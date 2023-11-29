Когда они прорвали окружение из всего оркестра осталось в живых 7 человек из 27, полег почти весь Мокшанский полк (сформирован в Мокшанске и Златоусте. 1*). Из 4000 бойцов осталось 700 человек. Окружённые японцами под Мукденом в 1905 г. они отвергли предложение сдаться. «Полковник Павел Петрович Побыванец, отвергнув предложение сдаться, скомандовал: «Знамя и оркестр – вперёд!». За знаменосцем капельмейстер Илья Алексеевич Шатров выстроил полковой оркестр». «Погиб и полковник П.П.Побыванец». В мае 1906 года Мокшанский полк вернулся к месту дислокации в Златоуст.

Шатров никак не мог забыть своих погибших товарищей и в память о них сочинил свой знаменитый вальс «на сопках Маньчжурии», посвящённый погибшим героям Мукдена. Битву под Мукденом назвали «Кровавая ничья», когда японцы и русская армия понесли огромные потери и не смогли больше воевать, Россия считается проиграла войну и часть Сахалина перешла Японии. Тогда Россия сохранила Приморье-Русскую Маньчжурию за собой, но не смогла освободить от японцев когда-то бывшие русские города Тонкин, Гирин, Харбин, Мукден, Порт Артур. Это теперь китайские города. «В 1908 году в Самаре, где дислоцировался возрождённый полк, состоялось первое публичное исполнение вальса солистом в сопровождении духового оркестра».

«Тихо вокруг.

Сопки покрыты мглой.

Вот из-за туч блеснула луна,

Могилы хранят покой.

Белеют кресты –

Это герои спят.

Прошлого тени кружатся вновь,

О жертвах боёв твердят.

То не залп с полей пролетел –

Это гром вдали прогремел.

И опять кругом всё спокойно,

Всё молчит в тишине ночной.

Тихо вокруг,

Ветер туман унёс,

На сопках маньчжурских воины спят

И русских не видят слёз.

Плачет, плачет мать родная,

Плачет молодая вдова,

Плачут все, как один человек,

Злой рок и судьбу кляня.

Спите, бойцы,

Спите спокойным сном.

Пусть вам приснятся нивы родные,

Отчий далёкий дом.

Ночь. Тишина.

Лишь гаолян шумит.

Знайте, герои, память о вас

Родина-мать хранит».

Слова поэта Степана Скитальца.

А помнят ли их

Вы думаете, в Приморье в Маньчжурии, так обильно политые русской кровью, стоят церкви или часовни, чтобы хоть как-то отдать им должное. Только лишь в 2006 г. во Владивостоке возвели безымянный памятник с обобщающей всех надписью «Слава российским воинам», где мелким шрифтом на постаменте написано, что посвящён он героям русско-японской войны 1905 г., наверное, чтобы не обидеть японцев. В городах Владивостоке, в Благовещенске, в Биробиджане, в Златоусте, Самаре кому только не поставлены памятники, и Солженицыну, глобусу, аистам, даже библейскому ветвистому подсвечнику и раввину место нашлось, только защитникам России в русско-японской войне места не нашлось. Хотя даже в самом Мукдене стоит заброшенная часовня в честь них. «Небольшая недействующая православная церковь в городе Шэньян (Мукден) на окраине Корейского квартала, построенная в 1911-1912 годы в память о русских солдатах, погибших в Маньчжурии в ходе русско-японской войны». Хорошо, что Википедия сохранила память о героях Мукдена и в ней много информации о них.

Часовня в Мукдене в память погибших русских в русско японской войне 1905 г.

Кто тут древний

А что вы хотите, когда историки всех убеждают, что Россия колонизировала Сибирь, Амур, бедных китайцев, монгол, японцев и бурят впридачу (википедия). Что это они одни тут коренные и древние. А с чего взяли, что они коренные и древние. Наоборот, коренными и самыми древними на этой земле Приморья и Амура на старинной карте Келлера названы «Казаки». Это доказывает Келлер, он пишет на карте 1298-1590 г., что бородатые «Казаки» одно из 5 племён самых древних «тартар», живших на Тихом и Ледовитом океанах и это не казахи-те безбородые. Они и сейчас живут в Приморье-это староверы и казаки.

