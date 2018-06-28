Как пепси-кола получала советские военные корабли

Летом 1959 года вице-президент США Ричард Никсон впервые привез в СССР «Пепси». И даже уговорил Никиту Хрущева попробовать напиток. Тогда американцам удалось наладить выпуск газировки в Союзе. В ответ СССР отправлял в Америку «Столичную» водку. Но спустя 30 лет за рецепт «Пепси» американцам удалось получить от Союза нечто гораздо более ценное. Речь шла о десятках настоящих боевых кораблей и подводных лодок.

Летом 1959 года в Нью-Йорке прошла выставка СССР и ответная выставка «Промышленная продукция США» в Москве. В парке Сокольники были представлены товары американского производства: автомобили, предметы искусства, модные новинки и целая модель типичного американского дома. Многие известные по сей день бренды участвовали в этой выставке: среди них Disney, IBM и Pepsi.

Тем летом многие советские люди впервые в жизни попробовали Pepsi. Одним из них стал глава КПСС Никита Хрущев. 24 июля тогда еще вице-президент США Ричард Никсон провел Хрущеву экскурсию по выставке. Именно там состоялись печально известные кухонные дебаты. Беседа получила такое название, потому что большая ее часть прошла на территории модели кухни в доме, который, по уверению организаторов, мог позволить себе каждый американец.

Главы двух держав обсуждали достоинства и недостатки коммунизма и капитализма. Никсон также подвел Хрущева к стенду с Pepsi, который был символически разделен на две части: на одной напиток был смешан с американской водой, на другой – с советской.

Кухонные дебаты, Москва, 1959

Предыдущим вечером один из лидеров Pepsi Дональд Кендалл общался с Никсоном на территории американского посольства. Будучи главой международного отдела компании, он проигнорировал позицию остального руководства, которое было против спонсирования стенда на этой выставке. Чтобы доказать, что поездка была не напрасной, он сказал Никсону, что тот «должен добиться того, чтобы Хрущев взял напиток в руки».

Никсону это удалось. Фотограф запечатлел на фото обоих лидеров в тот момент, когда Хрущев с опаской пробовал из стакана Pepsi. Сбоку от них Кендалл наливает еще один стакан напитка. Сын Хрущева потом вспоминал, что многие советские люди, впервые попробовавшие Pepsi, говорили, что напиток пахнет как вакса.

Для Кендалла это фото стало настоящей победой. Шесть лет спустя после американской выставки в Москве он возглавил компанию. СССР стало землей надежд для Кенделла, и его целью было превратить ее в новый рынок для Pepsi. В 1972 году ему удалось утвердить монополию своей компании и не допускать конкурентов из Coca-Cola до советского рынка до 1985 года.

В СССР поставлялся сироп напитка, который готовили и разливали по бутылкам уже на местных заводах. New York Times тогда назвал Pepsi «первым капиталистическим продуктом» в Советском Союзе. Был только один недочет – деньги.

Советские рубли не имели ценности на международном рынке, так как их стоимость назначал Кремль. Советский закон также запрещал вывозить валюту за пределы страны. Поэтому все договоры между Pepsi и СССР строились по принципу бартера. В обмен на сырье для напитка Pepsi получала от советского правительства водку «Столичная». К концу 80-х советские люди выпивали около миллиарда порций Pepsi в год.

В 1988 году компания впервые оплатила рекламу на телевидению, в которой снялся сам Майкл Джексон. Обмен работал отлично, «Столичная» хорошо продавалась в штатах. Однако все изменилось с эмбарго, которое Америка ввела из-за советско-афганской войны. Это значило, что нужно менять что-то другое.

Москва, май 1981 года, выпускники столичной школы пьют «Пепси» / Иван Второв / Wikimedia

Так, весной 1989 года Pepsi и СССР подписали беспрецедентную сделку. Американская компания стала обладателем 17 старых подводных лодок и трех военных кораблей: фрегата, крейсера и эсминец, который фирма продала на металлолом. Pepsi также получила новые советские наливные танкеры – часть из них сдавали в лизинг, а часть – продали дружественной норвежской компании.

В ответ Pepsi получила право удвоить количество заводов по производству напитка по всей стране советов. «Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы», – поддел как-то Кендалл Брента Скоукрофта, советника по безопасности президента Джорджа Буша.

Но это все было несравнимо с контрактом на три миллиарда долларов, заключенном в 1990 году (цифра основана на пересчете в денежный эквивалент оборота газировки Pepsi в СССР и советской водки в США). Это была самая крупная в истории сделка между Советским Союзом и американской частной компанией. Pepsi даже запустила в коммунистическом государстве еще один бренд – Pizza Hut. Будущее казалось безоблачным.

Однако в 1991 году Советский Союз распался, а вместе с ним развалилась и «сделка века». Несмотря на то, что Россия по-прежнему является вторым крупнейшим рынком сбыта Pepsi за пределами США, их слава первопроходцев померкла. Компания не справилась с конкуренцией – всего за несколько лет Coca-Cola обошла своих предшественников. А в 2013 билборды компании покинули Пушкинскую площадь. Возможно, Pepsi стоило поберечь тот эсминец…