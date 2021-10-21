Итак, если отстраниться от внешнего многообразия мира, то можно увидеть, что в своей основе он устроен единообразно – по единому принципу — по принципу части и целого. Ведь все, что мы видим вокруг себя, можно описать при помощи этих двух понятий. Любая сущность, будь то предмет или явление, является частью для сущности более высокого порядка и является целым по отношению к своему внутреннему устройству. То есть, является одновременно и частью, и целым.

О том, что такое Пространство смыслового устройства, говорилось в предыдущем докладе , а также в моих статьях. Поэтому сейчас я вкратце расскажу о нем, введу в курс дела тех, кто не знаком с тем, что я писал и говорил до этого.

«Есть нечто более сильное, чем все на свете войска, — Это идея, время которой пришло »





В этой цепочке всё, что находится ниже рассматриваемого, является его частью. А по отношению к тому, что находится выше, оно само является частью. Поэтому цепочку можно рассматривать и таким образом: всё, что выше рассматриваемого — это его «внешнее». А то, что ниже – это его «внутреннее».

Наука утверждает, что у нашего мира есть границы. При этом нижний порог– это 10 в степени минус 33 см. А верхний порог – это 10 в степени 28 см.

Поэтому предположим, что и у нашей цепочки так же есть верхний и нижний порог. Нижний порог – это то, что является только частью и не образовывает никакого целого. Верхний порог – это то, что является только целым, поскольку выше него ничего нет.

Теперь упростим цепочку – уберем из нее повторяющиеся состояния. Получится такой вид:



Итак, мы видим, что имеется некоторая ось «часть-целое» и что всё выстраивается вдоль нее. Данную ось мы примем за некоторое пространство, в котором находятся и действуют рассматриваемые нами субъекты. Меня иногда поправляют, что это не субъекты, а объекты. Но я считаю, что их следует называть именно субъектами – носителями действия. Объектом же является ось «часть-целое», которую мы рассматриваем в качестве внешнего пространства по отношению к нашим субъектам.

Затем из схемы следует, что есть всего три вида субъектов.

Первый – только часть.

Второй – и часть, и целое одновременно.

Третий – только целое.

Следующий момент: три вида субъектов образуют четыре состояния.



На рисунке они обозначены разными цветами.

Красный – только часть.

Желтый – больше часть, чем целое.

Зеленый – больше целое, чем часть.

Синий – только целое.

Теперь для большего удобства представим эту линейную схему в виде декартовой плоскости.



На оси Х, как мы видим, располагается понятие «часть». На оси У располагается понятие «целое». Пространство, образованное этими осями, мы будем называть Пространством смыслового устройства.

Данная схема универсальна – потому что при помощи понятий «часть» и «целое» мы можем описать все, что угодно – реально каждую сущность нашего мира, включая его самого.

Все сущее подчиняется этому движению и в своей жизнедеятельности проходит все стадии, обозначенные в схеме. Каждая стадия несет в себе свою логику – об этом можно прочитать в моих статьях.

Таким образом, показанная схема представляет собой универсальный инструмент для анализа текущего состояния и прогноза по отношению к любому субъекту/объекту нашего мира.

На этом вводная часть закончена и давайте перейдем к теме статьи – посмотрим на логику развития человечества в контексте этой модели.

Мы будем отталкиваться от двух утверждений.



Первое: человек – это биологическое и социальное существо.



Второе: с появлением человека эволюция биологических систем закончилась и началась эволюция систем социальных.



Это позволяет нам сделать вывод, что «биологическое» — это базис, а «социальное» — надстройка. Поэтому на оси Х мы расположим понятие «биологическое», а на оси У – понятие «социальное».

Окончание эволюции животного мира будет располагаться в точке появления человека – это точка (1;0).

Также предположим, что сутью биологических систем является отработка инстинкта самосохранения. Тогда сутью социальных систем будет являться отработка инстинкта сохранения общества.

Поскольку раскладка «биологическое-социальное» подобна раскладкам «форма-содержание» и «часть-целое» (об этом – в моих статьях), то можно сказать, что речь идет о двух инстинктах – инстинкте сохранения «части» и инстинкте сохранения «целого».

