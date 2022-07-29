Американец о марксизме в США
Американский марксист родом из Гонконга рассказывает о том, как пришел к марксизму и о текущем состоянии марксизма в США.
Американец о марксизме в США
Дорогие товарищи!
Мое становление как марксиста основывалось на изучении и анализе материальных условий, как моей жизни, так и общества в целом. Серьезное влияние на моё мировоззрение оказала пандемия Ковид-19. Я пришел к выводу, что капитализм банально не может решить те проблемы, которые встали перед человечеством в наше время. После ознакомления с марксистскими работами, я убедился, что реформирование и улучшение капитализма не решает проблему. Буржуазия имеет полный контроль над всеми сферами жизни общества, в особенности над современной наукой, которая пытается выставить себя нейтральной, объективной и истинной. Поэтому я и пустился в поиски альтернативных современной парадигме точек зрения. Пока я читал и переосмысливал прочитанное, становился все больше убежден, что капитализм должен быть уничтожен, а общественный и моральный долг всего думающего пролетариата состоит в активном поиске путей к его уничтожению.
Мое материальное положение
Я родился в Гонконге в 1990 в пролетарской семье. У моих родителей были проблемы с трудоустройством, у них не было высшего образования. В моей жизни были длительные периоды, когда для выживания мне приходилось опираться на государственную финансовую помощь. У моей матери есть опыт работы в швейной промышленности. Как и для многих иммигрантов, главной причиной для переезда из родных мест было банальное выживание. В 2005 году, моя семья и я иммигрировали в США, дабы начать новую жизнь. К счастью, моей матери удалось найти себе работу, однако некоторые проблемы, связанные с безработицей и социализацией появились достаточно скоро. Как результат экономических проблем, у нас в семье стали часто возникать ссоры. В 2014 я получил диплом бакалавра биохимии в университете. С того момента я работал в лаборатории университета как исследователь пост-трансляционной модификации. Однако по сей день, я до сих пор нуждаюсь в госпомощи для обеспечения своих базовых потребностей (покупка еды, оплата съёма жилья, поддержка семьи.) Даже идеалы «типичной» американской жизни до сих пор не достижимы для меня.
Опыт жизни в двух разных странах привёл меня к выводу, что я часть огромной массы угнетаемых людей всех рас и национальностей по всему миру, чьё угнетение обеспечивает буржуазии и ее прихвостням «хорошую» жизнь. Мои базовые знания марксизма позволили мне осознать причины моего состояния одиночеств а и замкнутости при капитализме. Только марксизм вернул мне чувство собственного достоинства и позволил осознать историческую роль и потенциал пролетариата. В то время как капиталистическое общество дало мне лишь несчастье и ненависть к себе. Только марксистское мировоззрение позволило мне понять, кто я, и не притворяться тем, кем я не являюсь.
Люди стремятся к чувству причастности к коллективу, социальному обеспечению, нужной и осмысленной работе, к освобождению от базовых проблем и переживаний. Я убежден, что коммунисты хотят сделать всех людей счастливыми. Мы уже знаем, что лучшее общественное устройство давно технологически и научно возможно, но диктатура капитала не позволяет его реализовать. Даже мои базовые познания в марксизме дали мне понять, что марксизм — это единственно верный и морально приемлемый способ мышления.
Гонконг
Я жил в Гонконге до 2005 года, пока мы не переехали в США. Гонконг был колонией Британской империи на протяжении 150 лет. В 1842 эта территория была отдана Британской империи по Нанкинскому договору как итог первой опиумной войны. Этот договор был первым из неравных договоров, которые Китаю пришлось заключить с Западом и царской Россией. Когда Гонконг, наконец, вернулся в состав Китая в 1997, империалистическое вмешательство, капитализм и господство рыночных отношений не прекратились. Основной Закон Гонконга гарантирует сохранение капитализма, а изменить его по условиям возвращения Гонконга в Китай нельзя в течение 50 лет.
