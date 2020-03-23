Языковая матрица сознания в эпоху Волка

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Вопрос о человеке, это прежде всего вопрос о самоопределении - кто я такой в наступившей эпохе Волка? Эпоха только начинается. Переход случился на тонких планах. На уровне проявленной физической действительности переход еще не завершился. На тонких планах этот процесс идет уже вовсю, и наша задача, как живущих на этой Земле, заключается в том, чтобы гармонично вписаться в новое время. Для этого нужно понять, чем мы отличаемся от нового времени в данное конкретное время.

Давайте определим несколько понятий, без которых дальнейшее повествование будет бессмысленным. Первое – человек не есть тело. Человек – это определенный тип сознания. Если мы осознаем, что человек это просто овеществленный тип сознания, т е наше тело есть выражение этого типа сознания, на котором базируется наш тип мышления, то мы сможем приблизиться к пониманию того, что сейчас происходит в этом мире.

Сегодня наша планета переживает очень важный период в своем развитии. Она переходит в принципиально новый статус, к новому типу сознания. Природа – это выражение планетарного сознания нашей матушки Земли. И так как мы, человечество, являемся нервной системой Земли, то соответственно, все, что происходит с Землей, не может не касаться нас. Если Земля осуществляет переход от одного типа сознания к другому, соответственно и мы должны соответствующим образом измениться. Если мы хотим быть здоровы и счастливы, мы должны сонастраивать свое сознание с сознанием Земли. Если наше сознание не сонастроено с сознанием Земли, мы неизбежно заболеваем, с нами происходят неприятные события и ситуации вплоть до того, что мы можем покинуть эту Землю.

Второе понятие – матрица сознания. Не стоит сейчас его напрямую ассоциировать с фильмом «Матрица», потому что там этому понятию придан совсем другой образ. Там оно искажено. Мы говорим о матрице в буквальном смысле этого слова, как о рекущей матери, как принципе порождения реальности. Матрица – это то, что порождает мир. Сознание, способное порождать реальность. Таким образом, есть планетарная матрица сознания, есть матрица человеческого сознания, которая, в свою очередь, порождает человеческую реальность. В идеале эти матрицы должны быть сонастроены друг с другом. И мы, по сути, должны формировать единую реальность, находиться в едином потоке. Но к сожалению сегодня этого не происходит. Поэтому нам необходимо осознать, при помощи чего происходит сонастройка, да и вообще, понять, как работает сознание.

Сегодня практически любой ученый, любой исследователь, любой эзотерик знает, что сознание имеет языковую природу. А это означает, что матрица сознания – это языковая матрица сознания. Соответственно тип сознания определяется языковой матрицей. Стоит понимать, что языковая матрица – это не язык как таковой, а матричная структура языка. Выглядит она, например в Буквице, в виде магического квадрата 7х7, состоящего из 49 буквичных символов. В Каруне 9х16. Это те матрицы, те послания, священные писания, которые наши предки когда-то получили от наших богов.

Остановимся на божественной матрице сознания, которая представляет из себя законченную таблицу 7х7. Это конечно не полная матрица самого божественного сознания, это иконический образ этого сознания. Через эту матрицу можно сонастраиваться с божественным сознанием. Это символ, при помощи которого свое сознание можно сонастроить с божественным сознанием.

Более того, Буквица – это не просто иконический образ божественной матрицы сознания Творца, это еще и набор основных принципов, на которых строится истинная реальность. Наша подлинная реальность, к которой мы, как сознательные существа, принадлежим.

Итак. Существует языковая матрица божественного сознания, существует языковая матрица человеческого сознания. В идеале эти матрицы должны совпадать. Т е если мы являемся человеками (а буквица Чело означает чашу, вместилище), мы должны вмещать в себя и сознание бога. Если мы способны вместить в себя божественное, вместить Творца, это означает, что мы человеки. В противном случае это означает, что мы не являемся человеками. Мы люди, мы жители, мы кто угодно, но не человеки. Мы просто какие-то существа с человеческим потенциалом. Поэтому, когда мы говорим «человек эпохи Лисы» и «человек эпохи Волка», это в каком-то смысле просто условные понятия, потому что человек эпохи Лисы - это не человек.

Человек – это определенный тип сознания, который определяется языковой матрицей. Человеческая матрица сознания определяет нашу идентичность. Идентичность – это способность человека определять самого себя, кто я есть на самом деле. Т е нам Творцом дана такая возможность – определять самих себя. Нас не кто-то определяет извне, мы сами себя определяем. Эта функция нашей психики и называется она идентичностью, т е способностью определять самих себя. И вот эта способность опирается на матричный тип нашего сознания, на языковой тип сознания. А наш человеческий тип сознания опирается на божественный тип сознания.