На схеме (рис. 4) отражен общий цикл развития, который воспроизводится каждым живым существом. Следует уточнить, что предполагаемая координата человечества в данной схеме находится на оси У в окрестностях точки (1;0) – поскольку эволюция биологических систем закончилась и полным ходом идет эволюция социальных систем, то это дает нам право определить координату человечества именно таким образом.

Можно сделать предварительный расчет (без всяких обязательств – исключительно для наглядности) значения по оси У.

Для этого предположим, что время формирования биосистем на земле и время формирования социальных систем будут равными. Затем воспользуемся всего двумя данными. Это возраст биологической жизни на Земле и возраст человечества. Жизнь зародилась примерно 3,8 млрд. лет назад. Возраст человечества по разным оценкам составляет от 2 до 3 млн. лет. При этом мы знаем, что эволюция биосистем закончилась в точке 1;0 Пространства смыслового устройства. Для того, чтобы найти текущую координату человечества, которую примем за у (поскольку мы ищем точку на оси У), составим простую пропорцию: 1/3800 млн=у/3млн. Отсюда у=3/3800. Таким образом, текущее значение человечества по оси У равно 0,0008. Округлим это значение до 0,001.

Из этого можно сделать вывод об общем уровне развития человечества, где предельный уровень выражается единицей, а текущее значение составляет всего лишь 0,001.

Такая величина крайне мала по отношению к единице и на схеме будет не видна, поэтому для удобства восприятия мы разместим эту координату таким образом:



И поскольку человечество – это частный случай жизни, то рассмотрим схему, в которой субъектом будет не само понятие жизни, а человечество. То есть, являясь частью глобального цикла под названием «жизнь», человечество само проходит тот же цикл. Это чем-то похоже на то, как Земля, вращаясь вокруг Солнца, в то же самое время имеет вращение вокруг своей оси.

Схема будет выглядеть так:



На данной схеме точка развития человечества не совпадает с точкой, указанной в первой схеме. Обоснования для такого расположения следующие.

На оси Х расположено понятие «биологическое», сутью которого является, как было сказано выше, отработка инстинктов самосохранения. Соответственно, человечество в своем развитии должно воспроизводить логику данного этапа. Именно поэтому вся история человечества от начала времен и до ныне является историей войн.

Отсюда следует вывод, что война – это отработка инстинктов самосохранения социумов. Это неизбежный путь развития человечества, обусловленный самим устройством мира.

На данный момент есть два аспекта, которые позволяют утверждать, что человечество находится в точке (1;0).

Первый – это предел роста. На планете больше нет белых пятен, государства и экономики достигли своих предельных размеров. Экстенсивный путь развития исчерпан. Отдельные флуктуации не в счет.

Второй – это рост военного могущества, особенно в области ядерного и, наверное, гиперзвукового оружия, которое позволяет уничтожить не только противника, но и всю планету в целом.

Исходя из этого, можно сказать, что инстинкт самосохранения достиг своих предельных размеров.

Возможно, что есть и другие, более точные критерии.

При этом движение человечества в сторону гармоничного сосуществования и дальнейшего объединения в единое целое пока не наблюдается. И пока не будет создана соответствующая религия или научная теория, рост по оси У будет либо стихийным, либо вообще будет отсутствовать.

Таким образом, человечество находится в точке (1;0). Что это за точка?

Это точка перехода в новое состояние – при достижении субъектом точки (1;0) следует переход из одномерного пространства, расположенного на оси Х, в двумерное, в пространство плоскости.

Смысл развития должен поменяться от «каждый сам за себя» к «один за всех и все за одного». То есть, должен начаться процесс объединения человечества в единое целое.

Здесь нет ничего общего с тем западным глобализмом, против которого выступают все разумные люди, потому что навязываемый Западом глобализм преследует совершенно другие цели – это диктатура части над целым. Грядущее же объединение человечества будет происходить по принципу соборности, единства многообразия.