В то же время под руководством КПК находящийся на первой стадии коммунизма Китай постепенно превратился в мировую сверхдержаву. Гонконг же стал благодатной почвой для империалистических Соединённых Штатов и Великобритании в их попытках сеять раздор в Китае. К примеру, фотографии с «демократического» протеста в Гонконге запечатлели членов фашистского батальона Азов, трампистские баннеры с требованиями «освобождения» Гонконга и, конечно, идиотов, размахивающих британским колониальным флагом. Ещё более интересно, что, оказывается, многие лидеры оппозиции неоднократно встречались с дипломатами из США. Также эти «лидеры» посещали собрания NED — той самой организации, которая распространяла ложь о Синьцзяне.
Когда я уже стал взрослым человеком в США и продолжил изучение истории, я осознал, как сильно я был обманут всей этой западной пропагандой. Империалистические США начинали и поддерживали агрессивные войны, отличающиеся невероятной жёсткостью по отношению к людям, и всё ради поддержания системы эксплуатации человека человеком, ну и, естественно, увеличения капиталов буржуазии. Они превращают молодых бедных людей в пушечное мясо для достижения полного мирового господства. Они угнетают и свой пролетариат, в особенности национальные меньшинства, для увлечения своей прибыли. Понимание реальности, в которой живёт простой люд в США, и история империализма делает меня противником США и частных отношений собственности в принципе. Нет никаких сомнений, что США сейчас — это центр мирового империализма; эта страна больше всего виновна в использовании насилия и отравления мозгов по всему миру ради того, чтобы остановить прогресс человечества.
Интернационализм
Я жил бедняком 15 лет в Китае (Гонконге) и 15 лет в США. Я понял, что большой разницы между уровнем жизни в разных странах нет, она не зависит ни от национальности, ни от культуры. Даже пролетарии, выросшие в США, не поддерживают собственную буржуазию. Пролетариат любой расы и национальности не должен поддерживать ни капитализм, который угнетает их, ни тем более США и их сателлитов. Капитализм давно отжил свою прогрессивную роль. Как бы не старались лакеи буржуазии убедить меня верить в буржуазную идеологию национализма, направленную против интернационализма — неотъемлемой части марксизма и коммунизма, — я принципами не поступился.
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Профсоюзное движение и борьба с заблуждениями
В 2019 году я вступил в один из профсоюзов университета. Там я смог найти первых друзей в Соединенных Штатах. Конечно, этот профсоюз довольно мелкобуржуазный, но он позволил мне заниматься политикой на гораздо более активном уровне, а не просто быть тем, кого американцы назвали бы «диванным аналитиком». Наш профсоюз представляет множество различных работников, таких как IT-специалисты, ученые и медицинские работники. Я начал учиться организовывать. Поначалу это был ужасающий опыт, потому что у меня вообще никогда не было опыта общения с людьми. Но я справился.
Наш профсоюз добился исторической победы в 2019 году после пяти забастовок. Другие профсоюзы также развиваются в системе университета, чтобы бороться за повышение заработной платы и улучшения условий труда. После исторических побед по контрактам в многочисленных профсоюзных спорах наш пыл поутих. Для меня встал вопрос: куда мы пойдем дальше? Продолжать просто строить наш профсоюз в ответ на истечение срока действия контракта в будущем? Или пойти дальше? Как нам идти дальше? Да, теперь у нас есть коллективный договор, но почему я все еще такой бедный? Почему руководство по существу всегда побеждает в различных спорах между работниками и руководством на рабочем месте?
После победы по контракту в 2019 году я стал профсоюзным управляющим, чтобы помогать представлять интересы работников, когда они вступают в конфликт с руководством. Помимо прочего, руководитель может подать жалобу на работодателя за нарушение коллективного договора. То, что я был управляющим, подтолкнуло меня прямо к марксизму. Почему работа профсоюзного лидера имеет какое-то отношение к марксизму?
