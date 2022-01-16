Запад был ошеломлен скоростью, с которой ОДКБ пресекла казахстанскую операцию. Москва была готова заранее. Николай Патрушев, секретарь СНБО, давно предвидел события

Начало 2022 года ознаменовалось «пожаром» в Казахстане — серьезной атакой на один из ключевых узлов евразийской интеграции. Мы только начинаем понимать, что и как произошло.

Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели внеочередное заседание, на котором обсудили ситуацию в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кратко объяснил, о чем он говорил. Беспорядки «представлены как незапланированные акции протеста». Цель «захватить власть» — следовательно, попытка государственного переворота. Действия «координируются из одного центра», а «в беспорядках участвуют иностранные боевики».

Президент России Владимир Путин пошел еще дальше: во время беспорядков «использовались технологии Майдана», что является отсылкой к украинским событиям, где «протестующие» в 2013 году свергли правительство, не выступающее за НАТО.

Оправдывая немедленное вмешательство миротворцев ОДКБ в Казахстан, Путин сказал: «Нужно было действовать без промедления». ОДКБ останется там «столько, сколько нужно», но после завершения миссии «разумеется, весь контингент выведется из этой страны».

Вот главная пощечина: «Члены ОДКБ показали, что не допустят хаоса и «цветных революций» в своих границах».

Путина синхронизировали с казахстанским госсекретарем Эрланом Кариным, который первым официально употребил правильную терминологию о событиях в своей стране: произошедшее было «гибридным терактом» внутренних и внешних сил, направленным на свержение власти.

Гибридная сеть

Об этом почти никто не знает, но в декабре прошлого года был незаметно предотвращен очередной переворот в столице Кыргызстана Бишкеке. Источники киргизской разведки указывают на группу НПО, связанных с Великобританией и Турцией. Это подводит нас к абсолютно важной части головоломки: разведывательные службы НАТО и их полевые подрядчики, возможно, готовили одновременное наступление против цветных революций в Центральной Азии.

Во время моих путешествий по Центральной Азии в конце 2019 года, до ковида, было ясно как день, что западные НПО — те, кто нанес удары по гибридной войне, — оставались чрезвычайно влиятельными в Кыргызстане и Казахстане. Однако они являются лишь одним звеном в западной цепочке гибридной войны против Центральной и даже Западной Азии. Здесь мы видим, как ЦРУ и американское глубинное государство объединяются с МИ-6 и различными подразделениями турецкого разведывательного сообщества.

Когда президент Токаев говорил зашифровано об «одном центре», он имел в виду «секретный» командный пункт американо-турецко-израильской разведки, расположенный в южном деловом районе Алматы, как нам стало известно от высокопоставленного среднеазиатского разведывательного источника. В этом «центре» находились 22 американца, 16 турок и 6 израильтян, которые координировали банды диверсантов — обученных турками в Западной Азии, а затем вставленных в Алматы «крысиными каналами».

Вся операция начала разваливаться, когда казахстанские силы с помощью российской разведки/разведки ОДКБ восстановили контроль над разгромленным алматинским аэропортом, который предполагалось превратить в базу для приема иностранной военной техники.

Запад был поражен, увидев как быстро ОДКБ пресекла казахстанскую операцию. Главное, что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев давно видел более широкую картину.

Поэтому неудивительно, что воздушно-космические и авиатранспортные силы России, а также огромная обеспечивающая инфраструктура были практически готовы к действию.

В ноябре внимание Патрушева уже было приковано к ухудшающейся ситуации с безопасностью в Афганистане. Таджикский политолог Парвиз Малоджанов был одним из нескольких человек, предупредивших, что целых 8000 салафитских джихадистов были переправлены из Сирии и Ирака в дебри северного Афганистана.

Это была большая часть ИГИЛ-Хорасан (филиал Исламского государства в северо-восточной провинции Афганистана) или, лучше сказать, ИГИЛ*, реконструированная у границ Туркменистана. Часть из них была переведена в Киргизию. Оттуда было очень легко пересечь границу из Бишкека и оказаться в Алматы.

