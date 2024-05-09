Что нужно знать о дне Победы
Для меня, как для человека, рожденного в Советском Союзе 9 мая является безусловным праздником. Однако, как для человека постсоветского не менее очевидно, что из Дня Победы вымывается сущность войны, в которой была одержана Победа в самой кровавой и жестокой бойне 20 века. День Победы превращается в тотальный хеппенинг и патриотическое шоу. То что вымывается суть Дня Победы очень хорошо видно на примере нашего кинематографа – достойных фильмов о войне снимают все меньше и меньше. И то в основном получаются либо боевики, либо психологические драмы. Вымывается общественная суть ВОВ = когда анализируются социальные причины и следствия, а судьба человека является лишь иллюстрацией.
Итак, что нужно помнить того чтобы не утратить чистоту понимания.
Во-первых, мы воевали не с какой-то нацистской Германией. А с миропорядком, который возник в ходе мирового экономического кризиса. Нацизм это диктатура крупного капитала в условиях тотального обнищания народонаселения и глубочайшего экономического кризиса. Технология, когда в условиях кризиса обнищавший народ превращается в толпу и управляется, натравливая одну социальную и национальную группу на другую – не нова. По большому счету, нацизм это старый добрый расизм с помощью которого управляли колониями что британцы, что голландцы в 16-19 веках. Нацизм = доведенный германским рассудочным разумом до совершенства расизм. В рамках этого миропорядка некоторым народам просто нет места в пищевой и потребительской цепочке. Также, как не нашлось места гуронам, австралийским аборигенам и прочим бушменам с делаварами. Так, вот нам в рамках этого мироустройства места не было предусмотрено. Ну разве что у параши.
Во-вторых, никто из наших будущих союзников из США и Британии по-большому счету не имел ничего против такого мироустройства. Большая война была отличным бизнесом особенно для США, которые торговали и Советским Союзом, и с Третьим Рейхом. Североамериканская корпорация Дженерал Моторз, которой принадлежал и принадлежит до сих пор «Опель», спокойно производила грузовики и другую технику для Вермахта. Британию же стала волновать война только после того, как Гитлер начал бомбить Лондон в припадке своего животного антисемитизма. Да и вообще, надо сказать что проект «нацизм» погубил сугубо антисемитизм гражданина Гитлера. Будь его расистский гнев направлен против славян, арабов, китайцев и не трогал евреев – думаю, что никаких проблем у национал-социалистов бы не было. Просто Гитлер не учел влияние еврейского лобби в США и Британии.
В-третьих, наши предки воевали вовсе не с нацисткой Германией, а практически со всей Западной и Центральной Европой. Потому что правящие элиты Австрии, Швеции, Болгарии, Венгрии, Италии и остальных Хорватий с Голландиями полностью устраивал такой миропорядок. Потому что он был понятен своим колониально-расистским подходом. Еще один крестовый поход на Восток – ничего нового. Просто под другими знаменами и с другими вождями.
В-четвертых, приход оккупантов естественным образом запустил механизмы внутренней сегрегации внутри советского общества. Значительная часть граждан встала на сторону врага, потому что в расистском мироустройстве есть место в пищевой цепочке для надсмотрщиков. И продержись оккупационный режим не 2-3 года, а 10-15 лет = обязательно сформировался бы элитарный класс коллаборационистов. Появились бы пропагандисты нового миропорядка, школьные учебники и фильмы, воспевающие подвиг германского оружия и достойное место русской, украинской и белорусской вспомогательной пехоты при штурме Одессы, Киева и Смоленска. Только то, что пособников и коллаборационистов повесили и выслали в лагеря после войны позволило не поднимать эту тему. И то она постоянно выплывала в массовой культуре.
В-пятых, нашим предкам очень повезло, что в тот момент при власти находилась династия «Красных императоров», которые прошли горнила гражданской войны. Потому что будь при власти элиты, растленные сверхпотреблением и привыкшие к размеренной и спокойной жизни, то нашу Родину ждала бы судьба Франции и Польши. Сверхорганизованная армия в идеологическом основании которой лежит правота расистского миропорядка сносила на своем пути развращенные буржуазно-демократические режимы в Европе. Приблизительно также, как за сто лет до этого сносила одряхлевшие монархии революционная армия Наполеона.
В-шестых, Победа в войне была возможно только благодаря интернациональному духу в обществе. Потому что с точки зрения национального эгоизма никакого смысла уральцу, сибиряку, узбеку или казаху оборонять с остервенением какую-то далекую Москву или Одессу нет никакого смысла. Это ведь не к нему домой пришли враги? Другая республика, другие законы – вот пусть они и обороняются. Победа над национальным эгоизмом и местечковым патриотизмом – основа основ Победы наших предков.
И, наконец, самое главное. Не надо обольщаться. Нацизм победили в 20 веке. Но не факт, что он не возродится в 21 веке. Наоборот – все предпосылки для его возрождения есть. Есть глубокий мировой экономический кризис. Есть нежелание правящих элит ничего менять. Есть капитал, который стремится к созданию сверхмонополий и слиянию с государственной властью. Есть национальный эгоизм – дрожжи на которые отлично ложится расистская идеология. Есть готовность наших сограждан к коллаборационизму.
Все предпосылки к возрождению нацизма есть. Осталось понять готовы ли мы так, как были готовы наши предки?
