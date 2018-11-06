Логика жизни и логика смерти

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Итак, мы приходим к утверждению единой Первопричины, которую мы свято чтим и обожествляем как источник всего бытия и нашей жизни. Но в действительности мы знаем, что сколько религий, мировоззрений или философских систем, столько существует и разных трактовок Первопричины, её сущности, качеств и атрибутов. Различия многочисленных трактовок Первопричины отражены в множестве разных имён Бога. То есть логика народов и отдельных философов, или «дорога познания», которая в действительности привела их к разным Храмам, на деле была не единственная, она была тоже разная. И храмы единого Бога, как мы видим, не просто очень разные, но порой противоположные по своим архитектурным принципам, приписываемыми им атрибутам и свойствам. Есть готические каменные соборы, бороздящие шпилями небо, а есть священные рощи язычников. Благодаря этому разнообразию в институтах изучают богатую историю методов познания или логики как науки о познании от древнекитайской и древнеиндийской до современной.

Здесь надо отметить, что в этом абстрактном рассуждении мы пока не указываем качества Первопричины. Пока не требуется уяснить, что или кого мы обожествляем как Первопричину, является ли она чистым духом, идеей, саморазвивающейся вечной материей, либо чем-то иным. Нам важно лишь признать, что она является единым основанием и источником бытия во всей его полноте и многообразии.

Действительно, Первая причина, то есть та, которая по определению не имеет под собой иной причины, и которая явилась причиной для возникновения бытия вообще и, следовательно, для абсолютно всех его проявлений до мельчайшей частички как цепи последующих следствий, не может быть множественной, так как бытие единое. Сколько бы фантасты и псевдоучёные ни напридумывали разных космосов и вселенных, в реальности мы имеем лишь одну единую Вселенную, от понятия всё . Иначе её придётся называть Невселенная. Вселенная это буквально власть Сущего, которая распространяется на всё бытие, рассматриваемое как следствие, и которое является ленным владением. Поэтому мы логически убеждены, что Первопричина (или в традиционном понимании и именовании Бог) едина.

Есть убеждение, что существует только одна истинная логика, так как существует только одна вечная Истина, к которой можно прийти только по единственной истинной дороге познания. Невозможно предположить наличие двух или более вариантов ответа на какой-либо конкретный вопрос, так как только один из них будет правильным, а остальные обязательно будут фальшивыми. Например, понятие единого Бога как Первопричины бытия.



Да и сам материальный инструмент или форма познания — язык у каждого народа свой, уникальный, качественно отличающийся от всех других языков. Каждый народ формируется на своей уникальной языковой матрице. Поэтому полностью во всех нюансах информация с одного языка на другой не может быть переведена, особенно если это языки из разных языковых групп.



Языковые различия в языкознании позволяют выстраивать разные иерархии качеств языков народов мира. Есть языки органические, целостные и гибкие. А есть языки аналитические, косные, ригидные с жёсткой структурой. Кстати, прежде всего именно потому, что русский язык одновременно обладает особой образностью, гибкостью и богатством, отмечают неиссякаемую творческую изобретательность нашего народа, что выражается в необычайно высоком вкладе российской науки и искусства в мировую копилку.



На эту тему есть замечательное исследование Анатолия Иванова «Иерархия разума [расовое языкознание]»: https://cloud.mail.ru/public/Huxa/GqseLEpPD

Форма должна соответствовать содержанию, чтобы его полноценно передавать. И наоборот, какая сложилась форма только такое и содержание можно в неё вложить. Содержание и форма обуславливают друг друга и не существуют в природе друг без друга.



Отдельное существование бесформенного духа или материальной формы с нулевым содержанием возможно только в абстракции больного мозга. Как известно, топором не сделаешь тонкую операцию на глазу, а глазным скальпелем не нарубишь дрова.



Вот и выходит, что у народа, имеющего по судьбе свой «топорный» язык как инструмент общения и познания, Бог предстаёт в виде плохо обтёсанного чурбана-идола. Да и в остальном мышление такого народа довольно топорное, зато с дровами у этого народа всё в порядке и в доме тепло, так как в печке всегда полыхают дрова.