Патрушеву и его команде не потребовалось много времени, чтобы установить, где эта джихадистская резервная армия будет использоваться после ухода США из Кабула: вдоль 7500-километровой границы между Россией и среднеазиатскими «квартирами».

Этим, в том числе, объясняется рекордное количество учений и маневров, проведенных в конце 2021 года на 210-й базе российской армии в Таджикистане.

Джеймс Бонд говорит по-турецки

Анализ неаккуратной казахстанской операции неизбежно начинается с обычных подозреваемых: американского глубинного государства, которое практически воспело свою стратегию в отчете корпорации RAND от 2019 года под названием «Сдерживание России». Глава четвертая, посвященная «геополитическим мерам», подробно описывает все: от «оказания смертоносной помощи Украине» до «поддержки смены режима в Беларуси» и «усиления поддержки сирийских повстанцев» (которые, впрочем, являются крупными провалами) до «уменьшение русского влияния в Средней Азии».

Это был генеральный план. Реализация легла на плечи МИ-6 и Турции.

ЦРУ и МИ-6 инвестировали в темные команды в Центральной Азии с 2005 года, когда они призвали Исламское движение Узбекистана (ИДУ), тогдашнее близкое к Талибану*, сеять хаос на юге Кыргызстана. Но ничего не произошло.

История полностью изменилась к маю 2021 года, когда оперативник МИ-6 Джонатан Пауэлл встретился с руководством «Джабахат ан-Нусра»* (которая контролирует большое количество центральноазиатских джихадистов) где-то на турецко-сирийской границе недалеко от Идлиба. Была достигнута договоренность о том, что эти — по американской терминологии — «умеренные повстанцы» больше не будут считаться террористами, пока они придерживаются антироссийской повестки НАТО.

Это был один из ключевых подготовительных шагов к переброске джихадистов в Афганистан и формированию их среднеазиатского отделения.

Генезис наступления следует искать в июне 2020 года, когда бывший посол в Турции (с мандатом с 2014 по 2018 год) Ричард Мур стал директором МИ-6. Мур может не иметь ни малейшей доли компетенции от одного Кима Филби народов от Западной Азии и Кавказа до Средней Азии и даже русских республик на Волге.

МИ-6 глубоко укоренилась во всех «государствах» Центральной Азии, кроме Туркменистана, мудро выстраивая пантюркистское наступление как идеальное средство противостояния России и Китаю.

Сам Эрдоган активно участвует в этом наступлении, особенно после основания Турецкого совета в 2009 году. Крайне важно, чтобы саммит Конфедерации Совета тюркоязычных государств – таково новое название Турецкого Совета – состоялся в марте следующего года в Казахстане. Ожидается, что город Туркестан на юге Казахстана будет назван духовной столицей тюркоязычного мира.

Здесь «турецкий мир» вступает в лобовое столкновение с интегративной российской концепцией Большого евразийского партнерства и даже с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), в состав которой, кстати, не входит Турция.

На первый взгляд, краткосрочные амбиции Эрдогана кажутся чисто коммерческими: после победы Азербайджана в карабахской войне он рассчитывает получить возможность использовать Баку для получения выхода в Среднюю Азию через Каспий, а ВПК Турции возможность продавать военную технику в Казахстан и Узбекистан.

Турецкие компании уже вкладывают значительные средства в недвижимость и инфраструктуру. При этом мягкая сила Анкары дошла до точки накала, наконец пожиная плоды прежних действий, что можно увидеть на примере давления с целью ускорить переход Казахстана с кириллицы на латиницу с 2023 года.

Однако и в России, и в Китае прекрасно понимают, что Турция практически является средством проникновения НАТО в Среднюю Азию. Организация тюркоязычных стран загадочно назвала казахстанскую операцию «протестами из-за цен на бензин».

Все очень мутно. Неоосманизм Эрдогана, пользующийся подавляющей поддержкой его сочувствующего мусульманам электората, имеет мало общего с пантурецкой инициативой, расовым движением, стремящимся к доминированию относительно «чистых» турок.

