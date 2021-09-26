Жидкая магма, поступающая из разлома застывает в виде горного хребта, имеющего в самом центре глубокую расщелину – это и есть место разлома, которое всё расширяется. Научные данные говорят, что рифтовая зона посреди Атлантического океана расширяется со скоростью около 10 см в год! Это незаметно для человеческих глаз, но за тысячелетия это будут уже километры.

А пока начнём свои исследования с наблюдений морского дна, точнее океанического. Конечно, сами мы туда нырять не будем, компьютеры и интернет предоставляют нам отличную карту дна океана с помощью программы Гугл Земля – "Google Earth".

А область мы выберем несколько странную – геофизику. Хотя особо странного тут нет – всё-таки мой выбор имеет отношение к физике и базовые знания имеются (физфак НГУ) , к тому же открытия тут имеют прямое отношения ко многим тайнам уже человеческой истории.

Но если не ставить себе целью научное признание и лишь проявить любопытство, столь свойственное человеческой натуре, то тут можно многого добиться. Попробуем и мы немного его проявить. Ведь результаты могут быть самые удивительные!

И тут только одна проблема – официальная наука вряд ли признает результаты подобных исследований . Нужно быть специалистом, нужно иметь уже накопленный опыт исследований и п убликации в научных журналах , чтобы к твоему мнению прислушалось научное сообщество.

Если есть интерес и уже какие-то базовые знания, то почему нет? Если есть доступ к научным данным через интернет, то почему бы их не подвергнуть самостоятельному анализу?

Более того, доступ к информации через интернет позволяет вести исследования и дома, даже не будучи специалистом в конкретной области исследований.

Появление компьютеров и интернет сильно ускорили развитие науки . Хранение информации и её обработка на компьютерах предоставляют абсолютно новые возможности для исследователей.

А за миллионы лет – тысячи километров. А это уже масштаб материков… На океаническом дне видно множество подводных вулканов – это такие подводные горы с круглыми котлованами на вершинах. Их значительно больше, чем на материках, что не удивительно – толщина океанической коры значительно тоньше материковой.

Но есть уж совершенно удивительные места. Вот залив Королевы Шарлотты у западного берега Северной Америки. Ниже снимок с программы Гугл Земля (Google Earth).

Залив Королевы Шарлотты

Что в нём загадочного? Реки, которые стекают с горного массива и впадают в океан в этом заливе имеют своё продолжение на дне океана. Стекая с материковой плиты на глубине 300 метров они "текут" и по дну океана на глубине уже 3 км, это хорошо видно по рельефу дна. Русло реки прослеживается до глубины 4,2 км на расстоянии до 1000 км от материка.

Понятно, что там реки уже не текут, это старое русло реки, которое было ещё тогда, когда … океана не было. Тихого океана в данном месте не было. То есть, дно океана уже было, но без воды. Там текли реки, и, видимо, росли деревья и травы…

В которых паслись травоядные животные, за которыми охотились хищные. В общем, жизнь там очевидно бурлила. Когда же это было? Геологи давно измерили возраст океанического дна и максимальный его возраст едва достигает 200-250 млн лет. На рельефе дна океана можно найти

множество похожих мест с руслами рек, но данное место примечательно тем, что здесь океаническое дно образовалось сравнительно недавно - в данном месте ему не более 15 миллионов лет. Это можно проверить по карте возраста океанического дна, доступной в интернете.

Но есть участки дна, возраст которых в данном районе не более 2 млн лет! И по ним также проходят русла рек. Вот немного севернее отмеченного Залива королевы Шарлотты в океан впадает река Колумбия. Её русло по дну океана прямо пересекает разлом коры между Тихоокеанской плитой и плитой Хуана-де-Фука.

Здесь происходит образование новых участков Тихоокеанской плиты, которые движутся вдоль плиты Хуана-де-Фука разрезая русло реки. Есть даже участок, где русло реки идёт около 120 км по самому разлому.

Геологи утверждают, что скорость относительного движения тектонических плит в этом месте составляет около 40 мм в год. Это 40 метров за тысячу лет или 40 км за миллион лет. Если бы океан появился за это время, то русло реки бы имело явный сдвиг. Его нет! Хотя есть одно место, длиной 47 км, которое его всё же напоминает.