Народы, к слову сказать, как цветы в поле, все разные и красивые по-своему. Есть большие и малюсенькие, сложные и совсем простые, есть те, которые раскинулись на огромных пространствах как русский народ и малочисленные эндемики, которые прячутся в особых местах с уникальными условиями. Вместе они составляют живой букет, убрав из которого хотя бы один вид, букет теряет в своём богатстве и красоте.

Как же возник такой разнобой? Ведь должна же существовать единая для всего человечества истинная логика, где дважды два равняется четыре, А равно А, но не тоже самое, что В, и т.д., о чём утверждают учебники формальной логики, которую проходят в институтах?



Согласно этой логике человечество моногенно и представляет единый вид, а так как Бог один, то должна быть утверждена одна религия для всех народов, чтобы не было конфликтов, и все народы зажили мирно и счастливо под единым управлением всемирного государства и единой церкви.



И действительно, когда лукавые пастыри единой религии, работающие на «общечеловеков», утверждают, что Бог (Первопричина, Сущий) один, то люди с этим логически незыблемым постулатом искренне соглашаются, независимо от того, какой у них язык, какой они культуры, религии или национальности.

Но на словах соглашаясь, при этом тут же каждый человек внутренне трактует Бога по-своему, в зависимости от своей культуры и традиций. Христиане убеждены, что единый Бог — это исключительно Христос, мусульмане — Аллах, родноверы — Род, и т.д., несть этим именам числа…



И на практике, сколько бы сладко нам не пели в уши миротворцы, проповедующие идеи глобализма, совершенно закономерно по объективным сущностным причинам между народами, религиозными группами существует постоянное противостояние, которое периодически приводит к кровавым войнам.



Ведь эти вопросы относятся к важнейшим для человека сокровенным основам бытия, на которых зиждется культура, традиция, власть. Всё бытие каждого человека и народов определяется религиозным духом и мировоззренческими установками, которые впитываются с молоком матери в процессе воспитания и образования.

При этом, несмотря на различия в языках, методах познания и выводах относительно качеств Первопричины, устройства бытия, смысла человеческой жизни и других вечных вопросов, если мы рассмотрим изначальные доавраамические мировоззрения народов, мы заметим между ними некоторое определённое сходство.



Развиваясь в рамках вмещающих природных ландшафтов в неразрывной связи с матерью-природой как органическая часть биосферы Земли, народы фиксировали свои мифологемы в целостном образном виде. Все древние космогонические теории носили не аналитический, а органический характер.



Возникновение мироздания уподоблялось наблюдаемым в природе актам рождения живых организмов как наиболее совершенных и сложных явлений бытия. Например, начальная вселенная в ряде них возникает как целое из яйца.

Первичная Сущность или Первопричина бытия является предметом познания таких форм общественного сознания как богословие, философия и искусство.



При этом религиозное познание прежде всего исследует Сущность или Первопричину бытия в её этическом ценностном отношении, даёт учение о Боге, его деятельности в мире, что затем постулируется в виде сакрального культа, формах почитания, в виде кодекса нравственных норм общественного поведения.



Искусство же как особая форма общественного сознания и познания предназначено для исследования Первопричины в её эстетическом природном проявлении, даёт образное осмысление действительности, представляет собой процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к Первопричине) мира в художественном образе. Философия как особая абстрактная не опытная форма познания Первопричины и бытия исследует метафизику (вопросы бытия, существования), эпистемологию (вопросы познания) и аксиологию (вопросы ценностей и морали).

Важно чётко и однозначно уяснить тот факт, что в отличие от религиозного сознания, искусства и философии объектом познания современного естествознания является лишь проявленное в пространстве и времени материальное бытие, что научное автономное опытное познание в принципе не имеет инструментов и изначально не предназначено для изучения вневременной внепространственной и опытно не исследуемой Сущности бытия.



Научное познание направлено на выработку и систематизацию объективных, то есть лишь опытно проверяемых знаний о действительности.



Основой этой деятельности является сбор фактов, их критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые позволяют построить опытно подтверждаемые закономерности или причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования.



То есть наука занимается не живой природой, которая прежде всего представлена уникальными живыми организмами и живыми системами, а устанавливает вероятностные закономерности косной абиотической среды.