Про них пишут, что они только в 17 веке пришли сюда. Они не пришли-они возвратились на свою отеческую землю. России чужого не надо-она ВОЗВРАЩАЛА СВОИ покинутые из-за катастрофы в 13 в. (п.7, 8) земли Приморья. Перед катастрофой отсюда тогда уходили ВСЕ народы в безопасные места, в том числе этнические монголы и буряты, якуты. Так что здесь нет древних коренных кочевников монголов, китайцев и т.д. Они в такой же степени «колонизаторы», как и русские. Пролетевшая комета сожгла эти земли и Монголия превратилась в пустыню. Амур поменял русло (см. белый пунктир) и стал впадать в Охотское море, тогда же и появилось Охотское море (версия автора). Там «реки вскипели» (мифы Др. Гр.), а вы говорите о выживших там коренных монголах. Оставшиеся люди там просто испарились. Кочевники, как и русские казаки, стали возвращаться на эти земли после пролёта кометы ( около 1312 г.) вероятно около 16 в.- 17 в. Кто раньше, кто позже. Ни эвенки, ни тунгусы, ни кочевники, ни приглашённые жить на эту землю евреи-не они начали возвращать её России, а вот эти солдаты, казаки, сложившие головы под Мукденом, как этот Мокшанский полк. Это им-казакам Россия обязана тем, что имеет Державу от Тихого океана до Днепра. Цена их МИССИИ высокая и оплачена жизнью.

По праву

Неужели историки не знают, почему Россия пошла в Дальневосточные земли. Они называют эту войну экспансией (расширение территории). Не просто так ей захотелось этой кровавой войны с японцами у чёрта на куличках на Тихом океане, а потому что принадлежали ей эти земли по праву с древности. Марко Поло говорит об этом. Эти земли ещё с древности (0-1187г.) принадлежали «Попу Ивану», и Россия смогла вернуть только часть их, часть той древней державы. Все правители её, в ком была кровь от царя «Ивана» назывались «Царями» (не ханами). При Тэмучжине они назывались «Хамами», как принц датский Хамлет (по имени второго сына Ноя Хама). Летописи и Марко Поло описывали именно эти древние высокоорганизованные их Царства (Василеосы, греч.), а не кочевников-те кочевали племенами и обходились без всяких царств, но могли там служить. Эти Царства и должны быть описаны в 4-х библейских Книгах Царств (Василеосах).***

Вот эта держава на карте Келлера 1298-1590 г., показанная буквально за «час» до гибели мира, в котором был другой климат и природа (границы светло-кофейного цвета). Тонкая голубая кривая- контур затонувших в океане земель. На ней Марко Поло описал все древние дороги (путь-1, 2, 3…7). Здесь всё было исхожено вдоль и поперёк. Их можно поискать и найти и сейчас на местности при желании. Эти тогда покинутые земли начали занимать жившие поблизости японцы, китайцы.

Посмотрим на этой карте, где там коренные монголы, буряты? А их там нет. На месте Монголии регионы Миен и Манги с правителем Ман, от которого и получила название Маньчжурия. Манями мы сейчас зовём Марий, наверное, они отсюда родом. На месте Бурятии тоже нет никакой Бурятии-там регион Каражан (Караган или Каразан) (п. 92, см.ниже). Здесь земля не пустовала, здесь проживали аборигены-«тунгусы». Один из них изображён на памятнике 1000-летия России-он как будто удерживает Державу-шар.

Сюда на Амур в Забайкалье в древности пришло племя Луны от предка Перуна с Русской равнины (смесь словенов с руссами, «Сказание о Словене и Руссе и городе Словенске», «Сокровенное сказание монголов» в переводе Кафарова, Козина, п.22-25), так появилось племя будущих «россов», которых и назвали по имени своего предка Моно-Перуна-Единого Духа-МонГоУла на скифском яз. (Улу- Старший). Потом историки вместо россов «монгоулов» назначат ими быть кочевников «халху». Халху позаимствовали это второе название от россов-монгоулов и история россов поневоле стала историей кочевников («монголо-татар»). Сами монголы сами себя так не называют до сих пор. Итак, здесь было организованное царство «прароссов» Луны, потом ушедших на Русскую равнину вместе с северными «иванами» и они описаны в «Летописном своде 16 в», как пришельцы Василии (предки Ивана Грозного) в первую волну и пришельцы второй волны: сарацины, варвары, поганые, Саины-Святые в Казанской истории.

