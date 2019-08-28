Новости Украины и Новороссии 28 августа 2019

В «Слуге народа» рассказали, оставят ли срочную службу в ВСУ

Обязательный призыв в украинскую армию сохранится, но в соответствующий закон внесут изменения. Об этом украинским журналистам рассказала избранная народный депутат от партии Зеленского Анна Коваленко. «Способ комплектования армии оставляем смешанным по ряду причин, но будем вносить изменения в законы „О воинской обязанности и военной службе”, „Об альтернативной службе”, готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва», — сказала Коваленко. Как сообщала «Русская Весна», Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на службу в апреле–июне — до 18 тысяч 752 человек. Читайте также: Конец конфликта на Донбассе и подготовка к большой войне

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14 тысяч в сутки: сколько украинцев едет «к оккупантам» в Крым

Количество граждан Украины, пересекающих российскую границу с Крымом, в последний месяц лета возросло до 14 тыс. человек в сутки. Такие цифры назвали ТАСС в в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону. «В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14–15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — сообщили в пресс-службе. «Русская Весна» сообщала, что в начале лета поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза по сравнению с мартом нынешнего года — тогда за сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. Всего же с начала 2019 года государственную границу России в Крыму пересекли более 1,8 млн человек. Об этом сообщает Погрануправление ФСБ России по Республике Крым, добавляя, что за аналогичный период прошлого года показатели были такими же. Читайте также: Конец конфликта на Донбассе и подготовка к большой войне

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Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма, передает RT

Заявление Волкера опубликовано на русскоязычном аккаунте Госдепартамента США. «В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал спецпредставитель США. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о жёсткой позиции по «возвращению» Крыма.

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Сто дней у власти. Удастся ли Зеленскому сдать Украину Западу?

Абсолютная власть президента Владимира Зеленского после победы его партии на парламентских выборах предоставляет ему уникальный шанс «сдать» Украину Западу, но она же грозит уничтожить «европейскую мечту», если её издержки для украинцев окажутся слишком болезненными

Сегодня исполняется 100 дней с момента нахождения на своём посту шестого президента Украины Владимира Зеленского. Эта дата всегда повод вынести первое суждение о президенте, потому что трёх месяцев бывает обычно достаточно для того, чтобы понять, что это за фрукт и что ожидает его страну.

Экс-президент России Борис Ельцин после победы на выборах уходил на полгода в глубокую «спячку». Молодой президент Украины Владимир Зеленский после победы на президентских выборах не потерял ни одного дня. Уже в своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и потребовал от старого кабинета министров уйти в отставку. Президент назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля, отстоял это решение в Конституционном суде, после чего он и его партия «Слуга народа» с триумфом выиграли выборы, получив беспрецедентные в истории Верховной рады 254 мандата. Это позволяет Зеленскому не только назначить своё правительство, но и проводить через парламент любые законы. Лишь для внесения изменений в Конституцию, для которых необходимо набрать 300 голосов, ему потребуется помощь депутатов от других партий.

Спустя месяц после своей инаугурации Зеленский издал указ о создании Офиса президента (ОП) – вместо Администрации президента. Её главою он назначил бывшего юриста олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, уже получившего прозвище «зелёного кардинала». Это решение называют самым «спорным» из всех, которые принял на президентском посту Зеленский (если это вообще его прерогатива – принимать решения).

«Сладкая парочка» с олигархом за спиной

Однако без этого человека президент, видимо, действительно не может обойтись. Эти двое появляются вместе на официальных церемониях в Киеве, на пляже в Одессе, в спортивном зале, ездят по стране, встречаясь и знакомясь с региональными чиновниками, от тупости, воровских и бандитских наклонностей которых Зеленскому становится дурно и он впадает в истерику.

Очень показательным в этом отношении стал президентский визит в Борисполь, где Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка и угрожал напустить на него и.о. главы СБУ Ивана Баканова:

«Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня? Сейчас позвоню Баканову по поводу этого чёрта.»

Поездки Зеленского «а-ля Лукашенко» по регионам превратились в показательные «разносы» чиновников, часть которых лишились своих постов. Это делается в стиле «народного президента» Василия Голобородько – главного героя сериала «Слуга народа», который, собственно, и сделал его президентом Украины.