Я считаю, что в каждом капиталистическом обществе мы тщательно приучены вести себя определенным образом, приемлемым для капиталистической культуры, культивируемой буржуазией и ее идейной обслугой. В моем сознании возник конфликт, потому что мне приходилось одновременно жить в капиталистическом обществе и бороться с работодателем в качестве профсоюзного управляющего. Чтобы бороться за членов профсоюза, я также должен был бороться против внутренней закабаленности, буржуазных пережитков в моем сознании. Я полагаю, что все знают, о чем я здесь говорю. Всякий раз, когда кто-то думает даже о небольшом акте восстания в капиталистическом обществе, рабский инстинкт внутри того же человека попытается остановить такой акт. Например, я был приучен думать, что если бы люди были более образованными и работали усерднее, им не нужны были бы профсоюзы или другие формы организации. Другим примером может служить представление о том, что капитализм фундаментально справедлив, поэтому оправданием нашей бедности является то, что мы не преуспели, потому что мы глупы и ленивы. Мне нужно было бороться с собой, чтобы блокировать этот «инстинкт», чтобы я мог представлять работников на собраниях против руководства.
В некотором смысле Маркс и Ленин — это врачи, которые дают лекарства таким людям, как я, чтобы мы могли начать ясно мыслить и начать думать о наших реальных интересах как работников. Я до сих пор помню, как допоздна задерживался на работе и читал «Капитал» перед встречей с руководством, чтобы настроиться на пролетарский лад. Действительно, элементарное понимание прибавочной стоимости и трудовой теории стоимости в целом необходимы для того, чтобы сначала блокировать, а в конечном итоге и изжить буржуазное сознание. Более того, элементарное понимание материализма показывает, что этот наш инстинкт — не что иное, как тщательная буржуазная политика, проводимая буржуазией и всеми ее различными лакеями для поддержания своей диктатуры. Я стал еще более интеллектуально подкован и боевит после изучения марксизма и участия в профсоюзном движении.
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Разрывая с социал-демократией
В США сейчас своеобразное двухпартийное двоевластие, когда либералы из Демократической партии и консерваторы из Республиканской партии поочередно сменяют друг друга. Две партии управляются двумя группировками капитала. В настоящее время Соединённые Штаты политически разделены больше, чем когда-либо, потому что, во-первых, капитализм приходит в упадок быстрее, чем может покончить с ним пролетариат, и, во-вторых, две группы миллионеров и миллиардеров потратили десятилетия и миллиарды на демагогию, чтобы убедить пролетариев, что корпорации заботятся о них, а их (миллиардеров) политические партии собирается обеспечить благополучие пролетариев в рамках этой буржуазной демократии. Половина американских избирателей не голосует, потому что интуитивно знает, что все политики — лжецы и думают только о себе. Республиканская партия более жестокая и националистическая, но Демократическая партия более лживая и лицемерная.
Молодые люди поддержали Барака Обаму в 2008 году, затем со временем он раскрыл свою корпоративистскую и империалистическую натуру. Я стал прогрессивистом (социал-демократом) во время его президентства. В 2016 году мы хотели, чтобы нашим президентом был прогрессивный человек по имени Берни Сандерс. Многие из нас устали от неравенства и агрессии Америки в мировом масштабе. Для многих молодых людей президентская кампания Сандерса в 2016 году стала нашим политическим пробуждением. Мы поняли, что в политике можно что-то сделать. Это осознание в первую очередь подтолкнуло меня к профсоюзному движению.
Абсолютная империалистка Хиллари Клинтон победила Сандерса во внутрипартийном туре голосования демократической партии и стала кандидатом в президенты от Демократической партии. В ответ на кандидатуру Трампа, Сандерс призвал своих сторонников голосовать за Клинтон против Трампа. Однако многие его наивные сторонники хотели бы видеть более левого кандидата от Демократической партии, чем Клинтон. Для многих из нас Сандерс совершил предательство. После этого я порвал с прогрессивистами.
Профсоюзная борьба показала другой путь, что простым людям важно самоорганизовываться и не зависеть от каких-то спасителей из вне. Пролетариату нужно движение. Позже, после изучения трудов Ленина по истории большевизма, я узнал об идее авангардной партии. Затем, после прочтения других статей Ленина об истории партии я понял, что поступок Сандерса был более чем ожидаем, и как был наивен я, который ожидал реального положительного социального изменения от демократов.
Путь борьбы
Тредюнионизм показал полное банкротство современной буржуазной политики, и я решил искать альтернативу. После вовлечения в тредюнионизм мне уже стало трудно верить во всю пропаганду о СССР — первом в мире государстве рабочих. Основной моей мотивацией для занятия профсоюзной борьбой было желание улучшения жизни работников. Для меня становилось все сложнее и сложнее верить, что Сталин — человек, который не раз сидел в тюрьмах и ссылках за интересы рабочего класса, был диктатором, как утверждает современная буржуазная историография. И ещё сложнее становилось верить, что народ России был обманут большевиками и Лениным.
