Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Тайная Власть: Подведение Итогов | Дионис Каптарь

14 0

Комментарий редакции

Дионис Каптарь выдвигает гипотезу о существовании скрытой влиятельной силы, которая в определенные моменты истории вмешивается в ход событий и манипулирует ими, преследуя свои цели. В качестве примеров приводится необычно быстрое восхождение Гитлера к власти в Германии, несмотря на отсутствие массовой поддержки, а также странное попустительство Запада в отношении нарушений Германией Версальского договора.

Дионис Каптарь связывает деятельность этой скрытой силы с развязыванием войн, революций, террора и называет ее сатанинской. По его мнению, эта сила заинтересована в хаосе и разрушении традиционных институтов власти и собственности. Использование масонских лож в качестве инструмента объясняется наличием альтернативных каналов принятия и проведения в жизнь важных решений.

Таким образом, в лекции выдвигается и обосновывается идея существования глобального заговора сатанинских сил с целью установления своей тайной власти над миром. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dz7H0mZ0BDw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Проект Украина-2014: подведение итогов
Финансовые тайны на грани разоблачения. Часть II
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru