́д» (полное название — »Группиро́вка «Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. …Во время выступлений «Ленинграда» зачастую один или несколько участников группы выходили на сцену в нетрезвом состоянии. Это было характерно для многих российских «андерграундных« коллективов, но нетрезвое состояние стало обязательной составляющей сценического образа группы «Ленинград». ….Исполняет песни в жанрах гаражный рок, ска, панк-рок и русский шансон. В песнях повсеместно использует ненормативную лексику. На концерте в Нюрнберге вышел на сцену голым. Также Сергей Шнуров выступал голым в конце выступления с группой «Рубль» на фестивале Kubana в августе 2010 года и на концертах группы «Ленинград» в Москве 5 и 6 июня 2014 года, в столичном клубе «Известия Hall».

Первый же вопрос, возникающий у непредвзятого зрителя, таков: почему официальное название «Ленинграда» не коллектив, не ансамбль, а именно группировка? Ведь слово «группировка», как правило, ассоциируется с другим словом – «преступная». Вы удивитесь, но мы имеем здесь парадоксальный факт: любое выступление коллектива есть грубейшее нарушение действующего уголовного законодательства, и расценивается, как групповое хулиганство.

Вот текст правового комментария к статье 213 УК РФ: …Хулиганство представляет собой умышленное нарушение общепризнанных норм и правил поведения, продиктованное желанием виновных лиц противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Обязательными признаками объективной стороны хулиганства являются публичная обстановка…

Итак, налицо состав преступления по пункту «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мотив: ненависть лидера группировки Сергея Шнурова к соотечественникам.

«…Петербург отличный город. Люди – г…но. Я людей сжег бы на фиг в этом городе. Ну большинство бы сжег, оставил бы немного, чуть-чуть. Москву я бы сжег всю, с архитектурными памятниками, со всей фигней…» – цитата из интервью Сергея Шнурова журналисту сайта sobaka.ru.

Итак, «Ленинград» на самом деле есть музыкально-хулиганская группировка, пренебрегающая общепринятыми нормами и правилами поведения в общественных местах, каковыми являются любой концертный зал или эстрадная площадка. Коллектив существует уже два десятилетия и за эти годы никто из властных или силовых структур не осмелился указать Шнуру на недопустимость хулиганских действий. Почему? – спросите вы. – Кто разрешил пьяному хулигану выступать на публичных площадках? На эти вопросы ответов пока нет. Фанаты Шнура отвечают так: потому что Шнур весьма талантлив как музыкант.

Сергеем Шнуровым с одной стороны поставлен уникальный, а с другой – варварский социальный эксперимент, суть которого в следующем. Если вы любите весёлую музыку – приходите! Но – с условием: не протестуйте, поскольку тексты песен будут с матами. Более того: под сквернословие и пошлятину Шнур через микрофон цинично предложит вам попрыгать. Таким манером лидер группировки проверяет фанатов на лояльность. Если вы публичные маты и нетрезвое состояние артиста считает нормой, и не стоите в зале столбом, вы – свой человек.

Читатель подумает: что это – больные фантазии автора? А вот и нет. На концертах «Ленинграда» собираются многотысячные толпы прыгающих и орущих в экстазе фанатов.

Интервью со Шнуровым, выложенные на Ютубе, свидетельствуют, что он чётко осознаёт, что творит. К примеру, он признался, что никогда не поедет с концертом в город Донецк, поскольку ополченцы – люди совершенно другого сорта. За «пьяный базар» могут ненароком и пристрелить. Не поедет он и в Чечню – там на первых местах вера и семейные ценности, и молодёжь воспитывается в этих направлениях. Тоже чревато. А мы добавим, что не поедет он и в российскую глубинку – в провинции люди нравственно достаточно чисты, чтобы высказать Шнуру всё, что они про него думают. И они не просто выскажут, но и попрут его со своей территории так, что он эти гастроли запомнит на всю оставшуюся жизнь.