В тоже самое время, во время моей борьбы я понял, что большинство профессоров — это эгоистичные карьеристы и лицемеры, которые терпеть не могут профсоюзы и даже таких как Сандерс, несмотря на все их разговоры о равенстве и правах человека. В итоге я пришёл к такому заключению: если мои профессора против СССР, Ленина и Сталина, тогда логически СССР может является чем-то реально положительным и стоящим внимания.
Мое независимое изучение современной денежной теории (MMT) познакомило меня с идеей, что профессора могут запутывать свои теории, чтобы обманывать бедных людей и помогать капиталистам в поддержании своей власти, поэтому, естественно, изучение советской истории было для меня способом выяснить, о чем еще лгали мои профессора.
Со временем я идейно порвал со своими буржуазными профессорами и основными академическими кругами, которые я когда-то очень уважал. Сегодня я просто игнорирую то, что ученые говорят о таких великих людях, как Ленин, Маркс, Энгельс, Сталин, Мао, Кастро и так далее. На самом деле, всякий раз, когда мне говорят что-то плохое об этих людях, я автоматически оцениваю вероятность того, что прямо противоположное является правдой.
Я поступил в университет, думая, что знания и наука могут улучшить жизнь людей, но реальность такова, что я постоянно чувствую себя пассивным, лишенным вдохновения и униженным в академических кругах. Вся моя трудовая жизнь до сих пор связана с бедными людьми. Некоторые люди говорят, что частные компании еще хуже.
Почему бы мне не стать марксистом, если это та реальность, с которой я имею дело? Почему бы нам не разрушить эту отвратительную систему? Мне кажется, что мой поворот к марксизму был вполне логичным.
Хотя я пришел к марксизму в основном благодаря независимым исследованиям, я должен поблагодарить блогера FinnishBolshevik и CPGB-ML в интернете за то, что они дали мне общие очертания и первоначальные указания о том, что читать. Марксистский интернет-архив бесценен с точки зрения моего независимого исследования. Несмотря на то, что я до глубины души против троцкизма, впервые узнал об Октябрьской революции от троцкистских оппортунистов и контрреволюционеров.
Октябрьская революция 1917 года
Типичным американским представлением об СССР является то, что это была диктатура возглавляемая Лениным и Сталиным. Якобы люди в СССР были постоянно под наблюдением и могли попасть в тюрьму без суда и следствия. Некоторые особенно одаренные доходят до того, что говорят, будто Сталин был жадным расистом, который убивал и пытал людей которые ему не нравились. Я бы сказал, что антикоммунистическая буржуазная наука очень тонкая и запугивающая в деле сочинения лжи о коммунизме. Так, нам говорят, что коммунизм неэффективен потому, что делает людей ленивыми и алчными. И это, конечно же, причина крушения СССР. Капитализм же, якобы, лучше коммунизма, правда у него есть огрехи, но это не беда. Нас учат, что наш долг как граждан и представителей науки при капитализме заключается в том, чтобы разводить дискуссии, дебаты, голосовать за политиков, которые бы провели очередные реформы и перераспределения денежных потоков. Короче, капитализм вечен и нам надо делать то, что мы уже делаем, и надеяться на лучший результат!
Когда я прочел не буржуазные источники о Владимире Ленине и героической и победоносной борьбе большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, я был очень вдохновлён. Это было то, что я искал: рабочий люд может быть организован и может осуществить революцию дабы создать новое общество, где подлинная пролетарская демократия возможна. Пока я читал Ленина и Сталина, я осознал, что эти гиганты мысли на десятки голов выше тех «вождей», которых мы имеем сейчас. И наконец, что наука и знания могут быть использованы на благо большинства общества! Бедные люди, оказывается, могут иметь реальную власть! Но не только это. Я ещё узнал, что были и другие страны которые последовали опыту большевиков дабы добиться победы в своей национально-освободительной и коммунистической борьбе!