Конечно, и в живых организмах и живых системах, составленных из живых организмов наподобие органов и клеток в животных, действуют законы косной материальной среды, но здесь они не являются определяющими, сущностными. Из этого следует, что рациональное познание не способно к познанию живой природы и не может служить развитию человека как живого организма и общества как живой системы.



То есть рациональная логика — это логика косной абиотической среды, противостоящая естественной для человека органической логике живой природы.

Человек существо сугубо общественное, социокультурное, занимающее в биосфере на третьем этаже нишу многоорганизменных общественных живых систем.



Пространство вне третьего этажа населяют нелюди: ниже его на втором этаже расположено животное царство многоклеточных организмов, где живут звери, выше его на бурно выстраиваемом на наших глазах четвёртом этаже находится царство надсоциальных наднациональных глобальных систем, населённое бесами-общечеловеками, которых при сталинизме называли безродными космополитами.



Для них социальный этаж, населённый народами и национальными государствами, это вмещающий ландшафт, где вызревает питательная социомасса. Бесы не ждут милости от природы, а берут их с помощью выведения (селекции) искусственных одомашненных социальных систем, запуская в них информационные вирусы, превращающие человека разумного (хомо сапиенс сапиенс) в человека безумного (хомо толерастис).



Таким вирусом является и рациональный метод познания, запущенный в осевое время с помощью внедрения так называемых мировых авраамических религий.

Таким образом, мы видим, как органический многотысячелетний мифологический метод познания, обеспечивавший выживание и развитие человечества в течение миллионов лет, в осевое время силами глобального паразитизма был целенаправленно сменён на рациональный, сформировавший новый деформированный под служебные цели тип человека, который существует и поныне.



А в наше время силами глобального паразитизма продвигается дальнейшая ускоренная деградация уже в служебного человека эры трансгуманизма. Ясперс, который и предложил концепцию осевого времени, датирует его 800–200 годами до нашей эры.



По его мнению, все учения осевого времени (которые в изменённом виде существуют до сих пор) отличаются рационализмом и стремлением человека к переосмыслению существовавших до этого норм, обычаев и традиций. В результате некоторые доосевые цивилизации (Древний Египет, ассиро-вавилонская цивилизация) не смогли приспособиться к изменениям и прекратили своё существование (https://ru.wikipedia.org/wiki/Осевое_время).

Особенно ярко дихотомия органического и рационального типа познания стала проявляться уже в Новое время, когда в католических монастырях Западной Европы выпестовалась современная западная наука, вскормленная авраамической ветхозаветной концепцией.



Суть этой дискурсивной диалектичной концепции познания определена онтологией иудаизма, которая нашла своё выражение в ветхозаветной Книге Бытия. Согласно специфическому дискурсивному рациональному иудейскому типу мышления, отражённому в Торе и библейском учении, Бог Творец не рождает бытие из себя, а творит его из ничего. То есть изначально единое мироздание как совокупность Первопричины и её следствия-бытия имеет дихотомическое дискурсивное представление.



Живая целостность единого мироздания при этом аналитически разрушается, омертвляется. Вместо неё производится дискурсия, то есть перебежка от Первопричины-Творца к следствию-бытию как отдельным понятиям. Поэтому Бог Творец оказывается трансцендентен в отношении творения-бытия и непознаваем для твари (человека), у которого тварная, а, следовательно, вторичная, а потому несовершенная, более косная природа, в принципе неспособная хоть как-то вместить в себя совершенную природу Творца.

Эта косная дихотомия частично лукаво снимается утверждением о том, что человек создан по образу и подобию Творца, но при этом тихо умалчивается, что это подобие не есть настоящее органическое родство человека и его Творца.



Органическое родство, единство образа и подобия с Богом Отцом согласно христианскому богословию есть только у единородного Сына Иисуса Христа. Ограниченное подобие человека Богу допущено Сущим лишь в тех рамках, лишь настолько, насколько нужно, чтобы грешный падший человек смог познать необходимую для его спасения толику божественной истины, которую Творец в виде откровения даёт выбранным им из человеческой среды пророкам.

Так возникает пророческая теория познания, свойственная всем авраамическим религиям, которые благодаря этой теории познания также называются профетическими (то есть пророческими). Согласно этой теории, между Творцом и его творением лежит бездонная пропасть, Творец трансцендентен (внеположен) тварному бытию.



