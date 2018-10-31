Финансовые тайны на грани разоблачения. Часть II

Аудитор — опасная профессия

У продавщицы Клавдии никогда не было сдачи…

так она заработала свой первый миллион…(анекдот)

У попа сдачи не бывает…

(пословица)

В авиакатастрофе погибли люди, вина которых лишь в том, что они не интересовались международной обстановкой и не знали своих попутчиков в лицо. Раньше, когда международные финансисты летали бизнес-джетами, – то тогда бизнес-джеты бились, а бились они часто, авиакатастрофы не вызывали широкого общественного резонанса. Гибель при странных обстоятельствах очередного банкира вызывала в обществе реакцию вежливого сочувствия, которую можно было бы выразить устойчивым словосочетанием «богатые тоже плачут». (кто помнит, был в стародавние времена популярный сериал с таким названием).

Потом в руководстве Всемирного Банка (WB) сообразили, что гибель гражданского воздушного судна вызывает большой общественный резонанс, сменили тактику и пересадили своих сотрудников на регулярные рейсы. Выживаемость сотрудников повысилась, чего не скажешь о рядовых пассажирах. (Правда, 29 октября купить 20 билетов на 2 или 20 разных рейсов из Джакарты они не догадались, или кого-то из сотрудников отправить морем, а кого-то — воздушным транспортом. Руководству WBбыло стыдно признаться, что они верят в теорию заговора? Ну, тогда за стеснительность — получите 20 погибших и возможное отсутствие результатов и актов финансовой проверки.)

Как можно отрицать теорию заговора после «показательного» убийства на американской военной базе в Корее руководителя Учетной группы Мирового Банка Лил Ли Джуна вместе с женой? Беспардонность преступников можно объяснить только бездействием властей: никто и никогда должным образом не расследует криминальную версию авиакатастрофы.

Что я могу посоветовать рядовым пассажирам? Увидели в соседнем кресле финансиста из учетной группы Мирового Банка, – бегите прочь из самолета. И не стесняйтесь. Как минимум до конца 2021 года, когда закончится время на аудит и учет итогов Трастов НМП и Глобал/Траста, опасная обстановка сохранится. Аудиторы WBпусть поездами едут, или пароходами плывут, хотя и там — без гарантий.

Теперь хочу поговорить о возможных заказчиках, потому добавлю еще немного конспирологии, без которой, этом деле — никак.

Итак, авиакатастрофа — заказная. Название аэропорта, откуда за 13 минут до катастрофы вылетел самолет, для конспирологической версии имеет важное значение.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сукарно-Хатта

Тут-то самое время уточнить, что в самолете делали сразу 20 чиновников Минфина Индонезии, да еще (по совместительству?) работавших на WB? Ответ очевиден, – направлялись в/из служебную командировку… Получив задание от руководства, проверить, что за странности происходят с трастом Сукарно в последнее время…

Есть в мире несколько стран, за политической и экономической обстановкой в которых следует наблюдать всем специалистам в области финансов и конспирологам. Я уже неоднократно писала про роль Ирана в создании и поддержании мировой финансовой системы в том виде, в котором мы к ней привыкли. Про подписание СССР траста НМП по результатам второй мировой войны в Тегеране в 1943 году и про его закрытие 24.12.2016 г., и про подведение итогов по трасту НМП и Глобальному Трасту 1302 года в наши дни. Индонезия — одна из стран-участников траста НМП: траст Сукарно — дополнительная часть траста Маркоса, траст Маркоса — дополнительная часть траста НМП. Кроме того, И Маркос и Сукарно в годы своего правления отвечали засохранность всего мирового золота, так как в рамках Глобального Траста оно было специально собрано и документально выведено и эти Трасты. А после вступления в силу 31.10.2006 г. «Тестамента/Завещательной Воли» R/Gravett, как конечного бенефицианта Глобального Траста 1302 г. и Траста НМП 1943 г., и заявления СССР 15 августа 1971 г. (о признании мирового золота собственностью СССР) все это стало наследием и собственностью СССР и его граждан (85%) и Елизаветы II (15% как душеприказчика, о чем у бритов есть отдельный закон).

