Читая украинскую и заукраинскую политическую публицистику, заметил интересную точку самоцензуры: сознательную, или бессознательную, что, на самом деле, не так уж и важно. Часто отказ делать определенный вывод красноречив настолько, что причины отказа не так уж и важны.

Так вот.

Рассуждая о сложившейся ситуации, за/украинские публицисты выстраивают следующую конструкцию:

1. К концу марта 2022 года ВСУ одержали ряд важных тактических побед над ВС РФ: не дали захватить Киев, Харьков, Одессу, Донбасский укрепрайон, сохранили целостность вооруженных сил.

2. При этом стратегически ВСУ оказались на грани поражения: техника, боеприпасы, а главное финансирование имели близкий предел.

3. На этом фоне от руководства РФ поступили очень комплементарные условия мира.

Которые однозначно трактовали итог конфликта, как победу России, зато сохраняли возможность существования и развития украинской государственности.

4. И тут в переговорный процесс вмешивается условный коллективный Запад, который убеждает руководство Украины, что даст всё необходимое для продолжение войны, исход которой можно переломить, так как ресурсы России на исходе.

5. Проходит 1,5 года, ресурсы России оказываются безграничны, по крайней мере в обозримой перспективе, а вот всё необходимое для Украины и ВСУ неожиданно начинает заканчиваться, зато появляются вопросы к условному коллективному Западу. Например, зачем было вмешиваться в переговоры и затягивать войну, если побеждать РФ никто не собирался?

И на этот вопрос даётся два ответа:

- Неверная оценка своих возможностей и возможностей РФ.

- Политическая импотенция современных западных элит, которые боятся углубления конфликта.

По сути, это один ответ – низкая компетенция элит.

И это парадоксальный ответ, поскольку евроцентричные устремления Украины в основе своей имеют аксиому, что западные элиты намного более компетентны, чем российские.

Впрочем, это не главная проблема этой цепочки выводов, главное, что в ней нет наиболее логичного варианта ответа на вопрос из пункта «5».

А он вполне логичный, даже коррелирует с упомянутой аксиомой и выглядит так:

Западные элиты вполне компетентны, всё правильно посчитали, никаких иллюзий по поводу стратегического итога войны у них никогда не было, а блокировка переговорного процесса и дозированная помощь имеют только одну цель – за счет Украины и её людских ресурсов уменьшить ценность трофеев России. Как материальных – полученные территории будут заселены меньшим количеством людей, больше пострадает материальная база, так и политических – Россию выведут из Евро-Атлантических процессов, снизят её влияние на Запад, не дадут статуса политические признаваемого победителя.

Но этот вариант ответа настолько страшен и неосознаваем для людей, сделавших евростремительные процессы высшей национальной ценностью, что просто автоматически выводится за скобки – такого просто не может быть.

Но это намного более реалистичный вариант, чем тот, который озвучивают.

историк-алкоголик

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. К концу марта 2022 года ВСУ одержали ряд важных тактических побед, но стратегически оказались на грани поражения из-за нехватки ресурсов.

2. Россия предложила относительно комплементарные условия мира, сохраняющие украинскую государственность, но фиксирующие победу России.

3. Запад убедил Украину отклонить эти условия, пообещав предоставить всё необходимое для продолжения войны и победы.

4. Через полтора года выяснилось, что ресурсы России безграничны, а обещанной помощи Запада недостаточно.

5. Возникает вопрос – зачем Запад вмешивался и затягивал конфликт, если победа над Россией не планировалась?

Основной вывод, который делается в статье – Запад вполне компетентен и осознанно затягивает конфликт, жертвуя Украиной ради ослабления России как противника. Однако этот неприятный для Украины вывод игнорируется.