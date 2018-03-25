Новости Украины и Новороссии 25 марта 2018
- 09:55 «Разоблачения» Савченко и Саакашвили — лучшие операции украинских спецслужб, — Порошенко.
- 09:20 Украина ночью перешла на летнее время.
- 09:01 В ВМС Украины рассказали, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году.
- 07:00 «Деньги уходят в чёрную дыру»: США сократили военную помощь Украине.
- 05:00 Как Херсон защищался от оккупационных немецко-украинских войск.
- 04:30 «К бою готовы и способны снести Украину»: СБУ испугалась Союза добровольцев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:30 Ждём «АТО» в Закарпатье: Депутаты местной Рады проголосовали за импичмент Порошенко.
- 00:34 Украинский «Антонов» ищет выход на российский рынок через Белоруссию.
«Разоблачения» Савченко и Саакашвили — лучшие операции украинских спецслужб, — Порошенко
Пётр Порошенко назвал «разоблачение» Михаила Саакашвили и Надежды Савченко блестящими операциями украинских спецслужб, которые достойны того, чтобы войти в учебники.
Во внезапно обновившейся украинской реальности бывший глава Одесской области Саакашвили и депутат Верховной рады Герой Украины Надежда Савченко попросту втёрлись в доверие к простодушному Петру Алексеевичу и наивному, доверчивому украинскому народу. И только благодаря мастерству СБУ катастрофа была предотвращена.
«В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь „лагеря протеста“ под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — заявил Порошенко.
Саакашвили уже отреагировал на слова бывшего политического соратника и написал отповедь на своей странице в социальной сети:
«Если они меня разоблачили, доведите своё „разоблачение“ до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», — жжёт глаголом Саакашвили.
Он добавил, что в учебники уже вошёл: в учебники истории, а вот Порошенко светит только криминальная хроника.
Напомним, пишет Саакашвили из безопасных Нидерландов, а Савченко лишена депутатской неприкосновенности, на минувшей неделе суд вынес постановление и взятии бывшей «героини» под стражу на два месяца.
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Украина ночью перешла на летнее время
Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час вперед в 3:00 воскресенья, 25 марта.
Такая ежегодная процедура проводится, поскольку это якобы позволяет сэкономить потребление электроэнергии. При этом, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.
Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.
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В ВМС Украины рассказали, зачем флот «отдали в жертву» в 2014 году
Военно-морской флот Украины «принес себя» в жертву весной 2014-го года, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию.
Об этом журналистам заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк (на фото).
«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — объяснила Каналюк.
В то же время она признала, что присутствие украинского флота в Крыму было минимальным.
«В вопросе совместного базирования двух флотов отвечу так: у нас причалов было 6, а у россиян 127! Украина просила у России разрешение стоять кораблям ВМС на наших же причалах, которые мы передали в аренду РФ в 1997 году», — утверждает Каналюк.
Она также рассказала, что весной 2014-го пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а крымские структуры МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.
Капитан первого ранга признала, что военные объекты на территории Крыма блокировали в первую очередь местные жители, причем Киев рассматривал возможность применения оружия против мирного населения. Каналюк усомнилась в разумности подобных действий.
«Как должен выглядеть такой приказ? “Расстрелять гражданских лиц за периметром воинских частей”? А именно гражданские лица в первую неделю блокировали воинские части, потом появились казаки, зеленые человечки, а на последних этапах — военные подразделения РФ», — говорит Марина Каналюк.
Также капитан Каналюк посетовала на отсутствие помощи со стороны украинского командования в жилищных вопросах — Украина отказывается обеспечивать служащих ВМС жильем на собственной территории или выплачивать им компенсацию за аренду жилья, мотивируя это наличием у них жилплощади на территории Крыма.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией большая часть кораблей ВМФУ подняли флаг ВМФ России.
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«Деньги уходят в чёрную дыру»: США сократили военную помощь Украине
Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил выделение $200 млн на военную помощь Украине, в том числе на поставку «оборонительных вооружений», кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Данное положение включено в законопроект о федеральном бюджете, принятом законодателями обеих палат большинством голосов.
«На реализацию „Инициативы по оказанию Украине помощи в сфере безопасности” выделено $200 млн, они будут доступны до 30 сентября 2018 года», — говорится в тексте документа.
