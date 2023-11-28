Комментарий редакции

Дионис Каптарь выдвигает гипотезу о существовании скрытой влиятельной силы, которая в определенные моменты истории вмешивается в ход событий и манипулирует ими, преследуя свои цели. В качестве примеров приводится необычно быстрое восхождение Гитлера к власти в Германии, несмотря на отсутствие массовой поддержки, а также странное попустительство Запада в отношении нарушений Германией Версальского договора.

Дионис Каптарь связывает деятельность этой скрытой силы с развязыванием войн, революций, террора и называет ее сатанинской. По его мнению, эта сила заинтересована в хаосе и разрушении традиционных институтов власти и собственности. Использование масонских лож в качестве инструмента объясняется наличием альтернативных каналов принятия и проведения в жизнь важных решений.

Таким образом, в лекции выдвигается и обосновывается идея существования глобального заговора сатанинских сил с целью установления своей тайной власти над миром.