Итак, в связи с широко разрекламированной иезуитами кампанией по «прощению долгов всему человечеству», в поле зрения международных аудиторов попал швейцарский фонд:

http://swissindo.news/

http://swissindo.news/download-and-print-your-m1-voucher-and-dblc/

С удивлением узнав,что Римом объявлен «аттракцион неслыханной щедрости» на базе активов Сукарно, а также, отклоняя бесконечные попытки по зачислению средств на счета «посредников», которым оказались представители индонезийских властей, Мировой Банк, (как учетный орган всех «положительных» активов, капитала и средств, (МВФ учитывает отрицательное, – долги и обязательства, это такое сатанинское ноу-хау, изобретенное католическими монахами https://habr.com/post/179885/ ) заинтересовался: «за чей счет этот банкет?» На какие такие средства государство-банкрот Ватикан и иезуиты как его исполнительный финансовый орган, планирует оплатить счастье всего человечества, не имея на это никакого права? Откуда «появились» законные права и титулы у Ватикана на распоряжение средствами траста Сукарно?

По ходу дела выяснилось, что не один только Ватикан планирует нажиться на украденных у Э.Сено бумагах (Д-р Сено —член семьи и законный распорядитель траста Сукарно)

Известная часть истории «золота Сукарно» рассказана в книге В. Ю. Катасонова «Золотой лохотрон»:

(https://econ.wikireading.ru/27390

После Второй мировой войны держатели[исторических ценных] бумаг и реальные владельцы-[распорядители «исторического» золота] – богатейшие семейства Азии – вошли в Ассоциацию доверителей, известную в настоящее время как Amanah, или Мандаты. Возглавил эту Ассоциацию тогдашний президент Индонезии Сукарно. «Партизаны» утверждают, что ООН в 1948 году якобы даже приняла специальную резолюцию (MISA 81704), которая официально узаконивала полномочия Сукарно. )

Д-р Сено упоминается в книге Девида Уилкока «Финасовая тирания»:

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/Article93.htm

НК: Они не могут отрицать тот факт, что д-р Сено является наследником Траста, это констатируется в документах и даже отчетах UBS, но не дали Индонезии ни цента. Они пытались обмануть д-ра Э. Сено и Траст Сукарно, обратившись напрямую к индонезийскому правительству в надежде найти способ устранить нужду в Трасте. Задача оказалась не выполнимой. Недавно в Индонезии побывала семья Дюпонов из Монреаля и несколько могущественных людей. Они пытались убедить Сухарто передать им Коды, но ничего не получили. Д-р Сено обратился к нам потому, что мы очень настойчивы в возвращении того, что принадлежит DragonFamily.

А «невидимая» часть новейшей истории всемирного ограбления состоит в том, что Э. Сено, кстати, полковник ВМФ СССР, живший и учившийся в СССР, в январе 2018 умер (говорят, был отравлен), а некоторые его бумаги похищены и разделены между некоторыми офицерами спецслужб РФ и иезуитами. Теперь эти бумаги обе стороны пытаются поскорее легализовать, одни — через новый Траст (иезуиты пытаются запустить тайно учрежденный в 2017 г. Траст «Межиморье»), другие — через банк МБЭС (бывший банка СЭВ) и фейковое казначейство при СЭВ пытаются запустить незаконную глобальную эмиссию «золотого переводного рубля казначейства СЭВ» и токена на его базе (см. следующую статью).Легализация пока не увенчалась успехом, однако, группы лиц, заинтересованных в смерти контролеров международного банка давно известны «в узких кругах».

Суммы украденного у Э. Сено разнятся, по одним данным, речь идет от 3-х тыс. тонн и до 2.5 млн. тонн золота и плюс другие бумаги (золота в учетах и так называемого «исторического золота» в разы больше, чем банковского/биржевого золота, находящегося в открытом обороте.) Часть или все эти права сомнительного происхождения теперь стороны пробуют внести в создание нового «псевдо казначейства при СЭВ», обманывая при этом друг-друга, о чем, тоже, всем кому надо, известно.