Но коли мы упомянули Запад, надо упомянуть и другие силы, действующие внутри человечества. Согласно ПСУ, их три — две противоположности и функция. При этом будем иметь в виду, что функция по определению принадлежит типу более высокому, чем переменные, от которых она зависит.

На данном историческом этапе раскладка в ПСУ такова: Восток, Запад и Срединная Земля, то есть, Россия. Возможно, что с течением времени раскладка сменится на другую: например, в качестве противоположностей будут выступать Север и Юг. Но это пока мало чем обоснованное предположение.



Возможно, что действующая раскладка Восток – Запад является постоянной, так как она привязана к Солнцу – цикл начинается на Востоке и заканчивается на Западе — а Солнце является главным источником жизни на Земле.



На схеме изображено идеальное (проектное) состояние, при этом мы видим, что Россия, являясь оператором следующего эволюционного этапа, занимает координату, совпадающую с положением всего человечества. В этом основная роль нашей страны – быть локомотивом для всего человечества, направляя его в сторону эволюционного развития. Разумеется, это касается только текущего эволюционного этапа.



Поскольку координаты субъекта в ПСУ определяют смысл его развития, то Восток, занимая точку (0;1) характеризуется приоритетом целого над частью. Традиционно страны Востока – это страны, где интересы общества преобладают над интересами человека.

Этим, кстати, объясняется один интересный момент: понятие восточной мудрости есть, а западной — нет. Есть восточные мудрецы, а западных мудрецов нет. На Западе есть ученые, но нет мудрецов. Почему Восток силен мудростью, а Запад наукой? И в чем между ними отличие с точки зрения ПСУ?

Дело в том, что Восток олицетворяет собой, как было сказано, приоритет целого над частью. А понятие целого включает в себя понятие части. Но не наоборот. Поэтому целое выступает по отношению к части в качестве родительской функции. Целое знает и рассказывает, часть слушает и пытается это постичь. У целого готовое знание, у части – процесс познания.

«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» — поэтому Восток – это мудрость и созерцание, это готовое знание. Запад же является противоположностью этого. Он не обладает мудростью целого. Он, олицетворяя себя с понятием «части», вынужден дробить мир процессом познания, уподобляя его самому себе. Запад не может иначе воспринимать мир, потому что у него только одна мерка – это понятие части. Это – его прокрустово ложе.

Итак, Запад, являясь противоположностью Востока, занимает точку (1;0). Это противоположность точки (0;1), соответственно, Запад главным своим принципом ставит приоритет части над целым. Особенно ярко это проявляется на примере США, в которых наблюдается культ супермена, суперчеловека.



По сути, супермен – это воплощение приоритета части над целым. Если обратить внимание, то можно увидеть, что главный герой любого боевика – это человек, который сокрушает не других людей, а именно системы. «Один побеждает всех» – эта фраза в терминах ПСУ звучит как «часть побеждает целое». Суть современного либерализма, кстати, именно в этом.

Есть предположение, что чем ближе страна к своему «полюсу», тем сильнее в ней проявляется соответствующий принцип. А США занимают как раз положение полюса.

Теперь обратимся к России. Наша страна занимает особое место в ПСУ. Из схемы видно, что Россия – это функция от противоположностей, которыми являются Восток и Запад. Поэтому суть России – в объединении противоположностей в единое целое. Без лишних слов ясно, что в грядущем объединении человечества в единое целое, которое является эволюционным этапом в развитии социальных систем, Россия является зерном этого процесса.



Соответственно, новое мировоззрение, способное объединить противоположности, то есть, высшую форму противостояния, появится именно в России. Утверждения людей, имеющих доступ к мистическому, что «спасение миру придет из России», в модели ПСУ получают логическое обоснование.

Помимо этого, Россия в ПСУ имеет двумерное устройство, а Восток и Запад — одномерное. В этом кроется ответ на вопрос, в чем же главное отличие русского человека от других людей, в особенности, от западных. Западу не просто трудно, Западу невозможно понять Россию, потому что размерность России не укладывается в размерность Запада в то время, как размерность Запада двукратно укладывается в размерность России. Здесь как нельзя уместны слова Христа, который говорил: вы ищете меня убить, потому что слово мое не вмещается в вас.