Таким образом, конгресс принял решение сократить размеры помощи Украине, установленные в принятом ранее законе о политике американского Министерства обороны. Ранее Пентагон намеревался выделить $350 млн.
Кроме того, в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, который был распространён после предварительного согласования республиканцами и демократами, значилась сумма $420,7 млн на оказание общей помощи Украине, которая не включает $200 млн на военные расходы.
Таким образом, итоговая сумма, выделяемая Киеву, может составить $620 млн.
Американские законодатели пояснили, что предназначенные на военные нужды средства нельзя будет расходовать на закупки или поставки Украине ПЗРК.
Это правило было заложено и в прежнем законе о бюджете Пентагона. Наряду с этим был продлён запрет на оказание поддержки националистическому формированию «Азов».
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Статья о предоставлении Украине военной помощи не носит обязательного характера, окончательное решение принимает министр обороны. Кроме того, документ должен одобрить и глава государства.
Озабоченность США
Сокращение американской помощи Украине обусловлено несколькими факторами. Одним из них является общее сворачивание внешних расходов Вашингтона.
Как пояснил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, эта тенденция была намечена главой Белого дома Дональдом Трампом.
«США сейчас находятся, по замыслу Трампа, в режиме поиска средств. Как видите, разворачивается торговая война против Китая, а она связана с американскими ограничениями на товары китайского производства.
Более того, ограничения введены по стали и алюминию. Некое сокращение идёт по всем фронтам, за исключением военного бюджета», — рассказал политолог в беседе с RT.
Кроме того, в Вашингтоне в определённой мере разочарованы отсутствием результатов вложений в Украину, считает эксперт.
«Реформы на Украине проходят медленно. И США, и Евросоюз обеспокоены тем, что не принимаются никакие меры для обуздания коррупции. Вашингтон озабочен тем, что выделяемые деньги уходят в какую-то чёрную дыру, а не на благо реформирования государства…
Сокращение — это определённый приём, чтобы дать понять киевскому руководству, что бездонно черпать средства им никто не даст. Надо изыскивать внутренние ресурсы и бережливо использовать помощь», — подчеркнул Андрей Кошкин.
При этом сумма на военную помощь, которая всё же поступит в украинскую казну, скорее всего, будет потрачена «на раскручивание маховика милитаристского толка, на подготовку к войне и на выпады в сторону Москвы как военного агрессора».
Мнимое сокращение
По оценке директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, уменьшение суммы военной помощи Украине произошло лишь де-юре, де-факто же существует много способов милитаристской поддержки, которые не афишируются.
«Подобное мнимое сокращение ни о чём не говорит. США в состоянии через каналы ЦРУ или военной разведки финансировать и поставлять оружие, по сути, в любых масштабах.
Это во-первых. Во-вторых, они способны передавать то советское оружие, например, которое осталось в странах Восточного блока и которое постепенно изымают из обихода.
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Это видимая часть айсберга, которая скорее символизирует некое отношение в данный момент, не более того, и оно может быть пересмотрено не один раз в течение года», — подчеркнул эксперт.
При этом общая тенденция «силовой эскалации в отношении Украины» сохраняется. Вашингтон заинтересован в том, чтобы этот конфликт «не просто тлел, а достаточно энергично разрастался, но контролируемо со стороны США», — считает Подберёзкин.
«Этот контроль со стороны Пентагона будет обеспечиваться поставками, в том числе и вооружений, оказанием финансовой помощи и политической поддержкой.
В данном случае, скажем, некое сокращение финансирования может означать только одно: режимом Порошенко могут быть не совсем довольны, давая ему понять, что „ты, барин, делаешь не всё так, как мы тебе говорим”. И эта помощь может увеличиваться, а может и сокращаться», — добавил эксперт.
По оценке специалиста, выделенные деньги не та сумма, на которую можно приобрести серьёзное вооружение. Скорее, это «политическое обозначение причастности США и готовности участвовать» в конфликте.
Нелетальное оружие
Ранее власти США заявили о намерении выделить Украине $350 млн в качестве военной помощи. Как сообщалось на сайте комитета американского сената по вооружённым силам, средства могут быть предоставлены в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности».
