«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев

«Иглстон летал тройкой, — отмечает Крамаренко. — Двое его прикрывали, а он сверху атаковал. По мне промахнулся, ушел ниже. Вывел машину из пикирования метрах в ста от меня. Я сразу ушел в левый переворот, стал пикировать. Вывожу, увожу вверх, он опять по мне открывает огонь. „Танцевали“ с этим асом долго. Наконец мне удалось оказаться сверху, я стал по нему стрелять. От „сейбра“ начали отваливаться куски, и он пошел вниз. А его ведомые — за мной. Я сделал ещё переворот и вновь резко ушел вниз, направился в сторону плотины, где стояли северокорейские зенитчики. Оглянулся — за мной гонятся двое, метров 800 расстояние. И вдруг передо мной начали разрываться зенитные снаряды. Думаю, от своих погибнуть лучше. Пошел прямо в разрывы, но повезло, меня не зацепило. „Сейбры“ не стали меня преследовать и отправились восвояси. А Иглстон в итоге сел на брюхо на своем аэродроме. И его, раненого, отправили в США, он больше не воевал».