Если счесть, что внутри этого участка русло не проходит, а просто разрезано, то можно вычислить возраст океана – это 1 миллион 175 тысяч лет.

Итак, если предположить, что по дну океана реки не текут, а мы видим старое русло реки, то это говорит о том, что ещё около миллиона лет назад океана на этом месте не было. Предположить опускание дна в этом районе тоже нельзя, поскольку таких русел рек на карте дна океанов можно найти ещё много.

Это значит, что океанов вообще не было, либо они были очень малы и занимали лишь самые глубокие участки современных океанических впадин.

Очевидно, что моря-то всё же были, туда и впадали эти реки, стекающие с материков, видимо покрытых тогда ледником. Но данная картина абсолютно противоречит официальной версии истории Земли.

Где же была вся та вода, которая сегодня наполняет океаны, покрывая 2/3 поверхности Земли? Её не было! Совсем. Вот о чём говорят эти русла рек.

Река Колумбия

Тут я чуть отвлекусь от темы и поясню по поводу позиции официальной науки, которая исключает подобную картину истории. Наука часто игнорирует факты, которые не могут быть объяснены общепринятыми в научном сообществе теориями.

Конечно, это противоречит исповедуемому наукой "научному методу" – принципу получения научных знаний, согласно которому теории, которым противоречат наблюдаемые явления, должны быть либо отвергнуты, либо поправлены в соответствии с новыми фактами. Но на деле всё получается иначе.

Чаще новые факты сами подвергаются сомнению, нежели старые теории, даже если факты вполне очевидны. Ведь старые теории подтверждаются массой других известных фактов! Они перевешивают какой-то один…

Так рассуждают не только учёные, но и любой человек. И человеческий опыт тут работает в пользу устоявшейся картины бытия – чаще новые факты бывают ошибочными или вовсе ложными, чем привычная правда жизни. Поэтому новые, не вписывающиеся в рамки обычных представлений, факты всегда подвергаются сомнению – "тут что-то не так, где-то есть подвох".

Это стандартная реакция на новую информацию как обычного человека, так и научного сообщества, которое в принципе тоже состоит из обычных людей. В идеале любая научная теория должна объяснять ВСЕ наблюдаемые явления, попадающие под описание теории. На деле этого практически не бывает никогда.

Никакая теория не учтёт ВСЕ влияния на исследуемый процесс. Уравнение идеального газа выполняет только отсутствующий в природе "идеальный" газ, масса тела не сохраняется при релятивистских скоростях, а в ядерных процессах и само вещество может аннигилировать, нарушая закон сохранения материи.

Законы сохранения в механике поправляются квантовой теорией и теорией относительности, но до появления последних факты нарушения законов механики были необъяснимы, а реакция официальной науки на них, как и на любые факты противоречащие принятым теориям, вполне предсказуемой.

К примеру, братья Райт летали на своём самолёте в течении уже 5 лет, но в округе они были известны лишь как чудаки, никто на них не обращал серьёзного внимания, так как все знали, что «с научной точки зрения полёты на самолётах невозможны».

Научное сообщество эти полёты игнорировало считая выдумкой журналистов и только персональное распоряжение президента Теодора Рузвельта о создании специальной комиссии (после того, как какой-то сенатор сам убедился в полётах) позволило открыть эру авиации.

Но лучше всего реакция академической науки на подобные открытия иллюстрирована выводами французской академии наук в 1769 году на сообщение о метеорите - "В небе нет камней, поэтому камни не могут падать с неба".

В нашем же случае воде океанов вроде бы неоткуда взяться и реакция академической науки на моё наблюдение вполне очевидна, её резюме должно быть очень похожим на нечто вроде "русел рек на дне океанов нет, поскольку вода океанов не могла появиться ниоткуда". А если могла?

Когда я показал эти картинки своим однокурсникам (физикам как и я) , они предположили – "Может вода вся скопилась в ледниках на материках?". Но простой подсчёт это опровергает – если глубины океанов в среднем 3-4 км, а их поверхность в три раза больше поверхности материков, то ледник должен был бы иметь толщину в 12 км и покрывать все материки!

