Когда в 2012 году на отечественном ТВ появилось новое вокальное шоу, у зрителей родилась надежда на светлое будущее нашего шоу-бизнеса. Но с оптимистичными прогнозами по поводу телепроекта «Голос» явно поторопились – изнанка популярного проекта оказалась не такой уж и радостной.

Широко распространено мнение, что телевидение – это зло, в беспросветном, кромешном виде. Что телевизионные технологии используются исключительно в корыстных целях находящимися в тени кукловодами, которые оболванивают многомиллионную аудиторию ради получения власти над нею и извлечения из её же карманов огромных прибылей.

Нельзя сказать, что подобное восприятие ТВ не имеет никаких оснований, их как раз достаточно – но всё-таки телевизор это инструмент, применение которого зависит от морального облика и задач того, кто его использует. Классическая дилемма, известная со времён первобытной древности: один и тот же булыжник может служить как скребком по шерсти, так и смертельным оружием; одна и та же коряга успешно превращается как в «палку-копалку», так и в «дубинку-убивалку».

Вот так открытие – в России петь умеют многие

В 2012 году отечественная телеаудитория, буквально задыхавшаяся от засилья реалити-шоу вроде не к ночи будь помянутого «Дома-2» и пиршества низкопробного, с позволения сказать, юмора в формате «Камеди Клаб», ощутила надежду на лучшее. На то, что возможности современного ТВ можно использовать не только для рекламы и пропаганды пошлости, но и для популяризации творчества и искусства.

На Первом канале началась трансляция шоу «Голос», открывшего неизвестный ранее многим факт – оказывается, помимо безголосого шоу-бизнеса в нашей стране немало исполнителей с полноценным певческим вокалом. То, каким может и должно быть настоящее пение, отечественный слушатель изрядно подзабыл (а юная аудитория так и вовсе томилась в неведении) за время засилья на нашей эстраде «клана Пугачёвой» и бесчисленных версий открывающих рты под фонограмму коллективов, вошедших в современный фольклор как «поющие трусы».

Поэтому живые голоса, звучащие в программе «Голос», показались народу России первым признаком того, что ситуация с культурой в стране меняется в лучшую сторону.

Сегодня, в 2024-м, можно констатировать, что культурная повестка в нашей стране действительно поворачивается в сторону патриотизма и традиционных ценностей. Вот только главная заслуга в этом принадлежит коренному общественному перелому, связанному с началом СВО. Тогда как шоу «Голос» не только не способствовало позитивным культурным изменениям, но, наоборот, стало ещё одним инструментом в антирусской идеологической кампании.

Голландия, Монголия, Россия – какая глобалистам разница?

Начнём, как полагается, с корней.

Корни у проекта «Голос» совсем не русские. Первоначально, в 2010-м, новый формат вокального соревнования под названием The Voice придумали в Голландии. Там догадались сделать акцент именно на певческой составляющей – первоначальный выбор участников судьи (наставники) совершают, находясь спиной к сцене и ориентируясь исключительно на слух, на вокальные данные и мастерство соискателя.

Разумеется, проект тут же стал глобальным трендом – лицензию на собственные версии The Voice приобрели в сотне стран мира. Судьба программы развивалась по привычным стандартам глобализации: всюду одни и те же правила, декорации, цветовая гамма, принципы подбора наставников и драматургические приёмы. Если убрать звук и ориентироваться исключительно на «картинку», найти разницу между «Голосом» в той же Голландии, Таиланде, Чили, США или Монголии практически невозможно – с поправкой на особенности внешности в разных регионах мира.

Вот и русская версия «Голоса», стартовавшая спустя два года, стала копией заданного международного шаблона.

В очередной раз «цивилизованные люди с Запада» указали нам, что и как должно нас развлекать. Казалось бы, и 1990-е уже в прошлом, и начало 2000-х Россия должна была перерасти: однако в сфере культуры с нами по-прежнему обходились, как с колонией. Прежде нам навязывали «молодёжные музыкальные каналы», реалити-шоу и стендап-юмор – теперь, с 2012-го, нам преподнесли шоу «Голос».

