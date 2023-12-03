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Чёрная дыра в центре Киева

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В студии главный редактор канала "День" Андрей Фефелов.

Комментарий редакции

В данном видео представлено размышление автора о событиях на Майдане в Киеве в период с 2014 по 2024 годы.

Основные тезисы:

1. Майдан в начале 2010-х годов превратился в "политическую лабораторию" и "завод по изготовлению политиков новой волны". Здесь зародились политические карьеры Юлии Тимошенко и других лидеров.

2. В 2014 году на Майдане разразился настоящий "адский пламень" – начались массовые столкновения протестующих с силовиками, погибли люди. Это стало началом гражданского противостояния на Украине.

3. События на Майдане автор сравнивает с языческими ритуалами и культом смерти. Появление повешенного на елке он рассматривает как часть этого безумия.

4. По мнению автора, с Майдана на всю Украину "распространилась пламенеющая ненависть", начался новый мрачный период в истории страны.

Вывод:
Автор рисует мрачную, тревожную картину событий на Майдане и их влияния на дальнейшую судьбу Украины. Он видит в произошедшем пробуждение деструктивных сил, угрожающих стране расколом и хаосом. Несмотря на трагичность ситуации, автор выражает надежду, что "тьма схлынет" и "снова взойдет солнечный диск нового дня".

Источник: https://rutube.ru/video/7028eb4aa41982ed3d480a573f0d811b/
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