В начале марта Госдепартамент США одобрил передачу Украине партии ПТРК Javelin. Киев воспринял это как «мощный сигнал» и открытие «фронта международной оборонной поддержки» украинского государства.
Изначально решение о поставках ПТРК было принято в конце 2017 года. Формально к ним относятся и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, предназначенные для борьбы с наземными бронированными и воздушными низколетящими целями.
По сообщениям американских СМИ, Вашингтон собирается предоставить Киеву 210 выстрелов и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.
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29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские противотанковые комплексы не будут применяться на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Это подтвердили и в украинском МИД.
Однако украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый подчеркнул, что «в случае дальнейших агрессивных действий будут рассматриваться варианты применения» комплексов и в боевых условиях.
Валерия Маслова, Марианна Чурсина
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Как Херсон защищался от оккупационных немецко-украинских войск
В эти дни на Украине активно празднуется «100-летие первой независимости». На Майдане даже вывесили транспарант «Спасибо дедам…»
Правда, не особо акцентируется внимание на том, что «первая независимость» была привезена на немецко-австрийских штыках после заключения Брестского мира, а Центральная рада — первое правительство «самостійной» Украины — прибыла в обозе немецкой армии вместе с полевыми публичными домами и прочими тыловыми учреждениями.
«Председатель» Совета министров УНР В. Голубович официальной нотой благодарил правительство Австро-Венгрии за «освобождение»: «Правительство Украинской Народной Республики… выражает свою благодарность за ту военную помощь, которую Австро-Венгрия по первому нашему зову оказала в размере, большем, чем мы ожидали, и помогла нам установить порядок и побороть врагов Украинской республики и нашего мира.
Теперь мы констатируем тот приятный факт, что соединенными силами германских, австро-венгерских и украинских частей в стране нашей установлен порядок и спокойствие…
Задача, возложенная вашим правительством на ваших воинов, ими с честью, достойной наилучших войск, выполнена быстро и хорошо».
Правда, до «мира и порядка» в эти дни было еще очень далеко. Были и те, кто «не любил» оккупантов, готов был оказать им достойную встречу, а главное, в организации отпора умел проявлять чудеса народной самоорганизации.
Примером этого является оборона Херсона и Николаева от немецко-австрийских оккупантов и поддерживавших их коллаборационистов из Центральной рады в марте 1918 года.
В Херсон передовые отряды немецкой и австро-венгерской армий вошли 19 марта 18-го года. Представители думы и Херсонской украинской рады хлебом и солью встретили немецких солдат.
Представители думы просили немцев помочь разоружить фронтовиков и большевиков. Немецкие солдаты начали обыски и аресты.
Это послужило сигналом к восстанию против оккупантов. В 21 час в городе началась ружейно-пулеметная и орудийная стрельба. Поздно вечером к думе подошли отряды красногвардейцев.
Всю ночь шла перестрелка. С двух сторон отряды ударили по думе, в окна полетели гранаты. В 14 часов бой закончился. Немецкий отряд был разбит. Над зданием думы водрузили красный флаг.
Оккупанты пытались скрыться на автомобилях, но попали в засаду. Фронтовики подбили передний мотоцикл, а затем гранатами забросали замыкающий автомобиль.
Немцы залегли за колесами и открыли огонь, бой затем перешел в рукопашную схватку. Отряд противника был разбит. Потери с обеих сторон за день достигли 400 человек.
21 марта немецкое командование перебросило батальон солдат с пулеметами, и при поддержке броневиков немцы попытались снова овладеть Херсоном.
На помощь восставшим подошли красногвардейские отряды, отступившие из Одессы и Николаева. На минном заградителе «Ксения» из Крыма прибыл отряд черноморских моряков под командованием А. В. Мокроусова (видный советский деятель, впоследствии участник гражданской войны в Испании и руководитель партизанского движения в Крыму в годы великой Отечественной войны), направленного из Севастополя Крымским штабом Красной гвардии.
Из Одессы подошли суда черноморского флота «Мечта» и «Дунай». Из Таврии прибыл крестьянский партизанский полк под командованием И. И. Матвеева, из близлежащих сел — крестьянские отряды солдат-фронтовиков. Численность защитников достигла 4 тысяч человек.
