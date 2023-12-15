В науке главенствует так называемая тектоника плит. В ней сказано, что все континентальные платформы двигаются на жидкой мантии Земли. Континенты расходятся, дно океанов увеличивается по среднеокеаническим разломам (зоны спрединга), а в других частях океаническая кора (как более тонкая) подныривает под континентальную. Тонет под ней и переплавляется (зоны субдукции).

Есть еще зоны, где сталкиваются две континентальные платформы (зона Гималаев) – это зона коллизии.

На первый взгляд стройная теория. Но в ней при детальном рассмотрении множество противоречий. Начнем с того, что по теории тектоники плит изначально все континенты были соединены вместе в суперконтинент Пангея.

Действительно, западное побережье Африки повторяет контур восточного побережья Южной Америки. На это я еще не зная про тектонику плит и гипотезу движения материков Вегенера обратил внимание в школе. Но что получается, по какой-то причине на Земле зародился один материк, континентальная платформа, которая имеет намного большую толщину и массу, чем участки дна океанов. Это приведет к дисбалансу во вращении Земли. Центробежные силы просто не дадут образоваться Пангее, массы на Протоземле должны были распределиться равномерно. А здесь еще выделились и по составу (граниты).

Не сможет образоваться океаническая кора отдельно (базальты), а континентальная – отдельно (граниты и осадочные породы). Что-то здесь не так.

Второй факт – это молодой возраст всей океанической коры на Земле.

Данные бурения и анализа возраста осадочных пород дна океанов показывают, что самые древние участки океанического дна имеют возраст 180 млн. лет. Это один день в многомиллиардном возрасте Земли по представлениям геологии. Практически все дно океанов образовалось за последние 30 млн. лет. Максимум – с эпохи гибели динозавров 60 млн. лет назад. К этим датировкам можно относиться по-разному, но оставим все как есть.

Так вот противоречие состоит в том, что с одной стороны мы имеем Пангею с древним океаническим дном, а с другой стороны данные возраста осадочных пород дна океанов, говорящие, что никакого древнего дна нет.

Можно, конечно, придумать объяснение, что все древние участки дна давно переплавились в зонах субдукции. Но они должны были сохраниться в тех местах, где зон субдукции нет. Это восточное побережье Северной Америки, северо-запад и северо-восток Африки. Но и там возраст океанического дна оценивается в скромные 170-180 млн. лет.

За сотни миллионов лет существования океана вокруг Пангеи должны накопиться многокилометровые осадочные породы. Должны, но получается, что их нет.

Еще одна странная особенность – это скорость спрединга и субдукции. Если размер Земли постоянен, то разбегание материков (площадь образования нового океанического дна) равно скорости опускания океанической коры под континентальную. Поразительная точность процессов. Исключением здесь являются западные побережья обеих Америк. Там все же образовались горы - Анды и Кордильеры, как сминание континентальной платформы над океанической. В других местах спрединга такого не происходит.

Эти противоречия никак не объясняются. Хотя, они явно показывают, что Земля ранее представляла собой планету с меньшим диаметром, где вся поверхность состояла из соединенных вместе континентальных плит. При расширении они начали отдаляться и продолжают это делать.

Гипотеза о расширении Земли переворачивает всю науку с ног на голову. Пересматривать придется все. Именно поэтому на рассмотрение всерьез этой концепции в науке никто не решится.

Автор: Наука наизнанку

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. В тектонике плит есть ряд серьезных противоречий, которые ставят под сомнение эту теорию:

- Невозможно объяснить образование единого суперконтинента Пангеи из-за дисбаланса масс.

- Возраст океанической коры очень мал по сравнению с возрастом Земли.

- Отсутствуют остатки древнего океанического дна вокруг Пангеи.

- Слишком точное соответствие скоростей спрединга и субдукции.

2. Эти противоречия указывают на то, что ранее Земля имела меньший размер и состояла из соединённых континентальных плит.

3. Предположение о расширении Земли объясняет имеющиеся данные, но не рассматривается в науке, так как подрывает её основы.

Вывод:

По мнению автора статьи тектоника плит сталкивается с серьезными проблемами в объяснении ряда наблюдаемых геологических фактов. Гипотеза расширяющейся Земли дает им альтернативное объяснение, но требует пересмотра устоявшихся научных представлений и потому игнорируется в настоящее время.