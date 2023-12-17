Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Левые пропагандисты вынуждены постоянно повторять одно и то же, потому что большинство людей так и не поняли сути коммунистических идей.

2. Многие воспринимают левых пропагандистов как развлечение и хотят от них "шоу", а не серьезного разговора о принципах.

3. В материалах к 100-летию СССР в рунете почти не было упоминаний о ключевых принципах социализма – обобществлении средств производства и устранении частной собственности. Говорилось в основном о достижениях СССР.

4. Большинство людей не имеют представления о том, что такое коммунизм, отождествляя его с "вседозволенностью" или "рабским трудом".

5. В такой ситуации левым пропагандистам нужно постоянно, в разных формах повторять главное – средства производства должны быть общественными.

Вывод: левая пропаганда должна быть настойчивой и последовательной, поскольку большинство людей до сих пор не понимают ее ключевых посылов.