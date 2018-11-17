Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2018
- 10:59 Украина замерзает, но на Майдан не выходит — почему?.
- 07:00 Чем епископы УПЦ напугали Порошенко (ФОТО, ДОКУМЕНТ).
- 05:30 В ДНР изменились Правила дорожного движения (ВИДЕО).
- 05:00 В Киеве озвучили печальный прогноз противостояния с Россией.
- 04:00 Украину накрыли «холодные бунты»: это не катастрофа, а просто трагедия.
- 00:36 Русофобский фашизм: В Днепропетровске создали языковые патрули (ВИДЕО).
- Вчера 22:39 МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году.
- Вчера 21:00 Порошенко одобрил соглашение с ЕС о помощи в размере 1 млрд евро (ВИДЕО).
- Вчера 20:08 «Война с агрессором»: Украина существенно нарастила импорт из России.
Украина замерзает, но на Майдан не выходит — почему?
Бывший глава Кабмина Украины Николай Азаров отвечает на парадоксальный вопрос: почему замерзающие украинцы не выходят на новый Майдан?
Одна из главных технологий цветных революций — убедить граждан той страны, в которой ее проводят, в том, что они самостоятельно, по собственному желанию и без сторонней помощи вышли на протесты.
Так было в 2004 г., так было в 2013 г.
Кто-то решит мне оппонировать, мол, «нет, мы вышли сами, нам с вами плохо жилось. Вот мы и проявили сознательность и вышли против вас».
И такому человеку я задам совершенно резонный вопрос: «А почему же сейчас Вы не проявляете такую же сознательность и не выходите на протест против этой власти?».
Ведь жить стало хуже: в десятках городов сорвано начало отопительного сезона, в стране многомиллионные задолженности по выплате заработных плат, рост цен на все (начиная с продуктов питания, лекарств и заканчивая коммунальными тарифами) в разы обгоняет рост зарплат и пенсий, смертность выросла, рождаемость упала и т. д.
И в этих условиях народ молчит.
Парадокс? А вот и нет.
Просто большинство телеканалов на Украине принадлежат киевской клике, незаконно дорвавшейся до власти. И они не «накачивают» украинцев призывами выйти на протесты, не инсценируют избиение «они же детей», не крутят круглосуточно кадры с трупами «Небесной сотни», убитой самими же зачинщиками этого госпереворота.
Вот и вся правда о всех государственных переворотах, произошедших на Украине.
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Чем епископы УПЦ напугали Порошенко (ФОТО, ДОКУМЕНТ)
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) официально отказалась принимать участие в создании «незалежной церкви». Но Петр Порошенко все еще надеется расколоть УПЦ изнутри, переманив часть епископов на свою сторону. И все лишь для того, чтобы срочно провести «объединительный собор» и выбрать главу новой церковной структуры, которому и вручат вожделенный томос. Какими методами украинская власть добивается своего и почему канонические священнослужители не убоялись угроз президента, — в материале РИА Новости.
«Президент провалился»
Главная улица Киева, Крещатик, начинается с «Украинского дома». Это здание, где в советское время был музей Ленина, уже однажды вошло в историю: отсюда в 2004 году Виктор Ющенко руководил «оранжевой революцией». Здесь же могла произойти еще одна революция, на этот раз церковная.
Именно в «Украинском доме» президент планировал 13 ноября убедить епископов канонической УПЦ присоединиться к проекту «незалежной церкви», куда войдут и украинские раскольники.
Между тем за несколько дней до назначенной даты в СМИ попал документ, в котором всех архиереев призывали явиться на встречу с президентом в… Киево-Печерскую лавру.
Документ управления делами УПЦ об участии архиереев во встрече с президентом Украины © Фото: «Союз православных журналистов»
«Как нам рассказывал блаженнейший митрополит Онуфрий, еще на этапе подготовки встречи наш предстоятель сразу предложил президенту провести ее в Лавре, и президент сначала согласился. Из митрополии отправили всем архиереям письмо, которое датировалось 8 ноября этого года, с благословением блаженнейшего митрополита Онуфрия и за подписью митрополита Антония, чтобы все архиереи 13 ноября собрались для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре в корпусе № 45», — рассказал глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
«По неизвестным нам причинам место встречи президентом было изменено. И наши архиереи получили приглашения из администрации президента, датированные 9 ноября, на ту же дату на встречу с президентом, но уже в „Украинский дом“. Владыки в определенной степени были дезориентированы, куда им ехать, поэтому все собрались в Лавре, ведь для архиереев благословение священноначалия имеет приоритетное значение.
В такой ситуации блаженнейший владыка Онуфрий хотел спросить мнение епископата. А потому для урегулирования этой коллизии и было решено созвать экстренное заседание Священного Синода, чтобы, пользуясь присутствием в Лавре всего епископата, обсудить этот и другие вопросы», — добавил он.
Письмо из администрации президента Украины с приглашением епископов УПЦ на встречу с Порошенко © Фото: «Союз православных журналистов»
Однако провластные украинские СМИ словно по команде принялись делиться «инсайдами»: мол, епископов руководство УПЦ чуть ли не силой удерживало в Лавре и не пускало к президенту. Само собой, такое поведение власти объяснили невидимой «рукой Кремля».
«Порошенко хочет как-то оправдать свой провал, поэтому и делает вбросы в СМИ про епископов», — пояснил РИА Новости источник в украинских церковных кругах.
«Президент испугался»
Дальше еще интереснее. Как оказалось, тем же вечером, 13 ноября, президент, по информации его пресс-службы, встретился «с представителями группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху (Варфоломею) о предоставлении автокефалии».
Естественно, никому из священнослужителей не запрещено встречаться с президентом, о чем в УПЦ напомнили официально. Однако подавляющее большинство епископов отказались участвовать в процессе создания «незалежной церкви».
«Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии — искусственный, навязанный извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в этих процессах считаем невозможным», — заявили они.
Позже митрополит Митрофан раскрыл любопытную деталь: заседание Собора прервал телефонный звонок — президент хотел поговорить с митрополитом Онуфрием. Тот изложил главе государства позицию Собора.
«Выслушав, президент отказался встречаться. Подчеркиваю, именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре. Как сейчас все это комментируют в администрации президента и наши оппоненты, — пусть остается на их совести», — отметил он.
«Порошенко испугался епископов УПЦ, не ожидая от них такого единодушного отпора. Вот и не приехал», — рассказал РИА Новости источник в украинских церковных кругах.
Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018 © Фото: УПЦ
«Президент давит»
Еще одна «сенсация» последних дней — информация об «объединительном соборе», где планируется избрать главу новой церковной структуры и принять ее устав. Это последние условия, необходимые для обретения столь желаемого украинскими властями томоса.
В украинских СМИ даже анонсирована дата: 22 ноября. Однако ее поспешили поставить под сомнение в «Киевском патриархате», который активно поддерживает церковный проект Порошенко.
«Пока она официально не объявлена, — по сути, даты нет. Как и проект томоса, который был давно подготовлен, но документом станет только после официального принятия и распространения», — заверил в фейсбуке пресс-секретарь «Киевского патриархата» Евстратий Зоря.
А в другой раскольнической структуре — Украинской автокефальной православной церкви — во всеуслышание заявили, что никаких подвижек относительно «собора» до сих пор не было.
«Когда комиссия (по организации „объединительного собора“. — Прим. ред.) работает, то переговорщики должны совместно работать, нарабатывать устав и другие документы о том, как Церковь будет дальше жить после объединения. Но на сегодняшний день никаких предложений — ни от Киевского патриархата, ни даже от власти (если она уже затеяла весь этот процесс, то она тоже должна хотя бы быть арбитром в этом процессе), к нам еще не поступало», — сообщил в интервью телеканалу Zik член комиссии, представитель УАПЦ Афанасий Шкурупий.
Кроме того, раскольники активно опровергают муссирующийся в последние две недели слух о том, что глава «Киевского патриархата» Филарет Денисенко уже не намеревается возглавить «незалежную церковь» и якобы даже заверил в этом патриарха Варфоломея.
«Этими „вбросами“ хотят надавить на Филарета, чтобы тот отказался от амбиций. Подготавливают общественное мнение к тому, что он не станет главой автокефальной церкви», — полагает собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Президент Украины Петр Порошенко поздравляет патриарха Филарета (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) с 23-летием интронизации
«Президент спешит»
Итак, о дате «объединительного собора» официально не объявляли, Филарет публично не отказывается от своих намерений, а Порошенко между тем не скрывает желания как можно скорее завершить процесс создания собственной церковной структуры.
«Я думаю, Порошенко при встрече с патриархом Варфоломеем обещал тому, что уговорит какое-то количество представителей канонической церкви (принять участие в „соборе“. — Прим. ред.). И именно им вручат этот томос. Наверное, президент называл дату, когда это все может состояться.
Мне кажется, все дело в данных им патриарху обязательствах, под которыми он, скорее всего, и подписался 3 ноября в Стамбуле. Администрация президента ведь до сих пор не показала текст договора», — предполагает политолог Михаил Погребинский.
В условиях такого цейтнота Порошенко остается только пытаться уговорить как можно больше епископов УПЦ принять участие в «соборе». Для чего? Да чтобы, как считает эксперт, «попытаться поставить своего человека» на пост главы автокефальной церкви.
«Но есть сомнение, что на такой сценарий согласится Варфоломей. Вопрос остается открытым. Вполне вероятно, всю эта историю с автокефалией попросту отложат», — заключает Погребинский.
Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018 © AFP 2018 / Genya Savilov
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Антон Скрипунов
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В ДНР изменились Правила дорожного движения (ВИДЕО)
07 ноября 2018 года вступило в силу Постановление Совета Министров ДНР № 2–39 «О внесении изменений в Правила дорожного движения ДНР» от 13 сентября 2018 г. Указанным документом определяется приоритетность в движении транспортных средств при проезде перекрестков с круговым движением.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе УГАИ МВД Донецкой Народной Республики.
Нововведение относится исключительно к проезду перекрестков с круговым движением, которые обозначены только дорожным знаком 4.10 «Круговое движение» и не имеют дорожных знаков приоритета.
Таким образом, теперь круглый дорожный знак с синим фоном и белыми стрелками, указывающими направление движения по кругу против часовой стрелки (4.10), определяет приоритетность движения по кольцу. Если вы заезжаете с примыкающей улицы (дороги) на перекресток, имеющий кольцевую конфигурацию, и перед вами находится установленный дорожный знак 4.10, вы ОБЯЗАНЫ пропустить всех, кто движется по кольцу перекрестка.
Дорожные знаки приоритета 2.1 «Уступи дорогу», 2.2 «Движение без остановки запрещено», 2.3 «Главная дорога» и прочие, которыми ранее, до внесения изменений в ПДД, обозначалась приоритетность движения на перекрестках с круговым движением, теперь необязательны и могут быть в последующем демонтированы.
В ДНР на улично-дорожной сети находятся 24 перекрёстка с кольцевой конфигурацией, из них на 20-ти таких перекрёстках движение по кругу является главным.
На территории Республики имеется 4 перекрёстка с кольцевой конфигурацией, на которых движение по кругу не является главным: в Шахтерске (на ул. Ленина), в Снежном (на ул. 40 лет Октября), в Торезе (на пр. Гагарина). В Енакиево на кольце по ул. Кронштадтская при движении по кругу водители транспортных средств уступают дорогу трамваю.
В период адаптации к новым дорожным условиям на кольцевых транспортных развязках Госавтоинспекция рекомендует водителям с осторожностью проезжать перекрестки с круговым движением. Прежде чем въехать на такой перекресток, необходимо снизить скорость, внимательно посмотреть на установленные перед перекрестком дорожные знаки, соблюдать рядность движения и строго придерживаться требований дорожных знаков и разметки.
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В Киеве озвучили печальный прогноз противостояния с Россией
Как сообщалось, экс-глава СБУ Игорь Смешко оценил шансы Украины на выживание в случае реального военного столкновения с Россией. Смешко уверен: ВСУ будут уничтожены уже в первые часы войны.
По словам сбушника, Украина не демонстрирует успехов ни в экономике, ни в развитии армии, поэтому Незалежной банально будет не на что опереться в случае войны. Фактически, если бы не Минские договорённости, Украина давно бы рухнула под ударами вооружённых сил ЛДНР и превратилась в дикое поле и чёрную дыру одновременно. Что было бы, если бы к делу подключились ВКС России, — нетрудно догадаться.
Смешко отметил, что причины слабости Украины кроются в коррупционной составляющей. Власти страны выделяют огромные суммы на оборону, но совершенно не отчитываются, на что конкретно расходуются миллиарды гривен.
В Киеве не сомневаются, реального военного столкновения с Россией Украине не пережить, однако, провокации продолжаются. Так, на Азовском море были задержаны 15 судов за «незаконные» заходы в порты Крыма.
В Госдуме РФ уверены, что Незалежная не отважилась бы на подобный беспредел без соответствующего заказа из США.
Иными словами, украинская «элита» делает всё, чтобы разжечь пожар мировой войны и сгореть в нём первыми.
Майданной банде совершенно не нужна победа над Россией и жовто-блакитный флаг над Кремлём, как они рассказывают свидомой части населения. Предел их мечтаний — это самоубийство себя и убийство миллионов ни в чём неповинных людей по воле заокеанского хозяина.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Украину накрыли «холодные бунты»: это не катастрофа, а просто трагедия
Поступающие новости не оставляют сомнений: нынешний отопительный сезон на Украине обещает быть бурным и увлекательным (для стороннего наблюдателя).
Вчера хроника событий пополнилась перекрытием бульвара Леси Украинки в центре украинской столицы киевлянами, в чьих домах по сей день не включено отопление. Хотя буквально пару дней назад мэр Виталий Кличко с гордостью заявил, что Киев к отопительному сезону полностью готов.
Однако самым ярким событием последних дней, безусловно, стал «газовый бунт» в Кривом Роге, где в понедельник был захвачен офис компании «Криворожгаз», а затем неизвестными в балаклавах произведен самовольный пуск газа в котельные, отключенные «Нафтогазом Украины» за долги, из-за чего, собственно, практически половина 630-тысячного города и оставалась без тепла. Сопровождалось данное мероприятие — по славной украинской традиции — сжиганием покрышек.
Кстати, акция дала результат: тепло всему городу пообещали дать в ближайшее время.
Следует отметить, что, по официальным данным (в исполнении премьер-министра Владимира Гройсмана), ситуация в стране далека от критической.
По его словам, отопительный сезон начался в 95 процентах городов страны, то есть проблемы остаются только у пяти процентов оставшихся.
Да и в новостях действительно фигурирует весьма ограниченное количество населенных пунктов, откуда приходят тревожные новости. Причем по преимуществу это относительно небольшие провинциальные городки — Смела, Шепетовка, Северодонецк. Таким образом, вряд ли стоит преувеличивать серьезность ситуации. Во всяком случае, на данный момент.
Но и надежд на то, что «все рассосется», также нет никаких, поскольку причины, лежащие в основе происходящего, будут неуклонно усугубляться. Так что в ближайшие холодные месяцы всем интересующимся предстоит регулярно читать в СМИ напряженные, тревожные, а местами анекдотичные сводки текущего отопительного сезона.
Нынешние события дают повод не столько для апокалиптических прогнозов, сколько для осмысления существа происходящего. Учитывая, что проблемы, с которыми сталкивается Украина, знакомы и России, извлечение уроков из украинского опыта может оказаться весьма полезным.
Если говорить о причинах украинских проблем, то они разнообразны. Но суть в общем везде одна и та же: нарастающий кризис неплатежей и долгов, в котором в один тугой узел увязаны «Нафтогаз», коммунальщики, потребители, власти (как национальные, так и местные). Ну и — как всегда в случае Украины — существенным фактором является Запад в лице таких структур, как МВФ, ЕС и т. д.
«Нафтогаз» по понятным причинам заинтересован во взвинчивании цен на свою продукцию для потребителей. Just business, nothing personal. На том же, кстати, категорически настаивает (и привязывает данное требование как условие для получения жизненно необходимых для страны кредитов) международное сообщество, которое полагает, что украинское население жирует на дешевых энергоносителях и должно быть выравнено по расходам на эту статью с европейскими потребителями.
В свою очередь, власти, как национальные, так и местные, вынуждены действовать в условиях жесткого дефицита бюджетных средств, которых во многих случаях действительно просто нет — и взять их неоткуда. В результате государство зачастую неспособно выполнить свои обязательства по поддержке и субсидированию коммунальной сферы.