Итак. Есть языковая матрица божественного сознания, есть языковая матрица человеческого сознания, дальше идет уровень нашей идентичности. А вот уже наша идентичность порождает наше мышление. Т е наша способность мыслить, наша способность воображать, способность моделировать какую-то реальность опирается непосредственно на нашу идентичность, способность определять самих себя. В зависимости от того, как мы себя определяем, так мы и мыслим. А уже мышление разворачивается в виде мировоззрения, чувств, мироощущения. Более того, мышление – это тот инструмент, или тот институт нашего внутреннего мира, который и моделирует ту реальность, в которой мы живем. И это надо понимать буквально. Именно от нашей способности мыслить зависит то, как мы воспринимаем окружающую реальность и как мы себя ведем. Т е наши органы восприятия и органы исполнения воспринятого зависят от нашего мышления. А наше мышление определяет нашу способность воспринимать окружающую действительность и производить с этой действительностью какие-то действия.

И если вы сейчас увидите всю эту иерархию, то опираясь на эту модель можно объяснить и различия человека эпохи Лисы и человека эпохи Волка.

В каждую эпоху рождается свой тип сознания, а уже этот тип сознания формирует тот или иной тип человечности. В каждую эпоху свой тип человечности, свой тип человека. А уже этот тип сознания выражается в нашем теле, в нашем мировоззрении, нашей способности воспринимать, любить, жить, общаться.

И так как наша Земля перешла в эпоху Волка, мы на тонких планах тоже совершили этот переход. Но наше тело очень инертная структура, оно последним завершает переход. А так как тело связано с тонкими планами, оно естественно на них реагирует. Получается очень интересная вещь. Телесно мы еще находимся в одной эпохе, на уровне сознания мы уже вошли в другую эпоху. Возникает некий диссонанс. Если мы сами себе в этом не поможем, то наше тело просто разрушится. И так как наше мышление завязано на нашу телесность, то соответственно наше мышление, наша идентичность, они тоже связаны с нашей телесностью. Но сейчас наша идентичность иная. Мы себя определяем через материю. Я – это тело, но никак не сознание. Мы определяем себя через некую внешнюю объектность, некую обусловленность. А это определяющая характеристика эпохи Лисы. Т е человек эпохи Лисы – это абсолютно телесный человек. Человек, чье сознание завязано на материально проявленный мир.

Именно в эпоху Лисы была искажена языковая матрица нашего сознания. Наш язык претерпел шесть языковых реформ, в результате чего мы потеряли шестнадцать буквенных архетипов. И именно эта искаженная матрица сегодня и определяет наш тип сознания. Этот тип сознания сформировал совершенно неверную идентичность, т е вместо того, чтобы идентифицировать себя с божественными мирами, мы себя идентифицируем с мирами более низкого порядка.

Таким образом, человек эпохи Лисы воспринимает свое Я как мое. Он определяет свое Я через тело и имеющиеся при нем какие-то блага. Я настолько есть, насколько у меня есть. Т е человек эпохи Лисы – это человек с деформированным сознанием и деформированным мышлением. Мышлением, обусловленным внешним миром, материально чувственным, материально проявленным. В эпоху Лисы нужно просто выживать, поэтому все и акцентировано именно на теле. Нужно выжить телом, нужно выжить в теле. Та внешняя реальность, в которой мы еще находимся, это продукт человека эпохи Лисы. Поэтому говорить, что я сегодня усну в эпохе Лисы, а завтра проснусь в эпохе Волка, это очень глупо и это великое заблуждение. С каждым днем энергии эпохи Волка все больше и больше приходит на нашу планету, и наши тела все меньше и меньше соответствуют энергиям новой эпохи. Мы все больше и больше не вписываемся и отстаем на уровне физики от процессов, которые происходят на уровне материальных структур.

Человек эпохи Волка – это человек с принципиально иной идентичностью. Это человек, который идентифицирует себя с божественным типом сознания. Он идентифицирует свое сознание с полной языковой матрицей Творца. Мы сейчас находимся в мире и реальности спродуцированной мышлением, основанным на искаженной матрице сознания.

Эпоха Волка – это эпоха слова, божественного слова, эпоха воплощенного слова. Если раньше приходили Кришна, Будда, то сейчас каждый человек должен стать сам себе Христом, сам себе Велесом. Человек должен стать воплощенным Словом. А это Слово и есть божественная матрица. Мы должны воплотить в своих телах всю эту божественную полноту, представленную в этой матричной структуре. А это означает, что перед нами ставится достаточно серьезная задача – мы должны переосмыслить не только слово, но и букву (символ), как таковую. Если в эпоху Лисы человек воспринимал букву в лучшем случае просто как какой-то графический знак, то сегодня это уже не сработает. На букву, да и на весь мир, нужно уже смотреть как на сущее, которое выражает иное. На мир, который выражает некую сущность, стоящую за этой формой. Мы должны учиться иному типу восприятия. И только тогда у нас откроется иное видение, иное восприятие мира, потому что когда мы организуем свое сознание по божественному типу сознания, эта матрица породит иную идентичность, где мы идентифицируем себя уже не с материей, а с духом. Соответственно иная идентичность породит иное мышление, а иное мышление даст нам возможность точно и правильно воспринимать и эффективно действовать в контексте наступившей эпохи.