К примеру, героические усилия и титаническая борьба КПК и бесчисленного количества китайских пролетариев и крестьян позволили Китаю встать с колен и стать той сверхдержавой, которой он является сейчас. Мао Цзэдун однажды написал, что китайцы никогда не слышали о Марксе и Энгельсе до Октябрьской революции. При Владимире Ленине Советский Союз вернул Китаю земли, отнятые царской Россией, и обращался с китайцами на равных. Примеры Кубы, Северной Кореи, Вьетнама также вдохновляют!
Во главе с Лениным народы СССР совершили Октябрьскую революцию, которая объективно продвинула СССР в социальном плане дальше, чем капиталистический Запад. Пролетариат и крестьянство мужественно защищали революцию во время гражданской войны от оголтелых интервентов и пережитков царизма. Под руководством Сталина СССР индустриализировал свою экономику и коллективизировал сельское хозяйство. Отсталая страна была превращена в одну из самых технически развитых стран и самую социально развитую страну в мире. Мужчины и женщины разных национальностей СССР объединились, чтобы героически разгромить фашистов во Второй мировой войне и спасти человеческую цивилизацию от откровенного варварства.
В тоже самое время бесчестный буржуазный Запад уклонялся от общения с созданным им монстром Франкенштейна. Запад стремился обескровить СССР, умиротворяя фашистов и откладывая открытие второго фронта даже после того, как СССР сломил хребет фашистам в битве под Сталинградом. Перед Второй мировой войной экономика Запада вступила в мировой кризис; СССР в то время процветал. Сегодня память об СССР — это свет в мире тьмы. Простого акта воспоминания о титанической борьбе и достижениях пролетариата СССР достаточно, чтобы наполнить грудь надеждой! Ни один буржуазный публицист не может изменить того, что было достигнуто Лениным и мужественными угнетенными народами СССР.
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Состояние марксизма в США
Я должен признать, что на данный момент у меня нет общей картины о марксизме в Соединенных Штатах, которая полностью удовлетворяла бы мою совесть. Тем не менее, я могу поделиться тем, что знаю.
Американцы избегают марксизма, как дьявол избегает святой воды. Да, иногда ученые и студенты выступают против капитализма в страстных речах. Однако в целом пока нет широкого признания марксизма как важнейшей пролетарской научной теории, равно как и широкого признания необходимости марксистской политической партии. Даже коллективные действия на профсоюзном уровне сопряжены с трудностями. Как и следовало ожидать при капитализме, буржуазия и буржуазные идеи полностью доминируют во всех сферах жизни. Американская буржуазия потратила десятилетия на тщательное «просвещение» людей в вопросах индивидуализма и капитализма. Многие не могут даже признать возможности альтернативы. Американская популярная культура и политика настолько токсичны, что никто, кроме «образованных» людей в университетах, не верит, что кто-то действительно работает на пользу обществу.
Марксистам придется проявить творческий подход и настойчивость, чтобы убедить пролетариев. Я сталкивался с несколькими самопровозглашенными учеными-марксистами, но не знаю, являются ли они ревизионистами, каковы масштабы их деятельности, игнорирует ли их буржуазия или противодействует им. Возможно, люди стараются изо всех сил. Я не хочу сбрасывать их со счетов, даже не узнав о них или не поговорив с ними сначала. В любом случае, можно с точностью сказать, что общее распространение марксизма в США практически равно нулю, и что марксисты, включая меня, слишком робки, невежественны, ленивы и слабы, чтобы вести за собой массы в настоящее время. Решение очевидно: необходимо правильное понимание марксизма и закалка личности.
С другой стороны, в Соединенных Штатах у нас есть подавляющая и перевернутая с ног на голову буржуазная историография, поливающая грязью Ленина, Сталина и СССР в целом. Практически, чтобы двигаться вперед, марксисты на Западе должны просто научиться защищать опыт СССР от нечестных, анахроничных, банальных, плохо обоснованных и нереалистичных «анализов» буржуазных ученых и буржуазных СМИ. Марксисты должны быть всегда готовы объяснить массам причины разрушения СССР — оппортунистическое перерождение партии как следствие деятельности откровенно враждебных коммунизму оппортунистических элементов. Для меня приход к марксизму стал возможен только после изучения некоторых марксистских текстов и понимания их правильности, научной безуречности. Практически, приход к марксизму также требует переоценки советской истории, изучения того, что такое марксизм в общих чертах, и ознакомления с некоторыми рассказами из первых рук об Октябрьской революции и эпохе Сталина. Американские СМИ и научные круги настроены насквозь антикоммунистически. Требуется определенный уровень интеллектуальной воинственности, экономических лишений и независимого обучения, чтобы восстать против буржуазного господства.