Поэтому сам человек не может самостоятельно двигаться к Богу, то есть познавать непознаваемого Господа. Связь возможна лишь односторонняя, дискурсивно направленная от Первопричины Господа к вторичному, к следствию — тварному бытию и человеку как твари. Поэтому какое-то познание Бога возможно лишь в виде божественного дара откровения, которое изливается Господом на избранных Им святых праведников, так называемых пророков.

Так в авраамических религиях возникает институт священных книг, в которых зафиксированы пророчества, данные в божественных откровениях разным пророкам. Отсюда возникает огромная роль священства, которое следит за правильным толкованием священного писания, за передачей традиции из века в век.



Отсюда возникает толпо-элитарная иерархическая модель общества, которое делится на тех, кто ближе к Господу и на неграмотную чернь. Отсюда возникает концепция нарастания апостасии, когда происходит постепенная утрата правильного знания священного писания, утрата связи с божественным откровением, утрата связи с Творцом и как результат этого вероотступничество.



И так как по прошествии времени от веков пророчества вероотступничество должно усиливаться, логически неизбежным становится провозвещенный в Апокалипсисе или откровении Иоанна Богослова конец света, или светопреставление.



В результате эсхатологической битвы между силами добра и силами зла в Армагеддоне «царей земли всей вселенной» наступит конец этого падшего грешного света. В результате Творец повторно создаст согласно христианскому богословию новое Небо и новую землю.

Так возникла аналитическая косная логика, которая медленно, но неизбежно ведёт человека и человечество к провозвещенной ею гибели, к деградации целостного гармоничного человека. Эта косная логика аналитически расчленяет и этим омертвляет живые организмы и системы.



Но при этом в естествознании она успешно применяется для исследования косной абиотической среды обитания живых организмов, в результате на базе установленных закономерностей возникают относительно успешные технологии, благодаря успеху которых поддерживается имидж аналитико-синтетического метода как единственного истинного метода познания в любых сферах бытия.

Здесь требуется важное уточнение. Говоря о косности авраамического и в том числе христианского богословия, которое преподаётся в духовных академиях и семинариях, возглашается с амвонов РПЦ, автор не имеет в виду подлинное Учение жизни, данное Христом в Новом Завете. В словах Иисуса Христа Бог предстаёт не как Творец, а как любящий Отец Небесный для всех своих чад — людей.



Христианское учение по факту противоречиво, богословы трактуют слова Христа об отношениях Бога, бытия и человека в зависимости от потребности то так, то эдак. Иначе было бы сложно привлечь к учению русский народ с его живым природным здравомыслием и непосредственным искренним ощущением родства и близости к Богу.

Итак, мы установили, что существует два основных, принципиально не сводимых друг к другу метода познания, базирующихся на исключающих друг друга принципах — человеческое естественное органичное познание и насаждаемое общечеловеками косное аналитическо-синтетическое познание.



Если в первом нет дискурсии, то есть расчленения, приводящего к утрате у отрезанной части свойств живого организма (или системы) как целого, а целое исследуется как сложная симфония взаимодействия его клеток, тканей, органов, то во втором анализ проводится без учёта этой симфонии, поэтому дальнейший синтез не отражает сущность живого целого.



При этом на ранней стадии развития присущий человеку (имманентный ему) органический метод познания принимает форму мифологического сознания, которое ещё не способно к установлению количественных вероятностных закономерностей в природе, так как не занимается аналитическим сбором информации.



В решении этой сложнейшей методологической проблемы состоит главная задача не только нашего времени, но и будущего. Надо научиться «органическому анализу», то есть научиться исследовать частности, составляющие целое, без его расчленения, воспринимая явление во всём его объёме, принимая во внимание все сложные тонкие взаимосвязи частей (клеток, тканей, органов, системных объектов и элементов) единого целого.



А затем научиться «органическому синтезу», когда познание будет соответствовать всей сложной гармонии живых организмов и систем.

Кратко рассмотрим не сводимые друг к другу принципы этих логических методов — логики живой природы и логики косной материи (смерти).

С одной стороны, мы видим взаимообусловленную живой логикой пару принципов — нераздельность-неслиянность. С другой стороны, взаимообусловленную косной логикой пару принципов, также вытекающих друг из друга — разделение-слияние.