Проблема в том, что идея неоосманизма опасно сходится с идеей правых «Серых волков»*, вследствие чего эти идеи делают друг друга более крайними. Это объясняет, почему разведывательная сеть Анкары является спонсором и во многих случаях оружием как для ИГИЛ-Хорасан, так и для туранских расистов, от Боснии до Синьцзяна, через Среднюю Азию.

США наживаются на этой ядовитой смеси, как, например, в Армении. И то же самое произошло бы с Казахстаном, если бы операция прошла успешно.

Перетащите троянских коней

Каждой цветной революции нужен «максимум» (троянский конь). В нашем случае, похоже, роль принадлежала директору КНБ (Комитета национальной безопасности) Кариму Масимову, который в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в государственной измене.

Амбициозный Масимов — полууйгур, что теоретически помешало его мнимому восхождению. Его связи с турецкими разведывательными кругами до сих пор полностью не выяснены, в отличие от его близких отношений с Джо Байденом и его сыном.

Бывший министр внутренних дел и госбезопасности генерал-полковник Феликс Кулов распутал увлекательно запутанную сеть, объяснив возможную внутреннюю динамику переворота, заложенную в цветной революции.

По словам Кулова, Масимов и Самат Абиш (племянник недавно смещенного председателя Совбеза Казахстана Нурсултана Назарбаева) принимали непосредственное участие в управлении «секретными» отрядами «бородатых» во время беспорядков. КНБ напрямую подчиняется Назарбаеву, который до прошлой недели был председателем Совета национальной безопасности.

Когда Токаев понял механизм переворота, он сменил и Масимова, и Самата Абиша. На тот момент Назарбаев «по собственному желанию ушел в отставку» с поста председателя Совета безопасности пожизненно. Затем этот пост занял Абиш, пообещав остановить «бородатых мужчин», а затем уйти в отставку.

Это прямо указывает на конфликт между Назарбаевым и Токаевым. Логично, что во время своего 29-летнего правления Назарбаев вел многовекторную игру, которая была слишком прозападной и не всегда приносила пользу Казахстану. Он принял британские законы, разыграл пантурецкую карту с Эрдоганом и позволил цунами НПО продвигать атлантическую повестку дня.

Токаев очень умный оперативник. Как человек, прошедший подготовку в разведке бывшего СССР и свободно владеющий русским и китайским языками, он полностью находится на линии между Россией и Китаем, а это значит, что он полностью синхронизирован с генеральным планом «Нового Шелкового пути». (ОПОП), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ШОС.

Попытка нанести смертельный удар

Токаев, как и Путин и Си, понимает, что эта триада «ОПОП-ЕАЭС-ШОС» является высшим кошмаром США, поэтому дестабилизация Казахстана — ключевого игрока в этой триаде — станет смертельным ударом по евразийской интеграции.

В конце концов, на Казахстан приходится 60 процентов ВВП Центральной Азии; страна имеет огромные запасы нефти, газа и полезных ископаемых, очень современную промышленность передовых технологий и является светской, унитарной, конституционной республикой с богатым культурным наследием.

Токаеву не потребовалось много времени, чтобы осознать преимущества обращения к ОДКБ за помощью: в 1994 году Казахстан подписал Договор о коллективной безопасности. В конце концов, Токаев боролся с направленным извне переворотом против своего правительства.

Путин вместе с другими указал, что официальное казахстанское следствие — единственное, уполномоченное проливать свет на происходящее. До сих пор неясно, кто спонсировал беспорядки и в какой степени. Мотивов несколько: саботаж правительства в пользу России и Китая, провокация России, саботаж ОПОП, разграбление природных ресурсов, турбодрайв для исламизации в саудовском стиле и т. д.

Эта попытка цветного переворота стала своеобразным отчаянным контрультиматумом натовского истеблишмента, последовавшим буквально за несколько дней до начала переговоров о «гарантиях безопасности» между Россией и США в Женеве.

Центральная Азия, Западная Азия и подавляющее большинство Глобального Юга стали свидетелями не только молниеносного евразийского ответа, воплощенного в войсках ОДКБ, но и полного провала новой цветной революции. Может последний.

В ближайшие дни следует остерегаться гнева униженного «гегемона».

Пепе Эскобар, The Saker