Социал-демократы в Соединенных Штатах гораздо сильнее марксистов-ленинцев, поскольку социал-демократия более приемлема для среднего класса американцев, увлеченных гаджетами и фантазиями из комиксов. Недавно социал-демократы предприняли попытку создать Народную партию, которая должна представлять народ (что подразумевается под «народом»?) на американских выборах. Опять же, просто нет признания необходимости создания марксистской партии рабочего класса. Марксизм не рассматривается как руководящая теория. В головах царит эклектика. У меня в голове не укладывается, как пролетарий может называть себя социал-демократом после оппортунизма Второго интернационала и их прямого предательства интересов рабочего класса и коммунизма.
Вопрос, который никто не задает в Соединенных Штатах: какой класс вообще представляет Народная партия? Пролетария, чья жизнь может быть улучшена только путем ликвидации отношений частной собственности, или либерального гуманиста из среднего класса, который никогда даже всерьез не думал о том, чтобы покончить с капитализмом? Мои читатели знают, что у этих двух групп очень разные стремления! Американцы по-прежнему говорят о большинстве против меньшинства и политических убеждениях, а не о конкретных социальных классах. Такого рода политическая безмозглость является результатом десятилетий либерализма и капитализма. Многие американские левые питают положительные чувства ко временам Рузвельта. Некоторые буржуазные профессора называют этот период Золотым веком капитализма. Даже сегодня мы слышим, как левые рассказывают о том, как Рузвельт и его экономисты регулировали экономику и облагали налогами богатых, как будто та же политическая ситуация не существует и сегодня, как будто эти решения также применимы к сегодняшнему дню, и как будто сам Рузвельт не был ярым империалистом. Они никогда не смогут признать, что именно СССР заставил западные страны умиротворять своих собственных пролетариев с помощью различных форм подкупа пролетариата. Эта идея — еще один фактор, который отвлекает человека от марксизма. Вместо того, чтобы изучать, почему революция необходима, человек теперь изучает, как регулировать капитализм. В этой логике, если любое общество можно сделать совершенным с помощью исследований и регулирования, почему мы до сих пор не живем во времена рабовладельческого строя? Если мы признаем, что существуют производственные отношения, неспособные обеспечить основу для достойной жизни, и что с моральной точки зрения правильно провести революцию, чтобы уничтожить их и создать новые, более совершенные и человечные, тогда зачем судорожно пытаться сохранять существующее капиталистическое варварство?
Что касается американского «коммунизма», то некоторые люди направляются в РКП (Революционную коммунистическую партию), члены которой ведут себя как поклонники своего лидера. Эти люди поджигали мусорные баки и кричали на рабочих за то, что они не такие революционеры, как они (потому что, по их мнению, прогонять рабочих с помощью истерики — это революционно). Эти безумные индивидуумы — одни из лучших подарков буржуазии для дискредитации дела коммунизма. Их поведение очень эффективно опошляет коммунизм как нечто недостаточно тщательно продуманное и изученное. Коммунизм превращается в нечто ненаучное и импульсивное. Помимо РКП, троцкизм доминирует в области американского «марксизма» в целом. Почти на каждой забастовке, в которой я участвовал, присутствовали троцкисты, чтобы раздавать свои материалы.
