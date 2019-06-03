Манипуляция сознанием сегодня – 1. Что изменилось ?

Сейчас интернет стал основным источником новостей. Чем интернет отличается от телевидения? Тем, что создаёт иллюзию плюрализма, многообразия точек зрения. И поэтому он ещё более опасен: телезритель быстрее чувствует манипуляцию, она более груба и откровенна, пользователь же интернета может пребывать в выдуманном мире в течение неопределённо долгого времени, потому что считает, что уж здесь-то его точно не обманут. Он ведь «сам» выбирает, какие сайты ему читать, какие видеоролики смотреть, в каких сообществах состоять, а какие с презрением отвергать.

Проблема лишь в том, что у правящей элиты куда больше возможностей для «заваливания» рядовых пользователей социальных сетей нужными её материалами, чем у оппозиционных партий и движений. Просто потому, что у неё несравнимо больше денег, а значит, она может усадить за клавиатуру целую армию профессиональных пропагандистов, которая и создаёт иллюзию многообразия мнений, но на деле работает на формирование у аудитории «нужного» представления о реальности. Правдивая информация, безусловно, также проникает в социальные сети, размещается на сайтах, но у обычного человека, не имеющего специальной подготовки, просто нет ни времени, чтобы её искать, ни знаний, чтобы отличить её от многократно превосходящей её по количеству ложной.

Но изменилась и сама направленность манипуляций. Если в 90-х годах власть была открыто прозападной, антикоммунистической и антипатриотической, то в «эпоху Путина» она, оставаясь такой же по сути, успешно прячется за патриотическими и антизападными лозунгами. Сегодня, в отличие от 90-х годов с их «дуболомными» приёмами, власть уже не так активно проповедует антисоветизм и даже наоборот, частенько использует в своих целях ностальгию по Советскому Союзу. В соцсетях создаются группы с очень патриотическими и «советскими» названиями и символикой, восхваляющие Сталина, Гагарина и других советских героев, но одновременно работающие на создание положительного образа Путина — или же против его оппонентов, то есть как раз коммунистов, с идеологией которых администраторы этих групп на словах вроде бы «согласны».

С другой стороны действуют вроде бы «оппозиционные», но при этом антикоммунистические, антисоветские, а часто и открыто русофобские группы. Понятно, что они нужны для того, чтобы дискредитировать в глазах простых людей, случайно в них забредающих, оппозиционность как таковую. Она начинает ассоциироваться с ненавистью к стране, народу, его истории и культуре.

Один из важных каналов пропаганды — использование «популярных блоггеров» (в «Живом журнале», «Яндекс.Дзен» и на ряде других ресурсов), популярность которых, конечно, формируется не сама по себе, а так же при помощи целенаправленной раскрутки. Блоггеры выступают с внешне различных и даже противоположных позиций, но в конечном итоге участвуют в создании одной и той же ложной картины мира.

Некоторым из них, к примеру, позволяется ругать Путина последними словами, но только при условии, что Путин в этом потоке ругани будет представать в образе самостоятельного руководителя, пусть даже «главаря банды», но только не ставленника внешних сил. Другим даже позволено утверждать, что Путин и Навальный ничем друг от друга не отличаются и в равной степени вредны для России. Но при условии, что данный блоггер ругает также и КПРФ и призывает к «бойкоту выборов».

Третьим и вовсе разрешено иногда «хвалить» КПРФ и признаваться в том, что они голосуют за Грудинина, но при условии, что это делается крайне редко и проходит незамеченным в огромном информационном потоке, льющемся со страниц данного блога и носящем апологетический характер по отношению к действующей власти. (Все совпадения с реальными «топ-блоггерами», понятное дело, случайны, но постоянные читатели их страниц без труда их узнают).

Примером манипуляции через «оппозиционность» служит идея о так называемом «российском империализме», которая вбрасывается в сознание некоторой части «левой» аудитории. Что это такое, как не подтверждение тезиса официальной пропаганды о «России, встающей с колен»? Одни и те же люди сначала высмеивают этот тезис, а потом сами же его повторяют, только другими словами и с противоположной оценкой. В рамках этой мифологемы постулируется наличие некой самостоятельной «отечественной олигархии», которая якобы не только не является филиалом западной, но и осмеливается соперничать с ней и играть самостоятельную роль на мировой арене.

