Беседа с Николаем Азаровым о сути либертарианства, латиноамериканской экономической зависимости и судьбе Украины.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Победа либертарианца Хавьера Миле на выборах президента в Аргентине. Его идеология – это форма современного капитализма, вариант крайне правых взглядов, основанных на принципах социал-дарвинизма.

2. Миле выступает за минимизацию роли государства, ликвидацию министерств и госрегулирования, отказ от национальной валюты в пользу доллара США. Его идеи названы абсурдными и дикими.

3. В то же время Аргентина – относительно благополучная страна с высокоразвитой экономикой, наукой, здравоохранением и образованием. При этом страну лихорадит из-за инфляции и оттока капитала.

4. За Миле в основном проголосовала молодежь, которую называют "поколением идиотов". Эйнштейн предсказывал появление такого поколения из-за чрезмерного упрощения мышления с помощью техники.

5. В Украине идеи либертарианства тоже находят поддержку в правящей партии Зеленского. Приводились примеры абсурдных заявлений украинских политиков в духе социал-дарвинизма и фашизма.

Вывод: победа сторонников радикального либертарианства в развитых латиноамериканских странах свидетельствует об опасном скатывании общества к идеям социал-дарвинизма и фашизма. Это может быть результатом манипулирования общественным мнением и влияния внешних сил, в том числе США. Необходимо более пристально отслеживать эту тенденцию.