Ну и есть еще сами потребители — как физические, так и юридические лица, включая крупные энергоемкие предприятия. Хотя среди неплательщиков, безусловно, попадаются и злостные, осознанно уклоняющиеся от погашения долгов, большинство (как людей, так и предприятий) не платит потому, что у них просто физически нет на это денег. Причем каждый новый виток тарифов (с 1 декабря обещают еще один, на 32 процента, для потребителей «Киевтеплоэнерго») усугубляет их ситуацию, ставя граждан на грань выживания, а фабрики-заводы — на грань банкротства. С соответствующими социальными последствиями — вроде массовой безработицы — для населенных пунктов, где они расположены.
Ах да, есть еще отдельная тема воровства, распилов и откатов средств ЖКХ на всех уровнях, начиная с коммунальщиков. А учитывая, что речь о стране, климат в которой, конечно, мягче, чем в России, но все равно не итальянский, вопрос зимнего отопления имеет там еще и важнейшую социальную составляющую.
В результате в каждом кризисном случае, оказавшемся ныне на слуху, сложилась своя комбинация обстоятельств, приведшая к тому, что порвалось именно в этом «тонком» месте.
…Несколько дней назад Владимир Путин проводил совещание с членами федерального правительства ровно по той же теме в России — проблемы, возникшие с отопительным сезоном у ряда регионов из-за резкого роста цен на мазут и уголь. И, как следствие, возникшей дыры в региональных бюджетах в размере 23 миллиардов рублей и путях разрешения сложившей ситуации. По итогам мероприятия приняты определенные решения, в которых необходимо было учитывать такие непростые материи, как законодательно определенные отношения «центр — регионы», налоговый маневр для нефтяной отрасли, социальную нагрузку на бюджеты разных уровней и т. д.
Все очень запутанно и очень сложно, требует взвешенного профессионального подхода и квалифицированных решений. И вот именно тут коренится главное различие между Россией и Украиной.
Проблемы у нас во многом схожие — пока, во всяком случае. Принципиальное расхождение — в подходах к их решению.
Украина верит в простые решения сложных проблем. Именно на них она сделала ставку в 2014 году и продолжает их придерживаться по сей день.
Нет такой задачи, которую — по ее мнению — нельзя было бы решить пламенными воззваниями политиков (как это сделали Виталий Кличко и Олег Ляшко, обратившись к Петру Порошенко в связи с отопительными проблемами страны), подожженными покрышками и самовольным подключением.
Проблема в том, что когда со сложной урбанизированной индустриальной системой начинают обращаться подобными простыми методами, характерными для совершенно иных времен и социально-экономических укладов, — она сама начинает упрощаться. Именно это подразумевают многочисленные алармисты, твердящие о цивилизационной деградации Украины.
Ликвидацию сложных отраслей промышленности (вроде судостроения) и отказ от централизованного горячего водоснабжения Украина уже прошла. Уничтожение центрального отопления — на очереди.
Кстати, не стоит ожидать какой-то особой коммунальной катастрофы у соседей. Ни в этом году, ни в последующих. Хотя интересных новостей из сериала «украинский отопительный сезон 2018–19 годов» будет еще явно немало.
Украина просто ускоренно — и местами с болезненными эксцессами — возвращается к коммунальной и социальной системе вековой-полуторавековой давности. И в ближайшие годы переход будет совершен.
Это не катастрофа.
Просто трагедия.
И урок. В первую очередь — для России.
Ирина Алкснис
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Русофобский фашизм: В Днепропетровске создали языковые патрули (ВИДЕО)
В Днепропетровске разгорелся громкий русофобский скандал, спровоцированный внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Денисенко, много лет входящим в команду скандально известного олигарха Игоря Коломойского.
Назвавшие себя сторонниками парламентария молодчики создали в городе «языковую полицию», которая пытается штрафовать жителей за разговоры на русском языке на улицах.
Так называемые патрульные утверждают, что «ноу-хау» сейчас только вводится, но крепкие мужчины в камуфляже уже активно пытаются пристыдить прохожих за общение на русском.
В одном из роликов «патрульный» предлагает людям даже «проехать в участок» или «составить протокол».
