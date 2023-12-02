В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Начало открытого военно-технического сотрудничества России и Ирана, в частности поставки российских истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 в Иран. Это укрепит обороноспособность Ирана и является ответом на давление Запада.

2. США сворачивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, выводя войска из Ирака и Сирии. Это ослабляет глобальное доминирование США и доллара как мировой валюты.

3. В связи с уходом США, в регионе усиливают влияние Россия, Китай, Индия, Турция. Местные элиты не допустят дестабилизации обстановки со стороны США.

4. Ближний Восток теряет статус зоны доминирования США. Это фактически признание неспособности США контролировать регион и мир в целом.

Вывод: беседа посвящена анализу текущих геополитических процессов на Ближнем Востоке, которые свидетельствуют об ослаблении позиций США как глобальной сверхдержавы. На смену приходят региональные игроки во главе с Россией и Китаем.