«Защищайте Роды Расенов и Святорусов от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со злым помыслом и с оружием»

Бог Перун. (Веды)

Повезло! После института по распределению я был направлен в самую что ни на есть глубинку Костромской области – в Нейский район. О том, как я приехал туда в одном спортивном костюме, с двумя бутылками коньяка, чтобы «откупиться» и вернуться в Чечню, я рассказал в первой своей книге. Название у неё гордое: «Я - Русский чеченского происхождения». Там рассказано, как я буквально влюбился в русскую природу, в удивительных людей. Это был самый расцвет советской сельской жизни, все были уверены в завтрашнем дне, самоотверженно трудились на общее благо. По большому счету это была не жизнь на прокорм и выживание, а Поэзия. И название второй моей книги не случайно: «Я – гражданин Советского Союза!». Вышла она в 2018 году, но это не ностальгия, а на фактах утверждение, что СССР – не прошлое, а будущее. Не было на нашей планете ничего подобного, что так изменило весь мир в сторону справедливости, как извечной мечты всех народов! А практика – лучший критерий истины.

Мой дядюшка по материнской линии, советский писатель и поэт, прижизненный классик чеченской литературы Абузар Айдамиров писал в одной из своих работ в самый разгар так называемой «чеченской войны», что чеченец и русский никогда не должны воевать «даже если бы этого сильно хотели те и другие». Честно скажу, что до конца даже в ту пору я этих слов не понимал. А будучи мальчишкой, когда с мамой мы были в гостях у Абузара Абдулхакимовича, я не знал, что общаюсь с великим человеком. Его слова о том, что с русскими воевать нельзя, до конца понял только сейчас, уже будучи дедом. Русский – это имя прилагательное. Оно относится ко всем коренным племенам Руси Великой. Враг никогда не различал, где мордвин, где якут, татарин или чеченец, он в испуге кричал: «Русские идут!». Советские – это собирательное прилагательное к Великому Народу, который на протяжении всей истории не знал поражений на поле боя. А Союз показал пример и в мирной жизни, в повышении нравственного уровня людей. Так что мой великий предок знал, что говорит и пишет: воевать чеченцу с русским – значит с самим собой! Я уж не говорю про украинцев…

А вот забытое Рус – имя существительное! Им называется носитель племени, вокруг которого сплачивались все народы. Ядро! Сюда и нанесён удар врагов. И не вчера, началось это много столетий назад…

…По-чеченски Ас – это «я». Но не просто Я, а субъект, отвечающий перед Предками и Всевышним за себя, детей и внуков, за всё племя и всё окружающее.

Так кто же такой каждый из нас, коренных обитателей Руси? В 1942 году, отправляя егерей на Кавказ, в Познани Гитлер перед строем отборных солдат дал наказ не обижать чеченцев. Родственное племя, тоже арийцы! Не знаю про такую «родню», но у нацистов учёные-антропологи, «инженеры человеческих душ» были на высоте. Давно задумавшись над тем, почему Русский КОН и Чеченские дорелигиозные АДАТЫ фактически идентичны, читал Веды. Там сказано, что два арийских рода (Да`Арийцы и х`Арийцы), ранее встречались с представителями Пекельного мира в космосе и имели на генетическом уровне определенные о них представления. Пекельный мир – это космическое пространство, в котором Земля в последний раз находилась примерно с 988 года. Там вольготно злым, разрушительным сущностям. Так что практический опыт по ведению войны (информационная генетическая прививка от зла) у арийцев уже был. А вот Святорусы и Расены до прибытия на Мидгард, (так в Ведах именуется Земля) не имели с силами Пекла никаких дел и соответствующего практического опыта в борьбе с обманом, манипуляцией, не имели должного представления о зле. И до сего времени многие из нашего народа находятся в галактической спячке, надеются и тупо верят в «наше» руководство, которое в основном состоит из сил Пекла. Читайте Веды и узнаете, что это за «серые» ещё около шести тысяч лет назад начали вступать в контакты с земными женщинами. Сегодня, в результате многовекового смешения, именно от Русов внешне их не отличить. Только по делам их! Народ в ужасе: как это безнаказанно удается сделать то, что творится с нами, особенно в последние три десятилетия. Люди ли это делают? Вроде люди… Как в ЦБ, так и в министерствах, лица мы видим в телевизоре… А они цифруют нас и цифруют, клеймят и клеймят как скот. Грабят и грабят! И вроде как благоденствуют. Верующие возмущаются: как Бог такое допускает? А известно ли вам, что Всевышний никого не наказывает, даже преступников. Он любит всех! Всем Он дал возможность выбора. Функция наказания - у Сатаны. Обладая свободой выбора, человек сам выбирает путь. Почему у Булгакова эпиграф к «Мастеру и Маргарите» «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Булгаков в лоб заявляет о связи своего романа с делом всей жизни Гете — философской драмой «Фауст». Идея там проста: отдаешь дьяволу душу за кусок хлеба или обладание богатством – Сатана забирает у тебя сначала душу, а потом всё, заканчивая куском хлеба и самой жизнью. Так что всё, что произошло с советским народом, включая все республики, - закономерно! Это последняя, самая крутая прививка против лжи, погони за материальным. Но эпоха сменилась, энергии космоса сместились на творческие, созидательные. А что мы пока видим в так называемом «славянском мире»? Русы и бывшие русы, отказавшиеся от Прародины, упорно убивают друг друга! Промежславянская резня? Тут скажу, что чеченцу не велика честь именоваться арийцем, но тем, что мне отказано называться славянином, я горжусь. Тут не надо читать Достоевского, достаточно открыть глаза и включить собственные мозги. Украинцы, поляки – самые что ни на есть славянистые христиане. У меня, не христианина и не славянина, уже семь книг, в которых показана современная, сегодняшняя, уже дымящаяся кровью действительность. Выстрадано в информационных боях. Так вот, одна из книг называется «Русский декодер». Не мудрствуя лукаво, глянем только на одно русское слово: гонор. Все народы, ещё не забывшие Русский Язык, скажут, что так можно обозначить черту человека с необоснованно завышенными, беспочвенными претензиями к другим и к мирозданию в целом. Так вот, по-польски гонор — это «честь». Честь, сопряженная с величием и славой. Ну, и оглянитесь на историю этого многочисленного славянского народа. Где там величие и слава? Один гонор! И ничего не изменилось: « …мы отсасываем у американцев, как последние фраера». Так выразился бывший министр иностранных дел Польши совсем недавно.

Польша открестилась от Руси давно, а вот Украина – только что. Наивно полагая, что смысл «гонора» у малороссов такой же, как у их нынешних братьев-поляков, я ошибся. Украинский – диалект русского и смыслы открывает (где ещё не замовлен окончательно) точно. «Це переклад "гонор" на українська. Зразок перекладеного речення: У тебя туберкулез, а ты хочешь своими пилюлями лечить мою гонорею». Не скажу, что «перестрелка» промеж славянами то же самое. Из некоторых, безнадёжных, дурь приходится вышибать вместе с мозгами. Но «гонорею» так не излечишь, разве что уничтожишь вместе с телами. Да и тело – это просто материальный носитель, «домашний тыл», обеспечивающий существование души в нашем мире на нашей планете. Кого из нас не пытались раздеть, зарезать, сожрать заживо во сне? Но мы со страху просыпались и ужас заканчивался: тут мощная защита, в теле мы «в домике».

Для чего мы тут? Дана возможность душу делами и помыслами развивать! Вперёд батьки в пекло не суйся. Русская поговорка с великим смыслом. Ужас – это пекло, пекельный мир. Наши Предки это знали и оставили рекомендации в Ведах, сказках и былинах.

«Тыл – это там, где находится база стратегических ресурсов, это то, на что можно опереться, куда можно отойти в случае неудачи. Тыл никогда не сдают противнику». Это цитата из Небополитики, Русской доктрины Победы. «Озвучил» её уже почти в трёх десятках книг полковник советской стратегической разведки Андрей Девятов. Сегодня много аналитиков пишут про расширение БРИКС, про кардинальные изменения в мировой политике. У Китая есть свой проект и эта страна его осуществляет, став флагманом не только в ШОС, но и в БРИКС. А про РФ говорят, что она в борьбе народов против гегемонии паразитов уходит на задворки со своими тремя процентами от мировой экономики. Кстати, объединяет народы в БРИКС элементарная усталость от эксплуатации, которую веками осуществляла Европа во главе с гегемоном - США. Сегодня гегемон в экономике и уже в политике – Китай. Мао стал Великим после того, как его страна была защищена Красной Армией, как будущий Великий Кормчий получил Мандат Неба от Сталина и первоначальный материальный толчок, технологии от СССР. А сегодня нам что светит в положении «спина к спине» уже не с бывшим младшим братом, а с хозяином, который прежде всего заботится только о себе? Что у нас есть кроме гонора либеральной РФ?

С другой стороны, какое отношение к китайцам вырабатывается у наших дальневосточников конкретно на земле, где эти пока арендаторы хозяйствуют? Мягко говоря, далеко не симпатия. Такой гегемон нам не нужен. Полагаю, что и другим народам, поскольку в единой семье нужно полное взаимопонимание.

