Вас не удивляет, что Китай Китаем называют только русские? Для самих китайцев и всего мира имя этой страны China, от названия династии Цинь, которая завершила борьбу за объединение племён в единую империю.

Разгадка парадокса там же, где заложены мины ложной истории с целью закопать как можно глубже подлинные заслуги Русской цивилизации перед человечеством. Но наступило такое время, когда «мины» начали рваться под вечными русофобами, наследниками которых являются нынешние либерал-демократы. Писатель Олег Гусев давно уже рассказал в своих книгах о том, как нас надули «историки». Олег Михайлович обнародовал бесценное наследие Вс. Н. Иванова, который долгое время жил в Харбине, работал в китайских библиотеках. Bс. H. Иванов обнаружил там следы «бумаг Г.Ф. Миллера», которые тот десять лет собирал в Сибири, в сибирских архивах. Многое уничтожил или передал на Запад. Всеволод Никанорович нашёл отправленную «на Москву» докладную записку воеводы Василия Волынского, который в 1608 г. из Томска на восток водил торговую экспедицию.

«За Алтыном — царём монгольским — Китайское царство в трёх месяцах пути. И Китайское Царство имеет каменные города и дворы, как на Руси; и Китайский Царь сильнее Алтына-царя и богаче; и много церквей в городах и на них звонят в колокола; крестов на церквах нет, и что за вера — неизвестно, но живут они, как русские: стреляют они огненным боем, и многие страны торгуют с ними, и туда несут им разные драгоценности из разных стран».

Г.Ф. Миллер умыкнул, видимо, и дневник путешествия в 1616 г. Ивана Петлина и Ондрюшки Мундова, которые пишут:

«Оба полу в Китае чисты, носят платья собственного покрою с широкими рукавами, как у наших летников; а под ними русского покроя кафтаны».

Известно, что «Алтыном» в XVII веке называли Алтай. А за три месяца пути от Алтына-Алтая на восток в то время вполне можно было добраться на лошадях до берегов Тихого океана, в бухту Уня (Золотой Рог), т.е. в Золотую империю русских журов-манжуров, государство которых никакой Чингисхан не уничтожал и которое благополучно существовало в начале XVII века!

Можно писать и писать о подлинной истории, но я исключительно про день сегодняшний ради дня завтрашнего. Есть ли у нас что-то общее с китайцами? Двести лет были в одной семье – Орде. Орда в первосмысле – это порядок. Поменьше – в единой семье народов так называемого социалистического лагеря. И эта семья не вымерла. Китай несёт её знамя! Сообщество единой судьбы человечества — концепция, предложенная генеральным секретарём ЦК КПК Си Цзиньпином в ноябре 2012 года на 18 Всекитайском съезде КПК. Но почему-то никто не пишет и не говорит, что это продолжение Проекта Сталина. Да, с искажениями. Что ни строчка проекта товарища Си – подчёркивается китайская специфика. А какая специфика тщательно посыпаемого идеологической хлоркой Проекта Сталина? Удмуртская, якутская или татарская? Перечислять можно до двухсот наименований народов, сколько которых осталось за время тридцатилетнего разбоя, никто уже и не знает. Но мы, то, что ещё сталось от малых народов Руси, знаем, что все мы – Русские, представители Цивилизации Справедливости, не знавшей поражений никогда. Нет в этом мире ничего подобного, того, что не просто заявлено, а было реализовано. Сама по себе Русь – Проект Всевышнего. У нас, ещё живых, на памяти то, что было недавно. На практике показанная модель развития без кризисов. Чудеса экономического роста. Великая Победа в конце концов, которую у нас ещё не отняли. А народ, в честь которого после Победы произнёс знаменитый тост Сталин – это Русы, ядро, становой хребет Нации. Сюда и нанесён сокрушительный удар врагов. И не в 1991 году, а сразу после ликвидации Сталина.

