Кружок диалектики (2023–24) 4 Разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма
28 ноября 2023 г. под руководством доктора философских наук профессора М. В. Попова состоялось четвертое в 2023 — 2024 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Пять участников занятия взяли каждый по одному противоречию и успешно рассмотрели его и переход в следующее в ходе разрешения противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. Следующее занятие 12 декабря, на котором будет продолжено рассмотрение движения категорий Учения о понятии.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Социализм следует рассматривать как низшую фазу коммунизма, а не просто как "наличное бытие".
2. При социализме сохраняется ряд противоречий – между общественным и товарным характером производства, между планомерностью экономики и ее стихийными элементами и др. Эти противоречия разрешаются в процессе движения к коммунизму.
3. Для успешного развития социализма необходима борьба рабочего класса за приоритет общественных интересов над личными и групповыми.
4. Важнейшим элементом этой борьбы является всесторонний контроль трудящихся за деятельностью органов управления.
Вывод: успех социалистического строительства, по мнению М.В. Попова, определяется правильным пониманием противоречий этого процесса и активной ролью рабочего класса в борьбе за общественные интересы путем установления контроля над управленческим аппаратом.