О фанатах Сергея Шнурова

Невольно возникают вопросы: кто они по своей сути? Насколько адекватны? Однозначно то, что это люди с пониженной самооценкой и социальной ответственностью. Непечатная лексика со сцены для них норма. Самое печальное то, что некоторые приходят на концерты с детьми!

Другой вопрос: есть ли среди них патриоты своей страны? Ведь некоторые песни, (к примеру, «Москва сгорела»), наполнены откровенной ненавистью к России в целом, и к патриотам страны в частности. А регулярное упоминание в текстах Президента и других известных деятелей государства уже граничит с откровенным цинизмом. Ясно, что любой адекватный гражданин не потерпит подобного даже в привлекательной музыкальной обёртке.

Анализ социальных сетей показывает, что большинство трудящегося населения страны либо вообще незнакомы с группировкой «Ленинград», либо что-то видели или слышали мельком. У людей, занятых на производстве или в бизнесе, просто нет времени просматривать популярные ролики на Ютубе. Если учесть, что более 70 процентов россиян позиционируют себя людьми верующими, то фанатами группировки «Ленинград» они не могут быть в принципе – нравственные нормы не позволяют. Поэтому зрителями и слушателями группировки «Ленинград» в основном является прослойка подростков и молодёжи лет этак до 30. Шнуров и его команда дают концерты только в крупных городах – там из миллионного населения можно запросто набрать толпу молодых фанатов в несколько тысяч. Зачастую это студенты, т.е. вчерашние школьники, оставшиеся на период учёбы без контроля родителей. Но это вовсе не означает, что фанатов – большинство от всей молодёжи страны. Их – меньшинство, но собранное в одном месте, поэтому создаётся ложное ощущение крупной массовки. Там же – в крупных городах трудятся деятели шоу-бизнеса, которые организуют концерты. При этом организаторы искренне считают, что мат и пьянка на эстраде разрешены Законом РФ, и так будет всегда.

Большинство трудящегося населения России – патриоты, и не на словах, а на деле. Именно на них держится страна. И что получается? Пока занятые люди создают материальные блага, защищают Отечество, и растят детей, Шнуров и его команда втихаря и методично растлевают российскую молодёжь, построив на этом свой гнусный бизнес.

О чиновниках и звёздах шоу-бизнеса

Морально-нравственный вред молодому поколению, причинённый деятельностью группировки «Ленинград», ещё только предстоит оценить. И никто из чиновников телевидения и сферы культуры не хотят остановить этот беспредел. Единственное исключение произошло в 2002 году, когда Юрий Лужков, будучи мэром Москвы, запретил большие публичные выступления «Ленинграда».

Резонный вопрос к чиновникам: вы – граждане какой страны? Этот же вопрос можно задать звёздам отечественного шоу-бизнеса.

Люди, считающие себя вполне адекватными, которые реально вполне могут вразумить разнузданного музыканта в законе, предпочитают отмалчиваться. К примеру, на концерте «Новая волна» в Москве в 2016 году Шнур и его команда выступили в своём стиле перед Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Игорем Крутым, Олегом Газмановым, и многими другими известными людьми. Концерт выложен на Ютубе, и судя по реакции именитых певцов и музыкантов, все стыдливо промолчали.

Недавно Шнура пригласил на интервью мэтр российской журналистики Владимир Познер. После интервью мэтр признался, что Шнур – совершенно пустой и неинтересный собеседник. Вот только сам мэтр поддался странному гипнозу Шнура, и… тоже промолчал! Познер не задал «музыканту в законе» самого ожидаемого вопроса: зачем грязно материться в каждой песне, а также принуждать к этому молодых вокалисток? Ведь каждая композиция у группировки Шнура рождается и сразу хоронится в землю, поскольку у этих песен из-за нецензурных текстов нет будущего. Просмотр подобных записей у подавляющего большинства россиян вызывает резкое осуждение, а несовершеннолетним противопоказан категорически. Скажем более: многие россияне, особенно родители школьников, познакомившись с композициями «Ленинграда» на Ютубе, откровенно возненавидели и Шнура, и его коллектив. На этой почве в обществе наметился раскол масштабнее, чем это было с фильмом «Матильда».