Говоря языком математики, Россия как функция – это явление более высокого порядка по отношению к переменным, коими являются Восток и Запад.

Тема цивилизационного отличия разных народов бесконечна, но информационная емкость ПСУ такова, что позволяет объяснить это (и не только это) с максимальной наглядностью при минимуме понятий.

Теперь, когда мы выяснили, какие основные силы действуют внутри человечества, опять вернемся к рассмотрению человечества как единого целого:

Находясь в точке (1;0), человечество должно совершить эволюционный переход, сменив вектор своего развития на ортогональный к текущему. Смена вектора означает переход от животной модели к социальной.



Отработав на оси Х инстинкт сохранения части (животная модель), человечество должно начать отрабатывать новый эволюционный инстинкт – инстинкт сохранения целого (социальная модель).



Соответственно, для этого нужна теория, которая бы позволила объединить противоположности в единое целое. Это нужно для того, чтобы переформатировать те существующие тенденции прежнего вектора развития, которые сейчас выступают в роли отрицательного фактора – фактора инерции, который пытается утащить человечество дальше по оси Х за пределы точки (1;0). Инерцию прежнего мировоззрения может погасить только ясная и доступная теория, объединяющая противоположности в единое целое.

Кто из трех перечисленных выше игроков играет роль фактора инерции прежнего вектора эволюционного развития? Из схемы следует, что в роли такого фактора выступает Запад. И если мы посмотрим на координаты Востока и Запада в текущем историческом моменте, то увидим, что Запад занимает точку (1;0), а Восток – точку (0;0,001) (расчет был дан выше).



Соответственно, во сколько раз 1 больше 0,001, во столько раз инерция Запада сильнее воздействует на процесс эволюционного развития человечества.

Россия здесь, выступая в роли оператора нового эволюционного этапа, является «зерном», которое, прорастая, должно вырасти и дать плоды в точке (1;1). До этого момента Россия как функция не является сформированной. Тем не менее, суть эволюционного развития заключается в росте по оси У, то есть, в достижении функции своего предельного значения – точки (1;1).

Соответственно, задачей всего человечества является деятельность, способствующая достижению этой точки.

Также эта схема также наглядно показывает, почему именно Западная цивилизация на данном историческом этапе лидирует на планете.



Что сейчас происходит в мире? Запад пытается продолжить инерционное движение по оси Х за пределы точки (1;0). Рассмотрим этот момент подробнее. Предположим, что из точки (0;0) к субъекту, действующему в ПСУ, поступает энергия, необходимая для его развития. Об этом было рассказано в одной из предыдущих статей.



Также предположим, что за пределами единицы на любой из осей «жизни нет». В самом деле, ПСУ оперирует всего двумя понятиями – часть и целое. Соответственно, за пределами этих понятий ничего быть не может. Туда нельзя уйти.

Субъект, достигнув предела роста по одной из осей, должен сменить вектор своего развития на ортогональный. Что происходит, если этого не происходит? (Эта фраза является отсылкой к шутке из старого доброго советского КВН. Вопрос на разминке: — что будет, если ничего не будет? Ответ: – сначала будет комиссия, а потом ничего не будет) Ну так вот, за пределы единицы уйти невозможно – единица означает предельное состояние.



Если субъект не меняет вектор своего развития, а при этом энергия к нему продолжает поступать, то происходит только одно: он начинает менять свою внутреннюю структуру в целях переработки энергии, которая с объективной точки зрения уже становится избыточной. Избыточная энергия – это разница между поступающей энергией и энергией, затрачиваемой на движение в Пространстве смыслового устройства. Эту энергию необходимо утилизировать — так начинается процесс сверхпотребления.

Но это временная мера, и когда она исчерпывается, то наступает распад. Ничто не рассчитано на длительное использование не по назначению, поэтому структура субъекта вырождается и распадается.



Все его функции приобретают обратное значение (как именно это выглядит, пока не ясно: х то ли превращается в –х, то ли в 1/х). И зачастую это вступает в противоречие со здравым смыслом. По сути, распад означает принудительный возврат к расчетному уровню потребления. И субъект, чтобы выжить, должен отыграть назад, если, конечно, ситуация не прошла точку невозврата.

