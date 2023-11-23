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Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 3. Итальянские подводные лодки

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Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 3. Итальянские подводные лодки.
Третья часть рассказа о борьбе на средиземноморских коммуникациях в 1940-1941 гг. посвящена действиям итальянских подводных лодок. Данную тему можно смело назвать незнакомой российским любителям военной истории. Несмотря на проявленную самоотверженность, итальянские подводники не сумели добиться решительных успехов, но понесли при этом серьезные потери.

Предыдущие ролики цикла:
Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 2:
https://youtu.be/069BUSVy2Xs
Война на средиземноморских коммуникациях (1940-1941 гг.). Часть 1:
https://youtu.be/VAvZgpyeZCo

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. К началу Второй мировой войны итальянский флот располагал 107 подводными лодками в Средиземном море, из которых боеготовыми было только 60.

2. Техническое состояние многих подводных лодок оставляло желать лучшего – корпус протекал, приходилось постоянно откачивать воду.

3. В первый год войны итальянские подводники действовали в основном в одиночку, групповые действия почти не проводились. Ночные выходы были редкостью.

4. За первый год войны итальянские подводные лодки потопили 15 тыс. тонн торгового флота противника, но сами потеряли 20 подводных лодок.

5. Главными причинами невысокой эффективности действий итальянских подводников были: малочисленность целей, противодействие лучших в мире противолодочных сил британского флота, отвлечение части лодок на вспомогательные задачи.

Вывод: несмотря на численное превосходство в подводных силах, итальянский флот уступал британскому в уровне подготовки экипажей, качестве техники и организации действий, что и предопределило его невысокую результативность в подводной войне на Средиземном море.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZigdvEfGFM
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