До пяти сосчитать не успеешь – попадётся иностранец

Итак, с формой всё понятно – спущенный сверху глобалистский стандарт, менять который не позволено ни одной отдельно взятой стране. Но, может быть, содержание отечественного шоу «Голос» имеет выраженный русский характер? Может быть, юные телезрители этого проекта обогащаются примерами национальной музыкальной культуры?

Сейчас будет много цифр, но это тот самый случай, когда статистика весьма интересна и показательна. Ознакомимся с данными об участниках и репертуаре шоу «Голос» за первые шесть сезонов. Сейчас в эфире уже двенадцатый сезон – но хотите верьте, хотите проверьте, сведения о половине из имеющихся выпусков вполне показательны для составления общей картины.

Немного об участниках «Голоса» в России

В первом сезоне программы зрители увидели 48 исполнителей, из которых иностранцев было 8 человек (то есть 17%). Примечание: к иностранным гражданам не относим жителей Союзного государства, России и Белоруссии.

Второй сезон – 55 участников, иностранцев 10 (18%), в том числе появилось 2 представителя дальнего зарубежья.

Третий сезон – 58, иностранцев 12 (21%), из дальнего зарубежья – 7.

Четвёртый сезон – 57, иностранцев 9 (16%), из дальнего зарубежья – 3.

Пятый сезон – 64, иностранцев 15 (23%), из дальнего зарубежья – 6.

Шестой сезон – 56, иностранцев 14 (25%), из дальнего зарубежья – 9.

Примечательная картина, не так ли? На отечественном телевидении для жителей России демонстрируется программа, каждый пятый, а то и четвёртый участник которой является гражданином другой страны.

А русских песен меньше… Это точно «Голос» (Россия)?

А вдруг это просто следствие популярности шоу среди жителей сопредельных стран? Для прояснения ситуации посмотрим на звучавший в эфире репертуар, на те композиции, которые участникам назначали для исполнения их наставники и продюсеры шоу.

В первом сезоне «Голоса» (Россия) прозвучали – 31 песня на русском языке и 45 песен на иностранных языках. Зарубежных композиций – 59%.

Второй сезон – 47 русских песен, 61 иностранная песня. Зарубежных композиций – 56%.

Третий сезон – 56 русских песен, 52 иностранных песни. Зарубежных композиций – 48%.

Четвёртый сезон – 56 русских песен, 51 иностранная песня. Зарубежных композиций – 48%.

Пятый сезон – 55 русских песен, 52 иностранных песни. Зарубежных композиций – 49%.

Шестой сезон – 54 русских песни, 53 иностранных песни. Зарубежных композиций – 49%.

Показательна тенденция – два первых сезона прошли при заметном преимуществе зарубежного репертуара над русским (59% и 56%). Возможно, руководству программы или телеканала было указано на неприличность такого положения вещей – всё-таки в России живём.

Тем более что третий сезон стартовал осенью 2014-го, то есть уже после Русской весны, воссоединения Крыма, первой волны санкций со стороны Запада и роста патриотических настроений. Начиная с этого момента заметен символический перевес русских песен над иностранными. Конечно, преимущество условное, в 1-2%. Зато у продюсеров появился неоспоримый, статистический аргумент своего «патриотизма» – наших же песен больше…

Хотя, откровенно говоря, трудно признать нормальной ситуацию, когда проект, заявляющий своей целью поиск талантливых певцов именно в России, допускает до участия значительное число иностранцев и использует наполовину зарубежный репертуар. Уж где-где, а в русской культуре накоплены огромные песенные традиции в самых разных жанрах – от народных композиций до оперной и эстрадной музыки. Или задача «Голоса» заключалась не в популяризации родной культуры, а в чём-то другом?..

Судьба победителей

Всё-таки в чём-то другом – на эту мысль наводит и судьба победителей проекта.

