Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 4. Подводные лодки союзников. Обострение борьбы на средиземноморских коммуникациях.Завершающая часть рассказа о борьбе на средиземноморских коммуникациях в 1940-1941 гг. посвящена действиям подводных лодок союзников. В первый год войны они понесли тяжелые потери и сумели добиться весьма скромных результатов, но с началом второго года началась серьезная подводная война. Не отставали и надводные силы Королевского флота, сумевшие нанести противнику ряд болезненных ударов.

Предыдущие ролики цикла:

Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 2:

https://youtu.be/069BUSVy2Xs

Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 1:

https://youtu.be/VAvZgpyeZCo

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются действия подводных лодок союзников на Средиземном море в первой половине 1941 года. Основные тезисы:

1. К началу войны на Средиземном море базировались 46 французских и 12 британских подлодок. К середине 1941 года их число увеличилось до 16 британских.

2. Из-за устаревших лодок и торпедного вооружения, а также ограничений действий первые месяцы результаты британцев были скромными. К августу 1940 потоплено всего 1 торговое судно.

3. С августа 1940 правила поменялись и подлодкам разрешили атаковать суда противника без предупреждения. Это увеличило эффективность.

4. В начале 1941 сформирована 10-я флотилия на Мальте из лодок типа U. Они действовали на маршрутах конвоев у побережья Туниса.

5. За первое полугодие 1941 союзники потопили 28 кораблей и судов общим тоннажем 95 000 тонн. Результативность торпедных атак выросла до 39%.

Вывод: несмотря на первоначальные трудности, к середине 1941 года подводный флот союзников на Средиземном море усилился и стал наносить ощутимый урон противнику, нарушая его коммуникации. Эффективность действий заметно выросла.