Эти пары противоположны друг другу, не сводимы между собой, вытекают из разных онтологических корней. Борьба этих принципов вечна, а их полное примирение невозможно.

Если органичное познание воспринимает объекты в их нераздельном единстве, образованном неслиянной множественностью частей, то дискурсивное сознание неспособно к такому восприятию, и видит их либо слиянными, либо разделёнными на уже не связанные части.

Нераздельность единого и слияние в одно — это не синонимы, а антонимы. Также неслиянность частей целого и разделение целого на части — это не синонимы, а антонимы. При этом нераздельность и неслиянность — это не антонимы, а взаимообусловленные «стороны одной медали», то есть характеристики структуры живого организма или системы (общества, биоценоза). Например, организм человека — это взаимодействие его клеток, органов, тканей. Отделение какой-то части от организма не только меняет его состояние, но может привести к гибели.

Разделение и слияние — это так же не антонимы, а взаимообусловленные чередующиеся состояния предметов косной природы (косных объектов и процессов). Например, если разделить кучу песка на маленькие кучки, то кроме размера и массы ничего в них не изменится, а затем можно опять образовать большую кучу с теми же свойствами.

Нераздельное единство живого целого (организма или системы) невозможно без неслиянности его частей (клеток, тканей, органов, элементов и объектов), выполняющих особые функции в едином целом и приобретающие в награду свойства этого целого. Так сформировано живое единство.

Разделение косного целого на части предполагает возможность обратного процесса слияния частей в одно целое. Так формируется косное единообразное тело (единица)

Органическая неслиянность частей целого есть проявление его нераздельного единства и потому она противоположна рациональному разделению. Дихотомией органической неслиянности частей является не их единство в организме или системе, в рамках которого мы эти части наблюдаем, а разделение единого целого на автономные части, когда между ними утрачиваются связи, существовавшие в неповреждённом целом, а также слияние частей в одно тело с утратой ими их особых функций.

Органическое нераздельное единство целого есть объединение его неслиянных частей, поэтому оно противоположно рациональному слиянию. Дихотомией органическому нераздельному единству целого является не множественность его частей, которой это единство образовано, а их слияние в механическое косное тело, когда части целого утрачивают свои особые функции, благодаря которым поддерживалось это единство, а также разделение целого на части, приводящее к потере его качеств и функций.

Так как аналитически-синтетическое косное познание идёт от разделения объекта наблюдения на отдельные части, а затем пытается воссоздать разрушенную целостность, то это может быть сравнительно успешно выполнено лишь в отношении косной природы. Ибо, как известно, после того как лягушку расчленили и затем сшили, она почему-то уже не прыгает. То есть настоящий полный синтез живых объектов в данном случае невозможен.

Либо познание идёт изначально от синтетического восприятия единого объекта в его неотъемлемой целостности, когда части единого организма (органы) несут особые функции целого, выполняют свою работу в интересах функционирования целого, а в ответ получают от включения в целое неожиданные, не возможные для них качества.



Если продолжить пример лягушки, то её лапки позволяют лягушке прыгать, а благодаря языку, рту, животику и другим органам получают необходимую для жизни энергию, могут видеть мошек, квакать и размножаться. И такой метод познания можно назвать органичным.

Процедуры анализа (греч. analysis — разложение, расчленение, часто также и реальное, а не только мысленное) входят составной частью во всякое научное исследование и обычно образуют его первую стадию, когда исследователь переходит к выявлению строения, состава, свойств и признаков изучаемого объекта. В результате производится разложение единства на множество, целого — на его части, сложного — на его компоненты, события — на его отдельные ступени, содержания сознания — на его элементы, понятия — на его признаки.

Грубый, элементарный дискурсивный анализ разлагает явление на отдельные его части без учета тех отношений, в которых находятся эти части друг к другу и к целому, эти задачи переносятся на последующую стадию синтеза.

Безусловно, предложенный в статье тип дискурсивного метода познания, это лишь наиболее примитивная, грубая, механистичная, абстрактная, крайняя и нежизнеспособная форма аналитическо-синтетического познания, которая в истории реальной науки применялась мало. Иначе бы наука не смогла составить не только мало-мальски адекватное представление о живом организме или обществе, но даже о косных объектах познания (предметах, процессах).