Требование неофашистов пройти в отдел полиции и заплатить 750 гривен штрафа некоторые люди встречают смехом. Другие же прохожие открыто говорят о дискриминации и требуют от молодчиков предъявить подтверждающие их полномочия документы, которых у них, конечно же, нет.
Позже сторонники депутата Верховной рады Андрея Денисенко обвинили его в том, что он отказался от собственной идеи создать «языковой патруль» в Днепропетровске.
Они заявляют, что после того, как информация о попытках штрафовать людей за русский язык вызвала скандальный резонанс в украинском обществе, нардеп резко открестился от своей идеи и назвал всё происходящее провокацией против него. С таким заявлением выступил один из активистов «языковую полицию» неонацист Леонид Кушнеров.
«Что-то господин Андрей совершенно зашкварился. Надо уметь держать слово. И даже если твоя идея не зашла, не открещиваться от неё. Для меня, как для патриота Украины, и моих друзей-побратимов вопрос языка важен. Нет. Принципиален. И когда уже неуважаемый господин Андрей Денисенко предложил, что Днепр должен стать украиноговорящим, мы однозначно это поддержали.
Поскольку уже украинский выбрали единственным официальным во Львове, в Житомире облсовет отказался от расейской эстрады в общественных заведениях. Такую же инициативу предложил депутат Верховной Рады Денисенко сделать в Днепре. Но кишка оказалась тонка», — негодует Кушнеров.
«Идея Денисенко, ввести закон о «Языковая полиции», нацелена именно на это. Мы проверили реакцию жителей Днепра, на эту идею. Большинство однозначно ЗА! Но нашлись рыги-недобитки, которые против.
Их агрессивную реакцию на видео мы выложили в сеть. Подчеркиваю. Всё было очень корректно. «На каком языке вы общаетесь?» Если человек говорил — на русском, активисты в вежливой форме предлагали проследовать в районное отделение полиции для составления штрафа на сумму 750 грн. А если человек общался на украинском, узнавали, как он относится к этому законопроекту Денисенко. Понятно, что это эксперимент и активисты не имели целью никого штрафовать. Но нас сразу набросились рыговская ботоферма. И Андрюша дал заднюю (Не знаем, кто ему позвонил. Так троллей Вилкула испугался?? Однако проверочка вышла на прочность», — заявляет неонацист.
«Тем не менее, мы поддерживаем законопроект Андрея Денисенко по защите украинского языка. Сейчас ситуация сложилась следующим образом, нардеп открыто открещивается от своей причастности. Говорит, что это всё ложь и провокация, хотя сам же публично, на всю страну, говорит, что этот законопроект актуален сейчас. Откровенно говоря, это очень некорректно и унизительно так поступать. Смешно, но Денисенко ещё и в шутку предлагал нам награду за этот эксперимент в виде билетов на футбол. Так что, Андрюша, на футбол уже не идём? Ждём извинений. Или если это писал не ты, и твой Facebook взломали, то сообщи об этом. Или позвони. Мой номер ты знаешь», — подытоживает исполнитель русофобской акции.
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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году
Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины в 2020 году с 3,5% до 3% (год к году).
Об этом говорится в отчете МВФ Regional Economic Outlook по экономикам европейских стран.
Отметим, что в апрельском отчете МВФ по росту мировой экономики было указано, что экономика Украины будет расти на уровне 3,5% в 2020 году, однако в аналогичном октябрьском отчете указано, что рост ВВП Украины в 2020 году будет на уровне 3%.
Ранее стало известно, что Международный валютный фонд может предоставить первый транш по новой кредитной программе Украине до конца года.
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Порошенко одобрил соглашение с ЕС о помощи в размере 1 млрд евро (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Петр Порошенко подписал закон Украины «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором» (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро), который был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года.
В АП напомнили, что эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей главы государства с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита Восточное партнерство 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина—ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.
Отмечается, что реализация Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.
«Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществлению малой приватизации, управлению государственными предприятиями, корпоративному управлению в государственных банках и банковскому надзору, дальнейшим реформам в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты», — подчеркнули в АП.
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«Война с агрессором»: Украина существенно нарастила импорт из России
За январь—сентябрь 2018 года импорт товаров из России на Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.
Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ — разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.
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