Что очевидно не возможно хотя бы из-за предела прочности земных пород, который не позволяет существовать горам выше 10 км. Ледники бы просто вдавили материковые плиты в земную кору сравняв земной рельеф с дном океана.

То есть, воды на поверхности Земли в таком количестве в принципе не было ещё 2 млн лет назад. Моря и реки очевидно были (без них бы и жизни не было), но океанов на планете не было. Но откуда тогда взялась вода океанов, да ещё в таком планетарном масштабе? Некоторые подсказки природа всё же даёт – в составе вулканических газов до 98% воды по объёму.

То есть, это в основном водный пар. За одно извержение обычный вулкан выдаёт миллиарды кубометров газа, по-сути, воды в виде пара…

Известный советский вулканолог Евгений Константинович Мархинин подсчитал сколько воды ежегодно появляется на поверхности Земли за счёт вулканов.

Оказалось, что с момента формирования земной коры, то есть за 4,5 миллиарда лет, вулканы могли наполнить океаны наполовину – это 7,4*10**17 тонн, в то время как масса воды в океанах – 14,4*10**17 тонн. Однако он учёл только известные вулканы на суше – их около 1000, из которых только 500 – действующие. Но существуют и подводные и их на порядок больше – до 10.000.

Сколько они выделяют воды? Если считать, что столько же, то процесс может оказаться раз в 20 быстрее и 250 млн. лет может оказаться достаточным для наполнения океанов водой. Эту цифру мы запомним, поскольку она нам ещё не раз повстречается.

Факт же вулканического происхождения воды мирового океана по мнению учёного подтверждает его химический состав – в 100 г. вулканического пепла находится хлор, натрий, бром, фтор, железо, алюминий – более 70 различных элементов. Те же элементы и примерно в тех же пропорциях содержат воды мирового океана. Может это быть случайно? Вряд ли.

Но если вода появилась за счёт извержений вулканов, то откуда она в недрах земли? И идёт ли этот процесс выделения вулканами воды стабильно или бывают скачки? Последний вопрос, кстати, имеет свой ответ – сама вулканическая деятельность на планете не является стабильной, были на Земле периоды её усиления и учёным известны их катастрофические последствия.

Одно из них – Пермское вымирание. Около 250 млн лет назад… Число уже знакомое. Но пока не будем фиксировать на этом внимания, обратимся к главному вопросу – откуда вода в вулканических газах?

Вулканологи, конечно, давно обратили внимание на состав вулканических газов и пытаются его как-то объяснить. Во-первых, выяснилось, что в магме может содержаться вода в виде раствора: "в гранитном и базальтовом расплавах при высоком давлении может находиться в растворенном состоянии несколько процентов воды".

Безусловно важное открытие, но оно лишь подтверждает, что вода таки в магме может быть.

А во-вторых, появилась так называемая "дренажная теория", согласно которой вода с поверхности земли просачивается сквозь твёрдые породы до горячих слоёв, где при температурах 374-450 градусов превращается в пар (при любом давлении вода при такой температуре превращается в пар) и этот уже пар вновь поднимается вверх попадая в вулканические газы. И происходит некий круговорот воды через вулканы.

Очевидно дренажные процессы имеются, однако объясняют ли они всю воду в вулканических газах? Ведь вулкан выбрасывает в воздух в виде пара значительно больше воды, чем могло попасть через дренажный процесс в районе действующего вулкана.

Кроме того, "дренажная" вода должна была превратиться в пар и уйти обратно вверх значительно раньше, чем дойти до магмы из-за роста температуры.

Может есть всё же другой источник? Тем более, что следующим элементом за водным паром в вулканических газах в процентном отношении является водород и вода могла образоваться из-за водорода, который является её первоисточником.

У разных вулканов разный состав газов за исключением паров воды, которые присутствуют всегда, но чаще всего именно водород идёт первым после воды. Это самый летучий газ и он легко вступает в реакции с другими элементами. Но откуда он-то взялся? Может за счёт химических реакций в магме? В принципе это возможно:

То есть, вулканы в зонах субдукции могут выделять водород за счёт "гидратации мантии". Это зоны, где океаническая плита заходит под материковую и расплавляется в магме. При этом при участии океанической воды происходит выделение водорода. Но данная версия годится только для вулканов в зонах субдукции.