Поэтому к Владимиру Познеру возникли вопросы, которые мы озвучим:

Уважаемый мэтр! Просмотр записи вашей беседы с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым вызвал полное разочарование. Это было не интервью, а его имитация. Шнуру нужно было задать самый главный вопрос в лоб, он, кстати, ждал и боялся этого момента. И не надо было вам с ним «выкать». Шнуров несравненно младше вас, поэтому вам сразу нужно было условиться общаться с ним на «ты». Уточняем, что именно вам, но не ему.

А сам вопрос таков: Сергей Шнуров, мерзавец ты этакий, зачем материшься на концертах? Ведь ты уже давно взрослый лоб, разменял пятый десяток, а до сих пор не поумнел! Зачем похабишь русский язык – великий и могучий, как сказал классик? Ты пишешь неплохую музыку, но из-за матерных слов твои песни нормальным людям слушать нельзя, в особенности, женщинам и детям. Твой продукт уже изначально с плесенью! Скажи, пожалуйста, зачем? Нам, старшему поколению, стыдно за этих людей в зале, которые не осознают, что ты с ними делаешь! А ты сам ведаешь, что творишь?

Разъясняю на пальцах. На фоне оркестра ты своих фанатов через микрофон обгаживаешь словесным поносом! Твоя аудитория – не эта молодёжь, что пришли на концерт, потому что здесь есть женщины и дети. Твоя аудитория, как бы сказать помягче – это зеки в возрасте этак за сорок в зоне особого режима. Вот они точно тебя поймут, одобрят и примут за своего!

А ведь можно не распускать себя до такой степени. От этого твоя популярность, как музыканта, только бы выросла.

И ещё. Непонятно, зачем ты недавно накинулся на священника Всеволода Чаплина? Ведь козе понятно, что его замечание по поводу твоих матов абсолютно справедливое. И что озвучить его надо было ещё полтора десятилетия назад, и не Чаплину, а всем твоим близким и знакомым людям.

С другой стороны – будем объективны: в чисто мужской взрослой компании без русского мата часто не обойтись. Нужно только понимать – когда и где. Матом, к примеру, одно время пользовались даже Александр Пушкин и Алексей Толстой. При желании можно найти в Сети эти образцы их творчества, которые были предназначены только для тайного прочтения и только узкому кругу лиц.

А вот за мат при женщинах и детях русские интеллигенты бросали хулигану перчатку в лицо, что означало вызов на дуэль. Получается, что тебя, Сергей Шнуров, в 19 веке при попытке матюгнуться в обществе просто однажды бы убили в поединке. В советское время публичный мат тоже не приветствовался. Ты либо сел бы в тюрьму за хулиганство, либо попал бы в руки психиатров. И даже сегодня, если матюгнешься в городском трамвае, то от мужиков наверняка получишь в морду.

В наши дни Россия стала самой толерантной страной в мире, и здесь нужно добавить слова «к сожалению». Цензура по Конституции на рубеже 20 и 21 веков оказалась запрещена, и вскоре появилась масса неприятных побочных эффектов. Кто-то из-за своей распущенности посчитал, что разрешены маты на эстраде и в кино. Есть кое-что и похуже. К примеру, в последние годы общество столкнулось с так называемым «потерянным поколением». Это молодёжь, которая забыла русский литературный язык, и стала говорить на некоем сленге, где половина слов либо матерные, либо жаргонизмы. Эти молодые люди полюбила пиво и вино, а многие пробуют спайсы и наркотики. И это лишь первый этап поражения недугом безнравственности их душ. А на последнем этапе мы имеем суициды подростков, стрельбу в школах, и даже убийства (вспомним недавнюю историю Артёма Исхакова и Татьяны Страховой). Кстати, свой многостраничный отчёт по убийству своей бывшей девушки Артём как раз и написал на том самом сленге потерянного поколения. Благодаря соцсетям тот отчёт появился в широком доступе. Любой может убедиться, что связь этого сленга и текстов песен «Ленинграда» самая очевидная…

После вот таких вопросов интервью с Сергеем Шнуровым было бы не только интересным, но и результативным в том плане, что деятельностью «музыканта в законе», заинтересовались бы, наконец, Минкультуры и Генпрокуратура.