Говорят, с начала попробовали другой сценарий, уговорить Трампа на личной встрече в Хельсинки внести эти средства как актив бенефициаров в соглашения Хилтон Грин (https://econ.wikireading.ru/27390), но ему Елизавета II запретила участвовать в этой финансовой афере по расхищению прав и активов её и СССР. http://pravosudija.net/article/tramp-proshyol-instruktazh-pered-helsinkihttp://pravosudija.net/article/sudbonosnaya-vstrecha-putina-i-trampa-proshla-bez-neozhidannosteyhttp://pravosudija.net/article/posleslovie-k-sammitu-putin-tramp

Так что, и иезуиты и «наши» генералы, прикрывают каждый свой проект, а в гибели международных аудиторов были одинаково заинтересованы обе стороны.

И еще пара слов об авиакатастрофе. Связи иезуитов с исламистами разной степени упоротости давно ни для кого не секрет. И я уже написала о том, что руководство или высший менеджмент авиакомпании могут быть «в теме» при проведении заказной авиакатастрофы, чтобы подстраховать исполнителей и проследить за ходом расследования, дабы избежать обнародования опасных для организаторов и заказчиков подробностей.

Долго искала в русскоязычной прессе фамилию владельца авиакомпании Lion Air, еле нашла: Рушди Кирана. Вот даже статья в Ведомостях от 2015 года была:

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/09/03/607316-teper-mogu-podslushat-nemalo-sekretov