Тогда кто же выдумал эти несуществовавшие «Монгольские» «ханства» кочевников, ведь их нет в «Летописном своде 16 в. Ивана Грозного»- там вместо них пришельцы с востока славянского вида- цари с золотыми венцами? Историки из русской истории Асов-русского колена словенов (Солнце) и россов Луны (словено-русов) лепят азиатскую «липовую» историю кочевников, исказив термины, и кочевников ставят на место Царей, малюют в огромных количествах выдуманные картинки с монгольскими ликами на тронах в ушастых мохнатых шапках, воображающих себя на месте Тэмучжина, Батыя, Кублая, которые к ним не имели никакого отношения. Те, как раз, изображены в золотых венцах на карте Келлера (п.113) и «Летописном своде» и они европеоиды у Марко Поло на иллюстрациях, как и Тэмучжин. У Тэмучжина вполне логичное русское имя Тёмный (Чин). Он был рождён от матери Тёмной Луны (Месяц) и от отца «Змея», а не от мужа Луны ЕсуГая. То есть он был ДеМоном-не рода Перуна-Моно (маха), а рода Хама по отцу, и он убил «Ивана» в 1187 году и занял его место, но ненадолго. Историки почему-то опираются именно на эту азиатскую позднюю «липу», которую так «отмонголили», что мать родная не узнает в них европеоидов. В первоисточниках самых ранних нет монголов и татар (У Марко Поло нет монгол и в 1 части Казанской истории нет ни тех, ни других). Высокородного «Государя-Батюшку» европеоида Тэмучжина, названного так в «Сокровенном сказании монголов» в первом переводе Кафарова и Козина (п. 22-25), превратили в безродного азиатского кочевника, в этнического монгола. Золотая Орда всегда носила только русское имя «Золотая», а не азиатское, там говорили на русском и верили в Солнце (Ярило) и своего кумира («Попа Ивана»)-он у них стоял на постаменте в виде обнажённого старца (Летописный свод о Батые, п.113).

Не было в природе никакой выдуманной империи кочевников, а была европеоидная держава «иванов» (Львов) и «россов» (Кречетов) на Тихом океане. Они так и названы в «Сокровенном сказании монголов» «СВЕТЛО-РУСЫМИ» (словено-русами).

«Братские народы»

Причём следует отметить очень интересный момент. Русские издавна называют бурят-монголов «братские народы», как и современных монгол (халху). Это значит- они жили с русскими (росами) с древности соседями-БРАТЬЯМИ и вместе уходили отсюда от катастрофы около 1312 г., а потом возвращались. Русские здесь такие же коренные, как и бурят-монголы, якуты. Они и сейчас там живут, это староверы и казаки. Сюда вернулось в 17 в. казачество, бывшее здесь коренным населением. Эта земля до 1917 года в Царской России называлась Забайкальской, а в 1917 при советской власти часть её выделена в Бурят- монгольскую область, а 1922 г в Бурятию. А вот те буряты, ушедшие в Китай, и захотевшие там автономии, были просто подавлены. Русские с таким же успехом, как китайцы, могли бы их тоже просто подавить, но поступили наоборот, как с братьями. Казаки в 13 веке перед прилётом кометы спасли многие народы, в том числе бурят, якутов-вывели из-под её удара (огненного хвоста). Сами буряты не могут объяснить, откуда взялось название Бурятия. Наверное, произошедшее от какой-то личности из верхушки союза «Солнца» (Ас) и «Луны» (Росы). Буревой или Буря-Бури.

К слову

Сейчас в Москве проходит выставка достижений народов России (Форум), в частности и Бурятии. Ведущий говорит о коренных бурятах, их самобытной культуре с буддистскими барабанами (в древности они были шаманами, буддизм появился в 19 в.). Также о том, что в Бурятии выпускают современные мощные вертолёты для МЧС. Почему нельзя сказать прямо, что около 70 % населения в Бурятии русские и это они построили заводы и выпускают вертолёты, а не буряты. И так освещаются все регионы без их упоминания- в Красноярске живут просто красноярцы, в Кемерово-кемеровчане и т.д. Вспоминают, когда понадобится кровь пролить под «Мукденами», а после они «невидимки».

Вот, что написано о Бурятии в книге Марко Поло. Отрывок из п. 92 «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал». Байкал слева в углу на карте.

56. Каражан. Гл. CXVIII, CXIX, стр. 133 (оз. Байкал) («О разнообразии Мира» Марко Поло»)

В «Книге о разнообразии мира» 2015г. издания Марко Поло об Орде текст уже откорректирован , «тартары» тут стали «татарами», хотя на карте Келлера старое название ещё сохранилось –«тартары», и в старофранцузском тексте книги тоже «тартары» (такое название им дал Запад), Хам стал Ханом. В этой книге вообще нет монголов.

