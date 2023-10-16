Сергей Патянин. Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 1
Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 1.
Критская операция подвела итог под первой кампанией войны на Средиземном море, длившейся с июня 1940 по май 1941 гг. Чтобы придать ее описанию завершенный вид, необходимо осветить различные аспекты, не нашедшие отражения в предыдущих лекциях – войну на коммуникациях, минную войну и действия подводных лодок. Первая часть рассказа будет посвящена проблеме итальянского эскортного корабля и итальянским минным постановкам.
Предыдущие ролики серии «Битва за Крит»:
Часть.4. Эвакуация:
https://youtu.be/_8gVT9XTxkI
Часть.3. «Терпите до конца!»:
https://youtu.be/CBzMLdBBTbI
Часть.2. Операция «Меркурий»:
https://youtu.be/fA_cs4VDm7U
Часть.1. Предыстория и планы сторон:
https://youtu.be/sMXhm_HJeFA
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Обзор итальянских эскортных кораблей в начале Второй мировой войны (миноносцы, вспомогательные крейсеры, противолодочные корабли).
2. Итальянские глубинные бомбы и мины, их характеристики.
3. Минные постановки итальянского флота в Средиземном море, особенно в районе Сицилийского пролива.
4. Сравнение масштабов минной войны Италии и других стран.
Выводы:
- Итальянский флот располагал довольно скромными силами эскорта для защиты своих коммуникаций. Основу составляли устаревшие миноносцы времен Первой мировой войны.
- Глубинные бомбы и мины итальянского производства уступали по характеристикам образцам других стран.
- Несмотря на это, итальянский флот активно применял мины для защиты своего побережья и нарушения коммуникаций противника. Наибольший успех достигнут в минировании Сицилийского пролива.
- По объемам минной войны Италия сильно уступала Великобритании и Германии, но опередила Японию, США и СССР.