Бои развернулись на окраинах города. Орудия военных кораблей не раз открывали огонь по противнику. Женщины и дети принимали участие в боевых действиях наряду с мужчинами.
Они подбирали и перевязывали раненых, подносили в окопы боеприпасы, пищу, воду. Подростки собирали сведения о вражеских войсках. Враг был отброшен от города на 20–30 км.
Под влиянием победы в Херсоне 23 марта восстали рабочие в Николаеве. Поводом к восстанию стала донесшаяся до города со стороны Херсона артиллерийская канонада.
С быстротой молнии по городу разнесся слух о приближении к Николаеву со стороны Херсона большевистских войск. На главных улицах города появилась тысячная толпа фронтовиков и рабочих, направлявшихся к Городской думе.
Около трех часов дня рабочие в количестве нескольких тысяч человек совместно с фронтовиками двинулись к главной милиции и в эсеровский клуб и, забрав здесь большое количество разного оружия: бомбы и ручные гранаты, таким же порядком направились к вокзалу, разоружая немцев, встречавшихся на пути.
Дружинники взяли в плен 60 вражеских солдат, захватили у оккупантов радиостанцию, девять пулеметов, большое количество винтовок.
Оккупанты, получив из Одессы подкрепление, применили против слабо вооруженных восставших тяжелую артиллерию. 25 марта восстание в Николаеве было подавлено. В боях погибло более 2 тыс. рабочих и солдат. Оккупанты потеряли тысячу солдат и офицеров.
Любопытно, как освещала события в Николаеве выходившая в уже занятом немцами Киеве «Киевская мысль»: «В Николаеве положение крайне тяжелое. … Вытесненные из города украинско-немецкие войска (как звучит?! — ред.) обстреливают его со стороны предместья Варваровка пулеметным и орудийным огнем.
Немцы пробыли в городе неделю. (Так все-таки немцы или „украино-немцы“? — ред.) Неожиданно вспыхнули кровавые события… Причина — победы большевиков в Херсоне и известия о приближающихся из Херсона отрядах большевиков…
Положение в Херсоне аналогичное. Бои вытеснены за пределы города. Немцы высылают подкрепления».
В Херсоне же 27 марта был избран «Совет пяти», которому передана вся власть по обороне Херсона и его окраин.
«Совет пяти» объявил город и окраины на осадном положении. С 28 марта население было мобилизовано на земляные работы по созданию оборонительных сооружений.
Для нужд обороны конфисковали все автомобили, мотоциклы, велосипеды, горючее. С целью борьбы со спекуляцией «Совет пяти» установил твердые цены на продукты питания. На базарах дежурили специальные контролеры, которые следили за исполнением приказа.
Крестьяне из близлежащих сел собирали продовольствие и отправляли в город. В мастерских порта рабочие ремонтировали винтовки и пулеметы, а на аэродроме в авиационных мастерских — автомобили, мотоциклы, самолеты (!). С 28 марта летчики начали совершать боевые полеты.
Подавив восстание в Николаеве, немцы возобновили наступление на Херсон. Немецкое командование бросило в бой крупные силы: 11 австро-венгерскую дивизию под командованием генерала фон Меца, несколько немецких частей, отряды гайдамаков, большое количество орудий, пулеметов, самолетов.
Общая численность вражеских войск достигла 20 тыс. человек, защитников — 6–8 тыс. человек.
4 апреля бои развернулись на подступах к городу. В 17 часов противник занял предместье Чернобаевку, вечером подошел к железнодорожному вокзалу. 5 апреля в 5 часов утра австро-германские части прорвали правый фланг обороны, но подошедшее подкрепление восстановило положение.
Затем прорыв обозначился на левом фланге. Красногвардейцы начали отступать к Днепру. На улицах города вспыхивали рукопашные бои. Немецкие самолеты обстреливали отступающих с бреющего полета.
Один самолет бойцы подбили. В 13 часов немцы заняли центральную улицу, на перекрестках установили пулеметы. Под их контроль перешли все общественные здания, телеграф, телефон, банк.
Отряды восставших переправлялись под огнем на левый берег Днепра, прятались в плавнях. Многие погибли во время переправы…
Не хлебом-солью встречало оккупантов население и в других областях Украины. 11 марта против иноземных поработителей и местных органов Центральной рады поднялись крестьяне с. Синява Таращанского уезда Киевской губернии.