Президент анонсировал проведение второго этапа люстрации – для пришедших во власть в 2014 году. Его предшественник на президентском посту Пётр Порошенко ходит на допросы в Государственное бюро расследований, правда, пока в статусе свидетеля. Лиц из ближайшего окружения бывшего президента-олигарха вызывают на допросы в Национальное антикоррупционное бюро. Уже сидит за решёткой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак – «соратник» Порошенко и друг его собутыльника – генпрокурора Юрия Луценко.

Во внешнеполитической сфере Зеленский подтвердил европейский курс Украины, совершив первый визит в президентском качестве в Брюссель, не испугавшись ассоциации с тем, что точно так же поступил в своё время экс-президент Украины Виктор Янукович. Но он предпринял также попытки улучшить отношения с Россией, которые вызвали у её президента Владимира Путина «осторожный оптимизм». 11 июля Зеленский, хотя «западные партнёры», по его словам, были против, позвонил Путину. Затем они говорили по телефону ещё несколько раз – о ситуации в Донбассе, «нормандском формате», взаимном обмене заключёнными. На днях Зеленский сообщил, что «лично работает» над обменом удерживаемых лиц и ожидает результата «в ближайшие дни». По всей видимости, обмен произойдёт до конца августа.

Абсолютная власть

Таким образом, за первые сто дней у власти ставший политиком комик сделал то, о чём его маститые и зубастые предшественники могли только мечтать: получил контроль над исполнительной и законодательной властью. Это станет очевидным 29 августа, когда начнёт работать новая Верховная рада. Скоро все узнают, поделится ли партия власти какими-то парламентскими комитетами с другими политическим силами. Но даже если она на это пойдёт для расширения своей поддержки в парламенте, это её только укрепит. Имеющееся у партии Зеленского парламентское большинство позволяет ей без этого обойтись. Точно такая же ситуация и с формированием правительства. Впереди – вероятные досрочные выборы в регионах, на которых «Слуга народа» постарается закрепить свою гегемонию. Так и де-юре, и де-факто вся видимая власть на Украине, чего никогда не было в прошлом, достаётся Зеленскому и его команде.

И теперь все задаются вопросом: а как он сможет этой властью распорядиться и что у него действительно на уме?

Между тем формула «абсолютная власть и неясный план действий» справедлива лишь наполовину. Абсолютная власть по всем объективным показателям налицо, а вот отсутствие обнародованного плана действий отнюдь не означает, что такого плана в действительности нет. Скорее всего, это просто настолько радикальный и рискованный план, что объявлять о нём заранее было бы просто глупо. Так же как и глупо считать, что осуществляемый на наших глазах с такой эффективностью шаг за шагом «проект Зеленский» свёрстан лишь наполовину, имеет начало и не имеет конца. Конечно, имеет. Неясно только то, насколько далеко намерена пойти команда Зеленского, например, в борьбе с коррупцией: сядут все или не все, олигархи будут устраняться «как класс» или «дружественные» вроде Коломойского или очень «рукастые» вроде главы МВД Арсена Авакова останутся? Ведь это будет зависеть также от сопротивления.

Цена провала очень велика

Все аналитики, однако, согласны в том, что лучшей возможности, чем сейчас, для радикального переформатирования Украины нет и не будет. Мало того, если Зеленский провалится, Украина откатится не в эпоху Порошенко, а, скорее, Януковича, которая уже воспринимается многими даже на западе страны как потерянный рай.

Кое-какие указания на то, что грядёт, однако, командой Зеленского были озвучены: Украине, похоже, готовят участь резервации Запада. На это указывают планы президентского окружения открыть рынок земли в 2020 году (в данный момент это ключевое требование западных спонсоров Киева, которое упорно саботировали прошлые украинские власти), провести большую приватизацию, развернуть борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Украина должна перестать быть «чёрной дырой» для западной помощи и ареалом прокорма олигархата – она должна стать местом, где Запад хорошо зарабатывает, всё контролирует, а также продолжать играть роль АнтиРоссии.

Для Запада в попытке радикального переформатирования Украины лежит большой риск, как, впрочем, и для Зеленского: народные симпатии переменчивы, и если жизнь быстро не изменится к лучшему, станет хуже, президента быстро возненавидят. Тогда наступит момент истины – украинцы лишатся последней надежды, после чего им будет просто некуда обратить свой взор, кроме как на восток, на Россию. А тем на западе страны, кто этого сделать не захочет, не останется ничего другого как реализовывать свои вожделения сепаратным путём.