Практически троцкисты имеют полную свободу действий в этом отношении. Нет ни одного подлинного марксиста или марксистской партии, которые предложили бы какой-либо материал для разоблачения троцкистов в их преступлениях: карьеризме, пустом словоблудии, беспринципности, оппортунизме, авантюризме, контрреволюционных действиях, убийствах и вредительстве в сотрудничестве с нацистами. Многие американские студенты, рабочие и интеллектуалы насквозь мелкобуржуазны, озабочены лишь карьерой, консервативны и пренебрежительно относятся к истории СССР при Ленине и Сталине, поэтому, естественно, троцкизм импонирует этим американцам. Молодые интеллектуалы часто не могут полностью порвать со своим буржуазным воспитанием в американских университетах и порвать с мировоззрением своих родителей. Господство троцкизма является следствием перевернутой с ног на голову историографии СССР при Сталине, вызванной десятилетиями троцкистской и буржуазной ярости. Подобно вирусу, троцкизм быстро мутирует, поэтому в Соединенных Штатах существует множество троцкистских групп. Необходимо вычислять троцкистские группы, это довольно легко сделать по их восхвалениям в адрес Троцкого и гнилостного яда, который они изливают на Сталина. Как только они будут найдены, мы должны либо их игнорировать либо разоблачать, если они имеют большое влияние. Некоторое время назад я узнал от некоторых коммунистов за границей про то, что CPUSA была насквозь ревизионистской. Недавно я узнал о марксистско-ленинских партиях: PCUSA и PSL. Я еще не знаю теорий или практики этих партий, поэтому сохраняю непредубежденность. Однако однозначно заслуживает критики тот факт, что эти партии вообще не борются с троцкистами и не ведут теоретическую работу. Справедливости ради, я бы подверг такой же критике и себя.
С другой стороны, по общему признанию, в Соединенных Штатах нет признанных марксистских политических лидеров. Я бы сказал, что одна из причин, по которой американцы такие реакционные, заключается просто в том, что нет (или недостаточно) достойных и грамотных марксистских лидеров, которые пошли бы к массам, чтобы выслушать их и поставить их коллективную борьбу на научные марксистские рельсы. Понимание человеком подлинной марксистской теории необходимо для того, чтобы иметь возможность привлечь других людей к марксизму. Когда таких людей нет, как может существовать партия или движение?
Наконец, нужно кое-что сказать о трусости. Американцы не слепы. Мы знаем, что неравенство в доходах существует и усугубляется. Мы интуитивно знаем, что многие бедны, потому что немногие богаты. Мы интуитивно знаем, что капиталистическая система несправедлива, и что она работает против пролетариата. Более того, я не могу быть единственным человеком, который думает, что буржуазные профессора вводят общественность в заблуждение в интересах буржуазии. Почему бы нам не обратиться за выходом к опыту Русской революции 1917 года? Почему бы нам не дать марксизму хотя бы справедливую встряску? Ответ должен также включать в себя признание лени и трусости. Да, теории чрезвычайно важны, но за теорией стоит тот факт, что мы слишком ленивы и слишком бесхребетны, чтобы поступать правильно. Товарищи должны прежде всего поощрять и убеждать массы, но мы должны иногда честно критиковать себя и пролетариат, чтобы двигаться вперед. Я буду первым, кто будет критиковать себя: да, я могу сделать лучше, и я обещаю сделать лучше. Я считаю, что Молотов сказал хорошо:
«Вырваться из капиталистических условий рабочий класс может только ценою жертв, а если кто хочет без жертв, то стоит в другую партию записаться — в партию пацифистов, бездельников, болтунов и безнадежных буржуазных идеологов. Только так. Потому что рабочий класс вырваться из этих условий капиталистических может только с величайшими жертвами. Вот не хочется, ну так сиди тогда в рабстве. Нет другого способа».
Капитализм будет только еще больше разлагаться. У него нет возможности справиться со всеми насущными проблемами дня, с которыми сталкивается пролетариат. Только при коммунизме мы можем начать рассматривать и решать проблемы, созданные капитализмом, от которых страдает пролетариат. Однако наши жалобы на неравенство не отменяют отношений частной собственности. Только революция и диктатура пролетариата могут уничтожить отношения частной собственности. Теперь у каждого пролетария есть выбор: бороться или жаловаться. Каждый пролетарий имеет полную свободу выбора. Если мы выберем путь борьбы, многим пролетариям придется принести себя в жертву, положение многих временно даже станет хуже, чем при капитализме. Однако если пролетарий выберет бездействие, слепое подчинение классу буржуазии, то участь его, его детей и внуков, а также всего человеческого общества, несомненно, будет трагична. Жертвы, которые придется понести пролетариату в этом случае, будут в разы больше. Причем принесены они будут в жертву интересам класса паразитов-капиталистов.