А разве вулканы вне таких зон водород не выделяют? Выделяют, причём в не меньшем количестве. Разве вулкан Этна на Сицилии находится в зоне субдукции? А в его газах до 16% водорода. Водород выделяют и не только вулканы. Глубокие шахты тоже их выделяют – "Например, кимберлитовая трубка "Удачная" в республике Саха-Якутии, ежедневно выбрасывает наружу до 100 тыс. кубометров газа." Может у них тот же источник?

Объяснение этому факту даёт только теория советского геолога Владимира Николаевича Ларина о гидридном ядре планеты и некоторые геологи, в том числе цитированный выше доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов, в своих исследованиях ссылаются на Ларина. Особенно, когда дело касается дегазации недр с выделением водорода.

Но теория Ларина идёт вразрез с гипотезой железного ядра планеты, которая господствует официально и которая родилась из-за измерения скорости прохождения сейсмических волн сквозь ядро – эта скорость соответствует плотности железа. Но эту же плотность могут иметь гидриды некоторых металлов – кремния и магния при тех давлениях и температурах, что должны присутствовать в ядре. И эти гидриды могут выделять водород при нагреве, превращаясь в металлы.

Согласно теории Ларина из-за нагрева ядро планеты начало выделять водород и это привело к процессу расширения ядра – металлы имеют меньшую плотность чем их гидриды. В какой-то момент истории планеты внутренние силы давления разорвали уже твёрдую кору Земли и привели к образованию материков и океанических впадин.

Тектоника плит в свете теории Ларина объясняет движение материков процессом расширения самой Земли из-за дегидратации её ядра. Если учесть представления учёных о движении материков, то это расширение началось сравнительно недавно (по геологическим меркам) – всего около 200-300 млн. лет назад. Именно тогда по представлениям геологов раскололся единственный материк планеты – Пандея.

По Ларину он был не просто единственным материком – он занимал всю поверхность планеты, которая тогда была значительно меньше размером.

Можно было бы считать, что океаны начали появляться сразу после этого, но процесс движения водорода сквозь мантию Земли мог занять и довольно длительное время, участвуя в длительном процессе диффузии. И до поверхности в виде уже воды в значительных количествах он мог дойти лишь совсем недавно – 2 млн. лет назад, наполнив ею океаны.

А до этого момента вся жизнь на Земле концентрировалась в основном в океанических ДОЛИНАХ на месте нынешних океанов. Материки же представлялись обитателям Земли тогда в виде высокогорья – там были ледники и разряжённый воздух ( разница высот – 3,5 км).

И конечно на материках и в океанических долинах эволюция всего живого шла несколько разными путями и живущие тогда биологические виды различались также, как сегодня различаются виды, живущие на высокогорье и в долинах.

Более высокая плотность атмосферы в долинах могла поддерживать более крупные животные – большая плотность атмосферы означала и более высокую концентрацию кислорода, необходимого для жизнедеятельности организма.

Именно поэтому крупные динозавры могли существовать только в более плотной атмосфере. Картина эволюции всего живого на Земле становится совсем иной, если учесть этот эффект.

Если принять как факт постепенное затопление Земли, то ВСЯ земная история начнёт выглядеть иначе. Атлантида и человеческие цивилизации до неё становятся вполне реальными. Они просто погибли в потопах, а их следы нужно искать на дне океана. Более того, рост атлантов должен быть порядка 7 метров – они жили при более плотной атмосфере.

Возможно и существование мифических титанов ростом более 30 метров – они существовали ещё раньше атлантов и жили при ещё более плотной атмосфере.

Гигантские деревья и животные становятся обычным элементом земной эволюции, а их существование объясняется более высокой концентрацией кислорода в плотной атмосфере.

И можно заметить, что с понижением плотности атмосферы земная жизнь угасает – становится беднее и мельче, как мы это видим на высокогорье.

Такие вот далёкие выводы можно сделать из простого факта наличия русел рек на дне океана…

Максон

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