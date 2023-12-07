Комментарий «Московскому комсомольцу»

В наше время можно без конца рассуждать, правильно или неправильно выбрали для огромной страны именно принцип национально-территориального деления. Но мы должны признать, что таким образом удалось ликвидировать в ту пору последствия крупнейшей геополитической катастрофы начала ХХ века — краха Российской империи. Всего 5 лет спустя государственность была восстановлена в виде союза советских республик.

При этом надо помнить, что в СССР принятые конституционные формы носили зачастую декорационный характер. Без учета этого нельзя понять того, что реально происходило в стране: декларировано было многое, чего на практике не существовало. Формально вся полнота власти была у Советов, но реально решения принимались не в Советах, а в партийных органах.

Декорационное оформление Советского Союза обязательно нужно учитывать и при обсуждении вопросов, связанных с его территориальной «конструкцией». О каком добровольном вхождении в СССР может идти речь, скажем, в случае с Казахской ССР? Изначально Казахстан вошел в состав Союза, будучи частью РСФСР. Потом из Российской Федерации «вырезали» эту территорию и объявили: она теперь — Казахстан. В данной ситуации разве можно утверждать, что это отдельное, самостоятельное государство вошло в состав СССР? Кто-нибудь тогда позаботился предварительно сделать Казахстан реально независимым? Вместо этого просто вычленили из уже существующего СССР кусок, назвали его Казахстаном, и затем объявили, что он вошел в состав СССР.

Давайте вспомним важный момент. Как принималось решение о форме, в которой будет проведена интеграция постимперского пространства? А решался данный вопрос в дискуссии между Лениным и Сталиным. Первый предлагал ту форму, которая в итоге и победила, — союз социалистических республик, а второй ратовал за автономию в рамках единой РСФСР. Если бы в споре двух вождей одержал верх сталинский вариант, неужели кто-то сомневается, что собравшиеся тогда на Всесоюзный съезд депутаты не проголосовали бы дружно именно за предложенную Сталиным форму воссоединения единого постимперского государства? Очевидно же, что ими поддержан тот вариант, который согласовали между собой руководители партии.

Повторюсь, СССР — это именно декорация. С самого начала он не являлся объединением реально самостоятельных государств. Не было такого, что существовали суверенные республики, которые вдруг осознали полезность интеграции и зимой 1922 года объединились. Да, формально РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская федерация в тот момент были независимыми, но де-факто все они подчинялись одному центру — Москве, руководителям ВКП(б). Если бы эти руководители захотели создать унитарное государство — было бы унитарное. Однако они в итоге решили сделать иначе, и получилось то, что стало называться Советским Союзом.

Но нельзя забывать, что существовавшая в СССР форма национально-территориального деления при тех или иных ее недостатках, которые сейчас некоторые любят перечислять, выдержала испытание самой тяжелой за всю историю войной — Великой Отечественной. Она выдержала также испытание самым тяжелым периодом «холодной войны» — в 1950–1960-е гг. И Гитлер, и США активнейшим образом пытались спровоцировать распад нашего государства, чтобы его составные части разбежались «по национальным квартирам». Ничего у них не вышло.

СССР ¬— это прежняя Россия в новой форме, сменившая свой государственный облик. На сей счет есть четкое объяснение. Его сформулировал в 1948 году крупнейший на ту пору советский специалист в области международного права профессор Федор Кожевников. Процитирую его:

«Великая Октябрьская социалистическая революция не создает в юридическом смысле нового субъекта международного права. Субъектом этого права по-прежнему остается Россия. Образование СССР не означает исчезновение России в качестве субъекта этого права на международной арене. СССР — это Россия в виде социалистического союзного государства».

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. СССР был во многом декорацией – формально провозглашались определенные принципы (власть Советов и т.д.), которые на практике не работали. Реальная власть была сосредоточена в руководстве ВКП(б).

2. Нельзя говорить о добровольном вхождении республик в состав СССР. Например, Казахская ССР была сначала частью РСФСР, а потом просто "вырезана" и объявлена отдельной республикой.

3. Решение о форме союзного государства принималось руководством ВКП(б) (Лениным и Сталиным) и было навязано республикам. При другом решении могло быть и унитарное государство.

4. Несмотря на недостатки, такая форма государственного устройства выдержала испытания ВОВ и холодной войны, несмотря на попытки внешних сил (Гитлера, США) расчленить СССР.

5. СССР – это Россия в новой форме союзного государства, а не объединение реально независимых республик.

Вывод: СССР нельзя рассматривать как добровольный союз независимых государств. Это была трансформация Российской империи в новую форму – союзное государство, контролируемое из единого центра. При этом такая модель, несмотря на изъяны, оказалась жизнеспособной.