Мы описали процесс инерционного движения субъекта по оси Х за пределы точки (1;0) языком ПСУ. Рассмотрим теперь Запад в качестве субъекта в данном инерционном процессе. Как было сказано выше, чем ближе к своему «полюсу» та или иная страна, тем сильнее в ней действует соответствующая тенденция. К точке (1;0) ближе всего находятся США:



Следовательно, локомотивом данного процесса будут выступать именно Соединенные Штаты. И в самом деле, сегодня в США можно увидеть все перечисленное выше.

В странах Европы действуют те же тенденции – их динамику можно увидеть на той же схеме: наименее подвержены ей страны Восточной Европы, затем в странах Западной Европы эта тенденция усиливается и достигает пика в США.

Эта же тенденция распространяется и на весь остальной мир, поскольку США в той или иной степени встроили в свою систему большинство стран планеты. Но, следует повторить, наиболее ярко рассматриваемая тенденция происходит в странах Запада, особенно в США.

Итак, в Соединенных Штатах данная тенденция – тенденция инерционного движения, стремящего уйти за пределы единицы по оси Х – выглядит следующим образом. Это разрушение всех основных институтов государства: институт семьи – запрет на слова «отец» и «мать», заключение однополых браков, усыновление такими парами детей и т.д. Сексуальные отношения вырождаются в извращения, которые насаждаются и поощряются.



Институт религии: религия выхолащивается, в ней все больше человеческого и все меньше божественного, энергетика храмов стремится к нулю, появляются культы с обратным знаком – сатанистские и прочие. Институт прав человека и частной собственности: в последние годы, насколько мне известно, эти понятия сильно съежились. Культура упрощается и превращается в примитивную агитку, воспевая все перечисленные выше деградационные тенденции. И т.д.

Бессмысленно отождествлять Запад с главным злом на планете – по сути, действия Запада это следствие смены вектора эволюционного развития. В чем-то это похоже на центробежную силу, стремящуюся покинуть предусмотренную траекторию движения. Данная сила наиболее ярко действует только в точках смены векторов развития.

Рассмотрим схему, которая наиболее полно отражает текущий Глобальный Исторический Процесс (ГИП).



Из схемы следует, что основными действующими силами текущего Глобального Исторического Процесса являются субъекты, расположенные на острие вектора развития. Это — США, Ближний Восток и Россия.



При этом преобладающей силой будет являться та сила, у которой текущее состояние совпадает с проектным. Такое состояние мы видим только у США. Это говорит о том, что на данный момент состояние США является предельным и дальше развиваться им некуда – они должны пересмотреть принципы своего существования и встроиться в ГИП согласно ПСУ. То есть, послужить фундаментом, на котором поднимется новая цивилизация.



Как биологическая жизнь лежит в основе социальной, так и США должны составить основу нового эволюционного этапа. Остальные силы не достигли своего предельного значения, тем не менее, США, несмотря на все свое могущество, являются уже прошлым днем. Россия преодолеет сопротивление США так же, как Давид победил Голиафа.



Ведь на смену праву силы приходит сила права. Это значит, что грубая сила проигрывает более тонким вещам. Таким образом, мы видим, что прогноз относительно России и США однозначный: США уйдут в прошлое, а Россия вместо них займет место оператора нового эволюционного этапа. По мере развития России, будет развиваться и Восток.



Достижение Россией своего предельного состояния будет означать, что все страны в раскладке Восток-Запад образуют единое целое на основах соборности и единства многообразия. Возможно, после этого появится новая раскладка, например, Север – Юг, с которой начнется следующий этап эволюции.

Тем не менее, существует опасность, что инерционная сила, стремящаяся продолжить прямолинейное движение по оси Х за пределы точки (1;0), утащит за собой все человечество, которое вследствие этого сойдет с предписанной ему траектории развития. Чтобы этого не случилось, человечеству нужна ясная и доступная теория, объединяющая противоположности в единое целое. Теория, которая покажет каждому его место и роль в эволюционном процессе.