Мы должны поменять свое отношение к букве. Как бог не равен своему иконическому образу, так буква не равна своему графическому изображению. Мы должны воспринимать букву сущностно. Не как графический оттиск на бумаге, а как разумную энергию, живую сущность, с которой можно вступить в контакт как с энергией Творца. И не просто как с энергией, принадлежащей какому-то божеству, а нашему собственному сознанию.

Вы должны понимать, что любое знание делится на два полюса: экзотерический и эзотерический. Т е внешний и внутренний. Чтобы изучить объект познания полностью, нам нужно смотреть на него с двух сторон – внешней и внутренней. Мы должны с внешней стороны изучать смысловые поля букв, читать слова, понимать что говорим. Слова – это программат жизненных процессов. Через речь мы вбрасываем их в пространство, но даже не понимаем, что мы вкладываем, потому что слово, помимо всего, это еще и связанная сила. Это семечко, которое мы вбрасываем в пространство нашей жизни, и которое прорастает определенными ситуациями и событиями, в которые мы попадаем своим телом. Изучение слова изнутри – это изучение энергетической формы сознания. Это работа со словом как с потоком, с каналом, с разумной сущностью.

Таким образом, человек эпохи Лисы – это человек-тело. Человек эпохи Волка – это человек-разум, человек-сознание, человек воплощенное слово, человек воплощенный дух. И автоматически, к сожалению, переход не произойдет. Автоматически наша идентичность не измениться. Об этом говорит и буквица Червль – черта. Человек сам определяет границу своей человечности. И если в эпоху Лисы мы сузили свои границы до собственного тела, то теперь перед нами стоит принципиально иная задача – мы должны расширить границы своей идентичности до границ божества, которым мы, по сути, на самом деле и являемся. Но пока, к сожалению, потенциально. В эпоху Волка тело должно стать абсолютным проводником божественных энергий. Оно тоже должно поднять и расширить частотную характеристику.

Каждая буква является символом определенной энергии. и мы должны научиться работать с буквой, как энергией Творца. В древних книгах так и писали: буквы – это старшие боги, это боги истотные, боги изначальные. К букве надо относиться как к божеству. Если Творец един, то богов множество. И мы должны научиться пропускать через себя весь этот божественный спектр, научиться пропускать через тело все энергии Творца.

Нам надо изменить статус своего тела. В эпоху Лисы, тело – это неразумное животное, тело инстинктов. В эпоху Волка, тело, как минимум, это разумное животное. Это уже некая сущность, наделенная разумом, способная принимать определенные решения относительно своей судьбы. Т е мы начинаем усложняться.

Когда мы научимся безболезненно пропускать через каждую клеточку своего тела весь поток божественных энергий, перед нами встанет следующая задача: поднимать частоту своего тела до частоты самого Творца. Мы должны, находясь в этом физическом теле, соответствовать по вибрациям самому Творцу. Если вы посмотрите древние источники, то увидите, что человек – это и есть Творец в ином. Если Творец – это единое, то человек – это творец во многом, в пространстве множества. По сути, человек равен Творцу. А это означает, что мы, находясь на уровне своего физического тела должны вибрационно соответствовать Творцу. И в этот процесс мы должны включаться осознанно, т к неосознанно это не получится. Бессознательное проживание жизни, жизнь во сне, это судьба человека эпохи Лисы. Человек эпохи Волка – это прежде всего разумное существо, осознающее себя существо, осознающее свой путь. А путь – это движение снизу вверх. Путь один – от людского через человеческое к божественному. И для людей иного пути нет. Мы должны идти путем очеловечивания. Человек – это просто другая форма Творца. И в эпоху Волка мы должны эту другую форму Творца обрести. Стать этой формой, при этом не потеряв свое тело.

Как в эпоху Лисы шло духовное развитие? Через изменение тел. Отработал определенный духовный урок, сбросил тело, пошел на следующую ступеньку, на следующее воплощение. Мы шли путем предков, путем смены телесных форм. Эпоха Волка ставит принципиально иные задачи – мы должны в этом теле выразить самого Творца. И это задача всей нашей жизни. Мы должны научиться одухотворять окружающую нас действительность через познание окружающей нас действительности. Это означает, что если вы познаете какой-либо минерал, вы познаете его не просто как какой-то камушек, но и как форму сознания Творца. Вы совмещаете эту форму сознания со своей формой сознания, и в вашем сознании пробуждаете сознание минералов. Таким образом, в этом минерале Творец осознает себя, как форму проявления своего сознания. Собственно это и есть истинное познание – одухотворение мира. И для того, чтобы познавать мир, мы должны вместить его в границы своего сознания. Поэтому границы нашего сознания должны как минимум равняться границам целого мира. И если это не так, мы не способны совершить эту работу, т к Творец познает низшие формы своего сознания именно через нас.