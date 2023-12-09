Байден: Россия атакует НАТО после победы на Украине. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье. Обсуждались возможные причины и заказчики этого убийства – украинские спецслужбы или внутренние разборки самого Кивы.
2. Выступление Байдена в Конгрессе США с просьбой о новом пакете помощи Украине. Отказ Конгресса. Раскол между республиканцами и демократами по вопросам внешней политики.
3. Визиты лидеров Ирана и ОАЭ в Россию, укрепление отношений России со странами Ближнего Востока.
4. Экономический рост в России за счет развития обрабатывающих отраслей, а не только сырьевого сектора. Перспективы изменения структуры экономики.
5. Заявления о том, что Киев "вернется" России. Обсуждение возможных сценариев развития ситуации на Украине.
6. Успех российского сериала "Слово пацана" в украинском информационном пространстве, негативная реакция украинских властей.
7. Успехи российской армии под Артемовском и Авдеевкой.
Вывод: в беседе обсуждались актуальные политические события в России и вокруг нее, экономическая ситуация в России, а также ход военной операции на Украине. Отмечается укрепление международных позиций России и успехи на фронтах.