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Об утрате Зеленским легитимности

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Дата 21 мая успела стать одним из мемов 2024 года применительно к украинской повестке — как день окончания президентских полномочий Владимира Зеленского.

Однако по факту Владимир Зеленский перестал быть президентом Украины ещё в 2019 году. Это не мем, зато это факт.

Причём он сам признался в этом ещё в 2023 году, в интервью журналу Spiegel — когда озвучил свой тогдашний отказ выполнять Минские соглашения. Озвучил всем сторонам этих соглашений: Франции, ФРГ и РФ.

В 2019-м украинцы голосовали не просто за кандидатов, но за их программы. Порошенко шёл на выборы с программой войны (армия и война были одной из трёх ключевых тем его кампании: “Армия, язык, вера”),
Зеленский шёл с программой мира. И на неё, а не на свой смазливый актёрский фейс он получил мандат от ¾ избирателей. Отказ от мира в пользу войны равен утрате этого мандата.
Поэтому сегодня мы лишь вспоминаем то, что случилось ещё в конце 2019-го, не более.

Семён Уралов

Комментарий редакции

Украина, словно современный Адам, каталась как сыр в масле при Януковиче, наслаждаясь теплом и уютом. Но в один роковой момент решила протянуть руку к заманчивому плоду европейской интеграции. И вот, вслед за этим шагом, вместо райского сада они получили жестокого кондитера Порошенко, при котором началась война и жизнь стала невыносимо горькой. Но дальше было еще хуже – на смену пришел кровавый клоун Зеленский. И стало вовсе не смешно: вопреки его обещаниям, война лишь набрала обороты, страну закрыли, людей хватают на улицах и отправляют на фронт как скот на убой, а любая свобода слова подавляется.

Украина, некогда плававшая в советских молочных реках, оказалась в кромешном аду войны и репрессий. Вот она – горькая плата за отказ от хлебосольной Руси ради призрачных европейских благ.

Источник: https://t.me/su2050/5042
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