Капица был известным популистом, ну, например, он выписывал «Плейбой» в самые годы «за сто я», чтобы и дальше... Однако, задумал фараон с львиной фамилией «пошутить» и дёрнул Капицу из нашего времени в своё время. Ну, древнеегипетский язык мудрец Капица худо-бедно-отбрехаться знал, так египетский царь заставил его пирамиду строить.

Однако… Тут вспомнил Капица байку старого чекиста юным гимназистам про маятник Максвелла. Тот маятник сам себе снуёт, мы раскачаем обычный маятник, но опорную арку поставим на весы. В моменты, когда груз идёт вниз, весы покажут уменьшение веса, в моменты, когда груз идёт вверх - увеличение веса. Однако…

Туда его в качель, засунули пирамидный блок тонны три в качель из древо-каната. Блок лучше брать прямоугольный - легче крепить, высоко подвешивать не надо, большой размах тут не нужен. Привязали концы канатов к середине подвижного бревна. Построили лесо-пантус с деревянной дорогой на верх пирамиды. Завели бревно с канатами на двойную балку пантуса, толкнули блок вниз, чтоб повис на канатах. Раскачали туда-сюда качель, и в моменты, когда она теряла вес, толкали опорное бревно вверх по пантусу. Дело пошло. Однако…

Подъёмную дорогу египетские хитрованы ориентировали так, что она шла по ходу вращения земли. А дело было почти на экваторе, на экваторе сила Кориолиса не вдоль земли груз поворачивает, а толкает по ходу. Там и часы древнеегипетские не крутят тень, а удлиняют её. В моменты, когда маятник летел к нижней точке, радиус вращения груза вместе с землёй относительно центра земли уменьшался, а груз получал импульс движения в направлении долины смерти. Когда груз шёл вверх - бил обратный импульс. Но в это время опорное бревно не двигали, да и вес блока стремительно возрастал, что запирало бревно на новой точке. Во время возврата груза в нижней точке рабочие подкачивали гамак, чтоб подъёмник дальше работал, но Капицы уже там не было.