Информационно-идеологическая война

Ведь наша первоочередная задача – защитить подрастающее поколение от различных «синих китов» и прочих пагубных соблазнов, несущих смерть. Нужно всячески им поспособствовать, чтобы они выбрали жизнь. Старшеклассники и студенты ещё вчера получили в школе чёткие сведения о правилах поведения в обществе. Учителя потратили на это массу времени и собственного здоровья. Но эту систему жизненно важных знаний о морально-нравственных нормах способен успешно порушить всего лишь один концерт группировки «Ленинград». Внимание! Это не преувеличение! Посмотрите съёмки выступлений на Ютубе и почитайте отзывы фанатов. Сумасшедшая энергетика концерта работает против нравственных устоев вчерашних школьников как тяжёлый молот против хрусталя! К сожалению, концерты группировки «Ленинград» проходят не в закрытом клубе для суровых мужчин. Отборные маты и грязная ругань звучат сегодня с центральных эстрадных площадок страны, и всё это вроде бы – легально и законно!

Нетрудно представить, какая каша в головах у подростков после такого концерта: где истина? Почему в школе говорили, что этого делать нельзя, а здесь – по факту убеждаемся, что всё можно?

Обществу, наконец, нужно признать, что сегодняшняя российская толерантность по своей разрушительности оказывается хуже действий любой пятой колонны внутри страны. Вопрос: а нужна ли стране такая губительная для молодёжи толерантность? Ясно, как день: она выгодна для наших западных партнёров, которым усиливающаяся Россия сегодня как кость в горле. И вовсе неспроста прозападные организации в нашей стране признают Шнура «человеком года», вручают ему различные награды, а наши прозападно настроенные кинорежиссёры предлагают ему роли в телевизионных фильмах. Что особенно печально – наши прозападно настроенные журналисты делают из Шнура «яркого интеллектуала» и «героя дня».

Сегодня в сфере российской культуры, как и в политике, идёт полномасштабная информационно-идеологическая война, цель которой – нанести максимальный вред Русскому миру. Нужно давно назвать поимённо всех, кто причастен к этому процессу. Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» – в передовых окопах этого фронта. А надёжный тыл обеспечивают все, кто поддерживает, разрешает, способствует, награждает и прославляет.

Ленивый обыватель скажет: если вам это не нравится – просто не ходите на концерт группировки «Ленинград»! Не слушайте господина Шнура на Ютубе, и запретите это делать своим детям. Живите по принципу: вы дистанцируетесь от него, и он вам не навредит! Но… Это утверждение справедливо для человека социально зрелого. А для молодёжи справедливо другое: запретный плод сладок. И они всё равно отыщут на том же Ютубе цинизм, гадость и пошлятину, которые ползучие, как плесень. А плесень появляется там, где недостаёт социальной санитарии. Стоит хозяйке в доме чуть полениться, и плесень возникла – вездесущая и неизбежная.

Все знают, что продукты и вещи с плесенью угроблены окончательно, и употреблению не подлежат. Но музыкальную плесень концертов группировки «Ленинград» молодёжь потребляет! И для многих молодых людей это может закончиться фатально. Ведь по идее музыканты должны нести обществу только радость и восторг от встречи с их творчеством. Но… Полной неожиданностью для психологов, к примеру, стал такой факт: после трагического ухода из жизни певца и музыканта Виктора Цоя около полутора десятков его фанатов по всей стране вдруг покончили с собой. Что случилось, почему популярная музыка внезапно принесла смерть? Вопрос до сих пор остается открытым. Единственный, но важнейший вывод – среди музыкантов, как и среди врачей, должен действовать принцип: не навреди.