«Теперь я могу подслушать немало секретов» Как выходец из бедной семьи Рушди Кирана создал крупный бизнес в Индонезии и зачем он пошел в политику В обветшалой высотке в районе Джакарты, больше известном своими ночными клубами, нежели штаб-квартирами корпораций, находится офис одного из самых влиятельных и непредсказуемых миллиардеров Индонезии. Из кабинета на верхнем этаже Рушди Кирана правит бюджетным авиаперевозчиком Lion Air – злейшим конкурентом крупнейшего регионального лоукостера AirAsia. Несколько лет назад Кирана решил выйти за пределы Индонезии, начать полеты в Таиланд и Малайзию и основал еще одну компанию с полным набором услуг – Batik Air (обе компании входят в Lion Group, см. справку). Сейчас у Lion и Batik Air около 200 самолетов и подписаны контракты еще на 500. Они перевозят 40 млн пассажиров в год и контролируют почти половину внутреннего авиационного рынка. Кирана внезапно возникает на пороге кабинета с сигаретой в руке, в поношенных джинсах, майке навыпуск и лоферах на босу ногу. «Это моя новая визитная карточка», – говорит он с широкой ухмылкой. Можно подумать, что это шутка про внешний вид – отвязный стиль миллиардера, который настолько богат, что уже не обязан носить костюмы, а может ходить, в чем хочет. Но нет. Новая визитная карточка действительно есть. И на ней написано не «генеральный директор Lion Air», а «советник по экономике» избранного в прошлом году президента Индонезии Джоко Видодо. Эту должность он занимает с января. Похоже, этот статус и забавляет Кирана, и возвышает его в собственных глазах. «Теперь я могу свободно встречаться с первым лицом [страны] и министрами и подслушать немало секретов», – продолжает балагурить Кирана. «Людей шокировало, что я присоединился к мусульманам» И, конечно, Кирана гордится своим новым статусом советника президента – к этой позиции в обществе и политике он пришел из самых низов общества, для Индонезии это редчайший случай. Большинство представителей крупного бизнеса и политической элиты страны достигли высот по праву рождения. Их отцы были магнатами, высокопоставленными чиновниками или военными. 52-летний Кирана вырос в нищете. [Бесплатные христианские школы по всей Азии исключительно иезуитские, православных почти нет. Если этот выдающийся политик из очень бедной семьи, но при этом читать-писать умеет, то образование он должен был получить у иезуитов. — Т. В.] Не оканчивал университетов. Первые деньги принесла работа коммивояжером производителя печатных машинок Brother. В итоге Кирана выстроил одну из самых быстрорастущих в мире авиакомпаний. В прошлом году он присоединился к считанной горстке этнических китайцев – граждан Индонезии, которые смогли войти в высокие политические круги. Кирана, который относится к 13% немусульманского населения страны, сделал это весьма необычным, если не сказать циничным, образом. Он вступил в ряды мусульманской Партии национального пробуждения, сразу став заместителем председателя партии. «Я богат, поэтому могу вступать в любые партии. Людей шокировало, что я, китаец-христианин, присоединился к мусульманам, – объясняет он. – Я хотел продемонстрировать моей стране, что нам, меньшинству, не нужно требовать признания. Это нам нужно признать большинство». [Т. В. – Партия на момент вступления в нее Р. Кирана не пользовалась успехом (тут про хождение Кирана в политику статья на англ: http://www.newmandala.org/the-lion-of-pkb-rusdi-kirana/) и кто-то, видимо решил поддержать ее финансированием… «Разнарядка» на вступление в партию Р. Кирана, вероятно, была вызвана этими причинами. И не следует забывать, что мировая закулиса всегда поддерживает радикальные политические течения, а в Индонезии на тот момент явно наблюдалась нехватка радикального исламизма, так что, видимо, иезуиты решили «подогреть» обстановку. ] …Первым самостоятельным бизнесом стало туристическое агентство, учрежденное Кираной и его братом. А в 1999 г. – у братьев было $900 000 и взятый в лизинг Boeing 737 – была создана Lion. [Самое трудное для бизнесмена из бедной семьи — объяснить, где он заработал свой первый миллион.- Т. В. ] Брат до сих пор в числе совладельцев авиакомпании (см. справку), но развитием бизнеса и управлением им занимался и занимается именно Рушди. …«Eсли будет нужно, президент займется этим вопросом» Но шутки заканчиваются, когда он говорит о покупке 5500 га земли неподалеку от Джакарты для строительства собственного аэропорта. Старый аэропорт «Сукарно-Хатта» работает на пределе сил, и Кирана говорит, что, даже несмотря на то что инфраструктурные проекты в Индонезии всегда идут с трудом, действующие аэропорты противятся строительству нового, а получить государственное разрешение очень непросто, проект можно завершить за пять лет. «Индонезийский рынок огромен, но у нас не хватает аэропортовых мощностей, – отмечает он. – Конечно, будут задержки из-за бюрократии, но я думаю, что президент займется этим вопросом, если у нас возникнут сложности с получением лицензий. Именно поэтому я и купил землю». [Землицы под аэропорт прикупил, рассчитывает получить разрешение на строительство, вот и маленький гешефт от хождения в политику — Т. В.] …Иногда его спрашивают, как человек с таким скромным стартовым капиталом смог создать такой большой бизнес, намекая, что за ним могут стоять влиятельные и состоятельные партнеры-инвесторы, которых он не раскрывает. Он отвечает на такие намеки иронией: «Когда вы растете очень быстро, люди не верят в возможность этого. Но я уже как-то отвечал на такой вопрос парламентариев: я и рубашку-то не могу отмыть, думаете, с «отмыть деньги» у меня получилось бы?» [Какая связь? Отмыв достаточно денег можно нанять человека, который отмоет твои рубашки, но не наоборот. - Т. В.] 25.08.2015, авторы Татьяна Бочкарева и Антон Осипов

Конспирологическая версия говорит о том, что организаторы так сильно торопились перебить всех контролеров одним ударом, что для организации авиакатастрофы не побоялись использовать авиакомпанию своего человека. Т. е., организаторы убийства уверены, что все расследование сведется только к поиску неполадок в самолете или ошибок экипажа. Подождем результатов.

P. S. Чуть не забыла! Как в WB узнали, что средства по трасту Сукарно кто-то прихватизировал? Да все просто: индонезийские чиновники сами к ним обратились! Искали, где затерялся обещанный иезуитами профит… Не знают индонезийцы русских пословиц.