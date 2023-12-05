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Запад-Россия. Логика противостояния. Андрей Школьников

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Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Противостояние России и Запада происходит на разных уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. Текущие военные действия – это оперативный уровень, а главное противостояние идет на стратегическом уровне.

2. Цель России в этом противостоянии – достичь независимости, а не стать глобальным гегемоном. Россия пошагово отстаивает свои интересы.

3. Программа-минимум России: нейтральный статус стран ближнего зарубежья, признание новых границ, отказ Запада от вмешательства во внутренние дела России. Это в значительной степени уже достигнуто.

4. Программа-максимум России: зона влияния в ближнем зарубежье, консервативный поворот внутри страны, переход к модели автаркии в экономике, разрушение однополярного мира. Это также частично реализуется.

5. Запад не достиг своих целей: не сломил Россию, не сменил ее руководство, не заставил отказаться от внешнеполитических интересов.

Вывод: на данном этапе в противостоянии Россия в значительно большей степени реализует свои цели, тогда как цели Запада не достигнуты. При этом главное противостояние еще впереди.

Источник: https://rutube.ru/video/1274dca99f735f3f4f50b04f13c1c57d/
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