Об использовании рыксама

Википедия неточно указала классификацию голоса Сергея Шнурова – баритон. На самом деле это «рыксам» – здесь мы позволим себе новый термин. Расшифровывается он, как рычание самца. Можно петь баритоном, но можно натренироваться и петь рыксамом, что для его публики звучит несравненно интереснее. Рыксам – это почти звериный рёв, назначение которого – разбудить в толпе фанатов низшие инстинкты и вызвать патологический экстаз. Этой технологией Шнур владеет виртуозно. Концерт с первых минут превращается в настоящую оргию, а тексты с матами способствуют процессу.

Кстати, Владимир Высоцкий в своё время тоже выбрал такую разновидность вокала, только, в отличие от Шнура, использовал рыксам несравненно более интеллигентно. Высоцкий свою карьеру барда тоже начинал с матерных песен, однако существующая в те годы система власти быстро направила его творчество в правильное русло, благодаря чему песни Высоцкого любимы и актуальны по сей день, и будут звучать в различных эфирах ещё очень долго.

Если в песнях Высоцкого основную нагрузку несёт поэзия, то у «Ленинграда» основной акцент сосредоточен на музыке и ритме. У текстов своё – особое назначение. Думается, экспертов-психологов в ближайшее время ждёт исследование на тему: как матерные тексты воздействуют на человеческое подсознание. Опережая результаты, предположим: такое воздействие достаточно разрушительное – особенно для психики молодёжи, и практиковать его можно лишь с осознанной целью – причинить нравственный ущерб значительному числу людей одновременно.

Главный вопрос: зачем Шнуров это делает? Цели «музыканта в законе» здесь просматриваются предельно ясно. Его деятельность – выполнение заказа Запада, направленного на расшатывание основ Русского мира. Первый этап – обрушение в стране морально-нравственных устоев среди молодёжи. Расчёт прост: ветераны уходят, и завтра нынешняя молодёжь станет рулить страной. И наступит время второго этапа: протаскивание в страну западной демократии, то есть заштриховывание семейных ценностей, легализация ЛГБТ-сообществ, однополых браков и всего того, что сегодня для Русского мира неприемлемо. Свои симпатии ЛГБТ-сообществам Шнуров не скрывает: в феврале 2013 года, отвечая на вопрос журнала The New Times, выступил со словами поддержки в адрес гомосексуальных подростков.

Глубинная причина тоже на поверхности: это фатальная ненависть к россиянам вообще, и к собственным фанатам в частности. Шнуров органически презирает и тех, и других. В интервью Владимиру Познеру он ещё раз подтвердил свои слова, сказанные журналисту сайта sobaka.ru: «народу нравится г…но!»

Сергей Шнуров не кричит в зал «Я вас люблю!», поскольку это утверждение расходится с истиной, и здесь он честен в первую очередь перед самим собой. Ведь любовь к ближнему и публичные маты – это категории абсолютно противоположные. Тем не менее, на своих фанатах Сергей Шнуров неплохо зарабатывает.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в рейтинге Forbes звезд шоу-бизнеса и спорта – 2016 поднялся с 28 места на 3-е, преодолев сразу 25 мест за год. За год Шнуров заработал $11 млн (за выступление артист просит $100 000), в то время как в рейтинге 2015 года в графе его доходов значились лишь $2,7 млн. За год выросло и число упоминаний исполнителя в СМИ – с 936 до 3388. Искать Шнурова в «Яндексе» также стали в 10 раз чаще – этот показатель увеличился с 676 971 запросов до 6 618 574 за этот же период.

Показательный факт: девушки-солистки в группировке «Ленинград» тоже вынуждены публично материться – таковы установленные Шнуром правила игры. У солисток из-за этого постоянно возникал внутренний психологический конфликт. Ведь общеизвестно, что в здоровом обществе женщина и мат несовместимы. Матерящаяся дама перестаёт быть женщиной и потенциальной матерью, а становится резко осуждаемым изгоем в женском сообществе. В составе «Ленинграда» было много солисток – уходили одни и приходили другие. Они знали, на что шли, но нагрузку, разрушающую их женскую суть, долго не выдерживали.

