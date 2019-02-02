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Цели проекта Versus Battle. Куда вписали рэперов?

09:38. 2 февраля 2019 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

В обзоре рассказывается о целях, на достижение которых работает широко разрекламированное интернет-шоу Versus Battle.

Сначала вводная часть об общей ситуации в рэп-индустрии России. После того, как Дагестан со скандалом выгнал Егора Крида и Элджея за открытую пропаганду пошлости и наркотиков в песнях, то и граждане остальных регионов задались вопросом: «А чем мы хуже?» Неужели Нижнему Новгороду, Якутии, Курску, Брянску и так далее нужны все эти фрики по типу Хаски, Тимати, Фейса, Оксимирона, в текстах песен которых сплошной мат и похабщина? Наверное, ведь нет.

А раз так, то родительские организации на местах стали писать массовые коллективные обращения в местные органы власти с просьбой отменить тот или иной запланированный концерт в связи с нарушением закона «О защите детей от вредной информации» и других нормативных актов. Местные власти, ознакомившись с текстами песен гастролёров, которые хотят выступить в их городе, закономерно пошли навстречу запросу общественности, и концерты начали отменять по всей России.

И всё бы хорошо, процесс шёл по нарастающей – ещё немного и на фоне общей шумихи концерты Киркорова с его «Ибицей» ждала бы та же участь, но тут в защиту рэперов включилась вся центральная пресса России: от откровенно либеральных изданий по типу Новой газеты, Ленты Ру, Медузы и вплоть до ведущих телеканалов и лично Дмитрия Киселёва, который договорился до того, что в выпуске воскресных новостей представил рэпера Фейса патриотом России.

Весьма показательно, что в кои-то веки позиции российской и западной прессы полностью совпали. И свои сюжеты про «несчастных российских рэперов» начали снимать и БиБиСи, и радио Свобода, и даже британский Гардиан накропал статеечку. Оказывается, западные журналисты очень сильно переживали, когда мало кому известный в России рэпер Хаски вдруг на пару дней угодил за решётку. Хорошая «крыша» у современных «певцов улицы», ничего не скажешь.

tseli proekta versus battle 1 Цели проекта Versus Battle. Куда вписали рэперов?

Тема оказалась настолько важной, что спустя несколько месяцев на широкий экран даже выпустили фильм «BEEF: Русский хип-хоп», о том, каким долгим и трудным был «путь к успеху» российской рэп-индустрии. В общем, попытка народа хотя бы чуть-чуть «прикрыть лавочку» и остепенить самую откровенно деградационную часть отечественного шоу-бизнеса встретила дружное и ожесточённое сопротивление. Но битва продолжается, а потому в этом ролике расскажем о так называемой вершине отечественной рэп-индустрии – проекте Versus Battle и о том, что в рэп-среде называется этим термином «BEEF».

Versus Battle – это российский аналог зарубежных проектов Don’t Flop и King of the Dot, в котором участники — исполнители рэпа и хип-хопа — соревнуются живым словесным выступлением. Но соревноваться во владении словом можно по-разному – например, складывать стихи, речитативы на какие-то социально-значимые темы или призывать к чему-то возвышенному, волевому, вдохновляющему. Вот только всё перечисленное совсем не о проекте «Versus Battle», потому что единственное, чем занимаются его участники – это придумывают, как посильнее оскорбить и унизить друг друга. На их сленге это называется «Beef».

То есть эти, в принципе, зрелые молодые люди целый месяц готовят тексты, наполненные всевозможными матами и гадостями, чтобы потом публично выйти и эмоционально зачитать их в адрес того, кто стоит рядом с ними на сцене. А окружающая их компания восторженно аплодирует и кивает головами, выражая всяческое одобрение очередному меткому ругательству или оскорблению.

Любой взрослый человек, увидев подобное, приходит в искреннее недоумение. Как, зачем и на какие средства снимают и транслируют такие ролики? Кто все эти люди, променявшие свои таланты на придумывание и озвучивание всевозможной грязи? Почему толпа вокруг аплодирует? Как можно улыбаться, когда рядом с тобой кто-то говорит самые похабные слова? И зачем сходки маргиналов транслировать на массовую аудиторию?

tseli proekta versus battle 2 Цели проекта Versus Battle. Куда вписали рэперов?

Но на самом деле ничего странного во всём этом нет. Versus Battle – это просто одна из технологий по форматированию мировоззрения подростков и молодёжи, а также корректировки тенденций в музыкальной рэп-индустрии. Она уже прошла успешную обкатку на Западе и сегодня активно реализуется в России. Цели у неё предельно простые и понятные.

Цели проекта Versus Battle:

  • популяризация нецензурной лексики в молодёжной среде
  • снятие психологического барьера на использование грубых оскорблений
  • пропаганда бескультурья и примитивного поведения
  • прокачка эгоизма и эгоцентризма
  • пропаганда алкоголя и табака
  • продвижение аморальных исполнителей

И хотя в начале каждой передачи всплывает предупреждение о том, что контент предназначен для аудитории старше 18 лет, но в действительности в интернете сегодня нет работающих механизмов ограничения подростков от подобной информации. Это значит, что при должном уровне раскрутки материал дойдёт до целевой аудитории. А с пиаром у этого проекта всё хорошо – его даже Ваня Ургант рекламирует на Первом канале.

Таким образом, на примере Versus Battle хорошо видно, что современная рэп-индустрия полностью вписана в античеловечную систему шоу-бизнеса, функционирует по западным технологиям и, самое главное, с теми же целями. При этом в России, конечно, есть отдельные созидательные исполнители в жанре рэп, чьи песни призывают к интеллектуальному и нравственному развитию, но уровень их поддержки в СМИ минимальный.

Лидеры современного российского хип-хопа любят рассказывать о том, что они всего добились сами, своим трудом и по́том, но всех их, допущенных на звёздный олимп, объединяет не только аморальное творчество, ставшее входным билетом, но и ещё один важный аспект (смотрите видео).

Приложение: Инструкция «Как отменить концерт аморального исполнителя»

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/KjB_NgbIdHY/

Метки: видеообзоры, музыка, обзоры музыкальных групп, технологии
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