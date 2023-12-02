Главная » Видео, Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Кто займёт место США на Ближнем Востоке. Константин Сивков

35 0

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Начало открытого военно-технического сотрудничества России и Ирана, в частности поставки российских истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 в Иран. Это укрепит обороноспособность Ирана и является ответом на давление Запада.

2. США сворачивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, выводя войска из Ирака и Сирии. Это ослабляет глобальное доминирование США и доллара как мировой валюты.

3. В связи с уходом США, в регионе усиливают влияние Россия, Китай, Индия, Турция. Местные элиты не допустят дестабилизации обстановки со стороны США. 

4. Ближний Восток теряет статус зоны доминирования США. Это фактически признание неспособности США контролировать регион и мир в целом.

Вывод: беседа посвящена анализу текущих геополитических процессов на Ближнем Востоке, которые свидетельствуют об ослаблении позиций США как глобальной сверхдержавы. На смену приходят региональные игроки во главе с Россией и Китаем.

Источник: https://rutube.ru/video/6d0f9355e303b61797ba140f49bd94ac/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 ноября 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 ноября 2019
Глобальное объявление конца правления „закулисы” на 70-ой Ассамблее ООН
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 июня 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru