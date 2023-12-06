Семён Уралов о кровавом бизнесе на контрнаступе
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_bloodbusiness.mp3
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждается текущая ситуация на Украине с точки зрения коррупции, передела собственности и влияния США.
Основные тезисы:
1. Происходит захват контроля над Украиной со стороны США. Назначена финансовый контролер Прицкер для отслеживания расходования американской помощи.
2. Идет передел собственности и активов украинских олигархов. У Коломойского, Ахметова, Пинчука отбирают активы.
3. Коррупция стала основой государственного устройства Украины. Идет незаконное присвоение бюджетных средств чиновниками.
4. Зеленский и его окружение превратились в марионеточный режим, полностью подконтрольный США.
5. Украинское общество доведено до состояния "биомассы", которая должна подбрасываться в "топку войны" ради интересов США.
Вывод:
По мнению авторов, на Украине сложилась ситуация полной зависимости страны от внешнего управления со стороны США. Внутри страны процветает коррупция и беззаконие, а украинское общество превращено в расходный материал для достижения геополитических целей Запада в противостоянии с Россией.