Обычный тезис — «своя буржуазия не лучше западной» — подспудно внушает мысль о том, что «своя» буржуазия всё-таки существует и что действительно можно выбирать между той и другой. Понятно, что большая часть аудитории в итоге делает вывод, что в этом конфликте помогать всё-таки надо «своим» капиталистам. Отстоять суверенитет страны, а там, мол, разберёмся. У меньшей части вывод может быть другим: помогать, наоборот, надо западным капиталистам и местным либералам, потому что они «за демократию», а наши «за диктатуру». А при демократии, дескать, легче бороться против капиталистов как таковых.

Короче говоря, неважно, какие выводы делают те или другие, важно, что они в равной степени находятся в рамках «матрицы» и верят в предлагаемую пропагандой картину мира. А значит, неспособны адекватно воспринимать реальность.

Разберём для начала более подробно конкретную широкомасштабную программу манипуляции, которая и сегодня действует на сознание масс.

В 2012 году (после президентских выборов) было принято решение об окончательном присоединении России к ВТО. Все, кроме либералов, понимали, что это решение окажется роковым для экономики России, специалисты писали тревожные статьи, принимали заявления, к которым, понятно, никто не прислушался. Результат налицо: уже в 2013 году начался экономический спад, который продолжился и в последующие годы.

Но пропагандистская машина (как провластная, так и «оппозиционная») с 2014 года «внезапно забыла» о ВТО и стала объяснять все проблемы случившимся как нельзя кстати «украинским кризисом», присоединением Крыма (и необходимостью его «кормить») и последовавшими за этим западными санкциями. Правда, одновременно говорилось и о том, что санкции окажут полезное влияние на экономику страны, заставив её использовать внутренние резервы.

(Заметим в скобках, что внутренняя противоречивость — одна из типичнейших черт технологии манипуляции, так как одна из её задач — разрушение рационального мышления. Так, например, Путину при его раскрутке в СМИ создавали одновременно образы «тихого хорошиста» и «дворового хулигана», «непьющего» и «любителя пива». Для каждой аудитории — свой образ.)

Вся комбинация с «майданом», передачей Крыма и войной в Донбассе имела ряд задач, которые были успешно решены. Во-первых, было, насколько это сейчас возможно, разорвано единое культурное пространство, которое существовало между двумя странами и фактически стягивало их в единую нацию. Друзья и родственники из России и Украины стали гораздо реже ездить друг к другу в гости из-за пограничных трудностей, отмены поездов и т. п., стали реже общаться из-за запрета на Украине российских социальных сетей (понятно, что запреты при желании обходить можно, но далеко не всякий рядовой пользователь станет этим заниматься). Конечно, постепенно морок проходит, но к прежнему состоянию отношения на уровне рядовых граждан при нынешних темпах вернутся ещё не скоро — а ведь провокаторы в любой момент могут подлить масла в огонь.

Во-вторых, изменился этно-языковой баланс: Украина, потеряв Крым и — фактически — Донбасс, лишилась значительной доли русского, русскоязычного и пророссийски настроенного населения. Соответственно, у кандидатов, представляющих юго-восточную часть страны и опирающегося на этих избирателей, практически исчезли шансы на победу на президентских выборах (как, к примеру, у Януковича в 2004 и 2010 годах), уменьшилось их влияние на состав парламента. Что, разумеется, выгодно в первую очередь для сегодняшней украинской власти, независимо от её персонального состава — на последних выборах как Порошенко, так и Зеленский представляли прозападные силы.

Но точно так же упомянутые события выгодны и российской власти, ведь она, наоборот, приобрела лояльный к ней Крым, жители которого, хоть и попали не в чаемый Советский Союза, а в капиталистическую Россию, всё же будут долго благодарны нынешней власти за то, что она их избавила хотя бы от навязывания «мовы», пропаганды русофобии и героизации Бандеры и других преступников. Конечно, Поклонская с её антисоветизмом и другие нынешние руководители немногим лучше украинских, но рядовому избирателю понадобится ещё длительное время, чтобы в этом разобраться.