Такой анализ способен дать хорошие результаты лишь в области классификации. В действительности учёные интуитивно всегда отходили от грубого механического метода познания к органичному анализу и органичному синтезу. В отрыве от синтеза и других логических приемов анализ лишен смысла, так как нельзя познать сущность предмета с помощью одного только расчленения на части.



Любой предмет, а тем более живой организм не есть простая сумма частей или механическая совокупность свойств; любая его часть не может быть понята, если нет необходимых знаний о целом.

В процессе органичного анализа не только выявляется из чего и как составлен изучаемый объект, но одновременно устанавливаются взаимоотношения между частями и между частями и целым, эти задачи не переносятся на последующую стадию синтеза. Органичный анализ учитывает, что каждый предмет анализа в результате нарушения его естественной связи с другими предметами меняет свое бытие. Без выяснения отношений, которые существуют между частями и определения функции части в целом, её связи с целым, выявление строения целого невозможно.

Неразрывность связи анализа с синтезом не должна быть декларативной, это должен быть единый процесс познания без разрыва на стадии, что возможно лишь при использовании совершенного, то есть очень образного, целостного и гибкого языка познания. Например, санскрита. При этом процесс познания и сам также должен соответствовать идеальной форме совершенного живого бытия, то есть этапы анализа и синтеза должны быть триедины, а именно одновременно полностью нераздельны и полностью неслиянны.

Анализируемый предмет должен рассматриваться не сам по себе, но как представитель класса предметов, объединенных наличием общих свойств. Именно с этой точки зрения подходят анатомия и физиология к анализу строения живых организмов. Обнаружение изоморфизма, тождества структуры различных объектов имеет большое значение для познания, благодаря чему возможно получение знания о других структурно тождественных предметах. Тождество строения предметов лежит в основе процессов моделирования в науке и технике.

Исследование истории предмета невозможно без рассмотрения его как целого, имеющего целеполагание. Только так можно понять смысл отдельных исторических этапов.



Важно не только и не столько выделение противоположностей в предметах и явлениях, и обнаружение противоречий действительности, сколько выяснение того, что их объединяет в единое целое и синергетически придаёт этому целому его уникальные неожиданные (эмерджентные) качества. Место диалектики противоположностей должна занять диалектика взаимодополнений.

Любой процесс образования понятий основан на единстве процессов анализа и синтеза. Анализ и синтез не антиномии (не противоположности), а две стороны единого процесса познания, невозможны друг без друга и потому должны производиться не поэтапно, а одновременно. Что в отношении живых объектов возможно только абстрактно, мыслительно и на базе совершенного языка.



Надо понимать, что мыслительный анализ возможен только в том случае, если нераздельное целое образовано синтезом неслиянных частей. И наоборот, мыслительный синтез возможен только в том случае, если целое разделено анализом на части.

Результатом органичного мысленного синтеза является совершенно новое образование, свойства которого есть не только внешняя сумма свойств компонентов, но также и результат их взаимопроникновения и взаимовлияния. Поэтому истинный синтез не агрегат, а «созидательный синтез». Это можно увидеть даже в косной природе. Например, стена — это не сумма кирпичей, а устройство, имеющее функции защиты.



В отличие от приведённой выше кучи песка велосипед не хаотичная сумма разных железок, а сложное устройство для передвижения. Таким образом, анализ свойств отдельных кирпичей и их механический синтез не даст понимания стены, а исследование железок функций велосипеда. Тем более, это невозможно в отношении неизмеримо белее сложных живых организмов и систем.

Предмет познания, рассматриваемый как единое целое, состоящее из частей, не каша из противоречивого множества, а прежде всего факт торжества гармонии функционально взаимодополняющих частей, приобретающих в результате объединения в целое качества которых у них раньше не было. Даже объединение песчинок в кучу придаёт им новые качества. Например, этой кучей можно перегородить дорогу или засыпать яму, чего было нельзя сделать отдельными песчинками.

Всё сказанное в статье об истинном органичном анализе и синтезе как основных методах познания и их примитивных грубых формах науке давным-давно известно.Например, Кант определял синтез целого в учёте многообразия его частей и определял его как "…присоединение различных представлений друг к другу и понимание их многообразия в едином акте познания" ("Критика чистого разума", Соч., т. 3, М., 1964, с. 173).