О лучшей солистке «Ленинграда»

Здесь есть смысл пару слов сказать о весьма талантливой певице Алисе Вокс (Бурмистровой). Высокая и красивая блондинка с уникальным голосом за три с половиной года работы в группировке существенно подняла популярность «Ленинграда». Впечатление об Алисе сложилось крайне противоречивое. С одной стороны – констатируется замечательный вокал, с другой – свой дар Алиса сознательно использовала во имя зла, то есть маты и богохульство на эстраде для неё на тот момент были нормой. Однажды Алиса согрешила в крайней степени, обратившись в одной из песен к Богу с шутливыми претензиями, сдобренными, как всегда, грязными матами.

Мы подозреваем, что подсознательное ощущение опасности у Алисы в последнее время уже зашкаливало, поскольку её сольные песни на сцене по смыслу и значимости граничили с социально опасной шизофренией. Около двух лет назад она решила покинуть коллектив. Думается, внутренний голос подсказал ей, что работа в группировке «Ленинград» губительна для её дальнейшей судьбы. Ведь неспроста у Алисы вначале распалась семья, а затем – уже после ухода, она попала в тяжёлую автомобильную аварию. К великой радости своих фанатов, Алиса осталась жива и почти невредима. Судьба дала ей ещё один шанс. Фанаты сейчас внимательно отслеживают её творчество с новыми музыкантами на Ютубе. Думается, успех на эстраде ждёт её, но только после искреннего покаяния. Возможно, ей имеет смысл перезаписать свои сольные хиты, что она спела ранее в составе «Ленинграда», но обязательно на другие – без матов стихи. А Сергей Шнуров, если возникнут претензии, пусть обращается в суд. По законодательству эта инстанция обязана исследовать все обстоятельства и мотивы дела, что может закончиться для Шнура крайне нежелательным финалом.

Читателя, конечно же, интересует вопрос:

Что будет с группировкой «Ленинград» дальше?

Попробуем заглянуть в ближайшее будущее. Вряд ли Сергей Шнуров, образно говоря, сменит пластинку, как в своё время это сделал Владимир Высоцкий. Да и возраст у него не тот, чтобы меняться. Шнуров в этом плане – человек на редкость упёртый. Невольно напрашивается такая аналогия: как вор в законе никогда не станет зарабатывать на жизнь, трудясь где-либо на предприятии, так и «музыкант в законе» никогда не поменяет свой хулиганский стиль.

Можно лишь пофантазировать о несбыточном: Шнур пригласил талантливого филолога, который переписал все тексты репертуара заново, и на сей раз они отвечают нормам настоящего русского языка. Также, по правилам песенного жанра тексты несут оптимистический и жизнеутверждающий смысл, то есть учат любви к ближнему и к природе. А ещё Шнур раз и навсегда отменил пьянку перед концертом. Только в этом случае коллектив «Ленинграда» получил бы право на свою реабилитацию, а Сергей Шнуров в перспективе – даже на звание заслуженного артиста РФ.

Однако времени для такого радикального поворота почти не осталось. Более вероятен другой исход: группировка «Ленинград», как генератор музыкальной плесени и чуждое российскому народу явление шоу-бизнеса, вскоре закончит свою деятельность. Тут два варианта: либо закончит тихо, либо с грандиозным публичным скандалом и суровыми «оргвыводами» со стороны правоохранительных структур. Гарантией такого исхода является чётко наметившаяся в последнее время тенденция самооздоровления российского общества, а также повышение внимания власти к проблемам молодёжи и к культуре. Добавим, что по вполне понятным причинам все видеозаписи концертов группировке «Ленинград» с матерными текстами с Ютуба будут удалены специальным распоряжением Роскомнадзора. И от группировки останется лишь статья в Википедии, где добавится пару абзацев о том, как всё закончилось.

По материалам сайта Вестник «Розы Мира»

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Источник: feedproxy.google.com