Украина, как «мост» между Россией и Евросоюзом, закрывая границы, казалось бы, действует вопреки собственным экономическим интересам. Но в том-то и дело, что никаких «собственных» интересов, кроме интересов Запада, у «украинской» элиты просто нет. Как нет их и у такой же прозападной «российской» элиты, которая разыграла с украинскими коллегами спектакль с «майданом», «вежливыми людьми», передачей Крыма и войной в Донбассе.

Могли ли события развиваться по-другому? Если целью Путина в 2014 году, как нам говорят, было воссоединение русских земель, то почему он ограничился Крымом и не пошёл дальше, на юго-восток Украины? Почему признал выборы Порошенко, но не признал итоги референдумов в ДНР и ЛНР? И самое главное: почему он ещё раньше не поддержал законного президента Украины Януковича, который просил у Москвы помощи при подавлении путча? Ведь тогда мы имели бы не только Крым, но и дружественное, пророссийское украинское государство во главе с законным президентом (то есть, кроме всего прочего, не было бы повода для санкций) и, возможно, с потерей части западноукраинских территорий, о которых никто бы сильно плакать не стал. «Сепарами» были бы тогда не жители Донбасса, а галичане.

Может быть, такой сценарий не был реализован именно потому, что не устраивал западных партнёров? Им, по большому счёту, всё равно, какому из полуколониальных образований на месте уничтоженного СССР — России или Украине — будет принадлежать отдельно взятый полуостров. Какая разница, если и те и другие под полным контролем? Зато при помощи этой комбинации можно укрепить оба компрадорских режима, а заодно психологически противопоставить русских и украинцев друг другу. Ведь даже в случае гипотетического восстановления Советского Союза придётся долго разбираться, какой из республик — РСФСР или УССР — должен принадлежать тогда Крым (или и вовсе он вместе с Донбассом станет отдельной союзной республикой).

Кроме того, как уже сказано, не было бы формального повода для санкций, на которые, в свою очередь, можно списать экономический упадок, вызванный вступлением в ВТО. Об этом вступлении вообще все благополучно забыли. А либералам удалось не только скрыть свою экономическую несостоятельность, но и обернуть дело в свою пользу: смотрите, мол, к чему ведёт «активная и агрессивная» внешняя политика. У рядового обывателя должно создаться впечатление, что для выхода из кризиса надо не покинуть как можно быстрее ряды ВТО, а наоборот, ещё больше подчиниться Западу и ни в чём не вызывать его недовольства (которое якобы вызывает нынешняя власть).

И ещё один эффект. Как только мы начинаем говорить о безобразиях, происходящих на современной Украине, обязательно находятся «борцы за правду», которые начинают, как им кажется, «возражать»: «Да что Украина, вы посмотрите, что У НАС в России творится?!» Эти люди – жертвы двойной манипуляции. Во-первых, им вбили в голову мысль, что на Украине – это значит «не у нас», что понятие «у нас» ограничивается искусственно проведёнными границами сегодняшней РФ. Во-вторых, им вбили в голову, что любая критика бандеровского режима обязательно инспирирована Кремлём, и наоборот, критика Кремля подразумевает сочувствие к киевской хунте и «майдану».

Вот какая сложная комбинация, позволяющая манипулировать сознанием как минимум 200 миллионов человек! А ведь она нужна ещё и для «внутреннего употребления» на самом Западе, где элита точно так же заинтересована в «образе врага» для управления собственными народными массами. И для этой роли как нельзя лучше подходит именно Россия, которую привыкли бояться ещё с советских времён. И неважно, что нынешняя Россия с Советским Союзом не имеет ничего общего и что её руководство не пойдёт ни на один серьёзный шаг без консультации с западным «начальством». Электорату через телевидение и интернет можно вбить в голову любой абсурд.

О том, что это делается вполне сознательно, можно судить хотя бы по нелепой истории о «русских хакерах», которые будто бы вмешались в исход президентских выборов в США в 2016 году. Большего подарка Путину накануне его собственных выборов даже и представить было трудно: ведь, по сути, американцы сами объявили, что Путин – вовсе никакой не «колониальный администратор», а глава поистине великой державы, как минимум равновеликой самой Америке.