«А за той рекой (Бриу-исток Алдана совр. или Олёкма) –обширная область Каражан, тут 7 ЦАРСТВ, лежит та область на запад. Народ Великого хана идолопоклонники. Царствует здесь Есен-темур, сын великого хана. Большой он ЦАРЬ, и богат и силён, разумен и честен, а потому и страною по справедливости правит. От той реки на запад 5 дней идёшь многими ГОРОДАМИ и ЗАМКАМИ.

Много тут славных лошадей. Народ занимается скотоводством и хлебопашеством, говорит по-своему. Через 5 дней (от Томмота) большой город Жачи . Тут мусульмане, идолопоклонники и христиане. Пшеницы и рису тут много, но хлеб не едят, он нездоров. Есть у них СОЛЯНЫЕ источники, где они добывают соль.

Есть тут озеро (Байкал, автор) более 100 миль в округе и много там самой лучшей в свете рыбы. Рыба большая и всяческая. Едят сырое мясо.

От города Шиачи на запад 10 дней всё ещё область Каражан и и главный город Каражан (Северобайкальск или Нижнеангарск на берегу Байкала, автор). Царит тут Когачин , сын Великого хана. В этой области в реках находится золото в зёрнах, а озере , да в горах в больших слитках (не зря в песне про Байкал поётся «где золото роют в горах»). Золота много.

Водятся тут большие ужи и превеликие змеи в длину 10 шагов, впереди 2 ноги с когтями, глаза больше булки . Пасть такая с зубами, что человека может проглотить (крокодилы?). Водятся тут рослые кони . КОЛЬЧУГИ у них из буйволиной кожи, есть копья, щиты и самострелы. Стрелы отравленные. Пока их не покорил Великий Хан они УБИВАЛИ путников, для того, чтобы его красота доброта и ум и душа осталась в доме. При великом хане они перестали злодействовать, боятся хана».

На карте Келлера не заблудишься. Там в районе большого озера (Байкал) обнаруживается область с надписью Carazan (Каразан), а на берегу озера на севере стоит большой город Carazan (Каразан).

Через 5 дней от совр. Томмота мы должны попасть в Жачи-Шиачи. Но города с таким названием не обнаруживается. На карте (см. прямую) на пути на озеро Байкал лежит большая гора-ориентир с названием Tagurus (Тагурус). Это по версии автора современная гора Скалистый Голец. На как бы срезанной вершине её рассыпанные камни. Может в этом месте и должен лежать Жачи. От Жачи 10 дней и ты в главном городе Каражан.

На современной карте область Каразан находится в районе озера Байкал и Забайкалья. Древний город Жачи должен находиться в районе современного посёлка Чара на реке Чара у подножия горы Скалистый Голец. Там находится Патомское нагорье и самая её высокая гора Скалистый Голец-древняя гора Tagurus (Тагурус). По руслу реки Чара и верхняя Ангара, двигаясь к Байкалу, попадаешь в современный город Северобайкальск или другой Нижнеангарск. Эти города и должны быть древним городом Каражан. Курировали эту область Есен и КогаЧин. Тут были соляные источники. Они действительно есть в этих краях, но не в Жачи. В Жачи (совр.Чара) есть Чарские пески с единственным в России месторождением камня чароит.

В Бурятии в Селенгинском районе есть солёное озеро в районе Кяхты на границе с Монголией. Это Солёное Озеро или оз. Киран. Там добывают пищевую соль. А золота здесь огромные запасы. Об этом написано на карте Келлера. Надпись такая: «В этих горах много злата, но из-за обилия ЗМЕЙ никто не решается копать эту землю». Сейчас эти «змеи» куда-то пропали, значит «злато» можно копать.

Тут золото в слитках прямо в озере Байкал. «Туземцы» тут путников хороших просто так убивали, пока хан не запретил».

О царстве Миен см. п 92

«А при Марко там не только туземцы жили, а всесильный ЦАРЬ Ман со своим народом, а потом здесь пришёл ещё народ Великого Хана. Всего три народа…».

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023 Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г. Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.

1* «Мокшанский 214 пехотный полк первоначально сформирован в 1878 году на базе Рязанского местного батальона. В 1891 г. получил наименование Мокшанского (214-го) резервного пехотного батальона по уездному городу Мокшанску (там проживали мокша и эрзя) Пензенской губернии. В декабре 1901 году из Пензы переведен в Златоуст (см. «214 Мокшанский полк»).