Итак, Восток играет роль ровно такую, какую ему помогает играть Россия. Россия как бы приоткрывает дверь Востоку для входа в глобальный исторический процесс.

В самом деле, взаимоотношения, о которых мы рассказываем, описываются функцией вида у=f(х), где х – это Запад, f – это Россия, а у – это Восток. Из формулы видно, что положение Востока зависит от функции. А из текущего состояния дел видно, что х достиг своего предела, то есть, единицы. Таким образом, именно Россия определяет положение Востока в Пространстве смыслового устройства.

Подведя итог, можно сказать, что Запад достиг своего предела, и у него есть всего один вариант дальнейшего развития событий — это встроиться в объективный эволюционный процесс, суть которого в объединении человечества в единое целое. Запад – это одна из противоположностей, без которой дальнейшее развитие в Пространстве смыслового устройства невозможно.



Инстинкт самосохранения, достигнув своего предела, должен встать на службу более высоким целям – как солдат, научившись выживать на поле боя, должен теперь выполнить поставленную ему задачу. И если надо – пожертвовать своей жизнью, то есть, инстинктом самосохранения, «ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». Напомним, что Запад олицетворяет понятие части, то есть, одного из членов единого целого в ПСУ.

Для Востока сценарий выглядит как дальнейшее увеличение его роли в глобальном историческом процессе. При этом увеличение этой роли будет зависеть от действий России. Россия должна обуздать Запад и предоставить Востоку возможность для вхождения в глобальный исторический процесс. То есть, Россия должна уравновесить противоположности, устранив ныне действующий перекос, направленный в сторону Запада.

Как обуздать Запад? Для этого прежде всего необходима теория, способная объединить противоположности. Эта теория будет являться не менее сильной, чем теория единого поля в физике, которую пока безуспешно пытаются создать физики.

Выводы, которые следуют из данной модели, напрямую зависят от того, насколько подготовленный человек работает с ней. Я не являюсь специалистом-международником, политологом или еще кем-то из данной области.



Но моих бытовых знаний хватило для того, чтобы при помощи данной модели расставить все по своим местам и оценить истинность-ложность позиции каждого субъекта и дать прогноз на будущее. Соответственно, если данную модель возьмут на вооружение специалисты, выводы и прогнозы могут быть на порядок глубже.

В целом, ситуация похожа на то, когда кто-то изобрел линзу, при помощи которой можно рассматривать как небесные светила, так и мельчайшие частицы, и микроорганизмы. Тот, кто изобрел линзу, не обязательно должен быть специалистом в какой-либо из областей, в которой его линзы найдут себе применение.



Да это и невозможно для одного человека – потому что сферы применения линзы настолько многочисленны, что один человек не может быть во всех них специалистом.

Поэтому этой статьей я лишь показал пример того, какой можно делать анализ на основе моей модели.

В своих статьях я заглядываю в некоторые области, в которых я могу с помощью своей модели увидеть что-то новое и рассказать об этом. Но я заинтересован в том, чтобы эту модель взяли на вооружение специалисты, ибо модель предельно универсальная, так как дает нам самую фундаментальную картину мира. А как говорит Андрей Ильич Фурсов, самым сильным оружием является истинная картина мира.

И еще, возможно, что мои выводы, сделанные на основе этой модели, будут не вполне точны. Но это не беда. То же самое было с системой Коперника, которая в самом начале давала гораздо менее точные прогнозы движения небесных тел, нежели система Птолемея. При этом система Коперника качественно была более верной, чем система Птолемея. А количественно – наоборот.

Но количественная сторона вопроса со временем подтянулась, и система Птолемея отошла в прошлое. Я уверен в том, что моя модель дает верное качественное описание фундаментального мироустройства.



Это новый взгляд, который позволяет увидеть не половинчатую картину, а полную – картину, гармонично соединяющую противоположности в единое целое. Картину, которая позволяет увидеть цель и смысл жизни как отдельного человека, так и человечества. И всего мира в целом.

Денис Тимофеев



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