Привлекательность «Голоса» для аудитории заключалась именно в надежде увидеть и услышать новые имена и голоса, которые наконец заменят опостылевшие за годы господства в шоу-бизнесе фигуры. Вот сейчас мы услышим новые таланты, и лучшие из них получат путёвку на эстраду – таковы были надежды отечественного зрителя.

Перечислим победителей одиннадцати завершившихся на данный момент сезонов программы «Голос» (Россия): Дина Гарипова, Сергей Волчков (Белоруссия), Александра Воробьёва, иеромонах Фотий, Дарья Антонюк, Селим Алахяров, Пётр Захаров, Аскер Бербеков, Яна Габбасова, Александр Волкодав (Киргизия), Виктория Соломахина.

Объективности ради вынесем за скобки иеромонаха Фотия (от духовного лица странно ожидать эстрадной карьеры) и Викторию Соломахину (она победила в 2023-м, слишком мало времени прошло).

Признайтесь – часто вы видите на телеэкранах лица остальных девяти победителей «Голоса»? Или наблюдаете их новые клипы? Узнаёте о выходе в свет их новых альбомов или начале гастрольных туров? Кого из этих, безусловно, талантливых певцов вы можете назвать полноценными новыми звёздами нашей эстрады?

Увы, но ответы на поставленные выше вопросы сплошь отрицательные – никто из победителей высокорейтингового шоу не стал заметной фигурой отечественного шоу-бизнеса.

Это в высшей степени странно, когда речь идёт о проекте, имеющем колоссальную информационную поддержку. И если вы действительно верите в то, что у крупнейшего федерального телеканала нет возможностей раскрутить исполнителя (уж тем более – талантливого), скорее бегите к зеркалу. Вы увидите там редчайшее в наше циничное время зрелище – по-настоящему наивного человека. Примите наши поздравления – и всегда дважды перечитывайте любые бумаги, которые подписываете. С вашей доверчивостью вы в зоне риска.

Что с того?

Получается, что у продюсеров программы изначально не было задачи открыть новые таланты и зажечь новые звёзды. И «Голос» – это никакое не вокальное, а просто реалити-шоу, пусть и с музыкальным уклоном. А от реалити-шоу польза русской культуре нулевая.

Конечно, всё познаётся в сравнении – и на фоне пресловутого телеканала ТНТ шоу «Голос» имеет несомненные достоинства. Но если бы наш народ ориентировался в своём историческом развитии на образцы и примеры «по нижнему уровню», никакой Русской цивилизации просто не было бы. Русская история и культура – это постоянное решение задач высочайшего уровня сложности, порой невыполнимых.

Эта особенность как никогда актуальна в наши дни и в очередной раз ставит перед Россией выбор: быть или не быть. Наблюдая за подобными телепроектами, возникает вопрос – а такая ли культура на ТВ нам нужна? Лишь наполовину русская по содержанию и совершенно не русская по форме…

Источник: Царьград

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Шоу "Голос" на российском ТВ является копией зарубежного формата The Voice и следует единым глобалистским стандартам развлекательных шоу без учета национальной специфики.

2. В проекте принимает участие значительное число иностранных исполнителей (до 25% в некоторых сезонах), и звучит много зарубежных песен (до 59% в первых сезонах).

3. Победители шоу не становятся популярными артистами на российской эстраде, несмотря на широкую поддержку федерального телеканала.

4. Вместо популяризации русской культуры "Голос" оказался очередным развлекательным реалити-шоу, не приносящим пользы отечественной музыке.

5. Ставится под сомнение необходимость подобных проектов, наполовину русских по содержанию и совершенно не русских по форме.

Вывод:

Статья критично оценивает проект "Голос" как не соответствующий задачам популяризации и развития русской песенной культуры. Формат шоу скопирован с Запада, значительное место отводится иностранным исполнителям и зарубежному репертуару. При этом победители проекта не получают должной поддержки для построения успешной карьеры на российской эстраде. В целом автор ставит вопрос о соответствии такого контента на федеральных каналах национальным интересам и ценностям России.