И куда докатились? Мне много приходится общаться с братьями-казахами. Шок от военного вмешательства ОДКБ у них проходит. Но что делать – не знают. В партизаны не уйдёшь. С лесами в Казахстане хреновато. Целый народ в одночасье был объявлен террористом. И кто это сделал? Вчерашние братья по единой семье народов – бывшие республики Союза. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Требования «террористов» известны и сводятся к простому: дайте нам возможность жить по-человечески. Хрен вам! В итоге у казахов остался большой вопрос: о какой коллективной безопасности речь? Народов, или кланов Шаймиевых, Токаевых и прочих?

Лукашенко, сохранивший честь, достоинство и Народ, предложил Токаеву вступить в Союзное государство, где пока только РФ и Белоруссия. Получил резкий отказ.

Кстати, во время недавней встречи товарища Си и товарища Лукашенко Беларусь в лице своего Президента получила официальное приглашение в сообщество единой судьбы. Китай и Беларусь «должны совместно формировать и преобразовывать систему глобального управления». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским коллегой. Батько дал согласие. Даже смотреть видео было очень приятно. Флаги красные, лица честные, уверенные. И дело не во внешних атрибутах, а в том, что проекты стран фактически одинаковые, с опорой на проверенное прошлое и нацеленные в будущее. Если персонифицировать, здесь и там – Сталин.

А почему Путин до сих пор не получил подобного приглашения? Ведь китайское величие началось именно отсюда, из России. Сталин, человек явно из великих посвященных, как бы посвятил в мавзолее Ленина руководителя малозначимой тогда страны и Мао Цзэдун тоже стал великим. Он получил Мандат Неба. С опорой именно на дух Народа и экономика, и всё прочее было поднято на такую высоту, которой никогда не было.

Сказав про коллективную безопасность, про Победу, не могу не персонифицировать «болезнь», с которой Путина товарищ Си никогда не пригласит «совместно формировать и преобразовывать систему глобального управления». В единой семье заразных быть не должно. К примеру, Дмитрий Медведев давно отвечает за нашу безопасность. Он заместитель Председателя Совета Безопасности РФ. Он же – лидер правящей партии. Замаскировавшись под русской фамилией, этот человек в своё время пробился в президенты. Ладно, что пресмыкаясь перед Западом, оттолкнул традиционных друзей в Азии, Африке. Ладно, что просто так отдал Норвегии 80 тысяч кв. км. Баренцева моря. Там была так называемая «серая зона», границы как таковой не было. Но исторически, просто по факту водная гладь считалась русской. Теперь не сунешься – Норвегия!

Но километры, тонны, пространство вообще – это при нужде поправимо. Непоправимо другое деяние Медведева.

На уроках пения в младших классах мы пели Бухенвальдский набат: Сотни тысяч заживо сожжённых Строятся, строятся В шеренги к ряду ряд… Так вот, ещё при живых потомках Победителей, помнящих о предателях-полицаях, Медведев вкатил нам полицию вместо родной, народной милиции. Да ещё и переодел в чёрную, как у прислужников фашистов, форму. Сколько костей перевернулось в братских могилах, сколько ветеранов оказались опущенными – не знаю. Но знаю, насколько разорвана связь с Победителями, изнасилована историческая память Народа. Казалось бы, просто слова, но нет. Человек, согласившийся с Медведевым, теряет связь со своим Родом, становится безродным, без жизни вечной. А Родина?

Помню, как удивлялся Александр Лукашенко на медведевскую реформу. Зачем? Как у Батьки, так и у товарища Си – Народная милиция, а не полицаи! А вот зачем нам сделано именно так, как есть. На днях один аналитик сказал, что фарш обратно не загонишь. Такова Европа, где произошло расчеловечивание. Обратного хода нет.