Теперь задумаемся над ещё одним вопросом: зачем либералам (в том числе и «оппозиционным») нужно изо дня в день поливать грязью советский период, да и вообще всю «неправильную» историю России? Практической пользы для них в этом нет никакой, скорее наоборот, они отталкивают от себя множество потенциальных сторонников. «Иррациональную ненависть» можно в расчёт не брать: это для масс, а в высокой политике она роли не играет, там всё рационально.

Всё становится на свои места, если принять тезис, что никакой либеральной оппозиции в России нет, а есть идеологическая обслуга Кремля. В данном случае она решает двойную задачу: с одной стороны, обрабатывает «свою», уже «захваченную» аудиторию, дискредитируя в её глазах левых, как продолжателей «плохого» советского режима, а с другой, толкают тех, кто не согласен с такими идеями, в объятия открыто прокремлёвских сил, которые ведут себя в отношении СССР не столь агрессивно.

Как официальная пропаганда, так и якобы противостоящая ей либеральная противопоставляют «ельцинский» и «путинский» периоды в истории России (только одни, понятно, предпочитают «ельцинизм», другие «путинизм»). Хотя социально-экономическая политика обоих периодов совершенно одна и та же, отличается только идеологический антураж. Ельцин и Путин — это своего рода игра в «злого и доброго следователей». Сначала демонстративно оскорбили, растоптали и унизили, потом чуть-чуть приподняли и отряхнули, и этого достаточно для того, чтобы «обвиняемый» (то есть в данном случае русский народ) расчувствовался и начал благодарить своего «спасителя». Потом, конечно, «спаситель» оказывается таким же «злодеем», как и его предшественник (в нашем случае это «пенсионная реформа»), его в рамках сценария должен сменить новый «спаситель», и эта история повторяется в течение неограниченного времени, ведь рядовой обыватель не склонен учить историю и делать выводы из её уроков.

Отдельная роль в современной обработке общественного сознания принадлежит так называемым «путинским патриотам» в лице НОД, ПВО и тому подобных организаций.

Напомню, что лево-патриотическая оппозиция всегда – на протяжении 90-х и 2000-х годов – говорила о том, что Россия фактически является колонией или, как минимум, полуколонией Запада. «Режим буржуазно-бюрократический, — пишет В.А. Бударин, — у нас одновременно является и компрадорским, превращающим великорусскую нацию и другие народы России в туземцев XXI века, в полуколониальных рабов международного ультраимпериализма во главе с США. …Полное восстановление национального суверенитета России и переход на путь социализма стали сегодня тесно взаимосвязанными понятиями и задачами» (Бударин В.А. Истина дороже! М., 2017).

Неожиданно в начале 2010-х годов эту идею (разумеется, отбросив при этом «социализм») подхватили некоторые представители «партии власти», но вывернули её «наизнанку». Да, говорят они, Россия действительно колония, но Путин является надеждой на её грядущее освобождение, а посему надо его поддержать и даровать президенту дополнительные, уже совсем диктаторские, полномочия.

Очередная «многоходовка» в действии. С одной стороны, многие из сторонников очевидной идеи, что Россия колония, были привлечены на сторону самого же колониального режима. С другой стороны, сама эта идея была дискредитирована в глазах многих противников Путина как якобы «провластная». Что, в свою очередь, направлено на то, чтобы толкнуть часть оппозиционеров из лево-патриотического лагеря в либеральный.

На многих «оппозиционных» ресурсах можно встретить опросы такого типа: «Кто виноват во всех бедах страны (экономическом спаде, повышении пенсионного возраста, налогового бремени и так далее)?» И варианты ответов: 1) Путин с Медведевым; 2) «мировая закулиса». Естественно, подавляющее большинство автоматически голосует за «Путина с Медведевым»: какая, мол, мировая закулиса, смешно. Голосует, не понимая того, что манипуляция заключена уже в самой постановке вопроса: «российская власть или западная элита», поскольку они — единое целое. Как и того, что зацикленность только на личности Путина как раз и выгодна существующей власти, потому что фигуру, официально стоящую во главе государства, всегда можно сменить.

Источник: http://novsoc.ru/manipulyatsiya-soznaniem-segodnya-1-chto-izmenilos/