Подводим итоги

То, что в руках Зеленского сейчас сконцентрирована вся власть, означает, что ответственность за положение дел в стране также лежит только на нём. У него не может быть отговорок, что ему «не позволяют» что-то сделать или что его «саботируют». Поражение Зеленского на донбасском направлении, по сути, предопределено: июльское перемирие украинскими военными не соблюдается, как и раньше, там гибнут люди. Кроме того, никакие оживления «нормандского формата» не приведут к реализации Киевом минских соглашений, ибо они означают конец Украины как единого унитарного государства. А ведь некоторые украинцы надеются, что Зеленскому удастся установить мир в Донбассе.

Кроме того, было бы ошибкой считать, что Зеленский сделан из другого теста, чем остальные украинские политики, что он сам и его окружение, в том числе родственники – светлые и чистые люди, радеющие только о благе страны, что им чужды личные интересы и что они не будут использовать близость к власти в своих целях. Или что центр власти в Киеве переехал из посольства США в Офис президента…

Поэтому можно с очень большой долей вероятности предположить, что у Зеленского ничего не получится, причём не только в личном качестве. Сама «чистота эксперимента» с переформатированием Украины, его провал убедит в обозримом будущем украинцев, что их ведут не туда, куда им нужно, и что они окажутся вскоре – без земли – в положении индейцев, но не в США, а в совсем бедной стране. И, может быть, они найдут силы сделать из этого надлежащие выводы.

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«Пусть Гаага разбирается!» — на Украине заговорили об ответственности властей за бойню на Донбассе (ВИДЕО)

Если за развязанную войну в Донбассе никто не понес наказания, то говорить об отсутствии у Зеленского конкретной позиции по внешней и внутренней политике нечего. Об этом в интервью каналу «112» рассказал украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. «Пришла куча вот этих вот варягов, которые пронеслись. Кто-то из них хоть как-то, украинские правоохранительные органы подняли вопрос об ответственности? А Римский статут, который мы не могли никак принять? Может, пора принять? Может, пора отправлять по очереди? Если наши не справляются, наше правосудие, то пусть Гаага разбирается!» — сказал эксперт. Он отметил, что Зеленский может не переживать по поводу отсутствия конкретной позиции по внешней и внутренней политике. Никто с него за это не спросит. «Минус миллионы населения, развязан военный конфликт на востоке, потеря территорий. Турчинов в своем последнем интервью уже признал, что они как бы ответственны за то, что Крым был сдан — тишь и благодать! Так, а чего Зеленскому переживать?» — сказал Землянский. По его словам, если «за такие вещи не последовало наказания», то за отсутствие позиции Зеленскому «уж точно никакого наказания не будет». Читайте также: Шокирующий эффект встречи ополченцев и военных ВСУ На видео с 00:05:22

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Почему даже президент спит со стволом

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Украина закроет небо над Чёрным морем

Воздушное пространство над Черным морем в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, будет закрыто для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами. Об этом сообщает информагентство Минобороны Украины Армия Inform. «30—31 августа 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины Алиби в Одесской области пройдут очередные ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение о закрытии района для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами, размещенное в системе NOTAM (Notice To Airmen)», — сказано в сообщении. В апреле этого года в рамках испытания на полигоне уже проводили стрельбы модернизированного ракетного комплекса «Ольха-М», а также комплекса крылатых противокорабельных ракет ЖК-360 МЦ «Нептун». Читайте также: Асимметричный ответ России на угрозы США: Пентагон отказался от своей новой системы ПРО

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ДНР: В Макеевке взялись за возрождение спорта

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Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, отметив, что ГБР отреагировала на его соответствующий запрос. «Террористический акт, контроль над незаконными вооруженными группировками, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, незаконный оборот оружия – Государственное бюро расследований отреагировало на мое заявление об организации Парубием массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года», – сообщил Портнов в своем telegram-канале К сообщению Портнов прикрепил документы, где указаны статьи, по которым начато досудебное расследование: «Массовые беспорядки», «Незаконное обращение с оружием», «Теракт». «Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», – добавил он. 2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» произошел поджог здания Дома профсоюзов, где пытались укрыться противники Майдана. При пожаре погибли 48 человек, 247 – пострадали. Ранее Портнов настаивал на аресте финансовых активов экс-президента Украины Петра Порошенко. Елизавета Булкина

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