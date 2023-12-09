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Байден: Россия атакует НАТО после победы на Украине. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Обсуждались возможные причины и заказчики этого убийства – украинские спецслужбы или внутренние разборки самого Кивы.

2. Выступление Байдена в Конгрессе США с просьбой о новом пакете помощи Украине. Отказ Конгресса. Раскол между республиканцами и демократами по вопросам внешней политики.

3. Визиты лидеров Ирана и ОАЭ в Россию, укрепление отношений России со странами Ближнего Востока.

4. Экономический рост в России за счет развития обрабатывающих отраслей, а не только сырьевого сектора. Перспективы изменения структуры экономики.

5. Заявления о том, что Киев "вернется" России. Обсуждение возможных сценариев развития ситуации на Украине.

6. Успех российского сериала "Слово пацана" в украинском информационном пространстве, негативная реакция украинских властей.

7. Успехи российской армии под Артемовском и Авдеевкой.

Вывод: в беседе обсуждались актуальные политические события в России и вокруг нее, экономическая ситуация в России, а также ход военной операции на Украине. Отмечается укрепление международных позиций России и успехи на фронтах.

Источник: https://rutube.ru/video/2158e20b105a1fd1870b6d4f1706fdf8/
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