Для чистоты понимания сути Дня Победы.
Семён Уралов
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. 9 мая – праздник Победы, но теряется осознание сути и причин Великой Отечественной войны.
2. Нацизм – это диктатура крупного капитала в условиях кризиса, использующая расизм для управления обнищавшим народом.
3. Союзники (США, Британия) фактически не возражали против нацистского миропорядка до определенного момента.
4. СССР воевал не только с Германией, но и со всей Западной и Центральной Европой, элиты которых устраивал такой миропорядок.
5. Часть советского общества встала на сторону врага, видя в этом возможность войти в новую "пищевую цепочку".
6. Победа стала возможной благодаря интернациональному духу советского общества и преодолению национального эгоизма.
7. Предпосылки для возрождения нацизма в 21 веке существуют: кризис, нежелание элит менять систему, рост монополий, национализм.
Вывод: Автор призывает не забывать истинную суть и причины Великой Отечественной войны, понимать социальные корни нацизма и оставаться бдительными, так как предпосылки для его возрождения в современных условиях существуют.
А есть Память и вот это : ” Национализм – защита генофонда и суверенитета нации от внутреннего врага. Патриотизм – от внешнего.”
Нации. Которая состоит из народов – наших Родов. И которая создаёт Своё государство.
А , Чьих Будешь?!
Вятичь, полян, северянин, древлян, радимич, , кривич, словен, волынян…
и прочие кто то)))
Я вот из Шахтерского Племени как ,на Плакате Советском Было!
_Слався Шахтерское Племя_)))))
Из Д-Ариев. Глаза тёмно-серые и рожа славянская. :-)
Дэ-Арий)))
Да Ладно)))
Я Тоже, Под Два Метра Ростом со Светло Серыми Глазами(Честно) Корчился В Забое ибо на то, Время Пастухи Нормально Нигде Заработать Нормально Не Давали..
Все мы Типа, “арии”.
Только,я “настоящий”))))))))))
Дед по маме – русский крестьянин. Погиб на 2-й месяц под Смоленском. Был пулемётчиком . ( БВП. Ищу, где захоронен.) А по папе – горняк на Криворожье. ГРОЗ. Выехал из шахты , а их уже ждали нем.автоматчики на мотоциклах. 6 детей. Выжил.
Не, Выкладывай Сейчас Жора Душу.
Не,Настроен я на это…
(без обид)
Хотя ,Говорю Честно о себе….
У меня Горное Образование и могу кто,в шахте работал об этом поговорить!!
Но,я о другом.
Тоже не настроен. Не ко времени у меня. Сорри.
:-)
Это мой прадед. Кривич по роду-племени))) Командовал дивизией и принял остатки корпуса там, где “Горячий снег”. За Гомельско-Речицкую операцию (там, где события “Иванова детства” разворачивались) мог стать героем Сов.Союза, но жена – этническая немка из Поволжья (пятно на биографии).
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Один дед тоже погиб под Смоленском (Ярцево?) в октябре 41-го.
А, На Основании Чего ,Ты Решил Что Он (твой прадед)Кривич?
Реально Интересно?))))
На основании места рождения и того обстоятельства, что крестьянское сословие не охотно меняло своё место жительства, проживая столетиями на одной территории.
Хотя, там рядом ещё радимичи жили, но Днепр служил естественной границей племён. Родственники по отцу у меня радимичи (из древнего племенного поселения Радомль (сейчас деревня Радомля).
П.С. С такой биографией сложно было выжить и умереть в своей постели. Наверное, был заговорённый, или (страшно сказать!) эзотерик? Как думаешь?
На Основании Места Рождения или Причастности к Роду?
А, Дальше Ещё Интереснее))
В Российской Империи Как Отдельный Народ Можешь Место Кривичей Указать?
Потом Продолжим.
Деревня Твоя Ни К Чему!
Народ не деревня!
Наплевать на Заговоренность или Эзотерику..Чисто по Факту!!!
На Ваш Пустой “мистицизм” мне По Фигу!
Повторяю!!!
Нет в Законах или Принципах Построения Вселенных Понятия “патриотизм”! Нет!Нет!Нет!
Вами Неразумными Этим Навязанным Понятием Управляют!!!
Вы Свои “победы” Над Себе Подобными Только, Поддерживаете Ваше Управления!
С Любой Стороны!!!!!
Трижды Клоуны!
Много Ли , Ваши Духовные Учителя Рассказывали о Военных Победах Своих Дедов и Прадедов?
Вас Дешёвых “духовных практиков” за Километр Видно !!!!
Бы..ло ,вы Стандартное))))))))
Вот Смотрите!
Живут Русские, Украинцы,Американцы, Французы и Прочие Народы ..
По Своему Выживают..
У Каждого Есть Пастух который, “стрижет” с Них Свою Выгоду.
Вдруг Ему Показалось Мало!
Он “включает” Программу Национального Превосходства и Патриотизма к земле Которые им Когда то, Принадлежали.
(и то ,не факт) .
И Человек идёт Воевать!
За что? (вариантов много)
Если,сразу не Убьют но, Попадая в Плен он Зразу Вспоминает Семью ,Дом и Прочее что,ему Было Достаточно?
Вопрос Зачем Пошел Воевать?
За Идею?
ЧЬЮ??!