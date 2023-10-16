Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 1.Критская операция подвела итог под первой кампанией войны на Средиземном море, длившейся с июня 1940 по май 1941 гг. Чтобы придать ее описанию завершенный вид, необходимо осветить различные аспекты, не нашедшие отражения в предыдущих лекциях – войну на коммуникациях, минную войну и действия подводных лодок. Первая часть рассказа будет посвящена проблеме итальянского эскортного корабля и итальянским минным постановкам.

Предыдущие ролики серии «Битва за Крит»:

Часть.4. Эвакуация:

https://youtu.be/_8gVT9XTxkI

Часть.3. «Терпите до конца!»:

https://youtu.be/CBzMLdBBTbI

Часть.2. Операция «Меркурий»:

https://youtu.be/fA_cs4VDm7U

Часть.1. Предыстория и планы сторон:

https://youtu.be/sMXhm_HJeFA

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Обзор итальянских эскортных кораблей в начале Второй мировой войны (миноносцы, вспомогательные крейсеры, противолодочные корабли).

2. Итальянские глубинные бомбы и мины, их характеристики.

3. Минные постановки итальянского флота в Средиземном море, особенно в районе Сицилийского пролива.

4. Сравнение масштабов минной войны Италии и других стран.

Выводы:

- Итальянский флот располагал довольно скромными силами эскорта для защиты своих коммуникаций. Основу составляли устаревшие миноносцы времен Первой мировой войны.

- Глубинные бомбы и мины итальянского производства уступали по характеристикам образцам других стран.

- Несмотря на это, итальянский флот активно применял мины для защиты своего побережья и нарушения коммуникаций противника. Наибольший успех достигнут в минировании Сицилийского пролива.

- По объемам минной войны Италия сильно уступала Великобритании и Германии, но опередила Японию, США и СССР.