Успехи нашей борьбы будут зависеть не только от нашей теории и практики (что само по себе уже требует титанических усилий), но и от силы наших противников и от объективных условий, которые находятся вне нашего контроля. Выбор и последствия известны. Никакой лжи. Никаких фантазий. Не знаете, какой выбор сделать? В плохой день у меня тоже иногда возникают сомнения! Мой совет начинающим марксистам — продолжайте читать классические марксистские тексты и статьи научных централистов, обдумывайте все предельно добросовестно, подвергайте себя самокритике, избавляйтесь от буржуазных шаблонов в мышлении. Мой выбор становился для меня только легче по мере того, как я больше читал. Кроме того, советские романы, советское искусство, советские рассказы об Октябрьской революции, советские биографии Ленина, Сталина и др., а также многие свидетельства очевидцев Октябрьской революции из первых рук особенно вдохновляют и должны использоваться для подготовки к борьбе.
В заключение, основную структуру марксистской политической практики можно резюмировать следующим образом:
1) Признание марксистско-ленинской теории руководящей научной теорией для пролетариата. Активное изучение и усвоение марксистско-ленинской теории пролетариатом, особенно его лидерами.
2) Признание марксистской политической партии руководящей силой пролетарского движения; активная организация и научно-теоретическое воспитание членов, образующих такую партию.
3) Признание необходимости и активной практики соединения широких масс с партией; также признание руководящей роли марксистской партии среди пролетарских масс.
4) Идеологическое и политическое уничтожение всех форм оппортунизма, практикуемых своекорыстными и/или невежественными людьми (оппортунистами), которые представляют все немарксистские и ненаучные тенденции как вне, так и внутри партии: карьеризм, социал-демократия, либеральная демократия, консерватизм, либертарианство, ревизионизм, утопизм, национализм, реформизм, парламентаризм, идеализм, ультралевость, троцкизм, хвостизм, экономизм, мелкобуржуазный романтизм, тред-юнионизм, политика идентичности и так далее.
5) Непрерывные усилия по повышению классового сознания масс с целью превратить массы в революционную силу, способную свергнуть капитализм. Когда возникнет революционная ситуация, партия поведет политическую борьбу за то, чтобы вырвать власть у буржуазии, взорвать буржуазное диктаторское государство и установить диктатуру пролетариата. После этого пролетариат начнет ломать отношения частной собственности и вступит в следующую стадию общественного развития, которая, наконец, начнет делать возможным всеобъемлющее счастье и всестороннее развитие всех людей.
Это мой план для марксистов США. Справедливо будет сказать, что марксистская теория и практика практически не признаются (№ 1-3) из-за чрезвычайно низкого теоретического уровня. Моя оценка состояния марксизма в США — 2! Что позор для всех нас, американских коммунистов!
Заключение
Когда я был моложе, всегда был вопрос, на который я хотел, чтобы взрослые мне ответили. Однако я никогда не задавал этот вопрос, потому что знал, что у них нет ответа. Вопрос заключался в следующем: почему в мире такой беспорядок? Допустим, ребенок задает мне этот же вопрос. Если бы я мог честно сказать ему, что я старался изо всех сил, даже несмотря на то, что мы еще не добились успеха, тогда я бы считал, что моя жизнь не была потрачена впустую.
Сейчас я могу сказать, что я вступил в профсоюз, потому что понял, что пролетариат должен бороться за свои права. Я могу сказать, что, несмотря на мои личные экономические трудности и унижения со стороны буржуазии, я смог выйти за рамки профсоюзного движения и перейти к марксизму, даже когда практически все мои учителя считали его аморальным и ненаучным. Я надеюсь сказать, что я помог создать не ревизионистскую и не троцкистскую марксистскую партию. Наконец, я должен быть в состоянии честно и недвусмысленно сказать своим детям, что они сами должны продолжать эту историческую борьбу за всеобщее счастье.
(c) Том
https://prorivists.org/71_marxism-in-usa/ – полностью по ссылке