Но на практике, например, в том же современном богословии, или в текущей международной политике часто производится намеренное скатывание к механическому познанию. Когда это выгодно по идеологическим соображениям, для обмана, управления, создания двойных стандартов выборочно применяется либо механичный, либо органичный подход. Также скатыванию к грубому анализу способствует аналитический и ригидный строй языка и многовековые традиции культуры народа, например, у англосаксов.

Не разобравшись в нюансах различия методов, мы плаваем в понятиях, подменяем живое косным, незаметно попадаемся на удочку лукавым проповедникам глобализма, превращающего человека в тупую служебную скотину, ведомую на убой.



Всё многообразие нашей жизни и жизни народов и государств может быть рассмотрено и изучено под этими разными углами зрения. Порой эти различия незаметны или специально затушёваны для нашего оболванивания.

Исторически сложилось, что именно русский народ, а шире Русский мир является, порой и неосознанно, носителем, выразителем и защитником логики жизни. Логика жизни это и есть искомая русская идея, искомый русский дух и стержень русского мира.



Сейчас косная логика обнажилась, отбросила мимикрию, созрела до открытого и наглого утверждения себя как глобальной парадигмы человеческого бытия, претендующей на полное покорение человечества и искоренение национальных культурных традиций народов.



Пришло время осознания и защиты исконных ценностей Русского мира и разумного человечества, утверждения органичной логики жизни как основания для построения новой мировой цивилизации, благоденствие которой будет обеспечено использованием природоподобных технологий, создание которых возможно только благодаря органичной логике.

В заключении предлагается небольшая таблица сравнения живой логики и косной логики, которую читатель может дополнить своими наблюдениями.

Авраамическая логика Объект познания Ведическая логика Рациональный метод — дискурсивная логика расчленения и затем механического соединения в целое, которая соответствует строению косных объектов и систем абиотической среды, образованных жёсткими регулярными связями Метод познания Органичный метод —

целостная, неотъемлемая логика, которая соответствует строению живых организмов и живых систем, образующих целое благодаря дифференцировки и интеграции структур (органов, тканей, клеток) и их функций Тора, Танах, Ветхий завет (Книга Бытия), Коран Источник Веды, сказания, былины, эпосы народов мира.

Евангельские притчи Иисуса Христа. Слияние в одно либо разделение на несвязанные части Ведущий принцип Гибкое органическое единство. Нераздельное единство неслиянного многообразия Бог один, либо богов много Первопричина Мироздания Бог един, Триединая Троица Творец Имя Бога Отец, Род Либо однобожие, либо многобожие Религия Родобожие. Триединство. Древо жизни Творение из ничего Способ проявления Мироздания Рождение от Триединого Отца, Рода Тварное бытие, конечное в пространстве и времени, не имеющее вечной высшей реальности, присущей только Богу Бытие или Мироздание Природа (при Роде), вечная, сущая, Природа-Мать, проявление божественных сил Рода Разделение на противостоящие миры подлинной божественной реальности и мнимой тварной. Первопричина внеположена (трансцендентна) вторичному

тварному мирозданию. Отношения между Первопричиной и Мирозданием

(причиной и следствием) Родство. Единство всего мироздания как взаимодействия Бога и Природы.

Бог Род породил человеческий род. Сварог сын Рода,

а славяне это правнуки

Сварожьи. Человейник в виде толпо-элитарной системы, деление на золотой миллиард и остальные народы Человечество Единый союз народов, от работы на благо которого выигрывают все нации Гражданское население, проживающее на территории государства Народ (нация) Органичное единство многообразных народностей, племён, родов Глобальная. Управление из одного центра в интересах глобальной элиты.

Социнтерн. Международная политика и право Международная. Союз народов представлен в ООН, БРИКС. Вненациональный мультикультурализм, масс-культура, культура для элиты Культура страны Национальная культурная традиция как проявление души и исторического опыта народа Единая для всех стран и народов культура мегаполисов, попса, звёзды Мировая культура Мировая культура собрана из лучших достижений национальных культур



А. Кинсбургский

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