Их поддержало население близлежащих сел. Вскоре число восставших достигло почти 10 тыс. человек. Разгромив гайдамацкий гарнизон на ст. Ракитное, крестьяне захватили несколько вагонов с оружием.
На подавление восстания оккупанты бросили значительные силы, располагавшие артиллерией и броневиками.
Проецируя эти события на имевшую место незадолго до этого «Битву под Крутами», задаёшься вопросом — как получилось, что жители «маленького незначительного городка» нашли в себе достаточно сил и мужества, чтобы в совершенно безнадёжной ситуации дать достойный отпор сильному противнику, выделили из своей среды лидеров, способных организовать сопротивление, а стольный град Киев, кроме как тремстам мальчишкам, защищать оказалось некому?
В Киеве находились десятки тысяч вернувшихся с фронта закалённых в боях солдат и офицеров, а также воинские формирования Центральной рады.
Им противостояла большевистская армия Муравьёва численностью 6-8 тыс. человек. По общепринятой классификации — это не армия, даже не дивизия полного состава, скорее бригада, причем представляла собой она сформированное на скорую руку полупартизанское соединение.
Ко всему, в киевских арсеналах хранилось большое количество боеприпасов и вооружений, в том числе тяжелых, а муравьёвцам всю амуницию приходилось везти с собой за сотни километров.
Исходя из известного военной науке соотношения между атакующими и обороняющимися, следует простой вывод: для успешной обороны Киева было бы достаточно 2–3 тыс. готовых сражаться бойцов.
Но даже такого количества Центральна рада наскрести не смогла!
Горожане-фронтовики предпочли остаться по домам, находившиеся в Киеве украинизированные воинские части объявили «нейтралитет», ретировались без боя и Вільні козаки, и Гайдамаки, и Січові стрільці!
Сложили головы лишь несколько десятков мальчишек-несмышленышей!
Когда не получается рассказывать о «превосходящих силах большевиков», национально ориентированные историки сквозь зубы жалуются на недостаточную сознательность и «свідомість» тогдашних украинцев.
Однако, как видно из херсонского эпизода, были у многих жителей Новороссии и Малороссии и мужество, и желание защитить свою землю, свой дом от захватчиков!
Очевидно, причина кроется в другом: «украинская идея», которую олицетворяла Центральная рада, была абсолютно чужда подавляющему большинству жителей Украины.
К примеру, на выборах в Городскую думу Херсона «украинцы» получили только одно место из ста! Поэтому и объявили нейтралитет находившиеся в Киеве регулярные воинские части, «украинизированные» было под шумок Центральной радой.
Вдохновляла самостийная идея лишь самозваную местную «элиту», рассчитывавшую занять в свежеиспечённой «державе» лучшие места!
В послереволюционном хаосе власть «валялась на улице», и собравшиеся в Центральной раде светила местного разлива, как и десятки экзотических «самостийных» правительств в разных уголках Российской империи, пытались её «подобрать».
К ним примкнули многочисленные карьеристы и авантюристы рангом помельче, мечтавшие о карьере при новой власти.
Однако, когда всерьёз запахло жареным, вся эта публика разбежалась кто куда, прикрывшись наивными молодыми людьми, сочинив затем миф о «трехстах спартанцах», хотя на самом деле в коротком бою погибло около сорока студентов и курсантов, а остальных победители накормили обедом и отпустили по домам, к мамам и папам!
Дмитрий Славский
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«К бою готовы и способны снести Украину»: СБУ испугалась Союза добровольцев Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
Съезд Союза добровольцев Донбасса начал работу в Подмосковье.
Об этом «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.
24 марта в Московской области начал работу Съезд региональных лидеров Союза добровольцев Донбасса. В нём принимают участие около семидесяти руководителей и делегатов региональных отделений Союза, представляющих более чем половину всех субъектов Российской Федерации.
Открыл Съезд глава Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер Донецкой Народной Республики Александр Бородай. В своём приветственном слове он напомнил о сути и важности добровольческого движения в России, подчеркнул необходимость дальнейшей консолидации действий добровольцев, призвал представителей региональных отделений продолжать эффективно работать во благо Отечества.
«Союз добровольцев Донбасса является организацией, отмобилизованной и к бою готовой. Если нужно будет идти в бой за Россию, за нашего президента, за наши интересы, то СДД пойдёт в этот бой», — заявил лидер движения, экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай.
На Съезде делегаты участвуют в специализированных занятиях по всем направлениям деятельности СДД, в частности — по юридической помощи защитникам Донбасса, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по оказанию медицинской помощи раненым добровольцам, по помощи семьям погибших, взаимодействии с общественными организациями для оказания социальной помощи добровольцам и другое.
Также затрагиваются и общие вопросы о развитии добровольческого движения, активизации деятельности региональных отделений. В завершение все участники смогут задать вопросы руководству Союза в формате свободной дискуссии.
Он также подчеркнул, что правящий на Украине неонацистский режим не случайно опасается деятельности Союз добровольцев Донбасса.
«14 марта украинская контрразведка признала нас на брифинге международной террористической организацией, которая угрожает Украине, которая мобилизована, к бою готова и способна снести бедную Украину, а также угрожает всему миру, действует на Балканах и ещё Бог знает где. Вот этот самый брифинг мы считаем признанием нашей проделанной работы…
Прошло 2,5 года с тех пор, как существует наша организация. За это время было сделано много, в плане гуманитарной помощи, например, — нам есть, чем гордиться», — в ходе своего выступления рассказал Бородай.
По запланированному плану мероприятий региональный Съезд Союза добровольцев Донбасса продлится два дня.
В первый день работы Съезда региональных руководителей Союза добровольцев Донбасса делегаты обсудили принципы деятельности организации на региональном уровне, рассмотрели задачи работы организации и порядок их выполнения на практике, обменялись опытом.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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Ждём «АТО» в Закарпатье: Депутаты местной Рады проголосовали за импичмент Порошенко
Раховский городской совет принял резонансное решение на очередной сессии 22 марта. За то, чтобы обратиться к Верховной Раде Украины с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и импичмента президента Петра Порошенко, проголосовало 17 из 26 депутатов горсовета.
Поддержал обращение депутатов также и мэр Рахова Виктор Медвидь. В обращении говорится о том, что отставка генпрокурора и главы МВД, а также импичмент президента должны стать ответственностью за разгон протестующих под Верховной Радой 3 марта.
В то же время 23 марта председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отреагировал на это решение Раховского горсовета, подчеркнув, что «такие решения — не компетенция местных советов, которые должны действовать только в соответствии с законом «О местном самоуправлении в Украине».
Он добавил, что обжалует решение горсовета с требованиями об импичменте президента в Закарпатском окружном административном суде.
«То, что это решение будет отменено судом, у меня никаких сомнений нет. После этого лично я инициирую перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении внеочередных выборов», — подчеркнул Москаль, говорится на официальном сайте ОГА.
Украинцы в соцсетях уже рассуждают о том, начнётся ли теперь «АТО» в Закарпатском регионе.
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Украинский «Антонов» ищет выход на российский рынок через Белоруссию
Украинское госпредприятие «Антонов» может наладить сборку самолетов Ан-148/158 с российскими комплектующими в Белоруссии, сообщают украинские СМИ.
По их данным, «Антонов» и Минский завод гражданской авиации № 407 ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. Там планируется продлевать ресурс самолетов Ан, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку Ан-148/158.
«Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных», — пишет издание.
Если решение будет принято, то «Антонов» будет должен предоставить перечень самолетов, которые эксплуатируются в России, в том числе и санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники, говорится в статье.
Издание отмечает, что пресс-служба «Антонова» подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности, поскольку окончательного решения пока нет. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений, а также можно ли расценивать соглашение как направленное на усиление российских Вооруженных сил.
По данным агентства, сегодня на «Антонове» хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. Однако серийно предприятие эти самолеты не производит. Причиной называется прекращение сотрудничества с Россией, что существенно повлияло на поставки комплектующих, доля которых составляла до 50%.
Президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате «Антонов» провел последние годы в глубоком кризисе — например, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета.
Прошлым летом украинские власти решили окончательно ликвидировать концерн в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома».
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