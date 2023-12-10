1973. Американец в Советском Союзе
01. Москва. Улица 25 Октября. ГУМ
02. Москва. У гостиницы Метрополь.jpg” title=”02. Москва. У гостиницы Метрополь
03. Москва. У гостиницы Россия.
04. Москва. Парк имени Дзержинского
05. Москва. Новодевичий монастырь. Вид на палаты царицы Евдокии Лопухиной
06. Москва. Причал № 3
07. Москва. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
08. Москва. Ресторан «Архангельское»
09. Загорск. Советская площадь
10. Загорск. Советская площадь. Прохожие
11. Загорск. Вид на Лавру
12. Загорск. Троице-Сергиева лавра
13. Загорск. У Пятницкой башни
14. Загорск. Успенские ворота Лавры
15. Суздаль. Аллея вдоль Кремлевской улицы
16. Суздаль. Торговые ряды
17. Суздаль. Дом 112 на улице Ленина
18. Суздаль. Воскресенская церковь из села Патакино
19. Суздаль. Ильинская церковь
20. Суздаль. Собор Рождества Богородицы в Суздальском Кремле
21. Суздаль. Музей в Архиерейских палатах
22. Суздаль. Соборная колокольня
23. Киев. Вид на Центральный Гастроном
24. Киев. Крещатик