«По основаниям политической географии функцию стратегического тыла, когда фронт китайского соперничества с США развернут в сторону Тихого океана, может выполнить только Россия. Этим обстоятельством и определяется курс и линия политики КНР в отношении той России, которая есть». Это цитата одной из последних статей Андрея Девятова. Разворот РФ из положения «спина к спине» в положение союза РФ и КНР Китаю не нужен. Китайские стратагемы основаны не на сдержках и противовесах в противоборстве двух блоков, а на законе перемен в связке трех сил: КНР – РФ – США. Небополитики считают, что всё равно роль тыла позволит России с честью войти в новый мировой порядок Сообщества единой судьбы человечества вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Страны Центральной Азии из Экономического пояса Нового шелкового пути уже удостоены статуса единой судьбы с КНР. Либеральная Россия - нет! Единой судьбы с такой страной, где Народ унижен и ограблен, вымирает, уже отстранён от принятия стратегических решений, никто не хочет. Хотя считаться приходится ввиду географического положения, ресурсов и былой Славы. Где-то на интуитивном уровне мудрые лидеры ряда стран всё-таки чувствуют, что Россия имеет высокую судьбу, её Слава бывшей не бывает… Статус территорий был главным в традиционном аграрном обществе. В индустриальном обществе главным стал контроль за ископаемыми ресурсами энергии (нефть, газ, уголь, уран). Но в информационном обществе главным уже стал контроль за захватом внимания людей, формирование желаний огромных масс населения. Посмотрите на очевидный факт: большие данные в цифровом виде принадлежат операторам мировых проектов. Гиганты США – Гугл, Эпл, Амазон, Фейсбук строят поднадзорный цифровым технологиям «инклюзивный капитализм». Кстати, как и правительство РФ, хотя и втихаря. Чего стоит только цифровой рубль, вкаченный нам по воле МБР руками правительства и ЦБ…

И теперь о главном. Не случайно же я написал о субъектности чеченского Ас-Я. Даже талантливый подлец Солженицын писал, что в тюрьме человеческое достоинство можно сохранить только среди чеченцев. Они не нагибаются как перед вертухаями, так и ворами в законе. Не случайно сказано и про Русский декодер. Декодер приводит в нужный, понятный смысловой формат то, что сложно, фактически ложно. Русу долго внушали, что Я – последняя буква алфавита. Но само слово алфавит – это греческая «гонорея», как и религиозный культ повиновения и страдания. У Руса изначально, в оригинале, - АЗБУКА. Аз – это Я, субъект в Мироздании, созданный по образу и подобию Творца. Аз – единица, начало калибровки в любой науке, любой Системе. Аз, буки, веди… Я Богов ведаю! Вот почему в эпиграфе у меня слово Перуна, зафиксированное в Ведах. Там, четко видно, кто истинный субъект, хозяин на Земле, а кто просто думает, что он не раб.

Много написано про тайных масонов, сионистов, оккультистов, про «мировое правительство», против которого не попрёшь. Но почему Сталин Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы́ провёл именно 24 июня 1945 года? Можно же было днём раньше, днём позже… Нельзя, потому что Сталин был посвященный Вождь. Дата 24 июня празднуется масонами всего мира. Именно в этот день тремя столетиями раньше в Лондоне возникла первая организация масонов, которую назвали «Великой ложей». И нате вам подарочек от Русского грузинского происхождения, от всей Русской Нации: в гробу мы видели вас и ваш оккультизм! Мы – открытый субъект мировой истории, а не вы, тайные паразиты, слуги Сатаны. Кстати, Сталин прекрасно знал, что сам Сатана, Иблис, Шайтан и как там ещё его – не субъект. Он есть только по попущению Творца. …Вспомним сеанс чёрной магии у Булгакова. Фагот устроил фокус, когда сверху падали халявные деньги. В дальнейшем они превращались в фантики, от чего пострадали не только буфетчик Соков и бухгалтер Ласточкин. Только что нарядные гламурные бабы бежали по Москве в одном исподнем, не зная, где скрыться. Это ближайшее реальное будущее многих, сделавших выбор не в ту сторону.

Теперь напомню эпиграф «Капитанской дочки» Пушкина. Это русская пословица «Береги честь смолоду». Марина Цветаева не случайно написала, что Пушкин Пугачёвым очарован. А зачем около пленённого бунтаря целую ночь сидел генералиссимус Суворов? Пугачёв, судя по всему, рассказывал что-то очень интересное, ради чего и погибли люди, за ним пошедшие. Часть Руси, поддержавшая восстание, была ещё свободной от крепостного права, в основном ведической по мировоззрению. После Пугачёва Екатерина II не рискнула внедрять крепостничество дальше, и оно территориально остановилось на северо-востоке Костромской области. Где я и начинал свою трудовую биографию среди генетически чистых, свободных людей. А значение слова «веда» - знание. Мы сегодняшние, благодаря жесточайшей прививке против лжи всего-то за поколение обрели незаменимый опыт. Он и пригодится не только России, БРИКС, но и всем народам мира. Впереди великие дела!

Эдуард Наипов,

Кострома