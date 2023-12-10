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1973. Американец в Советском Союзе

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01. Москва. Улица 25 Октября. ГУМ
01. Москва. Улица 25 Октября. ГУМ

02. Москва. У гостиницы Метрополь.jpg
02. Москва. У гостиницы Метрополь.jpg” title=”02. Москва. У гостиницы Метрополь

03. Москва. У гостиницы Россия.jpg
03. Москва. У гостиницы Россия.

04. Москва. Парк имени Дзержинского.jpg
04. Москва. Парк имени Дзержинского

05. Москва. Новодевичий монастырь. Вид на палаты царицы Евдокии Лопухиной.jpg
05. Москва. Новодевичий монастырь. Вид на палаты царицы Евдокии Лопухиной

06. Москва. Причал № 3.jpg
06. Москва. Причал № 3

24. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.jpg
07. Москва. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

07. Москва. Ресторан «Архангельское».jpg
08. Москва. Ресторан «Архангельское»

08. Загорск. Советская площадь.jpg
09. Загорск. Советская площадь

09. Загорск. Советская площадь. Прохожие.jpg
10. Загорск. Советская площадь. Прохожие

10. Загорск. Вид на Лавру.jpg
11. Загорск. Вид на Лавру

11. Загорск. Троице-Сергиева лавра.jpg
12. Загорск. Троице-Сергиева лавра

12. Загорск. У Пятницкой башни.jpg
13. Загорск. У Пятницкой башни

13. Загорск. Успенские ворота лавры.jpg
14. Загорск. Успенские ворота Лавры

14. Суздаль. Аллея вдоль Кремлевской улицы.jpg
15. Суздаль. Аллея вдоль Кремлевской улицы

15. Суздаль. Торговые ряды.jpg
16. Суздаль. Торговые ряды

16. Суздаль. Дом 112 на улице Ленина.jpg
17. Суздаль. Дом 112 на улице Ленина

17. Суздаль. Воскресенская церковь из села Патакино.jpg
18. Суздаль. Воскресенская церковь из села Патакино

18. Суздаль. Ильинская церковь.jpg
19. Суздаль. Ильинская церковь

19. Суздаль. Собор Рождества Богородицы в Суздальском Кремле.jpg
20. Суздаль. Собор Рождества Богородицы в Суздальском Кремле

20. Суздаль. Музей в Архиерейских палатах.jpg
21. Суздаль. Музей в Архиерейских палатах

21. Суздаль. Соборная колокольня.jpg
22. Суздаль. Соборная колокольня

22. Киев. Вид на Центральный Гастроном.jpg
23. Киев. Вид на Центральный Гастроном

23. Крещатик.jpg
24. Киев. Крещатик
Источник: https://humus.livejournal.com/9409172.html
Метки: загорск, история, Киев, Москва, Россия, суздаль, фото
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