Но у нас ещё не безнадёга. Застряли на Украине? Так есть же оружие, которое эффективней ядерного. Это подъем народного духа, который пока глушится либерал-демократами. Стоит дать Народу свободу слова в СМИ, для начала освободиться от токсичных личностей, одну из которых я назвал, и всё будет меняться. Как только народ по факту поймёт, что он не источник власти, которая после выборов плюет и даже мочится в этот родник, (забыв о том, что источник-то единственный!), а хозяин, влияющий на политические решения, случится чудо. И решение украинского конфликта можно осуществить маневром вверх – переучреждением Союзного государства России и Беларуси для приема в новое государство всех народов-наследников Союза ССР, включая все исторические территории Украины. Разве сложно выбросить наследие Ельцина (Ельцин-Центр) и обратиться к наследию Сталина?

Если же в обозримой перспективе Кремль не сделает политический ход в шахматной партии, то время будет упущено. Победа при переходе в новый валютный мир достанется связке мастеров денежных дел евреев каббалистов (План Соломона) с китайцами. Да, китайцы, несмотря на их красный проект – прагматики. Листая в переводе некоторые материалы из их проекта, я обнаружил интересные вещи. Например: «Коллективизм — это стандарт, по которому формулируется и реализуется социалистическая мораль, это основной принцип, который регулирует национальные интересы Китая, социальные интересы и индивидуальные интересы». И так далее, как было когда-то у нас. У них даже в сельскохозяйственном университете есть научный центр изучения наследия Сталина. Но всё это – для внутреннего пользования. На внешнем контуре китайцы ни в чью душу не полезут, никому свою идеологию навязывать не собираются. Товарооборот – вот и весь критерий для кретинов. Елена Ведута, экономист, кибернетик после поездки в Китай рассказывала, с каким почтением относятся там к носителям ценностей СССР. С другой стороны, мы не видим даже уважительного отношения просто к гражданам РФ. Ездить тут никуда не надо, китайцев полно на нашей территории. И удивляться такому отношению не надо. Для китайцев нынешние россияне-потребители не наследники Сталина, а «потерявшие лицо».

Но кое-что теряют и сами китайцы. Алексей Маслов, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС, анализ положения делает не с дивана. Он постоянно бывает в Поднебесной и не только. Так вот, Алексей Александрович не сомневается, что Китай — реальный соперник западных ценностей. У Китая есть идея, в отличие от России, которая пока не может предложить какой-то позитивной идеи внешнему миру. Но что-то меняется и в Китае. Молодёжь теряет драйв. Сытый китаец уже не тот, что был во времена всенародного подъема духа. Прививка против деградации может быть только от ценностей Русской цивилизации.

Без России на этой планете не происходило ни одно серьезное событие. То, что предречено пророками, предсказано ясновидцами последних веков – неминуемо. Как бы ни упирались русофобы и либералы, наступила Эра Водолея. Это грядущее торжество Русского Проекта. И никто никуда не денется.

Интересно, что нынче никто так не поёт «Катюшу», как одна китайская девушка. Есть популярный клип, в котором у китайцев Катюша погибает и падает на руки солдат в русской форме. Но у нас-то Катюша не погибла, она ждёт возлюбленного с Победой. И Победа будет не в результате военных действий, а в нематериальной составляющей бытия. Интересно и то, что у китайцев привычная уже всем аббревиатура БРИКС имеет смысл «слиток золота». У них нет букв, но смыслы в иероглифах видны. Золото – это не фарш, у которого путей всего два: либо тебя сожрут, либо протухнешь, превратишься в токсичное дерьмо. В БРИКС, альтернативе евро-американской модели жизни, народов прибывает и прибывает. В октябре 2024 года саммит будет в Казани. За это время многое изменится.

И уже меняется. 7 декабря иудеи всего мира начали отмечать Хануку (в переводе — «освящение, обновление»). А наш Верховный встречался в этот день с президентом Ирана. Для тех, кто не позволил превратить себя в фарш, знает культурно-исторические коды народов, этот факт дорого стоит. Лично для меня это и есть начало не чужого, а нашего обновления.

Эдуард Наипов,

Кострома