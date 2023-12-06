Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика

Семён Уралов о кровавом бизнесе на контрнаступе

36 0

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_bloodbusiness.mp3

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждается текущая ситуация на Украине с точки зрения коррупции, передела собственности и влияния США.

Основные тезисы:

1. Происходит захват контроля над Украиной со стороны США. Назначена финансовый контролер Прицкер для отслеживания расходования американской помощи.

2. Идет передел собственности и активов украинских олигархов. У Коломойского, Ахметова, Пинчука отбирают активы.

3. Коррупция стала основой государственного устройства Украины. Идет незаконное присвоение бюджетных средств чиновниками.

4. Зеленский и его окружение превратились в марионеточный режим, полностью подконтрольный США.

5. Украинское общество доведено до состояния "биомассы", которая должна подбрасываться в "топку войны" ради интересов США.

Вывод:

По мнению авторов, на Украине сложилась ситуация полной зависимости страны от внешнего управления со стороны США. Внутри страны процветает коррупция и беззаконие, а украинское общество превращено в расходный материал для достижения геополитических целей Запада в противостоянии с Россией.

Источник: https://rutube.ru/video/d90acd7cb590e25a332546af677708a4/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Убийство Джона Кеннеди и массовая конспирология
Беседка
Нацистский геноцид/Дмитрий Павлуш и Егор Яковлев
Попы поднадоели россиянам
Последние новости с Украины за 28 мая 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru