Формула капитализма: человек человеку… – гиена!

В капиталистическом обществе всё происходит наоборот. Личные интересы ставятся выше общественных, а лихие 90-е доказали нам, что выживают лишь сильные в физическом плане люди – рэкет, ОПГ, рейдерские захваты и т. д. Здесь наверное будет ближе цитата о жизни гиен :

Волки по своей сути альтруистичны. То есть каждое животное подчиняет свои личные интересы интересам всего "коллектива". Иначе, как единый организм стая существовать не может. Причем ранг животного зависит не от физических данных, а от уровня развития психики . Физическая сила лишь обеспечивают выполнение полезных функций, не более того.

Как-то натолкнулся на статью одного популярного автора Дзена, который на полном серьезе утверждал, что капитализм является самой естественной формой существования человечества, так как дает практически полную свободу индивидууму, тогда как социализм, по его мнению, является искусственным образованием, где существует множество ограничений, а значит в конечном счете обречен на гибель . Однако такие авторы забывают, что даже в животном мире существуют свои законы и правила, позволяющие популяции выживать и размножаться. Странно, когда говорят о капитализме, часто вспоминают пословицу "Человек человеку – волк". Но даже в волчьей стае "человечности" больше, чем при капитализме. Не верите? Давайте разберемся.



Малыши рождаются покрытыми однотонной шерстью, полностью зрячими, с клыками и резцами – и практически сразу начинают отстаивать своё место под солнцем, бросаясь на брата или сестру с целью загрызть.



Им это нередко удаётся, около четверти малышей гибнет, едва только заявившись в этот мир.



Интересно, что за один раз гиена может съесть до 15 кг пищи, причем эти животные строго контролируют очерёдность принятия пищи: главная самка сообщает всему миру о том, что закончила есть, а потом к трапезе может приступать следующая по иерархии особь, затем следующая.



Среди этих зверей существует чёткая иерархия – все нижестоящие особи полностью подчиняются вышестоящим, а положение определяется прежде всего рангом матери маленьких гиен при их рождении и сменить его впоследствии чрезвычайно трудно.



Немного по другому это устроено у волков.

Вожак у волков – это высший социальный ранг. Он отвечает за всю стаю. Вожак решает вопросы местообитания, охоты, защиты, всех организовывает, устанавливает ранги в стае. Причем преимущественным правом на пищу вожак пользуется по собственному усмотрению. Например, отдает свою долю щенкам, если еды недостаточно, так как в его задачи входит забота обо всех, а щенки – будущее стаи.

Но самое интересное то, что управление происходит без силовых приемов, все четко организовано, роли распределены – никто никого не удерживает, только почему-то все выбирают совместное существование. Поэтому, если голодающий вожак окажется не в состоянии руководить стаей, в опасности окажутся все и по этой причине его преимущественное право на пищу не оспаривается – сам бы отдал последний кусок, только бы чувствовать себя защищенным!



И главное, что в период вскармливания и выращивания детёнышей все матери стаи находятся под особой защитой и опекой, а старая особь тоже имеет право на питание и защиту. Волки заботятся о своих "женщинах", "стариках" и "детях"!

То есть для выживания и нормального существования любой популяции можно и нужно устанавливать какие-то правила и ограничения. И это не противоестественно. Противоестественен капитализм для человека (а для русского особенно), где личные интересы ставятся выше общественных.



Повторюсь.

С самых ранних времён своего существования homo sapiens жил коллективно. Будучи не самым сильным в физическом плане представителем биологического вида, организованной группой древние люди могли и мамонта завалить и хищника победить, а следовательно коллективизм у нас заложен в генах.

Несмотря ни на что надо оставаться людьми, а не становиться гиенами…



P.S. Отдельная благодарность пользователю skeptimist за информацию о волках.

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